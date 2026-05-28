À l’intérieur de l’effort visant à construire l’arsenal de robots terrestres d’Ukraine

Les manœuvres au sol représentant un risque énorme en raison de l’omniprésence des drones aériens mortels, l’Ukraine s’appuie de plus en plus sur des véhicules terrestres sans équipage (UGV) pour transporter des fournitures, secourir les blessés, abattre des drones, poser des mines et même mener des batailles. En conséquence, le responsable de l’incubateur national de technologies de défense a été chargé de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de ces systèmes pour répondre à la demande vorace.

Ces efforts sont étroitement surveillés. Cinq ans après un combat existentiel, l’Ukraine est devenue un leader mondial dans la technologie des drones terrestres. Kiev déploie ces systèmes à une échelle et à un rythme que même les armées les plus avancées ne peuvent pas suivre.

Dans une interview exclusive d’une heure au début du mois, Andrii Hrytseniuk, PDG de Brave1, a expliqué avec nous comment l’Ukraine s’apprête à produire des dizaines de milliers d’UGV cette année, comment ils sont utilisés et l’importance de l’intelligence artificielle pour accroître l’efficacité de ces robots au combat.

Ceci est la deuxième d’une interview en deux parties. La première partie était consacrée aux drones intercepteurs ukrainiens, que vous pouvez lire ici.

Certaines questions et réponses ont été modifiées pour plus de clarté.

Q : Le Président Zelensky s’est fixé comme objectif de produire 50 000 véhicules terrestres sans pilote cette année. Comment ça se passe ? Et comment pouvez-vous atteindre cet objectif ?

R : Nous avançons conformément au plan annoncé par le Président Zelensky. Il s’agit d’un objectif très ambitieux, mais nous sommes convaincus que nous serons en mesure d’exécuter ce plan et cette tâche et que les forces armées disposeront de plusieurs fois plus de drones que les années précédentes.

J’ai tenu une réunion du personnel. Trois enjeux clés.

Premièrement – ​​les UGV. Ce sont les véhicules terrestres sans pilote qui constituent actuellement l’un des besoins les plus urgents de nos forces de défense, et la production et l’offre doivent suivre le rythme de la demande. Le volume de contrats pour les UGV doit être nettement plus élevé… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 27 avril 2026

Q : Comment parvenez-vous à atteindre cet objectif ?

R : Sur la ligne de front, nous utilisons uniquement des drones ukrainiens, peut-être quelques drones internationaux, mais environ 99 % des drones utilisés sur le champ de bataille sont entièrement fabriqués ici en Ukraine, et c’est pour nous un domaine hautement prioritaire ces deux dernières années. Il existe 280 entreprises ukrainiennes, des entreprises privées, qui produisent des UGV. Et au total, il existe 550 modèles différents d’UGV. Il s’agit d’une grande variété, allant du petit au très gros UGV. Et il existe différents types de catégories de véhicules terrestres.

Q : Quelles sont certaines de ces catégories ?

R : Les premiers sont ceux utilisés pour la logistique. Leur objectif principal est d’assurer le transport dans la zone grise, car c’est très dangereux dans les 10 à 15 derniers kilomètres de la ligne de front, et de nombreux drones sont utilisés pour le transport de marchandises, comme des matériaux de construction, des munitions et des provisions. C’est très risqué pour les soldats et notre philosophie est que nous ne devrions pas mettre nos soldats en danger.

Tout ce qui peut être fait par des drones doit être fait par des drones pour le transport. En mars, nous avons effectué 9 000 missions. En avril, plus de 10 000, donc la mise en œuvre de la logistique par drones est en constante augmentation.

Q : Quelles sont les autres catégories d’UGV ?

R : La deuxième catégorie comprend les UGV spéciaux utilisés pour l’évacuation des soldats blessés.

Vous pouvez voir un exemple d’une de ces missions de sauvetage dans la vidéo suivante.

Un véhicule d’évacuation robotisé ukrainien équipé d’une capsule blindée a réussi à secourir un soldat blessé depuis une position de première ligne.

Lors de l’extraction, le véhicule a heurté deux mines sur son chemin de retour. Malgré les explosions, la capsule blindée a protégé les blessés… https://t.co/84Cv2IMueX pic.twitter.com/rjwdARtyJ6 — Chat spécial Kherson 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 22 mai 2026

Le troisième concerne les UGV de combat. Et nous disposons de plus de 10 modèles différents d’UGV de combat. Ils sont utilisés pour attaquer des soldats russes et frapper des véhicules blindés russes. Ils sont également utilisés comme systèmes de défense aérienne anti-drones. Nous utilisons des UGV de combat pour frapper des Shahed, pour frapper des drones FPV, y compris ceux utilisant la fibre optique, et même de petits avions russes.

Q : Comment ces UGV de combat sont-ils armés ?

R : Nous avons différents UGV de combat utilisant des canons de 5,45 mm, 5,56 mm, 7,62 mm et 12,7 mm. Et nous disposons d’une grande variété de lance-grenades différents, comme le Mk19 et d’autres.

Utilisation intéressante du droïde ukrainien UGV TW-7.62 équipé d’une mitrailleuse FN MAG pour abattre des drones FPV au-dessus de Kramatorsk, en Ukraine.

La guerre des robots est là. pic.twitter.com/7Y2zj2jdoP — Dimko Zhluktenko 🇺🇦⚔️ (@dim0kq) 15 mars 2026

Q : Pouvez-vous fournir des détails sur les types de capteurs que ces armes utilisent pour engager des drones ?

R : Je ne partagerai pas les détails techniques, mais je peux vous dire que les UGV de combat sans intelligence artificielle ne fonctionnent pas avec l’efficacité appropriée. Toutes les tourelles de combat que nous utilisons possèdent des éléments d’intelligence artificielle, ce qui leur permet d’être aussi efficaces qu’elles le sont.

Q : Comment les UGV utilisent-ils l’IA pour cibler les drones ?

R : Tout d’abord, il s’agit de vision industrielle. Il s’agit de la reconnaissance, de l’identification, de la classification, du suivi et de la fourniture de recommandations à l’opérateur sur les mesures à prendre.

Q : Donc en gros, ces systèmes acquièrent la cible, déterminent à quelle distance elle se trouve, à quelle altitude et vitesse et qu’ils ouvrent le feu tout seuls ?

R : Oui. Nous sommes plus avancés que la Russie en matière de tourelles de combat et d’UGV de combat, c’est pourquoi j’éviterais de partager les détails techniques sur la manière dont nous procédons.

Q : Dans quelle mesure l’utilisation de câbles à fibres optiques pour guider les UGV est-elle courante ?

R : Pour les UGV, la fibre optique n’est pas utilisée.

Q : Pas du tout ?

R : Il existe quelques expériences, mais les cas d’utilisation de la fibre optique sur les UGV sont très, très limités. Seul un très faible pourcentage d’UGV utilise la fibre optique.

Q : Pourquoi ?

R : Les UGV ont généralement plusieurs missions. Ils avancent et reculent, et lorsque vous utilisez la fibre optique, il s’agit généralement d’une mission à sens unique.

Q : Que pouvez-vous me dire sur la façon dont les troupes communiquent avec les UGV pour les missions de combat ?

R : Sans le système de commandement et de contrôle Delta, toutes ces technologies avancées sur le champ de bataille ne fonctionneraient pas. Le système de commandement et de contrôle Delta, numéro un mondial, est absolument crucial. Et cela vaut pour tous nos drones, les opérations multi-domaines, tout.

Q Pouvez-vous fournir des détails sur la façon dont cela fonctionne ?

R : Non.