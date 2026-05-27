Le Congrès décide de bloquer les travaux sur les cuirassés de classe Trump jusqu’à ce que ses armes clés soient matures

Les dispositions relatives aux cuirassés et aux frégates sont incluses dans une première ébauche du projet de loi annuel sur la politique de défense, ou loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA), pour l’année fiscale 2027, que la commission des services armés de la Chambre des représentants a publiée hier soir. Le Atout Les cuirassés de classe et FF(X) devraient figurer parmi les principales priorités de la Marine en matière de construction navale dans les années à venir.

Lier le calendrier de construction du cuirassé aux progrès du système d’armes

L’article du projet de loi concernant la Atout Le cuirassé de classe est bref et se lit comme suit :

« Le secrétaire à la Marine ne peut pas conclure de contrat ou autre accord incluant une portée de travail pour la construction du navire principal du programme Battleship jusqu’à la date à laquelle le secrétaire certifie aux comités de défense du Congrès que les systèmes d’armes prévus pour être inclus dans ce navire principal sont à un niveau de maturité technologique suffisamment avancé. »

La disposition ne nomme aucun système d’armes particulier ni ne définit quel niveau de « préparation technologique » serait accepté comme « suffisamment mature ».

La Marine prévoit actuellement d’armer le navire d’un déplacement de 35 000 tonnes. Atout des cuirassés de classe dotés d’un mélange de missiles nucléaires et conventionnels, d’un railgun électromagnétique, d’une paire de canons navals traditionnels de 5 pouces, de diverses armes à énergie dirigée par laser et de systèmes d’armes supplémentaires pour la défense rapprochée. Les missiles, qui comprendront des types hypersoniques, doivent être chargés à l’intérieur de très grands réseaux VLS.

En termes de maturité technologique, le railgun pose des questions particulières. Entre 2005 et 2021, la Marine avait un programme actif de canons à rail. Malgré des développements prometteurs, les projets d’essais en mer ont été repoussés à plusieurs reprises avant que l’ensemble des efforts ne soient abandonnés. Des obstacles techniques majeurs ont été cités comme facteur clé dans cette décision. Le railgun lui-même a été effectivement stocké au White Sands Missile Range (WSMR) au Nouveau-Mexique.

Cependant, il est apparu plus tôt cette année que la Marine avait mené une nouvelle série de tests du railgun au WSMR en février 2025. On ne sait pas encore si la Marine envisage de reprendre là où elle s’est arrêtée avec ce prototype développé par BAE Systems, ou d’en poursuivre un nouveau. General Atomics, qui a précédemment soutenu les efforts de l’armée américaine en matière de canons à rail, a publiquement exprimé son intérêt à participer à l’armement de l’armée américaine. Atout classe.

Même si la Marine a été très active dans le développement et la mise en service d’armes à énergie dirigée par laser, il s’agit d’un autre domaine dans lequel le service a été confronté à des défis continus pour étendre leur utilisation opérationnelle. Les plans pour la classe Trump prévoient spécifiquement un laser de classe 300 kilowatts, qui est bien plus puissant que n’importe lequel des modèles que la Marine a intégrés jusqu’à présent sur ses navires de guerre. Le service compte actuellement huit Alreigh Burke des destroyers de classe avec l’Optical Dazzling Interdictor, Navy (ODIN), ainsi qu’un autre de ces navires de guerre avec le High Energy Laser avec Integrated Optical-dazzler and Surveillance (HELIOS). HELIOS est une conception de classe 60 kilowatts, bien qu’il ait été question d’augmenter sa puissance nominale à 150 kilowatts. La puissance nominale d’ODIN ne semble pas être officiellement confirmée, mais elle serait nettement inférieure à celle d’HELIOS. Vous pouvez en savoir plus sur tout cela ici.

