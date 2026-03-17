Israël revendique la destruction de « l’Iran Force One »

L’armée de l’air israélienne (IAF) affirme avoir détruit l’Airbus A340 du gouvernement iranien lors d’une frappe sur l’aéroport international de Mehrabad à Téhéran. L’été dernier, l’avion faisait partie d’un exode d’avions de ligne iraniens vers Oman, mais sa disparition apparente souligne désormais l’intensité des frappes aériennes actuelles contre l’Iran, qui ont systématiquement retiré les avions. de tous types de l’inventaire iranien.

חיל-האוויר השמיד את מטוסו של מנהיג משטר הטרור האיראני בשדה התעופה ״מהאראבד״ שבטהרן – המטוס שימש את עלי ח׳אמנהאי, מנהיג משטר הטרור האיראני, בכירים נוספים ממשטר הטרור וגורמים בצבא איראן, לקידום רכש צבאי ולניהול קשרים עם מדינות הציר באמצעות טיסות פנים Oui.

השמדת המטוס פוגעת… pic.twitter.com/lOtRRIHTff – Force aérienne israélienne (@IAFsite) 16 mars 2026

Dans une déclaration sur X, l’IAF a décrit l’A340-300 comme « l’avion du chef du régime terroriste iranien » et un « atout stratégique », et a déclaré que sa destruction « nuit à la capacité de coordination entre les dirigeants du régime terroriste iranien et les pays de l’Axe, dans la construction de la puissance militaire et dans la capacité de réhabilitation du régime ». L’IAF a publié une photo de bibliothèque montrant l’A340, qui, selon elle, a également été utilisé par « d’autres hauts responsables du régime terroriste et des éléments de l’armée iranienne, pour faire progresser les achats militaires et gérer les relations avec les pays de l’Axe par le biais de vols nationaux et internationaux ».

Le fait que n’importe quel avion capable de transport aérien, qu’il soit de conception militaire ou civile, puisse être utilisé pour transporter du matériel vers des mandataires iraniens est depuis longtemps un problème pour Israël. Alors que l’IAF détruit sa flotte de transport aérien, l’Iran aura plus de mal à se connecter avec des mandataires, à fournir un soutien et à s’engager dans diverses autres activités néfastes.

Une vidéo qui aurait été prise lors de la frappe sur l’Airbus A340 VIP iranien à l’aéroport de Mehrabad géolocalise la frappe au niveau du complexe des hangars ouest, proche des défenses AA et ayant accès à la piste sud ouverte.

Point d’impact approximatif (POI) #géoposté 35.69465,51.271681 pic.twitter.com/zFBPfCZnPa –OSGINT (@posted_news) 16 mars 2026

Des images satellite précédentes montraient l’A340 stationné dans différentes zones dispersées autour de l’aéroport, y compris parmi des cellules abandonnées. Il s’agissait presque certainement d’une tentative visant à compliquer le ciblage.

Une image satellite de Mehrabad montrant la piste bloquée par des bus et des hélicoptères stationnés, la rendant inutilisable :

La piste de l’aéroport Mehrabad de Téhéran a été bloquée par des bus et des hélicoptères stationnés, apparemment pour la rendre inutilisable et empêcher de nouvelles frappes ou opérations aériennes.

Les images satellite du 7 mars montrent également des dégâts visibles à l’aéroport suite à de violents bombardements pendant… pic.twitter.com/GyG8NB2LCo – Visegrad 24 (@visegrad24) 12 mars 2026

L’A340 en question porte l’immatriculation civile iranienne EP-IGA et constitue le plus gros avion de la modeste flotte de transport gouvernementale iranienne. Largement décrit comme « Iran Force One », en référence à l’Air Force One du président américain, l’A340 a été utilisé par l’État iranien pour diverses missions long-courriers, en exploitant sa capacité gros-porteur et sa portée intercontinentale. En général, l’A340 a été un choix assez populaire en tant que transport gouvernemental, les A340 VIP ayant été exploités par l’Égypte, la France, la Jordanie, la Libye, le Qatar et l’Arabie saoudite, entre autres.

Dans la pratique, le guide suprême iranien ne quittait le pays qu’occasionnellement, l’A340 étant principalement utilisé pour transporter d’autres hauts fonctionnaires en visite diplomatique. Par exemple, il a été utilisé pour transporter le président iranien Masoud Pezeshkian aux États-Unis pour la principale réunion annuelle de l’Assemblée générale des Nations Unies en 2024.

L’armée de l’air de la République islamique d’Iran (IRIAF) a utilisé l’avion Airbus A340-313X (série 5-8405, immatriculation EP-IGA) pour transporter le président iranien Masoud Pezeshkian jusqu’à l’aéroport John F. Kennedy de New York.

