Le vaisseau de combat AC-130J équipé de mini-missiles de croisière associé au radar AESA sera soumis à des tests

AGM-190A est la désignation militaire américaine officielle du SCM, développé par Leidos, à l’origine sous le nom de Black Arrow. Il est désormais également apparu que SOCOM fait référence au missile sous le surnom de Havoc Spear. Avec une portée démontrée d’au moins 400 milles, le missile a une portée bien plus grande que n’importe lequel des autres missiles et bombes de précision que l’AC-130J est désormais capable d’utiliser avec une marge énorme. L’armement actuel du Ghostrider, qui comprend également un canon automatique de 30 mm et un obusier de 105 mm, est axé sur l’appui aérien rapproché et les missions d’interdiction contre des cibles situées à des distances beaucoup plus rapprochées.

« Il se passe beaucoup de choses dans cet espace », a déclaré aujourd’hui le colonel Bronder. « Notre collaboration unique avec Leidos, qui a commencé avec un CRADA (accord de coopération en matière de recherche et de développement), qui s’est accélérée grâce à un programme de développement express sur le désormais appelé missile de croisière abordable AGM-190 Havoc Spear. »

Un CRADA est un mécanisme de recherche et développement non traditionnel grâce auquel des éléments de l’armée américaine peuvent mettre en commun leurs ressources avec des entreprises privées et d’autres organisations. Ces accords permettent aux parties impliquées de poursuivre un travail mutuellement avantageux, mais sans qu’un contrat typique ni même de l’argent ne change nécessairement de mains.

« Ce programme (l’AGM-190) a vraiment progressé assez, assez rapidement », a poursuivi Bronder. « Nous cherchons des moyens d’accélérer la mise en service de cette arme dans un avenir pas trop lointain, en étroite collaboration avec les partenaires de l’AFSOC (Air Force Special Operations Command) pour vraiment réduire ce calendrier de développement et de tests opérationnels. Donc, un véritable grand succès d’acquisition là-bas. »

« Nous avons des démonstrations technologiques avec le radar AESA et le petit missile de croisière que nous cherchons maintenant à voir comment nous pouvons augmenter et accélérer la mise en service de ces types de capacités pour la flotte SOF (forces d’opérations spéciales) », a ajouté Bronder.

« Les CRADA ont produit le petit missile de croisière AGM-190A Havoc Spear qui offre une solution de masse abordable avec une portée significative à nos partenaires de service », a également déclaré l’amiral de la marine américaine Frank Bradley, chef de SOCOM, lors de son discours d’ouverture à la conférence de la semaine SOF plus tôt dans la journée. « Intégré au radar AESA sur le vaisseau de combat AC-130, (c’est) une capacité formidable. »

Le budget proposé par SOCOM pour l’exercice 2027, publié le mois dernier, avait fait allusion à des projets visant à démontrer la nouvelle combinaison de capacités de l’AC-130J au cours de l’année prochaine. Le commandement demande près de 5,9 millions de dollars pour soutenir les travaux sur le soi-disant Precision Strike Package (PSP) pour l’AC-130J. La PSP est le système global par lequel toutes les armes et capteurs associés sont intégrés au Ghostrider.

Le nouveau financement « est nécessaire pour intégrer les capacités radar de l’AESA dans le PSP », selon les documents budgétaires de la SOCOM. Les travaux prévus « comprennent le développement de logiciels et de matériel pour intégrer la fonctionnalité AESA dans le système de gestion de combat et d’autres systèmes AC-130J associés ».

Le radar AESA spécifique utilisé sur les AC-130J n’est pas clair. Lors de la conférence de la semaine SOF de l’année dernière, le colonel Bronder a déclaré qu’une « recherche de chemin » était en cours impliquant l’AN/APG-83 de Northrop Grumman, également connu sous le nom de radar à faisceau agile évolutif (SABR).

L’APG-83 reste un choix très plausible. L’Air Force est déjà en train d’intégrer ce radar sur une partie importante de ses flottes de chasseurs F-16C/D Viper depuis des années. Au-delà de ses capacités de détection et de suivi de cibles, l’AN/APG-83 dispose d’un mode de cartographie à ouverture synthétique et est capable de produire des données indicatrices de cibles mobiles au sol. Également appelé cartographie SAR, ce mode permet à SABR de produire des images radar à haute résolution. Les pistes GMTI peuvent être superposées sur ces images. Tout cela, à son tour, peut être utilisé à des fins d’acquisition et d’identification de cibles, ainsi qu’à des fins de reconnaissance générale.

