Carrier Tracker Au 20 avril 2026

Le Tripoli L’ARG soutient également les mesures de blocus, avec la 31e Marine Expeditionary Unit (MEU) abordant et saisissant le M/V Touska battant pavillon iranien le 19 avril après USS Spruce a tiré plusieurs obus de 5 pouces, ciblant la salle des machines et désactivant la propulsion du navire. « Les forces américaines ont émis de multiples avertissements et ont informé le navire battant pavillon iranien qu’il violait le blocus américain. Après que l’équipage de Touska n’ait pas répondu aux avertissements répétés pendant une période de six heures, Spruce a ordonné au navire d’évacuer sa salle des machines. Le deuxième ARG-MEU chargé du CENTCOM, le Boxeur L’ARG-11th MEU transite actuellement par le Commandement américain pour l’Indo-Pacifique dans un lieu tenu secret.

« Depuis le début du blocus, les forces américaines ont ordonné à 25 navires commerciaux de faire demi-tour ou de retourner vers un port iranien », a indiqué le CENTCOM dans le communiqué. « En plus de ce blocus, la force conjointe, à travers des opérations et des activités dans d’autres zones de responsabilité, comme la zone de responsabilité du Pacifique, sous le commandement de l’amiral Paparo, poursuivra activement tout navire battant pavillon iranien ou tout navire tentant de fournir un soutien matériel à l’Iran », a ajouté le général Caine.

Remarque : les positions sont des approximations générales. Les navires de guerre amphibies LHA/LHD non déployés ne sont pas représentés.