Le missile hypersonique Intermediate Range Conventional Prompt Strike (IRCPS), autre élément clé du futur Atout arsenal de classe, est également encore en développement. Le premier lancement d’essai depuis un navire de guerre, le destroyer furtif USS Zumwaltdevrait arriver l’année prochaine. L’IRCPS est la moitié de la marine d’un programme conjoint avec l’armée américaine, qui travaille à déployer une version terrestre du même missile. L’armée appelle son système d’arme complet le Dark Eagle. L’armée avait subi des revers importants dans le passé avec le Dark Eagle, mais le service avait imputé ces problèmes au lanceur plutôt qu’au missile.

Plus de contexte sur les systèmes d’armes prévus pour le Atout La classe qui a peut-être incité le Comité des services armés de la Chambre des représentants à inclure cette section dans le projet de NDAA est susceptible d’émerger à mesure que le projet de loi proposé est affiné. La propulsion nucléaire et d’autres aspects prévus du navire pourraient présenter leurs propres défis lors du développement et de la production. La marine américaine n’a acquis aucun avion de combat de surface à propulsion nucléaire depuis la guerre froide.

Pour sa part, la Marine a déclaré qu’elle tirerait parti des travaux antérieurs importants sur les armes et autres systèmes pour contribuer à réduire les risques et garantir que le programme de cuirassé reste dans les délais.

« Nous avons l’intention, avec tout ce que nous pouvons faire, d’utiliser les technologies pull-through, (y compris) les éléments sur lesquels nous avons travaillé avec le DDG(X) », a déclaré le chef des opérations navales, l’amiral Daryl Caudle, lors d’une audience au début du mois. « Il aura le radar SPY-6. Il aura le système de combat Baseline 10 Aegis. Il passera, bien sûr, par l’A1B. » Gué centrale nucléaire de classe mondiale et toute la conception qui va avec. La seule chose intrinsèquement nouvelle sera la coque elle-même, et donc la plupart des accessoires qu’elle contient. Et je dirais que l’énergie dirigée (les armes) et le tir ascendant seront également nouveaux.

L’une des « erreurs que nous avons commises auparavant, très franchement », est « nous avons commencé à construire avant que la conception ne soit suffisamment mature », a également déclaré le CNO lors d’une table ronde en marge du Sea Air Space 2026 de la Ligue navale en avril. « Et nous voulons nous assurer que nous sommes à (sic) au moins un niveau très, très élevé – je n’essaierai pas de donner un pourcentage, mais vous pouvez penser à 80 % ou plus de conception – avant que la première soudure ne soit effectuée. »

Il semblerait que la Marine en soit encore aux toutes premières phases de la définition du Atout conception de classe.

Plans pour les futures sous-variantes de frégates FF(X)

Dans sa forme actuelle, le projet de NDAA exigerait également que le secrétaire à la Marine « soumette aux commissions de défense du Congrès une stratégie pour le développement itératif de la frégate de classe FF(X) » dans les 180 jours suivant l’entrée en vigueur du projet de loi. Le secrétaire serait également obligé de fournir une séance d’information pour informer les législateurs de leurs progrès dans l’élaboration de cette stratégie dans un délai de 90 jours.

La stratégie devrait inclure les éléments suivants :

« Informations sur le calendrier estimé pour chaque variante prévue (communément appelée « Vol ») de la frégate de classe FF(X) »

« Détails sur l’intégration de capacités supplémentaires pour les futurs vols de la frégate, telles que des systèmes de lancement vertical ou des capteurs améliorés, et implications pour l’espace, le poids, la puissance et le coût de la forme de la coque. »

Tout ensemble de missions ou fonctions de combat supplémentaires pouvant être ajoutés au concept d’opération des frégates de classe FF(X).

La Marine a déjà confirmé que la conception du FF(X) serait basée sur celle du Légende coupeur de classe actuellement en service dans la Garde côtière américaine. Comme mentionné, le fait que la première de ces frégates, au moins, ne sera pas équipée d’un réseau VLS a soulevé d’importantes questions sur ce programme.

