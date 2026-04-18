Les drones lancés depuis l’air sont essentiels pour maintenir les nouveaux avions de surveillance de l’armée hors de danger

Les responsables de l’armée ont partagé de nouveaux détails sur les projets de lancement de drones à très longue portée à partir des prochains avions de surveillance et de reconnaissance du système de détection et d’exploitation de haute précision ME-11B (HADES) du service. Avec des portées d’environ 620 miles (1 000 kilomètres) ou plus, les systèmes aériens sans équipage aideront à maintenir les ME-11B basés sur le Bombardier Global 6500 bizjet aussi loin que possible des défenses aériennes ennemies. De cette façon, l’armée espère acquérir une capacité de collecte de renseignements aériens pénétrante sans avoir besoin d’un avion très furtif ou autrement très raffiné et coûteux.

Nouvelle vidéo DVIDS présentant l’intégration des systèmes sur la future plateforme HADES qui servira de partie à voilure fixe du @Armée américainede l’initiative Multi-Domain Sensing System.

Les données collectives d’ARTEMIS I/II, d’ARES et d’ATHENA contribueront à forger cette nouvelle capacité. pic.twitter.com/v00XnPaOIc – Air Supérieur (@airsuperiorx) 16 avril 2026

Les commentaires d’Evans ont eu lieu lors d’une table ronde avec plusieurs responsables de l’armée à propos de HADES, en marge du Sommet de guerre 2026 de l’Army Aviation Association of America (AAAA).

Pour prendre rapidement du recul, l’armée a sélectionné l’offre de la Sierra Nevada Corporation (SNC), basée sur le Bombardier Global 6500, comme lauréate du concours HADES en 2024. Les essais en vol du premier prototype ME-11B devraient désormais démarrer cet été. Le service devrait recevoir la livraison officielle de cet avion de SNC avant la fin de l’année. Deux autres prototypes sont actuellement à différents stades de conversion.

Chaque avion HADES disposera d’une suite intégrée de capteurs, ainsi que d’un ensemble robuste de systèmes de communication pour transmettre les données qu’il collecte à d’autres nœuds en temps quasi réel. L’armée affirme suivre une approche progressive pour intégrer les systèmes avec le trio initial de prototypes. Le service utilise également une approche modulaire de systèmes ouverts pour faciliter l’ajout de fonctionnalités nouvelles et améliorées sur toute la ligne.

Depuis plus d’un an, l’armée parle également de lancements dits « d’effets lancés » à très longue portée depuis l’avion HADES. Ce terme est un terme fourre-tout utilisé pour décrire les drones configurés pour effectuer une grande variété de missions qui peuvent être déployés à partir d’aéronefs (à voilure fixe et rotative ; avec ou sans équipage) en vol, ainsi que de plates-formes au sol ou en mer. Le processus de conversion des Global 6500 en ME-11B comprend l’intégration de quatre pylônes sous les ailes, que l’avion pourra utiliser pour lancer des drones et transporter des systèmes de capteurs pods.

Lors de la table ronde d’aujourd’hui, Evans, directeur de la stratégie et de la transformation, a expliqué en détail comment l’Armée est parvenue à ce plan et ce qu’elle espère tirer de la combinaison de capacités en réponse à une question de notre Jamie Hunter.

« Donc, quelqu’un va éventuellement poser des questions sur la capacité de survie. Cela va tout relier ici », a déclaré Evan. « Nous avons fait la recherche. Je vous ferai gagner du temps en faisant la recherche. »

« Dans 70 ou 80 ans, il y aura 0,1 % du temps où vous ne serez pas en mesure d’effectuer des missions ISR (missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance) parce que vous auriez potentiellement peur de la menace, ou que la menace serait trop élevée pour voler », a-t-il ajouté. « Cela signifie que 99,9 % de la durée de vie du système est un système utile pour la dissuasion, pour la construction d’un modèle de vie, le développement de cibles, etc. Nous construisons donc un système qui peut être utilisé pendant 99,9 % de la durée de vie utile du système. «

« Nous sommes donc, je pense, sages dans notre approche, en disant : d’accord, s’il y a encore 0,1 % du temps où vous devez être suffisamment résilient pour survivre dans une situation, comment faites-vous cela ? Eh bien, comment combiner le meilleur des deux ? Parce qu’il n’y a pas de solution parfaite, n’est-ce pas ? » il a continué. « Ce qui est vraiment très bon en cas de conflit ne l’est pas dans les 99 % des cas où vous en avez besoin pour les campagnes (opérations de routine), et vice versa. Ce que nous avons donc déterminé stratégiquement, c’est qu’il existe un moyen de combiner ces deux choses. »

C’est là qu’intervient, selon Evans, la capacité des drones à lancement aérien.

