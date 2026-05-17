Le missile air-air secret AIM-260 brise enfin sa couverture

La première image du nouveau missile tactique avancé conjoint (JATM) AIM-260 de l’armée américaine a été publiée. On sait que les essais en vol du JATM ont commencé il y a des années, mais ils n’ont jamais été vus publiquement auparavant. Le missile devrait augmenter et, à terme, remplacer le vénérable missile air-air avancé à moyenne portée (AMRAAM) AIM-120 en service aux États-Unis.

Le photographe Jonathan Tweedy a pris des photos de plusieurs avions d’essai de l’US Navy au départ de la base aérienne d’Eglin en Floride le 13 mai. Il s’agissait notamment d’un F/A-18F Super Hornet du Air Test and Evaluation Squadron 31 (VX-31) transportant l’AIM-260 sur la station de fuselage à l’extérieur de sa prise moteur droite. Le jet dispose également d’un réservoir largable FPU-13/A modifié avec un capteur de recherche et de suivi infrarouge (ISRT) sur sa station centrale, ainsi que des modules de données de vol sur ses extrémités d’ailes. L’Aviateur a été le premier à publier les photos de Tweedy du jet VX-31 avec le JATM.

Eglin est régulièrement utilisé comme point de départ pour les essais d’armes aériennes militaires américaines, ainsi que pour d’autres travaux de recherche et développement et d’essais et d’évaluation dans l’aviation. La base est située juste à côté de vastes chaînes de montagnes sur pilotis au-dessus du golfe du Mexique, au large de la côte de la Floride.

En ce qui concerne l’AIM-260, la photo de Tweedy confirme que le design est très minimaliste, du moins à l’extérieur, avec seulement quatre ailerons à la queue. Contrairement à l’AIM-120, il n’a pas de gouvernes au milieu du corps, ni même de virures le long des côtés. La configuration globale du JATM reflète une optimisation pour une vitesse et une autonomie maximales.

Le JATM dans ce cas semble avoir une ogive hautement explosive, comme l’indique une bande jaune à l’extrémité avant du corps. Il y a également deux bandes noires vers l’arrière, qui pourraient indiquer l’emplacement du moteur-fusée du missile.

Le cône nasal a une couleur gris clair distincte par rapport au reste du corps à prédominance blanche. Il y a des marques carrées à divers points à l’arrière du corps, qui sont souvent vues sur les munitions aériennes et les avions lors des tests pour faciliter également le suivi visuel.

Dans l’ensemble, l’AIM-260 vu sur les photos de Tweedy semble entièrement conforme à ce qui avait été précédemment représenté dans les rendus officiels du JATM, tant en termes de conception que de marquages.

« Un moteur-fusée avancé doté d’un propulseur hautement chargé a longtemps été considéré comme une voie probable pour donner à l’AIM-260A une portée et une vitesse significativement plus grandes que l’AIM-120 sans agrandir le nouveau missile. Une exigence fondamentale connue pour le JATM est qu’il doit avoir le même facteur de forme général que l’AMRAAM, en grande partie pour garantir qu’il puisse s’insérer dans les baies internes des chasseurs furtifs comme le F-22 et le F-35 Joint Strike Fighter. avions avec équipage, les AIM-260A devraient équiper les futurs drones furtifs comme ceux en cours de développement dans le cadre du programme Collaborative Combat Aircraft (CCA) de l’Air Force.

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« Le moteur-fusée de l’AIM-260A est également susceptible d’être une conception à double impulsion qui retient l’énergie dans tout le domaine de vol pour étendre davantage la portée et aider considérablement à la maniabilité en fin de jeu. La capacité de guidage de poussée serait également une condition requise pour donner au missile une agilité suffisante en l’absence de gouvernes supplémentaires. «

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« Un autodirecteur radar actif à balayage électronique (AESA) est probable. La capacité d’autodirecteur multimode, potentiellement avec des capacités d’imagerie infrarouge et de guidage passif par radiofréquence (RF), pourrait être extrêmement précieuse face à un écosystème de contre-mesures en constante expansion, même si nous ne savons pas s’il s’agit d’une fonctionnalité maintenant ou non. Il est également possible qu’elle soit introduite dans des variantes ultérieures. Des capacités de réseau avancées seraient une caractéristique clé, permettant au missile d’obtenir des informations de ciblage supplémentaires à partir d’un ensemble de sources tierces. Ceci est particulièrement importé. pour engager des cibles hors de portée des propres capteurs de la plate-forme de lancement et cela peut permettre à l’avion tirant le missile, en particulier furtif, d’éviter d’avoir à allumer son radar et d’augmenter ainsi sa vulnérabilité à la détection. Plusieurs JATM en réseau pourraient même être capables de poursuivre des engagements en coopération.

Dans l’ensemble, le programme JATM, qui remonte au moins à 2019, reste largement classifié. Comme indiqué précédemment, les essais en vol de l’AIM-260 sont en cours depuis un certain temps et ont déjà inclus plusieurs tirs réels. Des mouvements ont également eu lieu ces dernières années pour que le missile soit mis en production et mis en service de manière opérationnelle.

Les Super Hornet de la Marine, ainsi que les F-22 Raptors de l’US Air Force, devraient être les premiers types à voler opérationnellement armés d’AIM-260. Les missiles seront sûrement intégrés sur une multitude d’autres avions, y compris le futur F-47 de l’Air Force et quel que soit le modèle que la Marine pourrait choisir pour devenir son chasseur F/A-XX de sixième génération.

Le calendrier prévu pour l’entrée en service opérationnel de l’AIM-260 n’est pas clair. Lorsque le programme a été rendu public pour la première fois en 2019, l’objectif était que les missiles soient mis en service en 2022. Des informations ont été rapportées à la fin de l’année dernière selon lesquelles le JATM avait subi un nouveau retard de trois mois en raison de problèmes de financement, sur la base d’une fiche d’information distribuée par certains membres du Comité des services armés de la Chambre des représentants des États-Unis. Cependant, le comité a déclaré par la suite que l’information était incorrecte.

En passant, la Marine a annoncé en 2024 qu’elle avait commencé la mise en service limitée d’un autre missile air-air à très longue portée, l’AIM-174B, dérivé du missile standard-6 lancé en surface. L’AIM-260 devrait être complémentaire de l’AIM-174B, comme vous pouvez en savoir plus ici et regarder notre vidéo ci-dessous.

La première observation publique d’un AIM-260 cette semaine indique certainement de nouveaux progrès vers la mise en service définitive de ce nouveau missile air-air.

Un merci spécial encore à Jonathan Tweedy pour avoir partagé avec nous les photos de l’AIM-260 sur le VX-31 Super Hornet.