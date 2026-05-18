Des E/A-18G Growlers de la Marine entrent en collision au salon aéronautique de l’Idaho

Deux avions d’attaque électronique E/A-18G Growler sont entrés en collision dimanche lors du spectacle aérien Gunfighter Skies à Mountain Home Idaho, lors d’un accident capturé dans des vidéos dramatiques. Les quatre membres d’équipage de l’avion, de l’équipe Growler Airshow du NAS Whidbey Island du Electronic Attack Squadron (VAQ) 129, ont pu s’éjecter juste après la collision et sont en cours d’évaluation par le personnel médical, selon les médias. L’incident a eu lieu à trois kilomètres au nord-ouest de la base, selon la page Facebook de la 366e Escadre de chasse. L’équipe Growler Airshow organise des expositions à deux jets.

La vidéo de l’incident montre l’un des Growlers se rapprochant de l’autre par derrière, puis entre en collision, frappant l’arrière de l’avion de tête avec son nez par le haut. Ils se sont ensuite emmêlés, nez vers le haut, puis vers le bas, avant de dégringoler au sol. Quatre petites explosions provenant de sièges éjectables provenant des Growlers en chute peuvent être vues avant que les parachutes des quatre membres d’équipage ne s’ouvrent. Les Growlers ont touché le sol, explosant en une boule de flammes, suivis par les membres de l’équipage flottant dans leurs parachutes.

Images de la collision en vol entre une paire de Super Hornets/Growlers de la Marine lors du spectacle aérien Gunfighter Skies à la base aérienne de Mountain Home il y a quelques instants. pic.twitter.com/yQqPavmSWk – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 17 mai 2026

Ces images fixes montrent une autre vue de la collision.

Mon pote Henk Zuurbier les a pris à Mountain Home aujourd’hui. Heureux que les deux équipages aient pu sauter le pas.@CWLemoine pic.twitter.com/qiHSCGhRTV -Phil Landram (@KC135BOOMER) 17 mai 2026

L’accident a provoqué un incendie qui a depuis été maîtrisé, selon la base.

2 E/A-18G Growlers de l’équipe de démonstration VAQ-129 Growler seraient entrés en collision aujourd’hui lors du salon aéronautique Gunfighter Skies à Mountain Home AFB, Idaho. Les deux équipages se seraient éjectés en toute sécurité. pic.twitter.com/k5SWJ9mz1u -Thenewarea51 (@thenewarea51) 17 mai 2026

⚠️Important

Collision en vol ; Deux Growlers EA-18G de l’équipe de démonstration Growler ont été impliqués dans une collision en vol au salon aéronautique de Mountain Home. pic.twitter.com/9rwv2RGYID – Actualités ouvertes © (@OpenNewNews) 17 mai 2026

Initialement, la base a été placée en confinement.

RUPTURE 🚨🚨#MaisonMontagne / #Idaho

De nouvelles informations ont été publiées par le @366FW confirmant l’accident et indiquant que la base a lancé des procédures de verrouillage temporaire https://t.co/OHKH1a0MEL pic.twitter.com/xId6gJBvRw —OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) 17 mai 2026

Bien que la cause exacte de l’accident ne soit pas confirmée, le Growler de tête se trouvait peut-être dans l’angle mort sous le nez de celui de derrière juste avant l’impact. C’est une situation que nous avons vue devenir catastrophique lors d’autres catastrophes lors de spectacles aéronautiques. Nous devrons attendre et découvrir si cela a effectivement été un facteur contributif.

Lorsque les jets roulaient verticalement, ils semblaient empilés les uns sur les autres, rendant leur éjection extrêmement dangereuse. Remarquablement, les séquences d’éjection ont permis aux équipages de se libérer les uns des autres.

Vous pouvez voir à quoi l’affichage est censé ressembler dans la vidéo ci-dessous :

Nous fournirons des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.

MISE À JOUR : 21 h 45 HAE –

Le CDR de la Marine Amelia Umayam a publié la déclaration suivante :

« Le 17 mai 2026, deux EA18-G de l’US Navy affectés au Electronic Attack Squadron (VAQ) 129 de Whidbey Island, dans l’État de Washington, sont entrés en collision en vol alors qu’ils effectuaient une démonstration aérienne impliquant quatre équipages aériens pour le spectacle aérien Gunfighter Skies de la base aérienne de Mountain Home, près de la base aérienne de Mountain Home, vers 12 h 10 (heure française).

Les quatre membres de l’équipage ont été éjectés avec succès et sont actuellement évalués par le personnel médical. Les premiers secours sont sur place.

L’incident fait l’objet d’une enquête. Plus d’informations seront publiées dès qu’elles seront disponibles.