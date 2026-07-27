Le bateau drone GARC Kamikaze de la Marine a fait un trou dans l’ex-USS Peleliu lors d’un exercice de naufrage

Quelques semaines seulement après que l’armée américaine a publiquement reconnu avoir utilisé pour la première fois des drones kamikaze au combat, la Marine a confirmé que son navire de surface sans équipage (USV) Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC) avait participé à son premier exercice d’entraînement au tir réel. Le bateau drone kamikaze a été utilisé lors du RIMPAC 2026, attaquant l’ex-USS Peleliu dans l’un des exercices de naufrage très médiatisés de l’opération (SINKEX). Vous pouvez en savoir plus sur cette dernière série de SINKEX ici.

Le 24 juillet, la Marine a publié une vidéo montrant des USV participant au SINKEX dans l’océan Pacifique, qui ciblait le navire désarmé. Tarawa navire d’assaut amphibie de classe mondiale, mais il était difficile de dire de quel USV il s’agissait. L’événement lui-même avait eu lieu le 17 juillet et avait vu l’ancien USS Peleliu frappé par de multiples actifs américains et alliés. La vidéo montre des dégâts importants déjà infligés au navire d’assaut, notamment autour de la ligne de flottaison, et de l’eau déjà embarquée. Les images ont été capturées par le deuxième bateau drone, alors qu’il inspectait les dégâts causés par tous les incendies.

Hier, Sarah Weinstein, officier de guerre de surface actuellement premier commandant de la division 32 des navires de surface sans pilote, a publié sur LinkedIn, déclarant qu’elle était « honorée que l’USVDIV-32 ait eu l’opportunité d’exécuter le premier tir réel GARC de la Marine lors du RIMPAC 2026 ».

Produit de BlackSea Technologies, basé à Baltimore, le GARC est la principale plate-forme utilisée par l’USVDIV-32, une unité créée au début de cette année. Selon la Marine, l’USVDIV-32 est « chargé de maintenir et de mettre en œuvre des navires sans pilote… les marins de la division effectuent régulièrement des exercices et des entraînements sur plusieurs plates-formes, la plus courante étant le Global Autonomous Reconnaissance Craft, ou GARC ».

« C’était incroyable de voir mon équipe exécuter avec précision, et nous étions ravis de donner un point de vue sur l’ancien USS. Peleliu cela n’est pas souvent capturé dans un SINKEX », a ajouté Weinstein.

Les autres spécifications du GARC incluent une longueur d’environ 16 pieds, un déplacement à pleine charge de 4 800 livres et une autonomie de 700 milles marins à une vitesse de 22 nœuds.

L’USVDIV-32 a emmené ses drones GARC pour exercer les opérations baltes (BALTOPS) 2026 le mois dernier. A cette occasion, les USV opéraient aux côtés des Crête bleue navire de commandement et de contrôle de classe USS Mont Whitney. La Marine a confirmé que l’USVDIV-32 offrait un entraînement réaliste contre l’USV aux alliés de l’OTAN pendant leur séjour dans la Baltique.

« La première partie difficile est de repérer l’USV », avait alors déclaré Weinstein. « À quoi ressemble-t-il ? Quels sont les signes révélateurs qu’il pourrait s’agir d’un USV ? Comment savoir s’il arrive et quels sont les différents comportements qu’il est capable d’afficher à mesure qu’il se rapproche du navire »

Une caractéristique déterminante de l’USVDIV-32 est l’inclusion d’un nouveau taux, le spécialiste de la guerre robotique (RW), formé pour exploiter et entretenir des navires tels que les GARC.

