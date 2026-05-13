Israël construit une usine pour pomper ses propres drones FPV

Autre signe montrant à quel point les drones à vue à la première personne (FPV) ont changé la guerre, Israël déclare qu’il construit une nouvelle usine pour produire des milliers de ces armes. Cette décision intervient alors que ses forces sont de plus en plus attaquées par les drones FPV du Hezbollah dans le sud du Liban, ce que nous avons été parmi les premiers à signaler.

« Tsahal est actuellement en train de créer une usine qui produira des drones suicides (drones FPV) destinés à être utilisés sur tous les théâtres de guerre. » Radio de l’armée israélienne signalé. « L’objectif de la création de l’usine est d’industrialiser et d’étendre considérablement l’arsenal de drones suicides dont dispose Tsahal, afin d’augmenter ses capacités sur le champ de bataille. »

פרסמנו אצל @efitriger

Avez-vous des doutes sur votre question ? בצה »ל הוחלט: יוקם מפעל צה »לי לייצור אלפי רחפנים מתאבדים מדי חודש – שישרתו בו חיילים חרדים

צה »ל מקים בימים אלה מפעל שעתיד לייצר רחפני נפץ מתאבדים (רחפני FPV) – לשימוש בכל זירות המלחמה מטרת הקמת המפעל היא לתעש ולהרחיב… pic.twitter.com/784Jikz1Mk — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) 12 mai 2026

Israël s’efforce de rattraper le Hezbollah dans l’utilisation de cette classe de munitions rapides et très maniables, qui sont devenues l’arme de frappe principale des forces ukrainiennes et russes, ainsi que du reste du monde. Dans nos précédents reportages sur la question, nous avions noté que le mandataire iranien avait intensifié les attaques du FPV à mesure qu’Israël s’enfonçait dans le sud du Liban.

Vous pouvez voir quelques vidéos de ces attaques ci-dessous.

Le Hezbollah a mené davantage de frappes FPV à fibre optique sur des véhicules israéliens au Liban, notamment deux chars « Merkava » Mk.4, un bulldozer blindé D9 Caterpillar et ce qui semble être un rare IFV lourd « Namer » équipé d’une tourelle équipée d’un canon Bushmaster Mk 2 de 30 mm.

1/ https://t.co/ms2nagNHrD pic.twitter.com/WDs6M3SpwW – Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) 5 avril 2026

Le Hezbollah a publié des images montrant le ciblage du Merkava Mk. Des chars 4M et un Humvee dans la ville d’Al-Bayada, au sud du Liban, utilisant des drones FPV éventuellement équipés d’ogives antichar hautement explosives (HEAT) PG-7VL ou PG-7AT. pic.twitter.com/vmupkVchgV -OSINTWarfare (@OSINTWarfare) 12 mai 2026

L’écrasante majorité des drones FPV sont interceptés et ne causent aucun dommage aux forces de Tsahal. Les vidéos de propagande comme celle-ci visent à donner aux terroristes et à leurs partisans l’espoir qu’ils ont une chance de gagner, ce qui n’est pas le cas. Ceux qui détestent les Juifs restent fous. https://t.co/Z3enrDyyPt – FellaOfRohan (@FellaOfRohan) 10 mai 2026

Un gros problème pour Israël est que même si un fabricant national produit des drones FPV, ceux-ci incluent des composants chinois, qui représentent à la fois un problème de sécurité et de chaîne d’approvisionnement, a déclaré l’entreprise financée par Tsahal. Radio de l’armée israélienne expliqué. En confiant la production en interne à sa division Technologie et Logistique, Tsahal cherche à augmenter la production, à réduire les coûts et à utiliser uniquement des composants locaux.

L’armée israélienne estime que l’usine commencera à fournir de grandes quantités de drones à l’armée à partir de juillet. Dans un premier temps, l’objectif est d’en produire 1 000 par mois, selon Radio de l’armée israéliennela production étant alors portée à des dizaines de milliers.

Atteindre cet objectif ne représente pas un grand pas pour l’armée israélienne, l’une des armées les plus avancées technologiquement au monde dans un pays qui n’est pas dévasté par le type de guerre à laquelle est confrontée l’Ukraine. En comparaison, comme nous l’avons signalé par le passé, l’Ukraine et la Russie fabriquent et utilisent plusieurs millions de ces drones chaque année.

Forts des leçons tirées de l’Ukraine, les États-Unis intensifient également leurs efforts et envisagent d’augmenter considérablement le nombre de drones FPV qu’ils fabriquent.

Pour Israël, cependant, augmenter le nombre de drones FPV pour ses troupes n’est qu’une partie de l’équation dans ce domaine de la guerre. L’armée israélienne a été fortement critiquée en Israël pour ne pas avoir réagi plus rapidement pour se défendre contre ces armes, surtout après les avoir rencontrées à une échelle beaucoup plus réduite en 2024 et avoir observé ce qui s’est passé en Ukraine et ailleurs.

Le problème pour Israël est exacerbé par le fait que le Hezbollah s’appuie fortement sur les drones FPV guidés par fibre optique. Les câbles à fibres optiques atténuent l’effet des efforts de guerre électronique visant à brouiller les signaux radio ainsi que certaines des limitations imposées par les caractéristiques géographiques qui peuvent entraver la connexion radio en visibilité directe entre le drone et l’opérateur.

Face à une menace qui fait des victimes et endommage du matériel, Israël commence à déployer de nouvelles contre-mesures. Comme nous l’avons noté précédemment, ces solutions vont de l’installation de filets sur les véhicules à l’amélioration des systèmes de défense blindés.

Dans nos précédents rapports, nous avons expliqué que l’idée derrière les filets est que les drones resteront coincés dans ces barrières en nylon ou en maille métallique et seront désactivés, ou, dans certains cas, les filets aideront à maintenir les drones suffisamment loin des occupants avant d’exploser pour les empêcher d’être tués.

Un drone non explosé du Hezbollah FPV a été pris dans un filet de protection anti-drone israélien. pic.twitter.com/ksVo3HUlxv – Rapport de conflit (@clashreport) 10 mai 2026

En ce qui concerne la protection des blindés, les systèmes de protection active (APS) de ses chars et véhicules blindés de transport de troupes sont en cours d’adaptation pour fournir une protection contre les drones. Ces systèmes utilisent des capteurs pour détecter les grenades propulsées par fusée, les missiles et autres menaces similaires, et tirer des projectiles pour les atteindre avant qu’ils ne frappent le véhicule. Israël est un pionnier majeur dans le domaine de l’APS, avec des systèmes déployés depuis des décennies, mais on ne sait pas exactement dans combien de temps il pourra mettre à niveau les systèmes existants, tels que Iron Fist, pour cette application. De plus, cela n’aide pas de nombreux véhicules plus légers qui ne disposent pas de capacités APS.

L’armée israélienne travaille également sur d’autres systèmes. Ils comprennent des équipements permettant de mieux détecter les drones ainsi que la création de drones intercepteurs spécialement conçus pour contrer les drones FPV, selon Israël. YNet média.

Israël est loin d’être le seul à tenter à la fois de fabriquer davantage de drones FPV et de se défendre contre eux. Les États-Unis, par exemple, ont récemment été attaqués par des drones FPV en Irak et leurs services s’entraînent aux moyens de se défendre contre ces drones. Compte tenu de la base technologique militaire avancée d’Israël qui produit des armes utilisées dans le monde entier, nous garderons un œil sur les solutions au fléau du FPV à mesure qu’il se développe.