« Nous pouvons disposer d’un atout utile pour faire campagne 99,9 % du temps, mais nous pouvons y associer des effets de lancement (pour) lorsque nous n’allons pas mettre ce système de capital en danger », a-t-il déclaré. « Nous avons déjà intégré des points forts dans HADES pour pouvoir recevoir ces effets de lancement à l’avenir. Ainsi, une fois que nous avons mûri les capacités et déterminé la voie à suivre que nous voulons – quel type d’effets de lancement, quel type de performance nous avons besoin de ces choses – et que nous avons marié ces deux choses, nous avons maintenant le meilleur des deux. Nous avons quelque chose qui est suprêmement capable de mener des campagnes et probablement le meilleur atout commun au monde pour pouvoir réaliser des effets de lancement pénétrants. Et maintenant vous avez un peu une utopie. «

En outre, « nous pensons que dans le rôle de HADES, il y a aussi une opportunité d’être un peu le quarterback d’une sorte d’écosystème. Vous pouvez donc imaginer à quoi cela pourrait ressembler », a également noté Evans. « Cela ne va pas détourner les actifs de tout le monde, mais ceux qui ont la plus grande importance stratégique et correspondent à ce type de profil de mission. Il y a certainement un espace pour cela. »

En ce qui concerne la portée des drones lancés depuis HADES, l’armée a avancé par le passé le chiffre de 620 milles (1 000 kilomètres). S’exprimant aujourd’hui, Evans a fait allusion à une portée potentielle encore plus grande.

Des questions se posent quant à l’échelle et à la portée de la couverture qu’un seul ME-11B sera capable d’atteindre en utilisant des drones de type « à effets lancés » conçus pour être moins coûteux, et qui auront probablement une charge utile de capteur limitée. Les concepts d’opérations proposés par l’armée pour HADES soulignent également la nécessité de modèles non réutilisables. Ce sont des drones qui, à leur tour, sont plus efficaces lorsqu’ils sont utilisés dans de grands essaims en réseau pour couvrir de vastes zones en coopération. Le ME-11B, du moins tel qu’il est présenté maintenant avec ses quatre pylônes sous les ailes, ne semble pas prêt à embarquer un très grand nombre de systèmes aériens sans équipage.

« Il s’agit d’une technologie révolutionnaire importante. Je ne vais donc pas trop en révéler sur ce que nous découvrons dans cet espace », a déclaré Evans. « Mais sachez que cela va changer la donne. Cela nous fait passer d’une plateforme de détection à une plateforme de détection. et plate-forme et le « et », je vais simplement vous laisser utiliser votre imagination.

Les commentaires délibérément vagues d’Evans pourraient indiquer un rôle plus large de contrôleur de drones aéroportés dans le futur de HADES. Les équipages du ME-11B pourraient potentiellement superviser des drones plus gros et plus performants, y compris les types d’avions de combat collaboratifs (CCA) actuellement en développement. Les CCA ou d’autres types plus lourds seraient capables de transporter des suites de capteurs plus grandes et d’apporter des capacités supplémentaires, notamment la capacité de fournir une défense rapprochée à HADES lui-même pendant les missions.

Pour les opérations de routine, le ME-11B représente un progrès majeur en termes de capacités par rapport aux avions à turbopropulseurs ISR que l’armée utilisait auparavant, à la fois en termes de ses systèmes de mission et de ses performances générales. HADES peut voler plus haut, plus vite et plus loin, et ce, tout en transportant une charge utile de capteurs plus importante. Des altitudes plus élevées offrent également de plus grands champs de vision pour les capteurs de l’avion. L’amélioration des performances se traduit également par la possibilité d’accéder plus rapidement aux zones d’opération et d’en revenir, ainsi que par la capacité de rester en station plus longtemps. Les pylônes sous les ailes offriront une flexibilité supplémentaire au-delà de la capacité de lancement de drones.

