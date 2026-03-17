Les avions radar E-2D Hawkeye de la Marine semblent se précipiter vers le Moyen-Orient

Un groupe d’au moins cinq avions aéroportés d’alerte précoce et de contrôle E-2D Advanced Hawkeye de l’US Navy, capables de porter un porte-avions, est arrivé pendant la nuit aux Açores après avoir traversé une grande partie de l’Atlantique. Les Açores sont une escale courante pour les avions militaires américains se dirigeant vers le Moyen-Orient. Cette décision est quelque peu rare pour la communauté E-2, mais elle est extrêmement logique, et probablement très urgente, compte tenu de ce qui se passe au Moyen-Orient.

À bien des égards, l’E-2D est aujourd’hui la plate-forme radar aéroportée « de surveillance » la plus sensible du service militaire américain. Pour autant que nous le sachions, les seuls E-2D actuellement disponibles au Moyen-Orient soutiennent les opérations aériennes de l’USS. Gerald R. Ford et USS Abraham Lincoln. Il serait tout à fait logique d’en envoyer davantage dans le golfe Persique pour des opérations terrestres visant à repérer les drones kamikaze iraniens volant à basse altitude qui font des ravages dans les États arabes du Golfe.

Nous avons vu une demande similaire acceptée par la Royal Australian Air Force, qui envoie l’un de ses avions aéroportés d’alerte précoce et de contrôle E-7 Wedgetail très performants dans la région dans le même but essentiellement. L’engagement de l’Australie est distinct des opérations américano-israéliennes actuelles. Les avions E-2D et E-7 peuvent également repérer des missiles de croisière volant à basse altitude, des missiles balistiques à courte portée et même des menaces maritimes, ce qui les rend idéaux pour les opérations côtières contre tout ce que l’Iran lance aux alliés américains dans la région. Le Hawkeye et le Wedgetail offrent également des capacités supplémentaires de gestion de combat et de mise en réseau, que les forces américaines engagées dans des opérations contre l’Iran dépendent actuellement fortement d’une flotte tendue d’avions E-3 Sentry vieillissants.

Les photos ci-dessus et ci-dessous montrent des E-2D à Lajes sur l’île de Terceira aux Açores, un archipel portugais, hier soir. Les données de suivi des vols en ligne montraient également que les Hawkeyes s’y dirigeaient. On peut également voir que les Hawkeyes sont des versions améliorées capables d’être ravitaillées en vol, via une sonde montée bien en évidence au-dessus du cockpit. Dans le même ordre d’idées, deux pétroliers KC-46 Pegasus de l’US Air Force ont également été repérés accompagnant les avions de la Marine à Lajes.

Cinq E-2D Hawkeyes de l’US Navy sont arrivés à Lajes en provenance de Bangor ce soir alors que #MAZDA11-15, soutenu par KC-46 #VINYLE61-62 sur Coronet Est 060. pic.twitter.com/XGznpKKcNz – EISNspotter (@EISNspotter) 16 mars 2026

Les données de suivi précédentes montrent que les E-2D ont d’abord volé de Norfolk, en Virginie, à Bangor, dans le Maine, vendredi dernier. Les Hawkeyes ont ensuite quitté Bangaor hier, se dirigeant vers l’est à travers l’Atlantique.

5x E-2D Hawkeyes (MAZDA11-15) du VAW-126 ‘Seahawks’ quittant KBGR après son arrivée le 13 mars. Direction LPLA avec 2x KC-46A (VINYL61-62)#AE2FD7 – 168077 – MAZDA12#AE744D – 169869 – MAZDA14#AE5F92 – 18-46039 – VINYLE61 #AE63B8 – 20-46076 – VINYLE62

Photo : Emily Casavant https://t.co/DmC65osaDU pic.twitter.com/HWqwxUtOSg —Aux OSINT (@AUX_OSINT) 16 mars 2026

Les marques visibles sur les photos de Lajes montrent qu’au moins certains des E-2D qui y ont atterri sont affectés au Carrier Airborne Early Warning Squadron 121 (VAW-121) basé à la base aéronavale de Norfolk (NAS Norfolk). Il y avait eu des indications plus tôt que le contingent comprenait des Hawkeyes du VAW-126, également basés à NAS Norfolk, mais cela ne semble pas être confirmé pour le moment. VAW-121 et VAW-126 sont affectés respectivement au Carrier Air Wing 17 (CVW-17) et au CVW-1. Le CVW-17 a notamment été récemment rattaché au super porte-avions USS Nimitzqui devait être mis en veilleuse en mai, mais qui devrait désormais rester en service au moins jusqu’en mars 2027.

Il reste à savoir vers où se dirigent exactement les E-2D, mais, comme indiqué, les avions militaires américains traversent régulièrement les Açores lors de leur transit vers le Moyen-Orient. Lajes a été largement utilisée lors du renforcement massif de la puissance aérienne américaine avant le début des frappes américano-israéliennes le 28 février. La composante américaine de cette campagne a été surnommée Opération Epic Fury.

