Carrier Tracker au 3 avril 2026

Trois groupes aéronavals (CSG) de la marine américaine se sont déployés à l’appui de l’opération Epic Fury, alors que deux groupes amphibies prêts (ARG), avec des unités expéditionnaires maritimes (MEU) embarquées, convergent vers le Moyen-Orient. Le George HW Bush CSG est le dernier à rejoindre la mêlée, quittant la base navale de Norfolk le 31 mars pour un déploiement régulier, apparemment auprès du Commandement central américain. Bush devrait remplacer le Gerald R. Ford CSG, déployé depuis plus de neuf mois et qui a quitté le port de Split, en Croatie, le 2 avril après une escale de cinq jours. Le CSG Abraham Lincoln opère depuis un lieu non divulgué dans la mer d’Oman et mène des opérations de combat sans escale contre l’Iran. L’ARG de Tripoli et le 31e MEU sont arrivés au CENTCOM la semaine dernière, et le Boxer ARG et le 11e MEU transitent par le Pacifique en route vers le Moyen-Orient.

Lisez notre récent rapport sur la tempête parfaite impliquant trois porte-avions de la marine américaine, qui met en évidence la pression exercée sur la flotte dans un contexte de guerre en cours au Moyen-Orient et de tensions en Asie.

Remarque : les positions sont des approximations générales.