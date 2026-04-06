L’officier chargé des systèmes d’armes du F-15E abattu au-dessus de l’Iran a été secouru (mis à jour)

L’officier du système d’armes (WSO) du F-15E, porté disparu depuis que son avion a été abattu vendredi, a été secouru après une opération de recherche et de sauvetage très risquée et de violents échanges de tirs dans le sud de l’Iran. Le pilote avait déjà été récupéré lors de l’opération de sauvetage au cours de laquelle deux hélicoptères de recherche et de sauvetage de combat (CSAR) HH-60W Jolly Green II auraient été endommagés par des tirs entrants, blessant plusieurs soldats.

Le président Trump s’est adressé à Truth Social, confirmant plusieurs rapports selon lesquels le WSO était en sécurité entre les mains des Américains.

NOUS L’avons eu ! Mes chers compatriotes américains, au cours des dernières heures, l’armée américaine a réalisé l’une des opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de l’histoire des États-Unis, pour l’un de nos incroyables officiers membres d’équipage, qui se trouve également être un colonel très respecté, et dont je suis ravi de vous faire savoir qu’il est désormais sain et sauf ! Ce courageux guerrier se trouvait derrière les lignes ennemies dans les montagnes dangereuses d’Iran, pourchassé par nos ennemis, qui se rapprochaient de plus en plus d’heure en heure, mais il n’a jamais été vraiment seul parce que son commandant en chef, son secrétaire à la Guerre, son chef d’état-major interarmées et ses collègues combattants surveillaient sa position 24 heures sur 24 et planifiaient avec diligence son sauvetage. Sous mes instructions, l’armée américaine a envoyé des dizaines d’avions, armés des armes les plus meurtrières au monde, pour le récupérer. Il a été blessé, mais tout ira bien. Cette opération miraculeuse de recherche et de sauvetage s’ajoute au sauvetage réussi d’un autre courageux pilote, hier, que nous n’avons pas confirmé, car nous ne voulions pas compromettre notre deuxième opération de sauvetage. C’est la première fois dans la mémoire militaire que deux pilotes américains sont secourus séparément, au cœur d’un territoire ennemi. NOUS NE LAISSONS JAMAIS UN COMBATTANT AMÉRICAIN DERRIÈRE ! Le fait que nous ayons pu mener à bien ces deux opérations, sans qu’un SEUL Américain soit tué, ni même blessé, prouve une fois de plus que nous avons atteint une domination aérienne et une supériorité écrasantes sur le ciel iranien. C’est un moment dont TOUS les Américains, républicains, démocrates et tous les autres, devraient être fiers et unis autour. Nous avons véritablement l’armée la meilleure, la plus professionnelle et la plus meurtrière de l’histoire du monde. QUE DIEU BÉNISSE L’AMÉRIQUE, QUE DIEU BÉNISSE NOS TROUPES ET JOYEUSES PÂQUES À TOUS !

🚨 »NOUS L’avons eu ! Mes compatriotes américains, au cours des dernières heures, l’armée américaine a réalisé l’une des opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de l’histoire des États-Unis, pour l’un de nos incroyables membres du bureau d’équipage, qui se trouve également être un colonel très respecté, et que je… pic.twitter.com/FNPWV6MPvA – La Maison Blanche (@WhiteHouse) 5 avril 2026

« Les forces spéciales américaines ont secouru le deuxième membre d’équipage du chasseur F-15 abattu au-dessus de l’Iran. » Axios » a rapporté avant la publication de Trump, citant trois responsables américains. « L’opération de samedi a été menée par une unité commando spécialisée avec une couverture aérienne importante… les forces américaines ont déclenché une pluie de tirs nourris, et toutes les forces étaient désormais hors d’Iran. »

RUPTURE : Les forces spéciales américaines ont secouru le deuxième membre d’équipage du chasseur F-15 abattu au-dessus de l’Iran, ont déclaré à Axios trois responsables américains. https://t.co/uZ0nTGbJkP -Axios (@axios) 5 avril 2026

Des vidéos ont émergé de la scène montrant ce qui semble être des frappes de missiles, avec des bruits de coups de feu et d’explosions.

De violents affrontements ont été signalés à Dehdasht, une ville du district central du comté de Kohgiluyeh, où le deuxième pilote américain aurait été repéré. pic.twitter.com/DDleOptrfD – Afshin Ismaeli (@Afshin_Ismaeli) 5 avril 2026

Une autre vidéo prétend montrer des citoyens iraniens dans la région, à la recherche du pilote. Téhéran a offert une grosse récompense pour la capture du WSO. S’emparer des aviateurs, ou les tuer, aurait constitué une énorme aubaine en matière de relations publiques pour Téhéran et un embarras pour Washington.