Il existe également d’autres radars AESA sur le marché, notamment un nombre croissant de modèles compacts. Les radars de ce type, en général, peuvent repérer les objets d’intérêt, même ceux avec des sections efficaces radar plus petites, plus rapidement et avec une plus grande précision et fidélité que les anciens modèles à balayage mécanique. Ils peuvent également scanner plus rapidement et exécuter plusieurs fonctions presque simultanément, et ce, avec une résistance améliorée au brouillage radiofréquence et une fiabilité bien plus grande.

Dans l’ensemble, les capacités accrues offertes par le radar AESA sont particulièrement importantes lorsqu’elles sont associées à de nouvelles munitions de frappe à plus longue portée comme l’AGM-190A. Le radar pourrait également contribuer à améliorer l’efficacité du Ghostrider lors de l’utilisation d’autres munitions à plus courte portée, notamment les bombes de petit diamètre (SDB) GBU-39/B actuellement et les StormBreakers GBU-53/B (également connus sous le nom de SDB II) à l’avenir.

Les radars AESA élargiront également les capacités générales de surveillance et de reconnaissance de l’AC-130J, ainsi qu’une meilleure connaissance générale de la situation.

Tout cela se reflète dans les documents budgétaires de SOCOM, qui déclarent : « Le radar AESA améliore la connaissance de la situation, le ciblage précis et la capacité de survie de l’AC-130J tout en remplaçant les radars existants, permettant au Gunship de fermer les réseaux de destruction des forces interarmées et d’étendre son rôle de soutien à l’USINDOPACOM (Commandement américain pour l’Indo-Pacifique) et aux opérations de l’hémisphère occidental. »

La mention ici de la région Indo-Pacifique souligne des questions plus larges sur la pertinence opérationnelle future auxquelles la flotte d’AC-130 a été confrontée ces dernières années. Le Ghostrider et ses prédécesseurs immédiats étaient des bêtes de somme à l’époque de la guerre mondiale contre le terrorisme, survolant massivement des pays comme l’Afghanistan, l’Irak et la Syrie. Malgré cela, ils ont volé presque exclusivement sous le couvert de l’obscurité pour contribuer à réduire la vulnérabilité aux tirs au sol.

Les menaces pesant sur les AC-130 seraient bien plus prononcées dans tout futur combat de haut niveau, comme celui contre la Chine dans le Pacifique. Depuis des années, c’est le scénario principal qui guide la planification militaire américaine autour de la structure des forces et d’autres exigences. Le dernier conflit avec l’Iran, ainsi que d’autres opérations américaines au Moyen-Orient et dans ses environs ces dernières années, ont clairement montré que des systèmes de défense aérienne plus performants prolifèrent progressivement vers des États-nations plus petits et même vers des acteurs non étatiques.

L’intégration d’une nouvelle capacité de frappe à distance associée à un radar AESA est un moyen pour l’AC-130J de répondre à cet écosystème de menaces en évolution. Cela pourrait également ouvrir la porte à d’autres nouvelles capacités pour le Ghostrider, ainsi que pour d’autres avions AFSOC comme l’avion d’attaque léger OA-1K Skyraider II. Des questions similaires quant à sa pertinence future ont été soulevées à propos de l’OA-1K, une conception également principalement destinée aux missions antiterroristes et à d’autres conflits de faible intensité.

La flotte d’AC-130J est également en train de recevoir un certain nombre d’autres améliorations, notamment des améliorations de sa suite de contre-mesures de défense.

Il est très possible que l’AGM-190A puisse sortir de la communauté des opérations spéciales et être utilisé plus largement par l’armée américaine. L’armée de l’air prévoit actuellement d’acheter près de 28 000 munitions de frappe à faible coût au cours des cinq prochaines années dans le cadre de son programme Family of Affordable Mass Missiles (FAMM).

« Nous continuons également à discuter avec l’Armée de l’Air de ce qu’elle fait avec sa famille de munitions de masse abordables (sic) » pour voir « s’il y a une interaction continue pour que nous puissions effectuer une transition de service à SOF ou de SOF à service », a déclaré aujourd’hui le Colonel Bronder.

La semaine dernière, le Pentagone a également lancé un plan visant à acquérir au moins 10 000 missiles de croisière à moindre coût, principalement destinés à des applications de lancement en surface à partir de lanceurs conteneurisés, au cours des trois prochaines années. Leidos fait partie des entreprises désormais impliquées dans ce programme de missiles conteneurisés à faible coût (LCCM) et développe un dérivé de l’AGM-190A pour répondre à ces exigences.

Pour l’AC-130J, une démonstration complète d’un radar AESA et du missile de croisière AGM-190A marquera une nouvelle étape vers une augmentation de capacité précieuse, sinon de plus en plus essentielle, des hélicoptères de combat.