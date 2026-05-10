Des essaims de drones emballés dans des conteneurs sans prétention recherchés par la DARPA

La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) demande des concepts pour des drones dotés d’un haut degré d’autonomie, ainsi que des systèmes conteneurisés télécommandés pour les lancer, les récupérer et les soutenir. Ce qui intéresse vraiment la DARPA, c’est un couplage qui pourrait être utilisé dans le cadre d’une « constellation autonome » largement autonome, capable de prendre en charge des essaims en réseau comprenant jusqu’à 500 drones à la fois.

Le Bureau de technologie tactique (TTO) de la DARPA a lancé pour la première fois sa demande d’informations sur cette capacité d’essaim de drones conteneurisés en avril, mais a depuis lors mis à jour l’avis de marché correspondant à plusieurs reprises. La dernière version a été mise en ligne hier. Du moins d’après ce qui a été partagé jusqu’à présent, la DARPA n’a pas encore donné de nom à ce projet.

« Les plates-formes commerciales aéroportées existantes des groupes 1 à 3 sont limitées en termes d’endurance, de capacité de charge utile et d’énergie électrique auxiliaire embarquée. Lorsqu’elles sont exploitées en tant que constellations, elles nécessitent généralement une infrastructure et une zone de base (sic) substantielles pour le déploiement et la récupération. Ces constellations nécessitent généralement une implication humaine pour récupérer, recharger/ravitailler et redémarrer, sans l’autonomie totale nécessaire pour réaliser des opérations soutenues s’étalant sur des jours ou plus », explique la version actuelle de l’avis de marché. « Le paysage des technologies de plate-forme actuelles présente de larges limites qui nécessitent une évolution pour atteindre des constellations de haute endurance composées de drones avec une taille, une puissance et un coût de charge utile significatifs (SWaP-C) mis en scène à partir de conteneurs entièrement autonomes capables d’une gestion complète du cycle de mission, y compris le lancement, le maintien en puissance/l’échange et la récupération.

L’armée américaine divise les drones en cinq catégories différentes. Collectivement, les drones des groupes 1 et 2 peuvent peser jusqu’à 55 livres, voler jusqu’à des altitudes de 3 500 pieds et avoir des vitesses de pointe allant jusqu’à 250 nœuds. Le groupe 3 est un niveau intermédiaire très large qui couvre les modèles pesant entre 56 et 1 320 livres et pouvant atteindre 18 000 pieds, mais qui, là encore, ont des vitesses de 250 nœuds ou moins. Ensemble, les groupes 1 à 3 comprennent une très large gamme de drones, depuis les petits quadricoptères jusqu’aux munitions d’attaque unidirectionnelle à longue portée.

Compte tenu des limitations susmentionnées, « la DARPA a identifié un besoin urgent de plates-formes SWaP Group 1-3 hautement déployables et polyvalentes, fonctionnant dans des constellations autonomes qui sont stockées, déployées, récupérées et gérées par un conteneur entièrement autonome, pour prendre en charge une variété de charges utiles et de missions dans des environnements refusés par GPS », ajoute l’avis de marché. « Les progrès des technologies à faible SWaP permettent des constellations comprenant une variété de nouvelles charges utiles, chacune nécessitant une puissance et un poids dédiés, mais capables de fonctionner de manière synchronisée dans la constellation. Les populations de constellations peuvent comprendre jusqu’à 500 plates-formes (le nombre peut varier en fonction du type de charge utile). Chaque plate-forme sera équipée d’un sous-système ou d’un système de charge utile indépendant avec le potentiel d’atteindre une haute disponibilité opérationnelle pour le système combiné sur des périodes de plusieurs jours. «

L’avis laisse les exigences relatives aux drones et aux systèmes de lancement et de récupération conteneurisés relativement ouvertes.