Cet avion (MSN:257) faisait partie de la flotte d’Air Canada (C-GDVV),… pic.twitter.com/ILWzTpcUW8 – FL360aero (@fl360aero) 23 septembre 2024

L’A340, exploité par l’armée de l’air de la République islamique d’Iran (IRIAF), malgré sa livrée de style civil, a eu une histoire compliquée. Il a été livré pour la première fois à Air Canada en 1999, avant de voler sous les couleurs d’Air Jamaica, Turkish Airlines, AirBlue et Asian Express. En 2015, il appartenait à Meraj Airlines, basée à Téhéran, qui le louait au gouvernement iranien. Il a passé un certain temps chez Dena Airways, un transporteur charter de passagers basé à Mehrabad, mais en 2018, il appartenait au gouvernement iranien et était enregistré sous le nom d’EP-IGA.

צה »ל מודיע שהשמיד הלילה את מטוסו של המנהיג העליון של איראן שחנה Il s’agit d’un avion A340. הרישום EP-IGA pic.twitter.com/fG5wR3lEwp — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) 16 mars 2026

Aux côtés de l’A340, la flotte de transport du gouvernement iranien comptait au moins un Airbus A321-200 et deux avions régionaux BAe Avro RJ85. Leur sort reste à ce stade incertain.

Mehrabad a été particulièrement touché par les frappes aériennes américano-israéliennes, ciblant des avions, notamment l’unique avion KC-747 exploité par l’IRIAF. La version ravitailleuse du 747 n’a volé nulle part ailleurs dans le monde, et l’Iran n’en avait qu’un seul exemplaire volant. Vous pouvez tout savoir sur l’avion dans cet article précédent.

Images du dernier pétrolier iranien KC-747 en feu après une frappe aérienne israélienne sur l’aéroport Mehrabad de Téhéran la semaine dernière. pic.twitter.com/DIn9Qnkcsz – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 12 mars 2026

La fumée s’élève après une frappe israélienne sur Mehrabad le 3 mars :

תיעוד: לפי דיווחים באיראן, נמל התעופה הבין-לאומי מהראבאד שבטהראן הותקף@ishayb2003 pic.twitter.com/cdqFH7NQT6 – כאן חדשות (@kann_news) 3 mars 2026

En juin 2025, lors du précédent conflit avec Israël, l’A340 avait effectué un vol inhabituel vers la capitale d’Oman, Mascate. Le gros-porteur a atterri là-bas avec deux Airbus A321, ce qui laisse supposer qu’ils transportaient une délégation iranienne pour tenter de négocier la fin des combats avant que les États-Unis ne s’impliquent.

Étant donné que l’Iran et Oman entretenaient des relations diplomatiques solides, les Omanais servant souvent d’intermédiaires entre le régime de Téhéran et l’Occident, cette explication semble certainement probable.

Les 3 avions qui ont quitté l’Iran et ont atterri à Mascate, Oman sont 2 x A321 et 1 x A340. pic.twitter.com/8aelNJs9Cq – Flightradar24 (@flightradar24) 18 juin 2025

שלושה מטוסים ממשלתיים של איראן המריאו בשעה האחרונה מדרום המדינה ונחתו במסקט בירת עומאן. אחד מהם הוא המטוס הנשיאותי, אשר שימש עד לאחרונה את הנשיא מסעוד Oui. מטרת הטיסה לא ברורה: האם הגיעו לשיחות תיווך בעומאן, או שמא מולטו Je suis en train de le faire. pic.twitter.com/GRGYEFnnmB –avi scharf (@avischarf) 18 juin 2025

D’autres options dont nous avons discuté à l’époque comprenaient l’évacuation des personnes cherchant à échapper au conflit actuel. Cela est devenu particulièrement urgent après qu’Israël a commencé à frapper Téhéran, ainsi que d’autres localités de l’ouest de l’Iran, en toute impunité.

Il existe également une très forte possibilité que le gouvernement iranien ait déplacé ces avions pour se protéger des frappes israéliennes sur les bases aériennes iraniennes, notamment Mehrabad, où les chasseurs F-14 Tomcat de l’IRIAF ont également été visés.

Quel que soit le but visé, fin juin, les États-Unis non seulement repoussaient les attaques iraniennes, mais avaient également bombardé trois sites nucléaires iraniens clés dans le cadre de l’opération Midnight Hammer.

Alors que l’A340 est revenu à Téhéran après la guerre des Douze Jours, sa destruction apparente lors d’une frappe aérienne israélienne signifie qu’il ne pourra pas répéter de telles missions, et il n’est plus qu’un symbole de l’intensité de la campagne américano-israélienne visant à anéantir la flotte de l’armée de l’air de la République islamique d’Iran aux côtés d’autres capacités militaires clés.