La Corée du Sud se doter de sous-marins nucléaires est une affaire énorme

La Corée du Sud a confirmé son intention de développer une nouvelle classe de sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre du projet Jang Bogo N. Cela placera la Corée du Sud dans une classe exclusive de pays exploitant des sous-marins à propulsion nucléaire, seuls la Chine, la France, l’Inde, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis les ayant actuellement en service actif. Cette décision a des implications plus importantes que la fourniture à la marine de la République de Corée (ROKN) de sous-marins simplement plus performants.

Le ministère sud-coréen de la Défense nationale (MND) a publié aujourd’hui un document, le Plan de base pour le développement de sous-marins à propulsion nucléaire en République de Corée, qui expose son ambition d’une avancée majeure dans les capacités navales du pays. Le nom du programme fait allusion au premier sous-marin sud-coréen, le Jang Bogo classe.

📌「대한민국 핵추진잠수함 개발 기본계획」 발표

Il y a 5 ans 26 ans (화) 에 「대한민국 핵추진잠수함 개발 기본계획」을 발표했습니다.

「대한민국 핵추진잠수함 개발 기본계획」은 대한민국이 핵추진잠수함을 체계적으로 개발하기 위한 추진 방향을 국내·외에 최초로 제시하는 문서로서 주요 내용은… pic.twitter.com/jkVjS3soQt – 국방부 (@ROK_MND) 26 mai 2026

Le MND a présenté la réflexion derrière ses sous-marins à propulsion nucléaire, notant que les navires offriront « des capacités opérationnelles considérablement améliorées » par rapport aux sous-marins diesel existants du ROKN. En plus de leur portée fonctionnellement illimitée, le MND affirme que les nouveaux sous-marins à propulsion nucléaire offriront une « mobilité plus élevée » que leurs prédécesseurs, ce qui s’associe à la capacité des sous-marins nucléaires à voyager plus loin et plus rapidement, ainsi qu’à leur agilité sous-marine, au moins dans certains domaines de performance.

Le ministère souligne également que les nouveaux sous-marins « joueront un rôle essentiel dans la réponse à des menaces telles que les menaces nucléaires et balistiques lancées par la Corée du Nord depuis des sous-marins ».

« La République de Corée remplira de manière transparente et ferme ses obligations en matière de non-prolifération nucléaire, sur la base de la confiance de la communauté internationale », ajoute le ministère de la Défense.

Il s’agit clairement d’un programme à long terme, car il s’agit de la première initiative de Séoul dans le domaine de la propulsion nucléaire à des fins militaires, même si Séoul développe des réacteurs à des fins civiles, qui pourraient être exploités pour de tels travaux.

Le ministère de la Défense estime que le processus de construction prendra jusqu’à 10 ans, après quoi les bateaux seront exploités pendant plus de 30 ans.

Aucun calendrier précis n’a été publié, et on ne sait pas non plus combien de coques devraient être construites.

« Notre alliance militaire est plus forte que jamais et, sur cette base, je leur ai donné l’autorisation de construire un sous-marin à propulsion nucléaire, plutôt que les sous-marins diesel démodés et beaucoup moins agiles dont ils disposent actuellement », a écrit Trump dans un article sur Truth Social.

Le dirigeant américain a également affirmé qu’au moins une partie des bateaux seraient construits aux États-Unis. Le MND n’a pas évoqué cette possibilité et la formulation de son annonce souligne le caractère souverain du programme et la participation industrielle locale. Cependant, étant donné que les entreprises sud-coréennes construisent déjà des navires à Philadelphie et que les États-Unis ont besoin de plus de capacité de construction navale nucléaire, cette dynamique pourrait également entrer en jeu grâce au projet Jang Bogo N.

Avant les remarques de Trump, la Corée du Sud était ouverte depuis des années sur ses ambitions en matière de sous-marins nucléaires. En fait, les discussions à ce sujet remontent au moins à 2003 environ.

Cependant, ces projets ont longtemps été rejetés, notamment de la part des États-Unis, notamment en raison des préoccupations liées à la prolifération nucléaire.

La ROKN exploite déjà une importante force sous-marine diesel-électrique composée de 12 Jang Bogo bateaux de classe, neuf Sohn Won-yil sous-marins de classe, et trois Dosan Ahn Changho navires de classe – ceux-ci sont également désignés sous la nomenclature des sous-marins coréens (KSS), à savoir respectivement KSS-I, KSS-II et KSS-III.

Le Jang Bogo et Sohn Won-yil les classes sont basées respectivement sur les conceptions allemandes Type 209 et Type 214, tandis que les Dosan Ahn Changho la classe est une conception entièrement sud-coréenne.

L’année dernière, la Corée du Sud a également lancé le premier des trois projets Jang Yeongsil (KSS-III Batch II), la classe de sous-marins la plus grande et la plus avancée technologiquement du pays à ce jour. Vous pouvez en savoir plus à leur sujet ici.

Quel que soit le projet de Séoul pour la production des nouveaux bateaux, il est toujours possible, voire probable, que les États-Unis fournissent une assistance au moins en ce qui concerne leurs systèmes de propulsion.

L’année dernière, le ministre sud-coréen de la Défense a déclaré que la Corée du Sud construirait ses propres sous-marins et réacteurs modulaires, mais qu’elle recevrait des États-Unis un approvisionnement en combustible à l’uranium enrichi. De son côté, l’Administration du programme d’acquisition de défense (DAPA) de Séoul a déclaré que le pays travaillait déjà au développement de petits réacteurs nucléaires.

Cette question du combustible est intéressante, sachant qu’un des obstacles au programme est un accord bilatéral qui l’empêche d’enrichir l’uranium et de retraiter le combustible usé sans l’accord de Washington. L’annonce d’aujourd’hui suggère que le gouvernement américain a donné son feu vert au programme.

