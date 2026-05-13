La Russie prévoit de déployer opérationnellement l’ICBM Sarmat plus tard cette année

La Russie a annoncé un test réussi de son missile balistique intercontinental Sarmat (ICBM), longtemps retardé, dont le président Vladimir Poutine a annoncé qu’il serait déployé opérationnellement plus tard cette année. L’arme, développée pour lancer plusieurs ogives nucléaires sur de grandes distances, a fait ses preuves. très bilan mitigé en matière de tests jusqu’à présent, et sa mise en service était initialement prévue pour 2020. Tout cela rend les annonces d’aujourd’hui plus significatives, même si elles doivent encore être vérifiées de manière indépendante.

Le lancement d’essai depuis le cosmodrome de Plessetsk, dans la région d’Arkhangelsk, a eu lieu aujourd’hui à 11h15, heure de Moscou, selon le Kremlin. Environ une demi-heure plus tard, des responsables russes ont déclaré que le missile avait atteint sa cible sur le polygone d’essai de Kura, dans la péninsule du Kamtchatka, en Extrême-Orient russe.

🚀🇷🇺 La Russie a annoncé avoir procédé mardi avec succès à un lancement test de son missile balistique intercontinental (ICBM) RS-28 Sarmat.

Le président russe Poutine a déclaré que le Sarmat devrait entrer en service au sein des Forces de missiles stratégiques d’ici la fin de 2026 (en 2021-2022,… pic.twitter.com/uX8cNeUZTt – Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) 12 mai 2026

Le commandant des Forces de fusées stratégiques, Sergueï Karakaev, a informé Poutine du succès du test. Le dirigeant russe a suivi le lancement par liaison vidéo depuis le bunker de son bureau.

Poutine a qualifié le test d’« événement majeur et de succès inconditionnel ».

« Les résultats positifs du lancement du système de missiles Sarmat nous permettront de déployer le premier régiment de missiles armé de ce système de missiles pour combattre dans la formation d’Oujour, dans le kraï de Krasnoïarsk, d’ici la fin de cette année », a-t-il ajouté, faisant référence à la 62e Division de fusées à bannière rouge à Oujour, en Sibérie.

Poutine affirme que la portée du missile pourrait dépasser 35 000 kilomètres (21 748 milles).

Apparemment, la Russie a réussi un test de lancement de son nouvel ICBM, Sarmat (RS-28, SS-29), très retardé. Une vidéo du MOD russe montrerait le lancement : https://t.co/V5fyAoYdnG (h/t à @krakek1 pour le premier message).

Revenez demain pour notre nouveau carnet nucléaire russe. pic.twitter.com/9QDn3KMl4m — Hans Kristensen (également sur Bluesky) (@nukestrat) 12 mai 2026

Le RS-28 Sarmat, connu de l’OTAN sous le nom de code SS-29 Satan II, est l’ICBM lourd russe de nouvelle génération, destiné à remplacer le système R-36M2 de l’ère soviétique (SS-18 Satan).

Une vidéo montre le lancement de l’ICBM R-36M2 (SS-18 Satan) :

Le Sarmat est un ICBM à arme nucléaire lancé par silo, alimenté par un combustible liquide. Le missile va aurait disposent d’une multitude de capacités destinées à vaincre les défenses antimissiles balistiques, allant des leurres et autres contre-mesures à une capacité de bombardement orbital fractionné, en passant par des véhicules post-boost indépendants (IPBV). Il a même été suggéré qu’il pourrait transporter une charge utile de plusieurs véhicules hypersoniques boost-glide.