La configuration FF(X) présentée jusqu’à présent aura essentiellement le même armement intégré que les très décriés navires de combat Littoral (LCS) de la Marine. Les limites des deux sous-classes de LCS ont explicitement conduit la Marine à poursuivre le Constellation frégate de classe. Malgré le Constellation la classe étant basée sur la Fregata Europea Multi-Missione franco-italienne (FREMM; European Multi-Mission Frigate en anglais), des changements de conception répétés ont transformé le programme en un gâchis. Elle a finalement été annulée en novembre dernier.

La vision actuelle déclarée de la Marine pour la configuration du Vol I FF(X) est d’utiliser des armes conteneurisées et d’autres systèmes pour combler les lacunes des capacités intégrées. Les frégates devraient également servir de vaisseaux-mères pour les futures flottes de navires de surface sans équipage, ce qui pourrait fournir des capacités et des capacités supplémentaires en matière d’armes et de capteurs distribués.

« Bien que le vol I de la classe FF(X) (actuellement prévu pour au moins les deux premiers navires) n’intègre pas de batterie VLS fixe traditionnelle, il conserve la capacité de déployer des charges utiles équivalentes au VLS via des configurations modulaires adaptées à la mission », selon la demande de budget de la Marine pour l’exercice 2027. « Cette approche offre une voie de croissance inhérente au VLS et à d’autres fonctionnalités grâce à des solutions conteneurisées dès les premiers vols, renforçant l’adaptabilité de la plateforme tout en atténuant les risques de coût, de calendrier et d’intégration associés à l’installation fixe du VLS.

Un VLS conteneurisé, en particulier, aurait une capacité bien plus limitée qu’un réseau Mk 41 et Mk 57 intégré traditionnel.

Dans le même temps, les documents budgétaires de la Marine indiquent clairement qu’il existe déjà des plans pour « des études sur les futurs vols (qui) prendront en compte des capacités étendues, notamment des systèmes de lancement vertical et des systèmes de guerre anti-sous-marine ».

Huntington Ingalls Industries (HII), le constructeur naval à l’origine du Légende La conception de classe sur laquelle le FF(X) sera basé a montré dans le passé plusieurs concepts de dérivés avec des matrices VLS intégrées et d’autres fonctionnalités supplémentaires, comme le montre la vidéo ci-dessous.

En ce qui concerne les dispositions relatives aux cuirassés et aux FF(X) dans le projet de NDAA, il est également important de se rappeler que cette législation n’est pas encore finalisée et pourrait facilement changer dans les semaines et les mois à venir. La version du projet de loi de la Chambre devra également être réconciliée avec ce que propose le Sénat, un processus souvent marqué par de longues négociations. La Chambre et le Sénat devront tous deux adopter la version finalisée, puis le président devra la signer.

Comme son nom l’indique clairement, le programme des cuirassés revêt une importance particulière pour le président Donald Trump, car il constituera un facteur important dans ces processus. Même avant son premier mandat, Trump avait exprimé son intérêt pour le retour des cuirassés dans les flottes de combat de la Marine, mais il n’y avait eu aucune indication d’une quelconque mesure formelle visant à poursuivre ce navire avant l’année dernière. Avec le calendrier établi par la Marine, les décisions majeures sur la façon de procéder dans la production de ces navires, le cas échéant, reviendront à la prochaine administration. Il existe déjà d’énormes priorités concurrentes, et certains membres du Congrès se sont déjà demandé si l’effort de cuirassé constituait la meilleure utilisation des ressources disponibles.

Il convient également de noter ici que Trump a longtemps été très franc en ce qui concerne les décisions de conception en matière de construction navale de la Marine, notamment d’un point de vue esthétique.

Le comité des services armés de la Chambre des représentants a au moins pris des mesures pour suspendre la production du premier Atout cuirassé de classe jusqu’à ce qu’il soit sûr que les systèmes d’armes clés soient matures, tout en poussant la Marine à élaborer un plan formel pour les futures versions de la frégate FF(X).