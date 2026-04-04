Les équipages du SR-71 Blackbird ont fait construire ces pistolets Smith & Wesson personnalisés pour eux

La question de savoir quel type d’arme devrait être fournie aux équipages navigants pour leur survie, s’ils devaient être abattus pour quelque raison que ce soit, potentiellement derrière les lignes ennemies, est une question à laquelle les forces aériennes se débattent depuis longtemps. Les exigences très spécifiques de ce rôle, associées au fait que le canon doit être suffisamment compact pour tenir dans un cockpit exigu (et dans de nombreux cas, sur l’équipage lui-même), signifient qu’il existe une grande variété de solutions au problème, certaines plus efficaces que d’autres.

Bien entendu, pour un avion aussi extraordinaire que l’avion espion SR-71 Blackbird de l’US Air Force, il serait logique qu’une arme de survie hautement spécialisée pour le personnel navigant soit développée à cet effet.

Grâce à une récente publication sur les réseaux sociaux du fabricant d’armes à feu Smith & Wesson, notre attention a été attirée sur une telle arme, même si de nombreuses questions demeurent quant à la mesure dans laquelle elle a réellement été utilisée.

Pour une visite vidéo approfondie des cockpits avant et arrière du Blackbird, suivez ce lien vers notre article précédent et regardez la vidéo ci-dessous.

Le monde des armes à feu historiques étant particulièrement sujet aux contrefaçons et autres types d’imitations, nous devons également nous demander si tous des affirmations à ce sujet se cumulent.

Selon Smith & Wesson, cependant, en mars 1967, l’Air Force a passé une commande de « 30 pistolets spéciaux modèle 41 pour les kits de survie des pilotes SR-71 Blackbird ».

En mars 1967, l’US Air Force a commandé 30 pistolets spéciaux modèle 41 pour les kits de survie des pilotes SR-71 Blackbird.

Équipés de canons filetés de 5 pouces, de verrous coulissants, de « suppresseurs de son » et de chargeurs supplémentaires, ils ont été conçus pour offrir aux pilotes abattus un moyen silencieux de se défendre. pic.twitter.com/Tvjm0S6N9T – Smith & Wesson Inc. (@Smith_WessonInc) 26 mars 2026

Le fabricant décrit l’arme comme étant « équipée de canons filetés de cinq pouces, de verrous coulissants, de « silencieux » et de chargeurs supplémentaires. Dans ce cas, « sound depressor » semble être une référence à un suppresseur — un dispositif permettant de réduire l’intensité acoustique du coup de feu.

Le résultat était « conçu pour donner aux pilotes abattus un moyen silencieux de se défendre ou de fouiller derrière les lignes ennemies ».

Avant d’examiner pourquoi il s’agit d’un choix si surprenant pour une arme de défense personnelle pour le personnel navigant, il convient d’examiner plus en détail le pistolet modèle 41 de base.

Smith & Wesson a présenté son pistolet semi-automatique modèle 41 après la Seconde Guerre mondiale, et il a été conçu principalement comme une arme à feu de compétition.

Les prototypes ont commencé à être testés en 1947 et après une longue période de perfectionnement, le modèle 41 a été mis en vente en 1957. Le pistolet s’est rapidement imposé comme un choix populaire, en particulier pour les tireurs de compétition, et, bien que sa fabrication ait été brièvement interrompue en 1992, il est rapidement revenu en production et les derniers exemplaires n’ont été achevés qu’en 2025.

Quant au pistolet modèle 41 entre les mains des militaires, Smith & Wesson a développé une version « sans fioritures », connue sous le nom de modèle 46, spécifiquement pour l’armée de l’air. En 1959, le service a sélectionné le modèle 46 pour la formation de base au tir de précision. Une production de 10 ans a suivi, mais elle ne semble pas avoir trouvé de succès commercial.

Compte tenu de la nature emblématique du SR-71 et de ses missions dramatiques, il est plus que surprenant que le « Blackbird Model 41 » ne soit pas plus connu.

L’année dernière, cependant, une référence à une version spéciale du modèle 41 est apparue sur les forums Smith & Wesson. Un article sur le forum décrit le canon comme ayant été livré à l’armée de l’air avec « des suppresseurs et des chargeurs supplémentaires » et distribué dans le cadre des kits de survie des pilotes du SR-71.

Le message explique que l’accessoire inhabituel visible sur l’une des rares photos de l’arme est un « viseur Oxford illuminé à points blancs monté en usine, une innovation de pointe pour l’époque, installé par le médaillé d’or olympique Art Cook, qui était responsable des modifications militaires de précision sous contrat ».

Une idée de ce que c’est ? Il y a un viseur Oxford sur le dessus.

byu/greatbalkan dansForgottenWeapons

Le même article attire l’attention sur un lot d’enchères non daté sur le site Internet de LSB, un courtier en armes bien connu, basé au Wyoming, qui détaille l’un de ces « Blackbird Model 41 » vendu pour 5 404 $. L’arme est décrite par LSB comme un « modèle 41 .22 LR SR-71 Pilot Survival Pistol 1967 » avec le numéro de série 78009.

La publication aux enchères fournit plus de détails sur les sites installés par Art Cook, décrits comme « extrêmement rares ». Il note que Cook, médaillé d’or au fusil de petit calibre aux Jeux olympiques de Londres en 1948, était « connu pour son travail avec des armes à feu de haute précision pour les contrats militaires américains pendant la guerre froide et avait développé des supports personnalisés pour le viseur Oxford utilisé dans ces pistolets ».