Le conflit a pris un caractère régional, les missiles et drones iraniens étant désormais tombés sur une douzaine de pays du Moyen-Orient et de la Méditerranée orientale. Les combats ont également une dimension maritime distincte, l’Iran obstruant le détroit hautement stratégique d’Ormuz avec des attaques contre des navires commerciaux, et des discussions sont en cours sur la manière de rouvrir cette voie navigable critique.

Un déploiement d’E-2D pourrait contribuer à fournir des yeux supplémentaires indispensables dans le ciel, ainsi que d’autres capacités, pour aider à se protéger contre les attaques de représailles iraniennes, ainsi qu’à soutenir les frappes sur des cibles en Iran et autour de l’Iran et/ou tout effort visant à établir un contrôle maritime dans la région. En particulier, les Hawkeyes sont le meilleur outil disponible aux États-Unis pour repérer des cibles volant à basse altitude et à faible signature, telles que des drones kamikaze et des missiles de croisière, ainsi que de petites cibles en mer comme des bateaux drones chargés d’explosifs. L’E-2D est également bien adapté pour effectuer ces missions dans les zones littorales comme le golfe Persique, le golfe d’Oman et le détroit d’Ormuz entre les deux. Hawkeyes a effectué des missions similaires dans et autour de la mer Rouge entre fin 2023 et début 2025.

Comme indiqué lors de l’ouverture de ce poste, il existe déjà une demande particulièrement prononcée de moyens supplémentaires, et plus performants, pour repérer et suivre les drones kamikaze et les missiles de croisière iraniens volant à basse altitude. En témoigne déjà l’annonce faite la semaine dernière par le gouvernement australien de l’envoi d’un de ses avions aéroportés d’alerte et de contrôle E-7A Wedgetail dans la région pour contribuer aux opérations défensives, un sujet sur lequel nous reviendrons plus tard.

En outre, d’après ce que l’on sait actuellement, les forces américaines participant aux opérations au-dessus et autour de l’Iran reçoivent un soutien en matière de contrôle aérien précoce et d’alerte de la part des avions E-3 Sentry AWACS (Airborne Warning and Control System) de l’US Air Force déployés à l’avant sur la base aérienne de Prince Sultan en Arabie Saoudite. Comme indiqué, les Navy Hawkeyes ont également déjà effectué des missions dans le cadre de l’opération Epic Fury depuis les ponts des porte-avions de la région.

Juste en ce qui concerne leurs radars, les E-2D avec leur réseau actif à balayage électronique (AESA) AN/APY-9 offrent une augmentation majeure de capacité par rapport aux anciens E-3 et à leurs anciens types de réseaux passifs à balayage électronique (PESA). En général, les AESA peuvent scanner plus rapidement, voir plus loin et produire des traces plus précises et d’une plus grande fidélité, même lorsqu’il s’agit d’objets plus petits et/ou furtifs avec des signatures radar réduites, que les types de réseaux plus anciens. L’APY-9, en particulier, bénéficie également d’une fonctionnalité de « traitement adaptatif espace-temps » qui « supprime l’encombrement, le brouillage et autres sources d’interférences électromagnétiques, en se concentrant sur la cible », selon le fabricant Lockheed Martin.

En tant que tel, avec l’avantage supplémentaire de pouvoir regarder depuis un perchoir élevé, l’E-2D offre un outil particulièrement puissant pour repérer et suivre des menaces plus petites, plus basses et volant plus lentement, telles que les drones kamikaze et les missiles de croisière iraniens. Cette capacité a été optimisée pour les opérations au-dessus de l’eau et sur le littoral afin de protéger le groupe aéronaval. De plus, l’APY-9 dispose d’un mode de recherche de surface pouvant être utilisé pour la surveillance maritime, ce qui, comme déjà mentionné, est également très pertinent dans le contexte du conflit actuel. Au total, ces talents cadreraient parfaitement avec ce qui se passe dans le golfe Persique et dans le golfe d’Oman.

Contrairement aux anciens E-2, les Hawkeyes dotés d’une capacité de ravitaillement en vol peuvent également voler vers des zones d’opération plus éloignées de leur lieu de base et rester en station beaucoup plus longtemps.

Au service de la Marine, l’E-2D est bien plus qu’un simple radar. L’avion dispose d’une suite complète de communications et de réseaux qui est directement liée aux architectures de capacité d’engagement coopératif (CEC) et de contrôle de tir intégré naval-contre-aérien (NIFC-CA) du service.

Dans le cadre de ces réseaux spécifiques à la Marine, les Hawkeyes sont profondément intégrés dans des « réseaux de destruction » qui incluent un éventail de ressources aériennes et maritimes dans l’inventaire du service. Depuis de nombreuses années maintenant, la Marine utilise l’exemple des E-2 permettant aux navires de tirer des intercepteurs sol-air SM-6 à longue portée sur des cibles hors de portée de leurs radars organiques et autres capteurs pour expliquer les avantages de ces capacités en réseau. Le CEC et le NIFC-CA permettent également aux commandants d’avoir une image plus détaillée et complète de l’espace de combat qui les entoure, y compris les ressources amies et les menaces, offrant ainsi un précieux coup de pouce à la connaissance générale de la situation.