En ce qui concerne la question nucléaire, il convient de noter que, dans l’état actuel des choses, tous les pays exploitant des sous-marins à propulsion nucléaire disposent également d’armes nucléaires. Cependant, l’Australie envisage déjà d’acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre de l’accord trilatéral de coopération en matière de défense Australie-Royaume-Uni-États-Unis (AUKUS). Canberra n’a pas l’intention de déployer des armes nucléaires.

Pour la Corée du Sud, il reste cependant la possibilité qu’elle cherche à développer une dissuasion nucléaire, ce dont les responsables sud-coréens ont parlé dans le passé et dont nous avons discuté à de nombreuses reprises. La principale raison en est le fait que la Corée du Nord voisine possède un arsenal nucléaire en pleine expansion et un nombre croissant de vecteurs pour le transporter. En outre, il se pourrait qu’elle se lance désormais dans la construction de ses propres sous-marins à propulsion nucléaire, avec l’aide de la Russie. On ne sait pas exactement dans quelle mesure Moscou fournit son aide, mais cela pourrait bien faire avancer le programme de manière significative. Il faut également tenir compte du fait que, au moins dans certains cas, les États-Unis ne sont plus perçus à l’échelle mondiale comme le partenaire stratégique qu’ils étaient autrefois. Dans le contexte sud-coréen, Trump aurait évoqué le retrait de certaines troupes américaines de Corée du Sud.

En tant que signataire du Traité de non-prolifération (TNP), cela empêcherait également la Corée du Sud d’acquérir des armes nucléaires. En effet, indépendamment des armes, le processus de construction d’installations d’enrichissement ou d’autres installations nucléaires, ou l’acquisition de matières fissiles hautement enrichies pour alimenter les sous-marins, serait un problème pour le TNP.

Le projet Jang Bogo N est certes ambitieux, et pas seulement en termes de construction de bateaux et de sécurisation du carburant nécessaire.

D’énormes investissements seront également nécessaires pour développer une infrastructure adaptée au maintien d’une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire, ainsi que pour former le personnel à l’exploitation et à la maintenance des réacteurs navals.

Au-delà de cela, se pose la question de savoir dans quelle mesure Séoul besoins sous-marins à propulsion nucléaire. La Corée du Sud développe déjà des missiles balistiques lancés depuis un sous-marin (SLBM) à armement conventionnel qui peuvent être tirés depuis certains de ses sous-marins diesel les plus modernes. Ceux-ci offriraient déjà une capacité conventionnelle de deuxième frappe pour contribuer à dissuader la Corée du Nord. Les champs de tir impliqués dans la frappe de cibles nord-coréennes n’ont guère besoin d’une plate-forme de lancement à propulsion nucléaire.

Dans le même temps, la technologie des sous-marins diesel-électriques sud-coréens dépasse déjà les capacités limitées de guerre anti-sous-marine de la Corée du Nord.

D’un autre côté, même si les nouveaux sous-marins diesel-électriques sud-coréens offrent une capacité conventionnelle de quasi-seconde frappe, celle-ci n’est en aucun cas comparable à une véritable dissuasion nucléaire stratégique de seconde frappe du type de celle que pourraient fournir les bateaux à propulsion nucléaire à capacité de survie élevée, si la Corée du Sud choisit un jour de passer au nucléaire. Même avec uniquement des missiles balistiques conventionnels à bord, la capacité d’un sous-marin nucléaire à disparaître en mer pendant de longues périodes est inégalée, ce qui améliorerait la capacité de survie des bateaux et de leurs missiles et contribuerait à la crédibilité d’une dissuasion conventionnelle de seconde frappe beaucoup plus limitée.

Au-delà de la menace nord-coréenne, le programme de sous-marins à propulsion nucléaire promet des bateaux dotés de extrême l’endurance et un niveau plus élevé de performances sous-marines qui peuvent s’étendre beaucoup plus loin, reflétant l’attention croissante de Séoul sur une vision plus large de la sécurité régionale. Dans cette optique, il est clair que le projet Jang Bogo N est également dirigé contre la menace posée par la Chine. Les capacités militaires de Pékin constituent une préoccupation croissante pour la Corée du Sud, un fait reflété par le fait que Séoul se tourne de plus en plus vers les défis de sécurité au-delà de la péninsule.

Dans le contexte de la guerre sous-marine, la Chine dispose d’une force sous-marine très importante, composée de types diesel-électriques et nucléaires, et qu’elle continue d’étendre en taille et en capacité.

Le gouvernement chinois s’est également prononcé auparavant contre les projets de sous-marins à propulsion nucléaire de la Corée du Sud, appelant Séoul et les États-Unis « à remplir leurs obligations de non-prolifération nucléaire et à faire des choses pour promouvoir la paix et la stabilité régionales, et non l’inverse », selon Reuters.

Les projets de sous-marins en plein essor de la Corée du Sud soulignent la rapidité avec laquelle ses ambitions navales en général évoluent de la défense côtière vers une force de dissuasion régionale bien plus performante, et qui sera de plus en plus capable d’entreprendre des opérations en eaux bleues de longue durée.

Avec le projet Jang Bogo N en cours, la ROKN peut s’attendre à mettre en service ses navires les plus avancés à ce jour. En fonction des projets définitifs de production de ces bateaux, il pourrait également consolider sa position comme l’un des rares pays capables de concevoir et de construire des navires à propulsion nucléaire. À tout le moins, elle devrait mettre en place un élément supplémentaire si la Corée du Sud décide qu’elle a besoin d’une véritable dissuasion nucléaire stratégique de deuxième frappe.