« Véhicule aérien sans pilote (ci-après appelé » drones « ) dans l’espace du groupe 1-3 avec des capacités de lancement, de récupération, de stockage, d’organisation, de recharge/ravitaillement entièrement autonomes, d’organisation, de gestion logistique interne et de contrôle avant/après vol. Les conceptions de drones proposées doivent former une constellation collaborative axée sur la mission. Les réponses doivent tenir compte des constellations de drones à longue endurance avec une disponibilité opérationnelle élevée et une gestion des constellations », selon l’avis. « Les nouvelles configurations qui permettent des opérations continues sur plusieurs jours avec leur logiciel de gestion de constellation corollaire (idéalement avec optimisation de chemin et déconfliction des collisions) et les configurations innovantes de solutions de déploiement autonomes basées sur des conteneurs présentent un intérêt particulier pour la DARPA. »

« Conteneurs de stockage (ci-après dénommés « conteneurs ») qui assurent le stockage, la gestion logistique, le lancement, la récupération et la recharge/ravitaillement entièrement autonomes des drones, tout en étant conformes à l’intention d’un conteneur militaire standardisé (par exemple Conex, palettes 463L, Tricon, conteneur ISU, etc.) », ajoute l’avis. « Les idées innovantes et les conteneurs non standard (par exemple les systèmes distribués basés sur des valises, les systèmes basés sur des boîtes) seront également pris en compte dans le contexte de l’approche présentée, mais les solutions doivent être compatibles avec les capacités de transport militaires actuelles. Il est envisagé que ces conteneurs soient autosuffisants en tenant compte du stockage d’énergie, des équipements de communication et des capacités de calcul. »

La DARPA affirme également avoir un intérêt tangentiel dans une « plate-forme hôte » télécommandée qui pourrait transporter les conteneurs vers et depuis une zone désignée, à partir de laquelle les drones pourraient ensuite être lancés et récupérés. L’avis de marché ne précise pas s’il s’agirait d’une plate-forme aérienne, terrestre ou maritime, ou d’un mélange des deux.

La vidéo publiée sur les réseaux sociaux ci-dessous montre un système de lancement de drones de type quadricoptère installé sur un véhicule terrestre sans équipage, que l’armée américaine a déjà testé.

L’avenir de la guerre : l’équipe du projet Sandhills de l’armée américaine lance 20 drones en 13 secondes pour neutraliser avec précision les mines antichar. pic.twitter.com/1cXepl3zAu – Rapport de conflit (@clashreport) 21 mai 2024

Comme nous l’écrivions à l’époque :

Il convient de rappeler que le système automatisé de conteneurs d’essaims de drones de DAMODA, du moins tel qu’il existe actuellement, est clairement conçu avant tout pour une utilisation dans l’industrie du divertissement. Bien que les routines de spectacles de lumière de drones de l’entreprise soient certainement visuellement impressionnantes et deviennent souvent virales sur les réseaux sociaux, elles sont pré-scénarisées et réalisées de manière très localisée. Ce que propose la société n’est pas un essaim de drones capables d’effectuer diverses tâches militaires de manière hautement autonome à des distances appréciables de son point de lancement.

Ce n’est pas non plus théorique. Comme mentionné, en juin (2025), les forces ukrainiennes ont lancé plusieurs attaques de drones sur des bases aériennes à travers la Russie avec l’aide de lanceurs secrets chargés à l’arrière de modestes camions semi-remorques civils. L’ensemble de cet effort a été baptisé Opération Spiderweb et a nécessité des mois de planification.

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5. Après le lancement, les remorques se sont autodétruites pour éviter toute détection ou récupération (voir photos). pic.twitter.com/DWZo4HlOfa – Roman Sheremeta 🇺🇸🇺🇦 (@rshereme) 2 juin 2025

L’espace de marché mondial pour les systèmes de lancement conteneurisés pour drones et autres charges utiles est déjà important et continue de croître. Les entreprises chinoises ont été particulièrement actives à cet égard, et les développements dans ce pays ont souvent été également liés aux travaux sur les capacités d’essaimage. Les entreprises aux États-Unis, ainsi qu’en Europe et ailleurs dans le monde, sont également de plus en plus actives dans ce domaine.

Les lanceurs de drones de type conteneur, dont beaucoup sont montés sur des camions, sont également de plus en plus courants dans le monde. L’Iran a été un développeur particulièrement important de telles capacités dans le cadre du développement de drones kamikaze à longue portée, comme le montre la vidéo ci-dessous.