« La déployabilité de cette plate-forme, capable de parcourir 6 000 milles à Mach 0,87, et d’aller à l’échelle mondiale sans le monde, nécessitera la capacité de changer rapidement de capteurs », a également déclaré le colonel de l’armée Joe Minor, responsable du programme de capacité pour l’aviation au sein du bureau du responsable de l’acquisition du programme pour Maneuver Air, lors de la table ronde d’aujourd’hui à la conférence de l’AAAA. « Avec ces points durs et ces enveloppes dégagées pour les pods, cela nous donne la possibilité de configurer et de mettre à jour rapidement, encore plus rapidement que nous ne le pourrions en interne ou dans le canoë (carénage sous le fuselage). Ainsi, ces points durs intégrés dès le début font partie de cette (sic) construction de la bonne plate-forme et du bon véhicule aérien dès le départ, avec la capacité de s’intégrer et d’évoluer très rapidement à mesure que vous avancez. «

L’utilisation du Global 6500 comme avion sous-jacent offre des avantages en matière de maintenance et d’autres avantages logistiques. Il s’agit d’un avion en production avec une base d’utilisateurs mondiale importante. Cela inclut l’US Air Force, qui exploite une flotte d’avions E-11A Battlefield Airborne Communications Node (BACN) basés sur cette plate-forme.

L’armée affirme avoir déjà constaté une augmentation importante de la capacité ISR grâce aux avions d’affaires détenus et exploités par des entrepreneurs configurés pour l’ISR, y compris les types basés sur le Global 6500. Le service utilise ces avions depuis maintenant huit ans comme force de transition pour mener à la mise en service de HADES.

Bon nombre de « nos plates-formes précédentes étaient centrées sur la lutte COIN (contre-insurrectionnelle) », a déclaré le colonel de l’armée Matt McGraw, chef de la 116e brigade de renseignement militaire, la principale unité aérienne ISR de l’armée, qui était également présent à la table ronde aujourd’hui. « Si vous pilotez une plate-forme dotée de caméras vidéo animées, vous suivez peut-être une ou deux cibles au maximum. Aujourd’hui, sur une plate-forme, sur ces avions-ponts équipés de MTI et SAR, vous suivez quelques 100 cibles en même temps. »

Des questions importantes subsistent quant à l’étendue réelle de ce que les ME-11B de l’armée seront capables d’offrir, dans n’importe quel contexte, compte tenu de la taille attendue de la flotte. L’armée prévoit actuellement d’acheter seulement six avions HADES de série en plus des trois prototypes. Le service exploitait auparavant des dizaines d’avions à turbopropulseurs ISR.

« Nous travaillons pour l’armée des États-Unis, au nom de l’armée des États-Unis. Et donc, si l’armée donne l’ordre de limiter la taille de sa flotte en fonction de la pression budgétaire et des autres choses que nous devons équilibrer en tant qu’armée – par exemple, si l’armée ne construisait que des ISR (avions), nous en construirions 1 000 », a déclaré Evans lors de la table ronde d’aujourd’hui. « Mais nous ne le faisons pas. Nous construisons beaucoup de choses. Et l’ISR est un catalyseur de la létalité au sol que nous offrons. »

« L’armée subit d’énormes pressions budgétaires. L’armée a un chiffre d’affaires qui ne suit pas le rythme de l’inflation », a-t-il ajouté. « Et ainsi, jusqu’à ce que notre chiffre d’affaires augmente pour soutenir la première force terrestre du monde, nous serons limités à des programmes comme HADES. »

Dans l’état actuel des choses, l’armée semble certainement espérer que même la petite flotte de HADES sera capable de frapper bien au-dessus de son poids, grâce en grande partie à la capacité de lancer des drones à très longue portée depuis une relative sécurité au plus profond d’un territoire hostile.

Jamie Hunter a contribué à cette histoire.