Le plus pertinent dans ce contexte est peut-être le fait que l’arme en question a été vendue aux enchères avec des documents d’usine et historiques. La lettre de l’usine de l’historien de Smith & Wesson, Roy Jinks, confirme les détails du contrat gouvernemental et était incluse avec une copie de la facture originale de l’usine documentant la vente de 1967 à l’Air Force.

La vente comprenait également une copie de la liste originale des numéros de série pour le lot contractuel de 30 pistolets et d’autres « documents historiques originaux de S&W liés à la commande contractuelle ».

La provenance du pistolet est encore plus soulignée, selon LSB, puisqu’il provient de la collection de Kevin Williams, historien respecté des armes à feu et auteur de Pistolets d’officier général américains : guide du collectionneur.

L’évaluation de LSB était que l’arme mise aux enchères était « un exemple extraordinaire de l’histoire des armes de la guerre froide », tandis que « l’implication de Cook, associée à la précision de l’usine et à la configuration spécialement conçue du pistolet, en fait l’un des pistolets .22 les plus uniques jamais émis par le gouvernement américain ».

Bien que la description du modèle 41 spécial comme « une arme de poing silencieuse, précise et discrète associée à l’avion le plus avancé de son époque » puisse être exacte, il semble néanmoins surprenant qu’une arme à feu cible adaptée soit sélectionnée pour les équipages du SR-71 (qui comprenaient un pilote à l’avant et un officier des systèmes de reconnaissance, ou RSO, derrière eux).

Un pistolet chambré dans un fusil long .22 présente certains avantages. Le très faible recul le rend facile à contrôler, ses munitions sont bon marché et largement disponibles, et elles sont généralement beaucoup plus silencieuses que les autres calibres, surtout lorsqu’elles sont chargées pour réduire la signature sonore. Il est également léger et possède un faible flash de bouche.

L’Air Force a acheté d’autres armes à feu de plus petit calibre pour ses pilotes, y compris l’arme de survie pour équipage M6, lancée pour la première fois dans les années 1950, et combinant un canon de fusil Hornet .22 avec un canon de fusil de chasse de calibre .410 dans une configuration inhabituelle « dessus-dessous ».

L’arme d’aujourd’hui est un outil de survie. L’arme de survie du personnel navigant M6. L’hybride pliable fusil de chasse/fusil chambré en calibre .410 et .22 hornet FMJ a été conçu par Ithaca peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, mais a trouvé une utilisation continue même au Vietnam. Son stock permet également un stockage facile des munitions. pic.twitter.com/nkMg3tB3LS – Doc Folamour (@DocStrangelove2) 18 décembre 2021

Le prédécesseur du M6 était le fusil de survie M4, développé à partir du fusil de sport à verrou Harrington & Richardson M265, adapté à un cadre en tôle avec une crosse en fil télescopique et un canon amovible, à nouveau chambré pour les munitions .22 Hornet. Le M4 et le M6 étaient tous deux destinés à tuer du gibier pour se nourrir dans des conditions de survie d’urgence.

Dans l’ensemble, le calibre .22 n’est pas un choix évident pour un arme de défense personnelle. Il a un pouvoir d’arrêt limité par rapport aux calibres défensifs courants comme le 9 × 19 mm, et à ceux encore moins puissants de l’époque, et peut ne pas pénétrer suffisamment profondément pour atteindre les organes vitaux, en particulier à travers les vêtements ou sous des angles étranges.

Il semble donc probable que le canon était principalement destiné à aider les équipages du SR-71 à se défendre. clandestinement si leur avion tombait.

Ceci est étayé par l’affirmation de Smith & Wesson selon laquelle le modèle spécial 41 était « conçu pour donner aux pilotes abattus un moyen silencieux de se défendre ». Cela concorde également avec la probabilité beaucoup plus élevée que les pilotes et les RSO du SR-71, s’ils devaient s’éjecter, se retrouveraient à opérer plus profondément derrière les lignes que la plupart des équipages abattus.

Il existe également des récits suggérant que le kit de survie Blackbird comprenait soit une version Air Force du Smith & Wesson Model 12, soit un Colt Aircrewman (basé sur le Cobra civil). Il s’agissait tous deux de revolvers légers en aluminium, chambrés pour .38 Special, avec une puissance d’arrêt bien supérieure à celle d’un modèle 41. De manière déroutante, ils portaient tous deux la désignation M13.

￼Mach 3+ Cowboys

Le kit de survie du Blackbird comprenait un pistolet en aluminium très rare !

Oui, vous avez bien lu ! Le pistolet était en aluminium pour rester léger. Mon père, le colonel Richard (Butch) Sheffield, ancien officier des systèmes de reconnaissance (RSO) du SR-71, a dit à mon mari, Rodney… pic.twitter.com/KWLEdxNmVo – Habubrats SR-71 (@Habubrats71) 21 novembre 2024

À ce stade, il semble exister de nombreuses preuves que l’Air Force a acheté un lot de pistolets spéciaux modèle 41 pour les kits de survie des pilotes du SR-71 Blackbird.

Il n’existe aucune preuve immédiatement disponible suggérant que les équipages de Blackbird ont utilisé ces armes lors de leurs remarquables vols Mach-3 au-dessus et autour de certains des espaces aériens les plus hostiles jamais vus. Ce que nous savons, c’est que, aucun SR-71 n’ayant été abattu par l’ennemi au cours de plus de 3 500 vols d’espionnage opérationnels, leurs équipages n’ont jamais eu à faire appel à des armes de poing. de toute sorte.

Nous avons contacté Smith & Wesson et le National Air and Space Museum pour tenter d’aller au fond de cette histoire intrigante. Si des lecteurs en savent plus sur ces pistolets et s’ils ont réellement été distribués au personnel navigant, faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-moi un e-mail.