Cependant, la plupart des systèmes conteneurisés ou similaires existants se concentrent sur le lancement de charges utiles plutôt que sur leur récupération, et encore moins sur leur préparation à leur relance. Jusqu’à présent, ces dernières capacités représentaient davantage un domaine d’intérêt pour les applications commerciales. La société chinoise DJI et d’autres sociétés proposent de plus en plus de « docks » de type conteneur pour les petits drones commerciaux, bien qu’ils soient généralement conçus pour accueillir un seul système aérien sans équipage à la fois.

Dans son appel à propositions CADDS, la DIU avait également souligné une nouvelle demande émergente, plus générale, pour une plus grande capacité de lancement, parallèlement à une volonté militaire américaine d’acquérir et de déployer des centaines de milliers, voire des millions, de nouveaux drones, en particulier des types plus petits, au cours des prochaines années. Tout cela a été motivé par de nouvelles orientations radicales du Pentagone, mises en place l’année dernière, visant à « libérer la domination des drones militaires américains ». Bien que l’avis de marché de la DARPA n’aborde pas directement ce sujet, la capacité qu’elle décrit aiderait à répondre à cette question plus large de la manière dont les forces américaines utiliseraient réellement tous ces nouveaux systèmes aériens sans équipage.

De plus, comme nous l’avons écrit après que la DIU a lancé son appel à propositions CADDS :

« Même dans un contexte opérationnel ouvert, des systèmes conteneurisés facilement déployables, capables de servir de plates-formes pour les opérations de drones sur une vaste zone avec des besoins en main-d’œuvre limités, pourraient offrir une augmentation majeure de la capacité et de la capacité. Les navires, les camions et les avions, qui pourraient eux-mêmes être sans équipage, pourraient être utilisés pour les amener vers et depuis des emplacements avancés, même dans des zones reculées. S’ils peuvent prendre en charge un « mélange hétérogène » de systèmes aériens sans équipage, un seul conteneur pourrait être utilisé pour répondre à un large éventail d’exigences de mission, y compris renseignement, surveillance et reconnaissance, guerre électronique, frappes cinétiques et/ou relais de signaux de communication.

« Un avantage inhérent d’un essaim de drones, en général, est que chaque composant individuel n’a pas besoin d’être configuré pour effectuer toutes les tâches souhaitées. Cela crée une flexibilité et une résilience supplémentaires face aux menaces, puisque la perte d’un drone particulier n’empêche pas nécessairement l’essaim de poursuivre ses missions assignées. Il y a des avantages tangentiels en termes de conception et de coût pour les drones eux-mêmes, puisqu’ils peuvent être configurés pour transporter uniquement les systèmes requis pour leurs missions particulières. «

…

« Les essaims de drones ne feront que devenir plus performants à mesure que les progrès en matière d’autonomie, en particulier la reconnaissance automatisée des cibles, continuent de progresser, entraînés par les développements parallèles de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, comme vous pouvez en savoir plus ici. Les futurs essaims hautement autonomes seront capables d’exécuter diverses missions encore plus efficacement et d’une manière qui aggrave les défis pour les défenseurs. Les attaques massives de drones avec une autonomie limitée ont déjà une capacité inhérente à submerger les défenses ennemies. À leur tour, les systèmes de guerre électronique et les armes à énergie dirigée par micro-ondes de haute puissance ont progressivement émergé. comme l’une des options les plus performantes disponibles pour lutter contre les essaims, mais ont leurs propres limites. Même les systèmes micro-ondes puissants ont des portées très courtes et sont de nature directionnelle, et les systèmes de guerre électronique peuvent tout simplement ne pas fonctionner du tout contre les drones autonomes.

Il reste à voir si l’exploration par la DARPA des essaims de drones et des systèmes de lancement associés qui pourraient former de futures « constellations autonomes » débouchera ou non sur une capacité opérationnelle. Pourtant, ceci, combiné aux efforts du CADDS de la DIU, montre un intérêt évident au sein de l’armée américaine à faire de cela une réalité, si possible.