La sélection des chasseurs furtifs F/A-XX arrivera enfin d’ici août : le meilleur amiral de la marine

Poussée par une course pour devancer les capacités croissantes des drones ennemis, l’US Navy vise désormais à franchir la prochaine étape de la passation de contrats pour son chasseur avec équipage de 6e génération – connu sous le nom de F/A-XX – d’ici août. Malgré l’intervention du Congrès, le chasseur embarqué de nouvelle génération est resté dans les limbes depuis que le Pentagone a décidé de suspendre le programme l’année dernière.

« L’un des défis que nous constatons est que non seulement nos concurrents améliorent leurs capacités anti-aériennes, que ce soit air-air ou sol-air, mais que le coût inférieur d’entrée d’armes très performantes fait également plus d’acteurs sur le terrain dans lequel ce niveau de furtivité et de technologie est requis », a déclaré Caudle, l’officier supérieur de la Marine. « Il ne s’agit donc pas de la nécessité d’avoir un adversaire de même niveau. Il s’agit simplement d’avoir un avion capable d’opérer avec un niveau d’incertitude et un niveau de risque acceptable. »

Cela est conforme aux arguments avancés par Caudle en faveur d’une avance sur F/A-XX en janvier, où il citait les menaces croissantes posées par des adversaires étatiques plus petits, dont l’Iran, ainsi que par des acteurs non étatiques.

Aujourd’hui, Caudle a de nouveau souligné qu’il avait néanmoins été « très bruyant » sur la nécessité d’un chasseur de nouvelle génération embarqué, et avait exprimé « à plusieurs reprises » au secrétaire adjoint à la Guerre Steve Feinberg que le service devait sécuriser l’avion. C’est important, a déclaré Caudle, à la fois pour la future escadre aérienne du transporteur et pour la collaboration et la planification avec le MQ-25 Stingray, le drone de ravitaillement fabriqué par Boeing qui devrait atteindre sa capacité opérationnelle initiale plus tard cette année.

« Cela est lié à notre MQ-25 pour le ravitaillement furtif. Cela est lié à notre portée. Cela est lié au travail que nous faisons pour faire de l’aile aérienne du transporteur quelque chose qui reste très efficace dans le futur, en fonction de la portée dans laquelle vous pouvez opérer en toute sécurité », a déclaré Caudle. « Le besoin est donc clairement là. »

Alors qu’il a été récemment rapporté que la Marine, soutenue par le financement du Congrès pour le nouveau F/A-XX, prévoyait d’attribuer un contrat pour le programme d’ici la fin de l’année, Caudle a déclaré que le mois d’août était désormais le délai probable.

Comme indiqué, le Pentagone avait décidé de mettre essentiellement de côté le F/A-XX dans sa demande de budget pour l’exercice 2026, la Marine ne demandant que 74 millions de dollars relativement maigres pour le programme. Les responsables américains avaient déclaré à l’époque que cette décision avait été motivée en grande partie par des inquiétudes quant à la capacité de la base industrielle américaine à soutenir simultanément les travaux sur deux chasseurs de sixième génération, l’autre étant le F-47.

Le Congrès est ensuite intervenu en affectant 1,69 milliard de dollars au F/A-XX grâce à une combinaison de projets de loi de dépenses réguliers et du One Big Beautiful Bill Act. D’un point de vue budgétaire, le programme de chasseurs de nouvelle génération de la Marine reste bien derrière le F-47, qui a déjà reçu des milliards de dollars de financement et pourrait être en passe d’obtenir environ 5 milliards de dollars de plus au cours de l’exercice 2027. La Marine ne semble demander que 140 millions de dollars supplémentaires pour son nouvel avion de combat embarqué dans le budget de défense proposé de 1,5 billion de dollars pour le prochain cycle financier.

« Nous avons beaucoup de cellules. Nous avons un programme F-35. Nous avons un programme F-47. Vous savez, nous construisons toujours le (F/A-18 Super Hornet)… il y a beaucoup d’avions en construction », a déclaré aujourd’hui l’amiral Caudle. « L’Armée de l’Air a beaucoup de demande sur le système. La Marine a beaucoup de demande… L’un des entrepreneurs qui fabriquerait cet avion pour nous se trouve dans un endroit où il ne peut vraiment pas livrer dans les délais dont nous avons besoin. Il y a donc eu, vous savez, un contrôle deux fois, une réduction une fois, une sorte de mentalité ici sur cette décision. Et maintenant, je pense que nous sommes tous sur la même longueur d’onde sur la raison pour laquelle un examen approfondi devait être fait. Je suis d’accord avec cela. «

Comme indiqué, Boeing et Northrop Grumman sont en compétition pour produire le F/A-XX, un programme qui a pris forme pour la première fois sous la forme d’une demande d’informations de la Marine en 2012. Une précédente sélection aurait éliminé Lockheed Martin en mars 2025. En août dernier, Northrop Grumman a publié un rendu de son concept pour l’avion, montrant un nez et un train d’atterrissage profilés à l’avant d’un porte-avions avec le slogan « Project Power Anywhere ». Le concept de Boeing, publié le même mois, établissait des comparaisons visuelles avec son chasseur F-47 Next-Generation Air Dominance destiné à l’armée de l’air.

Citant la classification, l’amiral Caudle a déclaré aujourd’hui qu’il ne pouvait fournir aucune information sur la conception ou les détails de la charge utile qui donnent à la Marine la confiance nécessaire pour poursuivre le F/A-XX malgré les menaces adverses qu’il a mentionnées. Cependant, il a suggéré que la vitesse était de plus en plus essentielle pour avoir une chance de maintenir la supériorité.

« Nous surveillons de très près, en équipe rouge, et évaluons cette menace avec une trajectoire prévue pour savoir si les conceptions existantes que nous avons vues dépasseront encore cette menace », a-t-il déclaré. « Je pense donc que tout va bien, mais nous savons que nos cellules existantes pourraient devenir vulnérables à certaines de ces menaces au moment où (elles seront mises en service)… parce qu’il faut du temps pour y parvenir, que nos cellules existantes pourraient être vulnérables à certaines de ces menaces, et nous voulons nous assurer que l’aile aérienne du futur peut toujours participer. »

Malgré les commentaires de Caudle aujourd’hui, il convient de rappeler que ce n’est pas la première fois que des progrès majeurs sur le chasseur de nouvelle génération de la Marine sont censés être imminents. En octobre dernier, Reuters a rapporté que le programme avait reçu le feu vert du secrétaire à la Guerre Pete Hegseth, et qu’un contrat devrait suivre sous peu.

Hormis les mesures de financement du Congrès pour assurer la survie du programme F/A-XX, aucune mesure publique n’a été prise pour faire avancer le programme depuis.