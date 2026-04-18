Le 747-8i qatari offert à Trump pour l’intérim Air Force One subit des vols d’essai

Points clés à retenir Le 747-8i du Qatar offert pour une utilisation provisoire avec Air Force One. L’US Air Force teste un somptueux 747-8i offert par le Qatar pour servir d’Air Force One temporaire en attendant les livraisons retardées du VC-25B.

L’US Air Force teste un somptueux 747-8i offert par le Qatar pour servir d’Air Force One temporaire en attendant les livraisons retardées du VC-25B. Vols d’essai en cours avec une livraison prévue d’ici 2026. L’avion pont VC-25B a commencé ses vols d’essai et devrait être livré au Presidential Airlift Group d’ici l’été 2026.

L’avion pont VC-25B a commencé ses vols d’essai et devrait être livré au Presidential Airlift Group d’ici l’été 2026. Modifications limitées observées sur l’avion. Les photos montrent peu de changements dans les systèmes de communication de l’avion, bien qu’ils incluent de nouvelles antennes et antennes satcom UHF.

Les photos montrent peu de changements dans les systèmes de communication de l’avion, bien qu’ils incluent de nouvelles antennes et antennes satcom UHF. Les capacités défensives restent incertaines. L’avion pourrait manquer de systèmes défensifs complets tels que le renforcement EMP et les systèmes défensifs, ce qui soulève des questions sur son utilisation opérationnelle.

L’avion pourrait manquer de systèmes défensifs complets tels que le renforcement EMP et les systèmes défensifs, ce qui soulève des questions sur son utilisation opérationnelle. Coûts de conversion élevés et portée opérationnelle limitée. Avec un coût de conversion proche de 400 millions de dollars, l’avion à réaction ne peut être utilisé qu’au niveau national ou dans des zones à faible menace, ce qui soulève des questions sur sa nécessité. Conclusion : L’US Air Force teste un 747-8i qatari comme Air Force One provisoire en raison de retards dans les livraisons du VC-25B de Boeing. Bien que des modifications soient en cours, les capacités défensives limitées de l’avion et ses coûts de conversion élevés soulèvent des questions quant à son caractère pratique et son utilisation opérationnelle.

L’US Air Force a commencé les vols d’essai sur un Boeing Business Jet (BBJ) extrêmement somptueux 747-8i que le Qatar a fait don aux États-Unis l’année dernière pour être utilisé par le président Donald Trump. L’avion, désormais baptisé VC-25B Bridge Aircraft, devrait jouer le rôle d’Air Force One tandis que la Maison Blanche attend la livraison extrêmement retardée par Boeing de deux avions VC-25B Air Force One entièrement équipés.

« Je peux confirmer que l’avion pont VC-25B a commencé les essais en vol », a déclaré un porte-parole de l’Air Force. La zone de guerre Vendredi après-midi. « Nous prévoyons que l’avion sera livré au Presidential Airlift Group au plus tard à l’été 2026. »

Semaine de l’aviation a été le premier à annoncer la nouvelle du vol d’essai.

Pas encore de peinture pic.twitter.com/yYP7V36JSk – Kyle Gist (@kylegist) 16 avril 2026

L’Air Force a refusé de fournir des informations supplémentaires sur le programme de tests, notamment quand il a commencé ou combien de vols ont eu lieu. On ne sait pas non plus quand le 747-8i effectuera de véritables missions VIP ou s’il recevra une nouvelle désignation officielle. Alors que des questions tourbillonnaient sur la légalité et l’éthique d’un président recevant un avion en cadeau, le Pentagone a pris livraison de l’avion en mai dernier et a déclaré qu’il entreprendrait rapidement les modifications nécessaires.

L’avion à réaction, utilisant l’indicatif d’appel VADER01, a été repéré hier par les trackers de vols au-dessus du Texas. Il a décollé de Majors Field à Greenville, au Texas, a survolé Tulsa, Oklahoma, Amarillo et Abilene, au Texas, avant d’atterrir à Majors Field. L’aéroport abrite L3 Technologies, qui modifie le jet. L’installation de Greenville est une plaque tournante pour ce type précis de travaux de modification sur les plus gros avions du Pentagone.

Des vidéos et des photos prises par des photographes aéronautiques montrent que l’avion était dans une livrée de base blanche, bien qu’il porterait apparemment les couleurs rouge, bleu foncé et blanc de Trump. L’avion a été livré du Qatar dans son décor à rayures marron, blanc et gris à l’origine.

