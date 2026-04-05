Des hélicoptères Night Stalker AH-6 Little Bird détruits sur un site d’atterrissage avancé en Iran

5 avril 2026

De nouvelles images sont apparues apparaître pour montrer les C-130 d’opérations spéciales détruits (MC-130Js Commando II) sur l’aérodrome improvisé avancé en Iran. Le lieu d’opération austère a servi de plaque tournante (et de point avancé d’armement et de ravitaillement ou FARP) pour la mission de sauvetage de l’officier du système d’armes du F-15E abattu. Vous pouvez lire notre dernière couverture sur le sauvetage ici. Il a été rapporté que les deux C-130 avaient été démolis sur place car ils étaient incapables de décoller, et trois autres avions sont arrivés et ont extrait la force d’opérations spéciales. Parmi ces décombres semblent se trouver deux épaves incendiées du MH-6/AH-6 Little Birds du 160th Special Operations Aviation Regiment, mieux connu sous le nom de Night Stalkers.

Comme c’est généralement le cas, les images du lieu de l’accident semblent authentiques après un examen superficiel, mais cela pourrait changer à l’avenir.

Ces hélicoptères, s’ils étaient en configuration AH-6, ont probablement été livrés sur le site d’atterrissage pour fournir un appui aérien rapproché et une protection à la force plus importante qui y est déployée. Les rapports indiquent désormais qu’il pourrait y avoir pas Il y a eu des échanges de tirs majeurs au sol, comme indiqué initialement, mais des Iraniens ont essuyé des tirs aériens alors qu’ils tentaient de s’approcher de la base. La vidéo censée montrer l’un de ces engagements donne à penser que l’avion qui tire pourrait être un AH-6.

Un AH-6 Little Bird de l'armée américaine à l'appui du Marine Aviation Weapons and Tactics Squadron One (MAWTS-1) tire des roquettes sur des cibles désignées lors d'un exercice d'appui aérien offensif à Mt. Barrow, Chocolate Mountain Aerial Gunnery Range, en Californie, le 5 avril 2016. L'exercice fait partie de l'instructeur d'armes et tactiques (WTI) 2-16, un événement de formation de sept semaines organisé par Marine Aviation Weapons and Tactics Squadron One (MAWTS-1) cadres. MAWTS-1 fournit une formation tactique standardisée et une certification des qualifications d'instructeur d'unité pour soutenir la formation et la préparation de l'aviation maritime et aide au développement et à l'utilisation d'armes et de tactiques aéronautiques. (Photographie du Corps des Marines des États-Unis par SSgt. Artur Shvartsberg, MAWTS-1 COMCAM/libéré)

De violents affrontements ont été signalés à Dehdasht, une ville du district central du comté de Kohgiluyeh, où le deuxième pilote américain aurait été repéré. pic.twitter.com/DDleOptrfD

– Afshin Ismaeli (@Afshin_Ismaeli) 5 avril 2026

Les Little Birds auraient également pu être utilisés pour aider à trouver et soutenir l’extraction du pilote s’ils étaient en configuration MH-6. Les Little Birds peuvent être configurés dans les configurations d’attaque AH-6 et d’assaut MH-6.

Les opérateurs du 123e Escadron tactique spécial chargent sur un MH-6 Little Bird pendant l'exercice Agile Chariot, le 2 mai 2023, perfectionnant les capacités liées à l'emploi de combat Agile. Au lieu de s'appuyer sur de grandes bases et infrastructures fixes, ACE utilise des sites et des équipes plus petits et plus dispersés pour déplacer et soutenir rapidement les avions, les pilotes et tout autre personnel là où ils sont nécessaires. Il existe des millions de kilomètres de routes publiques aux États-Unis, y compris des routes fédérales, étatiques et locales. Avec Agile Combat Employment, notamment le point d'armement et de ravitaillement avancé (FARP) et les retournements de combat intégrés (ICT), cela devient des millions de kilomètres de zones d'atterrissage publiques, lorsque cela est nécessaire. (Photo de l'US Air Force par le sergent technique Carly Kavish)

Le rôle de protection des forces pour ce type de mission est essentiel pour l’AH-6. Les équipages du Night Stalker AH-6 s’entraînent intensivement pour cela. Les Little Birds peuvent être rapidement livrés vers des emplacements avancés à bord d’avions aussi petits qu’un C-130, mais c’est leur capacité à être déployés et à voler en quelques minutes seulement qui leur convient si bien pour cette mission. Le MC-130 peut servir de moyen de transport, de transport d’armes et de station-service au sol pour les Little Birds.

