Nous voyons enfin l’objet mystérieux abattu par des F-16 au-dessus du lac Huron

L’armée américaine a finalement publié une séquence vidéo montrant un F-16 de la Garde nationale aérienne abattant un objet au-dessus du lac Huron en 2023, qui semble être un ballon. Les combattants américains ont abattu trois objets encore techniquement non identifiés au-dessus des États-Unis et du Canada ce mois-là. Une seule autre image de l’un de ces incidents avait été publiée auparavant, et des questions restent sans réponse, notamment pourquoi il a fallu si longtemps pour partager des détails clés avec le public.

La vidéo en question, visible ci-dessous, a été incluse dans une nouvelle tranche de documents déclassifiés que le Pentagone a mis en ligne aujourd’hui dans le cadre de l’initiative présidentielle de descellement et de rapport sur les rencontres UAP (PURSUE). UAP signifie ici phénomènes aériens non identifiés (UAP), qui sont également encore communément appelés objets volants non identifiés (OVNI). Il s’agit du deuxième lot de vidéos, d’images et de documents publiés via PURSUE, le premier étant revenu le 8 mai. Dans l’ensemble, ce qui a été divulgué jusqu’à présent a été pour le moins décevant.

Ce qui est déjà bien établi, c’est qu’une paire de F-16CM Vipers de la Garde nationale aérienne du Minnesota s’est précipitée en réponse à la détection d’un objet non identifié le 12 février 2023. Les autorités ont considéré que l’objet, qui s’élevait à environ 20 000 pieds, était préoccupant et constituait un danger potentiel pour l’aviation civile. L’un des F-16 l’a abattu au-dessus du lac Huron, qui se trouve juste le long de la frontière canado-américaine, avec un missile AIM-9X Sidewinder. Les autorités canadiennes ont par la suite récupéré des débris, sur lesquels nous reviendrons plus tard.

Les chasseurs de l’US Air Force avaient également abattu deux autres objets encore non identifiés, l’un dans le ciel au large des côtes de l’Alaska et l’autre au-dessus du territoire canadien du Yukon, les 10 et 11 février de la même année, respectivement. Tout cela faisait suite à l’abattage d’un ballon espion chinois au large des côtes de Caroline du Sud le 4 février, après avoir déjà passé plusieurs jours à survoler certaines parties des États-Unis et du Canada.

La description officielle de ce qui est vu dans la nouvelle vidéo, intitulée « USAF ANG F-16C (indicatif d’appel (CALLSIGN)) abat un UAP au-dessus du lac Huron avec (système d’armes), 12 février 2023 », se lit comme suit :

« Au bout de 11 secondes, le capteur se concentre sur une zone de contraste au centre de son champ de vision. Au bout de 20 secondes, la séquence semble décrire une interaction cinétique entre deux zones de contraste distinctes, le sujet initial de la séquence se fragmentant selon un motif de déplacement radial suggérant un événement à haute énergie. «

« Cette description vidéo est fournie à titre informatif uniquement. Les lecteurs ne doivent interpréter aucune partie de cette description comme reflétant un jugement analytique, une conclusion d’enquête ou une détermination factuelle concernant la validité, la nature ou l’importance de l’événement décrit. »

Les images ont été tournées grâce à une caméra infrarouge. Les F-16 impliqués dans la fusillade ont été aperçus à l’époque avec des pods de ciblage avancés (ATP) Sniper, dotés, entre autres fonctionnalités, de caméras vidéo électro-optiques et infrarouges. D’après ce que l’on peut voir, l’objet ressemble distinctement à un ballon avec une forme à peu près sphérique. Il y a un seul fil ou un autre type de ligne qui pend en dessous, mais rien n’y est facilement visible.

La façon dont l’objet est vu « éclater » au bout de 20 secondes dans la vidéo est également très cohérente avec un ballon.

Au moment de la fusillade au-dessus du lac Huron en 2023, qui a été largement médiatisée, l’objet était décrit comme « octogonal » et comme ayant plusieurs « cordes » suspendues en dessous, mais aucune charge utile visible.

« Et ce qu’un haut responsable de l’administration a décrit, c’est qu’il avait une forme octogonale et qu’il y avait des cordes qui y pendaient, mais sans charge utile perceptible. » pic.twitter.com/7CxrNLdNzK – Acyn (@Acyn) 12 février 2023

« Je n’appellerais pas vraiment ça un ballon… Je ne sais pas quoi… Je peux le voir dehors avec mes yeux », peut-on entendre dire l’un des pilotes dans cet audio. « On dirait quelque chose… il y a une sorte d’objet qui est distendu… c’est difficile à dire, c’est assez petit. »

«Je vais appeler ça un ballon», ajoute plus tard l’un des pilotes.

« Dans la nacelle de ciblage, je ne peux pas dire si elle est métallique ou quoi, mais je peux voir des lignes qui descendent en dessous, mais je ne vois rien en dessous », a également déclaré l’un des pilotes à un moment donné.

« Sa taille serait un défi, il est si lent et si petit que je ne peux tout simplement pas le voir », note également l’un des pilotes.

Vous pouvez écouter l’audio complet de la fusillade du lac Huron en 2023 ci-dessous.

En 2024, le Canada Nouvelles de CTV a également publié des documents obtenus via une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information du Canada, dont l’un indiquait qu’un « module » se trouvait parmi les débris récupérés après la fusillade et qu’il provenait « d’une entreprise qui vend du matériel de surveillance météorologique ». Le document en question était un courriel de Mark Flynn, à l’époque sous-commissaire à la police fédérale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), au brigadier des Forces armées canadiennes. Le général Eric Laforest, alors directeur d’état-major interarmées stratégique des opérations générales.