Le photographe aéronautique opérateur du TT-33 a eu la gentillesse de partager quelques images avec nous. Les photos ont été prises hier alors que l’avion atterrissait à Majors Field. Vous pouvez voir plus de son travail ici.

Les photos montrent remarquablement peu de modifications apportées au système de communication de l’avion pont VC-25B, qui disposait déjà d’une vaste suite de communications par satellite à large bande lorsque le Qatar l’a remis. Ces ajouts comprennent une poignée de nouvelles antennes et ce qui semble être deux antennes « plateau » de communication satellitaire UHF.

Dans ce cas, il est probablement impossible que le jet reçoive le durcissement EMP et, du moins sur la base des photos limitées disponibles, nous ne trouvons aucun ajout clair qui indiquerait l’installation d’une suite d’autodéfense intégrée de quelque nature que ce soit. Les VC-25A sont parsemés de capteurs d’avertissement d’approche de missile et de nombreuses tourelles de contre-mesures laser (DIRCM). Ils incluent également l’ancien système de contre-mesure infrarouge Matador au-dessus de leurs moteurs à réaction et de leur APU. Ceci s’ajoute à d’autres éléments défensifs qui sont moins visibles et restent des secrets bien gardés.

À tout le moins, cet avion avoir à fonctionnalité quelques une sorte de configuration DIRCM pour repousser les missiles à recherche de chaleur tirés à l’épaule, et des unités modulaires sont disponibles qui peuvent être fixées dans un canoë au bas de l’avion. Ces systèmes, comme C-MUSIC d’Elbit ou Guardian de Northrop Grumman, sont en service sur des VVIP 747 étrangers, ainsi que sur des avions commerciaux, notamment ceux volant pour la compagnie aérienne israélienne El Al. Vous pouvez tout savoir sur ces systèmes ici. Pourtant, bien qu’ils offrent une capacité défensive bien inférieure à celle que l’on voit sous le ventre d’un VC-25A, ils offriraient une couche de protection importante.

Il est également possible qu’un système défensif plus élaboré et entièrement intégré soit installé dans les semaines à venir, mais il est difficile d’imaginer que cela permettrait à l’avion d’entrer en service cet été.

Ajoutant un niveau supplémentaire de complexité au processus d’achat et de mise en service de tout nouvel avion de transport aérien présidentiel, il existe des contrôles stricts autour de l’approvisionnement en pièces de rechange pour les avions affectés à cette mission, ainsi que des règles spécifiques sur le contrôle des pièces individuelles pour se protéger contre l’espionnage et le sabotage. De toute évidence, de nombreuses pratiques et exigences ont dû être assouplies afin de mettre en service rapidement cet avion « pont ».

Des questions se posent également quant à savoir où cet avion pourrait réellement voler de manière opérationnelle. Sans une conception entièrement spécialisée répondant à toutes les exigences de la mission traditionnelle d’Air Force One, elle sera probablement limitée à un usage domestique ou à d’autres zones à très faible menace. Compte tenu de tout cela et du prix de conversion annoncé approchant les 400 millions de dollars, des questions légitimes se posent quant à la raison pour laquelle cela est nécessaire.

Comme nous l’avons noté plus tôt dans cette histoire, le test en vol de cet avion a eu lieu alors que Boeing est loin derrière le processus de conversion de deux autres 747-8 construits à l’origine comme avions de ligne commerciaux en un nouvel avion VC-25B Air Force One entièrement personnalisé. Cela a conduit à l’émergence de l’idée de Trump de se procurer une Air Force One « intérimaire ».

Vendredi, l’Air Force nous a indiqué qu’elle « collabore avec Boeing pour mettre en œuvre des initiatives d’accélération et prévoit la première livraison du VC-25B à la mi-2028 ». Si tel est le cas, cet avion « pont » aura servi au maximum environ deux ans jusqu’à ce que le premier VC-25B complet soit livré.

Nous avons contacté Boeing pour plus de détails.

Même si l’on ne sait pas encore quand le « pont » VC-25B transportera réellement le président, nous savons qu’il existe une forte pression de la part de la Maison Blanche pour qu’il fasse exactement cela. À en juger par sa configuration jusqu’à présent, tout semble avoir été fait pour que cela se produise.