Vous pouvez tout savoir sur la capacité du Little Bird à être déployé rapidement pratiquement n’importe où dans notre précédente fonctionnalité liée ici.

Les Little Birds auraient pu voler directement vers le site, puis faire le plein depuis le MC-130J au sol et opérer à partir de la base de fortune, bien que la portée de ces avions soit limitée, même avec des réservoirs de carburant auxiliaires. Même en partant du Koweït ou d’un navire commercial dans le nord du golfe Persique, un vol direct au-dessus de l’espace aérien iranien aurait été très risqué et nécessitait une grande partie de l’aire de répartition du Little Bird. Globalement, cette option semble très probable.

Les aviateurs du 123e Escadron de tactiques spéciales de la Garde nationale aérienne du Kentucky se préparent à effectuer des recherches et des sauvetages au combat à partir d'un MH-6M Little Bird qui a été déchargé d'un MC-130J Commando II lors de l'exercice Agile Chariot près de Riverton, Wyoming, le 2 mai 2023. Agile Chariot a testé les capacités d'emploi de combat Agile, notamment en utilisant des emplacements et des équipes plus petits et plus dispersés pour déplacer et soutenir rapidement les avions, les pilotes et les autres membres du personnel partout où ils sont nécessaires. (Photo de la Garde nationale aérienne des États-Unis par le sergent-chef Phil Speck)

Quant à la raison pour laquelle les Petits Oiseaux ont été détruits sur place, ce n’est pas clair. L’extraction de la force a probablement été effectuée dans la précipitation, notamment en raison de l’immobilisation de deux C-130. Si les Little Birds sont arrivés à bord d’eux, il se peut qu’il n’y ait pas eu de temps (ni d’espace) pour les charger sur l’avion de remplacement. Ils auraient également pu être endommagés par les tirs ennemis. S’ils sont arrivés directement eux-mêmes, la mission ne s’est peut-être pas déroulée comme prévu et ils n’ont pas pu être ravitaillés au sol par les MC-130 en détresse. Il existe de nombreuses possibilités.

La destruction des avions d’opérations spéciales bloqués est absolument essentielle car ils sont dotés de capteurs sensibles, de systèmes de communication, de systèmes défensifs et bien plus encore.

Quoi qu’il en soit, l’inclusion des Little Birds est une autre indication de la complexité de cette mission, qui a été organisée en quelques heures seulement. Cela rappelle également à quel point les MH/AH-6 sont polyvalents et déployables vers l’avant.

MISE À JOUR : 6 h 02 PDT—

La zone d’atterrissage a été géolocalisée juste au sud d’Ispahan. Cela le place à environ 200 milles de la côte iranienne et à environ 230 milles d’une frontière terrestre. Il est très peu probable que les Little Birds aient fait ce voyage seuls (ils peuvent l’exclure presque entièrement) au-delà des problèmes tactiques liés à cette opération.

Localisation de la base avancée de l’USAF installée au cœur de l’Iran pour la mission de sauvetage de l’équipage du F-15.
La base a été installée juste à l’extérieur d’Ispahan, un centre stratégique iranien essentiel avec des bases de missiles et militaires, des installations nucléaires et la base aérienne qui abrite la flotte iranienne de F-14. pic.twitter.com/ax0NIIlbKs

– OSINTtechnique (@Osinttechnical) 5 avril 2026

Localisation estimée de 2 hc/mc130 et 2 petits oiseaux au sud d’Ispahan.
est C : 32.258394, 51.901927
S :https://t.co/1bgXkv3DKd
h/t @acceladealer pour les coutures et l’aide pour la géo@GeoConfirmé @FaytuksNetwork pic.twitter.com/fxN3Rckzjc

-Andy (@andynovy) 5 avril 2026

Catégories Air
Marc-André Boucher

Marc-André Boucher

Analyste de formation et passionné de stratégie internationale, j’écris pour 45eNord.ca afin de décrypter les grandes dynamiques militaires mondiales. Mon objectif : rendre claires les logiques de pouvoir et les rapports de force qui façonnent notre époque. J’aime lier les faits du jour à une vision d’ensemble.
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