« Il sera analysé pour déterminer s’il y a quelque chose d’inhabituel, mais je suppose que ce n’est pas le cas étant donné sa taille », ajoute le courrier électronique de Flynn. « Il est incertain que cela soit dû ou non à la fusillade. »

« Des débris ont été récupérés sur les rives du lac Huron, mais après une analyse minutieuse, il a été déterminé qu’ils ne présentaient pas de problème de sécurité nationale », a également déclaré la GRC. Nouvelles de CTV directement.

Les enregistrements obtenus par le média canadien comprenaient également un rapport expurgé de l’Aviation royale canadienne qui suggérait en outre que l’objet pourrait avoir été un ballon météo lancé depuis une station radar du service météorologique national des États-Unis dans le Michigan. Ce même rapport soulignait également la possibilité que l’objet abattu au-dessus du territoire du Yukon ait été un ballon dit « pico », que les passionnés de radioamateur lancent régulièrement à travers l’Amérique du Nord, une théorie largement rapportée à l’époque.

La vidéo récemment publiée clôt pratiquement l’affaire selon laquelle ce qui a été abattu au-dessus du lac Huron était un ballon inoffensif. Ceci, à son tour, s’ajoute aux graves questions de transparence existantes entourant les trois fusillades encore largement inexpliquées de février 2023.

La seule image publiée auparavant était une seule photo de l’objet abattu au-dessus du territoire du Yukon, que l’on voit ci-dessous. Vous pouvez retrouver notre analyse précédente de ce que montre cette image ici.

« Nous travaillons cependant sur ces processus, qui existent tous et nous en avons plusieurs déjà déclassifiés et prêts à être mis à jour sur notre site Web (ce que) nous ferons lors de la prochaine mise à jour du site Web », a ajouté Kirkpatrick, qui a quitté AARO en décembre 2023. « Et nous les publions aussi rapidement que possible pour leur faire franchir les étapes appropriées. »

Le Pentagone a créé l’AARO en 2022 pour servir de gestionnaire central au sein de l’armée américaine pour les politiques et procédures de suivi, de signalement et d’analyse des incidents UAP, ainsi que pour servir de référentiel pour les évaluations du renseignement et d’autres données pertinentes. Depuis lors, le bureau a été au centre de ces critiques, en particulier de la part de membres du Congrès des deux côtés de l’allée politique, qui se sont plaints de son obstruction sur les questions liées à l’UAP.

En gardant tout cela à l’esprit, il est intéressant de noter que le site Web PURSUE du Pentagone indique que la vidéo récemment publiée de la fusillade du lac Huron est bien venue via AARO, mais selon ce qui semble avoir été une route détournée.

« Le 6 mars 2026, huit membres de la Chambre des représentants des États-Unis ont demandé l’accès à 51 dossiers potentiellement liés à l’UAP qui seraient détenus par le ministère de la Guerre et la communauté du renseignement », selon l’entrée des archives PURSUE. « Le Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines (AARO) a identifié une collection de documents réactifs conservés sur un réseau classifié. Beaucoup de ces documents ne disposent pas d’une chaîne de traçabilité étayée. »

« AARO estime que cette vidéo, dont le titre défini par le téléchargeur est « USAF ANG F-16C (indicatif d’appel (CALLSIGN)) abat un UAP au-dessus du lac Huron avec (système d’armes), 12 février 2023 », est probablement dérivée d’un capteur infrarouge à bord d’une plate-forme militaire américaine opérant dans la zone de responsabilité du Commandement du Nord des États-Unis en 2023. Un utilisateur a mis en ligne cette vidéo sur un réseau classifié en février 2023. »

L’incident du ballon espion chinois survenu plus tôt en février 2023 était déjà devenu une cause célèbre, mettant en évidence des lacunes inquiétantes dans la couverture des capteurs de défense aérienne au-dessus et autour de l’Amérique du Nord. À l’époque, les autorités américaines se sont efforcées publiquement d’assurer au public qu’elles répondaient à ces préoccupations. Des changements majeurs ont ensuite été apportés à diverses politiques, ainsi qu’aux tactiques, techniques et procédures.

Il reste à voir si la diffusion aujourd’hui de la vidéo de la fusillade du lac Huron entraînera davantage de révélations sur cet incident, ainsi que sur ce qui s’est passé dans le ciel au large des côtes de l’Alaska et du territoire du Yukon.

Mise à jour : 18 h 58 HNE –

Il a été porté à notre attention que l’ancien chef de l’AARO, Sean Kirkpatrick, a décrit les objets abattus entre le 10 et le 12 février 2023 comme étant tous des ballons lors d’une conférence en avril. Kirkpatrick, aujourd’hui professeur adjoint de physique à l’Université de Géorgie, s’adressait à l’époque à un rassemblement d’une organisation indépendante appelée National Capital Area Skeptics (NCAS). Il est une figure controversée pour de nombreux membres de la communauté OVNI pour son refus catégorique de l’idée que le gouvernement n’a aucune preuve d’une intelligence véritablement non humaine visitant la Terre.

« Nous avons dépêché des avions et abattu un tas d’objets. Savez-vous ce que nous avons abattu ? Des ballons », a déclaré Kirkpatrick. « Vous pouvez imaginer la réaction sur la Colline lorsque j’ai fait ce briefing. »