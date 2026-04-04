Carrier Tracker au 3 avril 2026

4 avril 2026

Trois groupes aéronavals (CSG) de la marine américaine se sont déployés à l’appui de l’opération Epic Fury, alors que deux groupes amphibies prêts (ARG), avec des unités expéditionnaires maritimes (MEU) embarquées, convergent vers le Moyen-Orient. Le George HW Bush CSG est le dernier à rejoindre la mêlée, quittant la base navale de Norfolk le 31 mars pour un déploiement régulier, apparemment auprès du Commandement central américain. Bush devrait remplacer le Gerald R. Ford CSG, déployé depuis plus de neuf mois et qui a quitté le port de Split, en Croatie, le 2 avril après une escale de cinq jours. Le CSG Abraham Lincoln opère depuis un lieu non divulgué dans la mer d’Oman et mène des opérations de combat sans escale contre l’Iran. L’ARG de Tripoli et le 31e MEU sont arrivés au CENTCOM la semaine dernière, et le Boxer ARG et le 11e MEU transitent par le Pacifique en route vers le Moyen-Orient.

Lisez notre récent rapport sur la tempête parfaite impliquant trois porte-avions de la marine américaine, qui met en évidence la pression exercée sur la flotte dans un contexte de guerre en cours au Moyen-Orient et de tensions en Asie.

Remarque : les positions sont des approximations générales.

Catégories Mer
Marc-André Boucher

Marc-André Boucher

Analyste de formation et passionné de stratégie internationale, j’écris pour 45eNord.ca afin de décrypter les grandes dynamiques militaires mondiales. Mon objectif : rendre claires les logiques de pouvoir et les rapports de force qui façonnent notre époque. J’aime lier les faits du jour à une vision d’ensemble.
Carrier Tracker au 3 avril 2026
A-10 Warthog en cours de test avec une sonde de ravitaillement aérien

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