Il convient également de noter que même si les E-2 de la Marine opèrent plus souvent dans le cadre d’escadres aériennes porteuses, les Hawkeyes du service volant à partir de bases terrestres ne sont pas nouveaux. Entre 1995 et 2017, le service disposait même d’une unité E-2 explicitement basée à terre, la VAW-77, qui soutenait les opérations antidrogue dans les Caraïbes à partir de bases aux États-Unis et en Amérique latine. La majorité des exploitants d’E-2 non américains, passés et présents, ont également exploité leurs Hawkeyes comme avions basés au sol. Dans le même temps, comme il a été principalement conçu pour les opérations de transport, le Hawkeye a également la capacité de voler à partir de pistes plus courtes et avec une empreinte logistique plus petite par rapport à de nombreuses autres plates-formes aéroportées d’alerte précoce et de contrôle.

UN @USNavy L’E-2D fait le plein en vol à partir d’un @usairforce HC-130 au-dessus de la zone de responsabilité du Commandement central américain. pic.twitter.com/pRkmM4IRIP – Commandement central américain (@CENTCOM) 6 août 2024

Il est également intéressant de considérer tout cela maintenant dans le contexte de la tentative du Pentagone l’année dernière d’annuler l’acquisition par l’US Air Force de nouveaux E-7 pour remplacer une partie de ses E-3, et de combler les lacunes provisoires en matière de capacités avec des E-2D supplémentaires. Les questions sur la capacité de survie du Wedgetial dans un futur combat haut de gamme, comme celui contre la Chine, ainsi que les retards et les dépassements de coûts, ont été cités comme facteurs clés. Le Congrès a depuis contraint l’Air Force à poursuivre le programme E-7A comme prévu. Jeudi dernier, Boeing a reçu deux modifications de contrat, d’une valeur totale d’un peu plus de 2,4 milliards de dollars, pour un nombre indéterminé de Wedgetails de développement, ainsi que des matériaux liés au système de capteurs MESA.

Certaines questions subsistent quant à l’avenir du programme E-7 de l’Air Force. Le service avait résisté pendant des années à toute tentative de remplacement direct du E-3. L’objectif à long terme déclaré de l’Armée de l’Air reste de pousser la plupart, sinon la totalité, de ses tâches de détection de cibles aéroportées dans l’espace, mais il faudra encore des années avant que cela ne devienne une réalité.

L’E-7 est également tout simplement plus grand et peut accueillir un équipage plus important, ce qui le rend encore plus adaptable aux besoins de missions élargis, tels que la gestion des combats et agissant comme un nœud de réseau utilisant sa propre suite étendue de communications et de partage de données. Toutes les préoccupations en matière de survie qui s’appliquent au E-7 s’appliqueraient tout autant au E-2. Comme indiqué précédemment, les avantages du E-7, y compris dans le contexte actuel des opérations contre l’Iran, sont soulignés par la décision de l’Australie d’envoyer l’un de ses Wedgetails au Moyen-Orient. Cet avion est explicitement déployé pour aider à défendre les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région qui ont été soumis aux attaques de drones et de missiles iraniens.

Le groupe d’E-2D de la Marine se dirigeant maintenant vers l’est à travers l’Atlantique ne fait que remettre en question la décision déroutante du Pentagone de supprimer le programme E-7, ainsi que la lenteur précédente de l’Air Force à s’entendre sur un plan visant à remplacer les E-3 vieillissants. Le fait que des Hawkeyes supplémentaires semblent maintenant se diriger uniquement vers le Moyen-Orient est également un autre signe que l’ampleur et la portée des représailles iraniennes contre les États arabes du Golfe n’étaient pas attendues, malgré les menaces répétées du régime de Téhéran dans la préparation et dans les évaluations des services de renseignement du conflit actuel. Pendant de nombreuses années, les services de renseignement américains ont pensé qu’il était probable que l’Iran s’en prenne aux alliés des États-Unis dans la région, en particulier à ceux qui abritent des capacités militaires américaines. Il s’agit d’une probabilité flagrante dont nous discutons depuis des années dans nos propres reportages.

Quoi qu’il en soit, des Hawkeyes supplémentaires fourniraient un renforcement massif et indispensable de la capacité et de la capacité de surveillance aérienne, ainsi que d’autres avantages, pour aider à se défendre contre les attaques de représailles iraniennes et, par ailleurs, soutenir les opérations américaines en pleine expansion contre ce pays.

Un merci spécial à l’utilisateur @Azorean_Lion sur X pour avoir partagé avec nous les photos des Hawkeyes E-2D à Lajes.