Bien que ces caractéristiques soient toutes relativement nouvelles, le fait que le Sarmat soit alimenté par un carburant liquide peut ressembler à un retour à la guerre froide. Cependant, comme nous l’avons évoqué par le passé, cela apporte certains avantages :

Un ICBM à carburant liquide peut sembler quelque peu démodé, mais il offre l’avantage d’un système de propulsion plus performant et plus dynamique. Mais contrairement à une conception à combustible solide, il a toujours été difficile de maintenir indéfiniment ces types de missiles dans un état alimenté, ce qui signifie souvent que les équipes de lancement devaient passer par un long processus de ravitaillement de l’arme peu de temps avant le lancement. Cependant, un carburant de fusée liquide à base d’hydrazine avec du tétroxyde d’azote (NTO) comme comburant offre une option plus stable et moins corrosive qui permet le stockage à long terme des missiles dans un état alimenté et prêt lorsqu’il est combiné avec les bons composants et les bons contrôles environnementaux.

Les détails du missile ont été présentés par Poutine en 2018, en même temps qu’il dévoilait plusieurs systèmes d’armes stratégiques jusqu’alors inconnus.

Une vidéo officielle du Sarmat publiée par le ministère russe de la Défense en 2018 :

Le premier lancement test réussi du Sarmat a eu lieu en 2022, également depuis Plesetsk. Cependant, il a été suivi d’un lancement d’essai raté en février 2023. Un autre test en septembre 2024 a également échoué, conduisant à la destruction du silo d’essai Yubileynaya à Plesetsk.

Le plan initial était que le Sarmat soit opérationnel en 2020, ce qui n’a évidemment pas été réalisé.

On ne sait pas exactement ce qui a causé ces problèmes. Les retards pourraient être dus à des problèmes techniques avec le missile, à la faiblesse de l’économie russe ou, très probablement, à une combinaison de facteurs.

En effet, le développement du Sarmat a connu des retards avant même que la Russie ne lance son invasion totale de l’Ukraine en février 2022, ce qui a entraîné des sanctions internationales et d’autres tensions sur la base industrielle de défense du pays.

D’un autre côté, la lenteur des progrès réalisés jusqu’à présent par le Sarmat signifie qu’il entrera désormais en service après la fin du traité New START, qui a expiré en 2021.

Le nouveau traité START avait imposé des limites strictes au nombre d’ICBM terrestres déployés et non déployés, au nombre total de tubes de lancement disponibles pour les missiles balistiques lancés depuis des sous-marins (SLBM) et aux bombardiers lourds à capacité nucléaire que la Russie et les États-Unis pouvaient avoir au total. L’accord a également fixé une limite ferme au total déployé et systèmes non déployés.

Ces limites étant désormais supprimées, la Russie sera en mesure de remplacer le R-36M par du Sarmat sur une base de un pour un, tout en conservant ses autres ICBM si elle le souhaite, et en poursuivant d’autres programmes de modernisation d’armes stratégiques, y compris le véhicule hypersonique à propulsion nucléaire Avangard.

Une vidéo publiée à l’occasion de la mise en service du complexe de missiles Avangard à la base des Forces de fusées stratégiques de Dombarovsky :

Même selon la réglementation New START, la Russie comptait moins de 520 « lanceurs » déployés en septembre 2018, le traité autorisant un maximum de 700 systèmes de ce type. Ces « lanceurs » dans ce contexte comprennent les IBCM basés au sol, les tubes de lancement SLBM et les bombardiers lourds.

Pendant ce temps, la levée des limites du New START sur l’arsenal nucléaire américain signifie qu’à ce stade, il n’est pas clair si les nouveaux ICBM LGM-35A Sentinel transporteront ou non plusieurs ogives nucléaires. Comme le Sarmat, le Sentinel a été confronté à des problèmes, parmi lesquels des retards importants et une spirale des coûts, en grande partie dus à la complexité associée à la construction de nouvelles infrastructures. Quoi qu’il en soit, le développement en cours du Sentinel aux États-Unis stimule également les travaux sur le programme Sarmat.

A ce stade, reste à savoir si le succès apparent de l’essai aujourd’hui permettra au Sarmat d’entrer en service avant la fin de l’année. Jusqu’à présent, son historique de tests a été nettement inégal. Toutefois, si le missile peut être perfectionné, cela pourrait ouvrir la voie au déploiement par la Russie de missiles encore plus stratégiques à l’avenir, avec le potentiel de déclencher une nouvelle course aux armements.