⚡️🚨 Iran : Alors que l’horloge passe à 4 heures du matin, les habitants des villages entourant la Montagne Noire continuent d’entrer dans la zone à la recherche du pilote disparu. pic.twitter.com/LSV5M34oix – Observateur du Moyen-Orient (@ME_Observer_) 5 avril 2026

Plus tôt samedi soir, le compte Instagram de l’US Air Force Special Warfare Recruiting a déclaré que le WSO avait été sauvé.

« RUPTURE : L’officier des systèmes d’armes F-15E disparu qui a été abattu hier en Iran a été retrouvé vivant par les opérations spéciales américaines avec des attaches de guerre spéciale de l’armée de l’air dans la zone ennemie contestée en Iran.

Des opérateurs spéciaux ont volontairement risqué leur vie pour sauver les victimes, se sont engagés dans un « échange de tirs massif » sur le site d’extraction et ont combattu avec tout ce qu’ils avaient « pour que d’autres puissent vivre ».

Quelle victoire pour l’Amérique et le WSO qui a prêté attention à la formation SERE. Quelle victoire pour la communauté Air Force Special Warfare. Si vous souhaitez rejoindre les meilleurs et les plus courageux d’Amérique qui ramènent nos compatriotes américains chez eux dans leurs pires jours, contactez votre recruteur local de l’Air Force dès aujourd’hui !

Le F-15 WSO récupéré vivant. S’échappait et s’évadait. Combat de tirs massif sur la cible. Les Iraniens le recherchaient activement dans la région.

Mise à jour : Air Force Special Warfare recrute Instagram et déclare que le F-15 WSO abattu a été sauvé avec succès

C’est la première fois que je vois cela d’une source gouvernementale

Sauvetage parachutiste de l’armée de l’air : 2

Baiseurs de chèvres du CGRI : 0 pic.twitter.com/8v5pMEycWC – RiverOaksGuy (@Bowtiedplayer) 5 avril 2026

En outre, le journaliste et ancien béret vert Jack Murphy a déclaré sur X qu’ils avaient été secourus avant que les informations ne commencent à être diffusées en ligne.

Bonne nouvelle pour une fois.

Le F-15 WSO récupéré vivant. S’échappait et s’évadait. Combat de tirs massif sur la cible. Les Iraniens le recherchaient activement dans la région. -Jack Murphy (@JackMurphyRGR) 4 avril 2026

Depuis la fusillade, les États-Unis ont déployé un programme de sauvetage comprenant des chasseurs pour couvrir le dessus, des hélicoptères HH-60W Jolly Green II et des avions HC-130J Combat King CSAR, des avions de surveillance et des drones, entre autres moyens. Vous pouvez en savoir plus sur ce qui entre dans un package CSAR dans notre rapport précédent ici. Alors que les recherches américaines se poursuivaient samedi pour retrouver le WSO, un échange de tirs important aurait éclaté dans le sud de l’Iran, près du lieu de l’accident.

Comme nous l’avons souvent noté, les opérations CSAR comptent parmi les missions les plus dangereuses et les plus complexes exécutées par les troupes américaines, pénétrant dans un territoire potentiellement hautement défendu où, dans ce cas-ci, l’un des avions de combat américains les plus performants n’a pas survécu. Tout cela se déroule alors que les Iraniens sont en état d’alerte maximum et très actifs dans leur propre chasse au WSO. Le fait que l’opération ait été lancée en plein jour peu après la chute du F-15E montre l’étonnante quantité de risques pris par le personnel américain pour sauver l’un des leurs.

Après l’accident, des vidéos des efforts de sauvetage ont été diffusées.

L’un d’eux montrait un Combat King volant à basse altitude au-dessus de la campagne iranienne.

L’avion de recherche et de sauvetage HC-130J Combat King II de l’US Air Force survole une campagne iranienne à très basse altitude pendant l’opération en cours visant à évacuer deux membres d’équipage américains de l’avion de combat F-15E Strike Eagle abattu. pic.twitter.com/CWc5SzokRT – Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) 3 avril 2026

On peut voir un hélicoptère de sauvetage sous le feu iranien dans la vidéo suivante.

Les images montrent un HH-60G de l’USAF opérant au-dessus de l’Iran dans le cadre d’une mission de recherche et de sauvetage en cours, sous le feu d’armes légères. pic.twitter.com/hEJ4mPY51t – GMI (@Global_Mil_Info) 3 avril 2026

Vous pouvez voir un Combat King suivi de deux Jolly Green II dans cette prochaine vidéo.

