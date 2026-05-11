Où sont les porte-avions au 11 mai 2026 : 20 navires de guerre appliquent le blocus de l’Iran

Plus de 20 navires de guerre de la marine américaine, dont deux groupes aéronavals, renforcent le blocus de l’Iran dans la zone de responsabilité (AOR) du Commandement central américain (CENTCOM). À ce jour, le CENTCOM a redirigé 61 navires commerciaux liés à l’Iran et neutralisé au moins quatre d’entre eux qui tentaient de mettre en œuvre le blocus.

L’USS John Finn (DDG 113) navigue derrière l’USS Milius (DDG 69), l’USNS Carl Brashear (T-AKE-7) et l’USS George HW Bush (CVN 77) dans la mer d’Oman.

Plus de 20 navires de guerre américains appliquent le blocus contre l’Iran. Les forces du CENTCOM ont redirigé 61 navires commerciaux et en ont désactivé 4 vers… pic.twitter.com/gG9B2K5c9p – Commandement central américain (@CENTCOM) 10 mai 2026

La Marine a publié la semaine dernière de nouvelles images des deux CSG soutenant le blocus. Le USS George HW Bush effectuait des opérations aériennes dans la mer d’Oman le 6 mai et a récemment été repéré avec 25 F/A-18E/F Super Hornet, deux E-2D Hawkeyes et trois MH-60 Seahawks du Carrier Air Wing 7 visibles sur le poste de pilotage. Contrairement au Abraham Lincoln CSG, également présent dans la zone de responsabilité, George HW Bush n’est pas équipé de F-35C embarqués sur porte-avions de 5e génération.

Le Gerald R. Ford Le CSG a traversé le détroit de Gibraltar en direction ouest et se dirige vers Norfolk. Le groupe de frappe est déployé depuis 322 jours, au 11 mai, et devrait rentrer chez lui dans les semaines à venir. Le CSG a quitté Norfolk en juin 2025 et devait initialement revenir en janvier, mais son déploiement a été prolongé à deux reprises pour soutenir les opérations de combat dans les Caraïbes et au Moyen-Orient.

USS Gerald R. Ford (CVN 78) Porte-avions de classe Gerald R. Ford en direction ouest dans le détroit de Gibraltar – 6 mai 2026 SRC : X-@jr_amon_ceuta pic.twitter.com/4I20IfoopJ – WarshipCam (@WarshipCam) 6 mai 2026

Trois transporteurs sont actuellement en formation en vue de futurs déploiements. Le Dwight D. Eisenhower CSG, qui a récemment achevé une disponibilité de 15 mois, travaille au large de la côte est avec l’AIS activé. Le Georges Washington Le CSG a démarré le 10 mai, selon les observateurs du navire, quittant le port de Yokosuka, au Japon, escorté par un croiseur lance-missiles. USS Robert Smalls. Le Théodore Roosevelt Le CSG « mène une formation avancée pour renforcer la préparation et la capacité des groupes de frappe » dans l’océan Pacifique.

USS Nimitz est ancré au large de Rio de Janeiro, au Brésil, pour une escale de cinq jours au port Liberty. Nimitz fait le tour de l’Amérique du Sud en route vers son nouveau port d’attache à Norfolk. Initialement prévue pour être mise hors service cette année, sa durée de vie a récemment été prolongée jusqu’en 2027.

Porte-avions USS Nimitz (CVN 68) de classe Nimitz et USNS Patuxent (T-AO-201) pétrolier de ravitaillement de classe Henry J. Kaiser ainsi qu’un sous-marin d’attaque brésilien à Rio de Janeiro, Brésil – 7 mai 2026 SRC : X-@dmdst12 pic.twitter.com/Qch7agZEDJ – WarshipCam (@WarshipCam) 7 mai 2026

Une autre force opérationnelle air-sol maritime devrait arriver au CENTCOM à court terme. Alors que le Boxeur ARG n’a pas été confirmé au CENTCOM au moment de la publication, une annonce d’arrivée pourrait intervenir dès la semaine prochaine. La 11e Marine Expeditionary Unit (MEU) est composée d’un élément de commandement, d’un élément de combat au sol, d’un bataillon d’atterrissage 3/5, d’un élément de combat aérien avec deux escadrons, du Marine Medium Tiltrotor Squadron (VMM) 163 (renforcé) et du Marine Fighter Attack Squadron (VMFA) 122, et d’un élément de combat logistique. Les quelque 5 000 Marines et marins à bord Boxeur rejoindra le Tripoli ARG, déjà en poste au Moyen-Orient, et renforcera considérablement les capacités expéditionnaires américaines dans la région.

Remarque : les positions sont des approximations générales. Les navires de guerre amphibies LHA/LHD non déployés ne sont pas représentés.