Dans un communiqué de la Marine le mois dernier, Christian Butler, spécialiste en chef de la guerre robotique, a expliqué : « Je pense que la plupart des commandements, sinon tous les commandements, auront une composante de RW. Simplement parce qu’il n’y a pas d’abandon des systèmes sans pilote à ce stade, leur échelle ne fera que croître, et vous aurez besoin de RW pour supporter ce poids. »

Avant que l’USVDIV-32 ne se lève, le GARC a participé à des manœuvres dans l’océan Atlantique lors de l’exercice maritime multinational UNITAS en septembre 2025. Cela faisait partie d’un effort qui testait la capacité des « véhicules et navires sans pilote et télécommandés (à) étendre la capacité des capteurs de plate-forme habitée interconnectés pour améliorer la capacité de l’ensemble de la force multinationale », a révélé la Marine.

Les rebelles Houthis du Yémen étaient à l’avant-garde de l’emploi opérationnel des USV kamikaze. Nous avons fait état de cette capacité pour la première fois en janvier 2017, après qu’un drone Houthi chargé d’explosifs ait heurté une frégate saoudienne. La technologie remonte à l’Iran, qui a développé une variété de USV rudimentaires d’attaque à sens unique avant de transférer cette capacité à ses mandataires Houthis, qui sont devenus les premiers à les utiliser lors de combats en mer Rouge.

Comme nous l’avons largement rapporté, l’Ukraine a démontré le potentiel dévastateur des USV contre la flotte russe de la mer Noire. La famille de drones Magura, entre autres, a joué un rôle central dans cette campagne et a assumé une grande variété de rôles.

Des frappes répétées et réussies contre les navires et les infrastructures navales de la flotte de la mer Noire ont contraint la Russie à déplacer une grande partie de sa flotte de la Crimée occupée vers la relative sécurité des bases de la Russie continentale.

L’armée américaine a utilisé pour la première fois des USV comme armes de frappe offensives au combat le 12 juillet lors d’une vague d’attaques contre des « dizaines » de cibles iraniennes, selon le Commandement central américain (CENTCOM). Les frappes, qui impliquaient des USV Corsair construits par Saronic, ont eu lieu au milieu d’un échange croissant d’attaques entre les États-Unis et l’Iran centrés sur le détroit d’Ormuz. Parmi les cibles de l’attaque se trouvait un Iranien Ghadir sous-marin miniature diesel-électrique de classe.

Hier, à l’aide de plusieurs drones de surface d’attaque unidirectionnels, les forces du CENTCOM ont réussi à frapper une installation de maintenance de sous-marins et de navires en Iran. Trois navires de surface sans pilote Corsair ont frappé le port de la base navale de Bandar Abbas, marquant la première fois que les forces américaines emploient la mer… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz – Commandement central américain (@CENTCOM) 13 juillet 2026

Plus tôt ce mois-ci, un autre USV Saronic Corsair a secouru l’équipage d’un AH-64 Apache de l’armée américaine qui s’est écrasé dans le golfe d’Oman après avoir été abattu par l’Iran. Il s’agit du premier cas connu d’utilisation d’un bateau-drone pour récupérer du personnel dans le cadre d’une mission de recherche et de sauvetage, et cela souligne encore à quel point l’utilisation de bateaux-drones par la marine américaine au combat s’intensifie réellement.

Comme nous l’avons évoqué par le passé, l’utilisation par l’armée américaine de drones dans un rôle de frappe cinétique crée un nouveau précédent non seulement pour les opérations dans la zone de responsabilité du CENTCOM, mais aussi pour des conflits potentiels ailleurs. L’US Navy dispose désormais de cette capacité et s’apprête à l’utiliser dans le Pacifique, ce qui constituera une nouvelle menace à affronter pour ses adversaires. Avec des exercices comme RIMPAC, la Marine peut faire évoluer son manuel de jeu pour l’emploi des USV comme armes cinétiques.

Avec une mission qui consiste notamment à aider la Marine et ses alliés à contrer la menace croissante des USV tout en affinant les concepts d’opération offensifs pour les drones d’attaque unidirectionnels, l’USVDIV-32 semble prêt à jouer un rôle de plus en plus important ici. Alors que le service s’oriente vers une flotte hybride de navires avec et sans équipage, GARC apparaît également comme l’une de ses nouvelles capacités les plus importantes.