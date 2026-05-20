Ces destroyers américains sont équipés d’armes laser

L’armée américaine prend des mesures énergiques pour réduire sa dépendance à l’égard de munitions coûteuses à usage unique, et les armes laser sont souvent présentées comme faisant partie d’une solution à long terme. Le budget 2027 récemment publié reflète l’urgence, avec des milliards affectés à des programmes de recherche et développement (R&D) énergétiques à grande échelle. « Les capacités DE offrent une alternative peu coûteuse au coût par tir aux systèmes conventionnels, une profondeur de chargeur accrue et une défense en profondeur améliorée », indiquent les documents budgétaires. Le volume de munitions haut de gamme dépensé lors de l’opération Epic Fury, les engagements antérieurs avec l’Iran et la lutte contre les Houthis dans et autour de la mer Rouge, sans parler de la guerre qui dure près d’une demi-décennie en Ukraine, ont déclenché un débat sur le statut et l’ampleur des stocks américains, suscitant un regain d’intérêt et d’investissement dans des alternatives réutilisables et à faible coût.

Lutter contre les essaims de drones et de missiles iraniens bon marché lors d’opérations de combat prolongées constitue un nouveau défi pour l’Amérique. Arleigh Burke destroyers de classe, qui sont limités par le nombre de missiles pouvant être emballés dans 90 ou 96 cellules de système de lancement vertical (VLS) et ne peuvent être rechargés que dans des ports amis avec l’équipement approprié. Les lasers, en revanche, ne sont pas confrontés aux mêmes contraintes, même si les services ont été confrontés par le passé à des obstacles importants pour mettre en œuvre des systèmes opérationnels.

destroyer à missiles guidés de classe Arleigh Burke USS Stockdale (DDG 106) dans l’océan Pacifique, le 15 avril 2025. Photo de la marine par le spécialiste des communications de masse de 1re classe Jerome D. Johnson.

Le destroyer à missiles guidés de classe Arleigh Burke USS John Finn (DDG 113) à Subic Bay, Philippines, le 11 septembre 2025. Photo de la marine américaine par le spécialiste des communications de masse de 2e classe Alexandria Esteban.

destroyer à missiles guidés de classe Arleigh Burke USS Spruance (DDG 111) à la base navale de San Diego le 5 novembre 2025. Photo de la marine américaine par Claire M. Alfaro, spécialiste des communications de masse de 1re classe.

Le destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke USS Dewey (DDG 105), à droite, dans la mer de Chine méridionale, le 25 février 2026. Photo de la marine américaine par le spécialiste des communications de masse de 2e classe Oscar Diaz.

destroyer à missiles guidés de classe Arleigh Burke USS Gridley (DDG 101) dans l’océan Atlantique, le 6 mai 2026. Photo de la marine américaine par le spécialiste des communications de masse de 2e classe Jaron Wills.

destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke USS Sterett (DDG 104). Photo de la marine américaine.

destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke USS Halsey (DDG 97). Photo de la marine américaine.

destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke USS Kidd (DDG 100) en 2024. Photo de l’US Navy.

ODIN, le premier SSL adapté à plusieurs destroyers, est doté d’un laser de faible puissance conçu pour fonctionner comme un « éblouisseur » pour aveugler ou confondre les chercheurs électro-optiques et/ou infrarouges à imagerie sur les armes entrantes, telles que les drones d’attaque unidirectionnels, les faisant dévier de leur trajectoire. Le système peut également neutraliser les caméras et les capteurs utilisés pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR) déployés à bord des navires ennemis, des mâts de sous-marins, des avions avec équipage et des drones. Initialement, ODIN était installé sur huit navires, mais une unité a été transférée de l’USS au Naval Surface Warfare Center de Port Hueneme pour y être entraînée. Enfant (DDG-100), qui achève une disponibilité de maintenance de deux ans à Everett, WA.

Deux destroyers compatibles ODIN sont en déploiement de combat dans la zone de responsabilité (AOR) du Commandement central américain (CENTCOM). USS Spruce (DDG-111), qui fait partie du groupe aéronaval Abraham Lincoln composé de cinq navires et de l’USS déployé indépendamment John Finn (DDG-113) opèrent dans l’océan Indien pour soutenir les opérations en cours contre l’Iran. USS Gridley (DDG-101), le seul autre DDG en cours équipé d’ODIN, se trouve dans l’océan Atlantique Sud, escortant le porte-avions USS. Nimitz (CVN-68) vers son nouveau port d’attache à Norfolk. Les quatre autres destroyers se trouvent dans leurs ports d’attache respectifs à San Diego et Yokosuka, comme le montre le graphique en haut de cet article.

Le système HELIOS bien plus puissant mais moins nombreux, intégré uniquement sur l’USS Préble (DDG-88), est une arme laser de classe 60 kilowatts (kW) capable de renverser des systèmes aériens sans pilote (UAS) plus petits et de brûler des trous dans des engins d’attaque côtières rapides (FIAC), ainsi que de fonctionner comme un éblouissant comme ODIN. Le système, qui porte également la désignation Mk 5 Mod 0, offre une capacité à faible coût par tir pour faire face aux menaces de guerre anti-surface et de contre-ISR, tout en s’intégrant pleinement au système de combat Aegis. Lockheed Martin a déjà discuté de l’augmentation de la puissance nominale jusqu’à 150 kW.

Préblele seul destroyer actuellement équipé d’HELIOS, est déployé à l’avant et dans son port d’attache à Yokosuka, au Japon. Lors d’une manifestation l’année dernière, Préble a réussi à désactiver quatre drones entrants. Le financement de tests supplémentaires et de maintenance a été inclus dans le budget de l’exercice 2027.

La Marine a également installé d’autres armes expérimentales à haute énergie dirigée par laser sur des navires dans le passé, comme le démonstrateur de système d’arme laser testé à bord. USS Portlandet a testé pour la première fois l’année dernière un laser LOCUST depuis un porte-avions. La dernière demande de budget soutient la R&D de plusieurs programmes, notamment un système d’arme laser commun (JLWS) conteneurisé de 150 kW pour la défense contre les missiles de croisière, la technologie du système de contrôle de faisceau commun (JBCS) pour développer un laser de 300 à 500 kW et des mises à niveau pour le projet de missile de croisière anti-navire à compteur laser à haute énergie (HELCAP).

Quoi qu’il en soit, si les armes laser sont très attractives pour toutes les raisons évoquées plus haut dans cet article, leur application reste limitée par divers facteurs. Les armes laser capables d’abattre des drones et de neutraliser de petits bateaux ont une portée mesurée au mieux en milles simples, elles ne sont donc capables que de fournir une défense rapprochée. Ceci est en outre fortement influencé par les conditions atmosphériques. Ils doivent également laisser leur faisceau rester sur la cible pendant de longues périodes afin d’y faire un trou. En conséquence, leur capacité à engager rapidement des cibles, et notamment à distance dans toutes les conditions météorologiques, est très limitée. Les restrictions thermiques et d’alimentation électrique ont également un impact sur leur capacité à réaliser des prises de vue rapides. Enfin, les lasers restent des éléments technologiques capricieux et regorgent de composants délicats, ce qui a un impact sur la fiabilité sur le terrain.

Malgré toutes ces limitations, ces systèmes s’améliorent et leur portée, leur fiabilité et leur puissance augmenteront avec le temps. En conséquence, ils ne feront que devenir un élément plus important de la guerre navale dans les années à venir, dans l’espoir que leur capacité à abattre rapidement des missiles volant plus rapidement ne soit pas trop lointaine à l’horizon.