REGARDER : Les avions/hélicoptères américains continuent de voler très bas au-dessus de l’Iran. pic.twitter.com/2FZndby0zv – Rapport de conflit (@clashreport) 3 avril 2026

Outre le F-15E abattu et les deux hélicoptères de sauvetage endommagés par les tirs iraniens, un avion d’appui rapproché A-10C Thunderbolt II s’est écrasé après avoir été touché, le pilote étant sorti en parachute. Un autre A-10 pourrait également avoir été endommagé lors des recherches.

La réalité est qu’il s’agit de l’une des opérations interarmes les plus audacieuses depuis des années et toute l’histoire de la façon dont tout s’est déroulé avec succès suscitera certainement un énorme intérêt dans les jours et les semaines à venir. Comme toujours avec ce type d’opération et les premiers rapports qui l’entourent, les détails sont appelés à changer à mesure qu’une image plus claire de ce qui s’est passé et de ce qui ne s’est pas produit apparaît.

MISE À JOUR : 00 h 57 HAE –

New York Times rapporte que l’opération impliquait l’atterrissage de plusieurs avions de transport à l’intérieur du territoire ennemi. Deux des avions (probablement des MC-130J) sont restés bloqués sur l’aérodrome avancé et trois autres avions ont dû venir récupérer les forces américaines désormais bloquées là-bas. Les avions ont été démolis sur place afin de ne pas tomber aux mains de l’ennemi.

Cela allait donc bien au-delà d’une opération de sauvetage héliportée et, selon le rapport, des avions à voilure fixe ont atterri en territoire ennemi très actif. Bien sûr, il y a ici des nuances de la désastreuse opération Eagle Claw, mais cette fois, le résultat final était très différent.

Les médias semi-étatiques iraniens ont publié une image qui semble montrer deux C-130 au sol et une autre qui montre un épais panache de fumée noire à leur emplacement.

Le CGRI a annoncé qu’un avion américain recherchant le pilote du chasseur F-15 abattu avait été intercepté et détruit au sud d’Ispahan.

Suivez : https://t.co/mLGcUTSA3Q pic.twitter.com/21oA6APFVG — Presse TV 🔻 (@PressTV) 5 avril 2026

Cela semble avoir été une démonstration étonnante de la capacité d’entrée forcée conjointe de l’USAF et des opérations spéciales.

MISE À JOUR : 01h47 HAE—

Selon certaines informations, la CIA a utilisé des capacités tout à fait uniques pour localiser le WSO et a exécuté une « campagne de tromperie » élaborée ciblant les forces iraniennes afin de permettre aux avions américains d’atteindre leur emplacement avancé pour effectuer le sauvetage.

Jennifer Griffin écrit :

Selon un haut responsable de l’administration : Avant de localiser le WSO (Weapons System Officer) et le sauvetage audacieux de l’armée américaine, la CIA a d’abord lancé une campagne de tromperie en faisant savoir à l’intérieur de l’Iran que les forces américaines l’avaient déjà trouvé et le déplaçaient sur le terrain pour l’exfiltrer hors du pays. Alors que les Iraniens étaient confus et incertains de ce qui se passait, l’Agence a utilisé ses capacités uniques et exquises pour rechercher – et retrouver – l’aviateur américain. Il s’agissait de l’ultime « aiguille dans une botte de foin », mais dans ce cas-ci, il s’agissait d’une courageuse âme américaine cachée dans une crevasse d’une montagne, invisible sans les capacités de la CIA. La CIA a immédiatement partagé l’emplacement exact du WSO avec le Pentagone et la Maison Blanche. Le président a ordonné une mission de sauvetage immédiate, que le CENTCOM a exécutée avec audace et précision, la CIA continuant de fournir des informations en temps réel.

Selon un haut responsable de l’administration :

Avant de localiser le WSO (Weapons System Officer) et d’effectuer le sauvetage audacieux de l’armée américaine, la CIA a d’abord lancé une campagne de tromperie en faisant savoir en Iran que les forces américaines l’avaient déjà trouvé et le déplaçaient au sol… – Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) 5 avril 2026

MISE À JOUR : 5 h 52 HAE –

Nous recevons maintenant des images du site d’atterrissage, qui incluent des hélicoptères MH-6/AH-6 Little Bird incendiés. Lisez notre nouveau rapport ici.

Le site d’atterrissage était juste au sud d’Ispahan :

Localisation estimée de 2 hc/mc130 et 2 petits oiseaux au sud d’Ispahan.

est C : 32.258394, 51.901927

S :https://t.co/1bgXkv3DKd

h/t @acceladealer pour les coutures et l’aide pour la géo@GeoConfirmé @FaytuksNetwork pic.twitter.com/fxN3Rckzjc -Andy (@andynovy) 5 avril 2026