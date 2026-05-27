Où Sont Les Transporteurs Au 26 Mai 2026 : Nimitz Arrive Dans Les Caraïbes

Le blocus américain des ports iraniens reste pleinement en vigueur et, malgré un cessez-le-feu fragile au milieu de négociations en cours mais incertaines, la posture de force de la Marine reste inchangée. Contrôlées par deux CSG et un ARG, les forces du Commandement central américain (CENTCOM) ont redirigé plus de 100 navires commerciaux, en ont désactivé quatre en recourant à la force et ont laissé passer plus de 25 navires transportant de l’aide humanitaire.

Navire d’assaut amphibie USS Boxer (LHD 4) de classe Wasp entrant à Singapour – 19 mai 2026 SRC : FB- Military Aviation Photography Singapour pic.twitter.com/lzK3NfY9CB – WarshipCam (@WarshipCam) 19 mai 2026

Opérant également au sein d’INDOPACOM, l’USS déployé à l’avant Georges Washington a quitté Yokosuka, au Japon, le 23 mai. Bien que la composition du CSG ne soit pas confirmée, le destroyer USS Boutique et le croiseur USS Robert Smalls a également démarré, selon les données publiques de l’AIS, et escortera probablement le porte-avions lors de sa prochaine patrouille dans le Pacifique occidental. UN Georges Washington Le porte-parole nous a récemment déclaré que le CSG était « en train de mener des opérations de routine pour renforcer l’avantage de nos marins en matière de combat ». Cela coïncide avec une récente poussée de l’activité navale chinoise dans la région.

Nos ISR/Intel montrent que le #RPC a déployé plus de 100 navires autour du #1èreChaîne d’Îles ces derniers jours, si peu de temps après #Pékin sommet. Dans cette partie du monde, #Chine est le seul et unique PROBLEME qui détruit le #Statu quo et menace la paix et la stabilité régionales. pic.twitter.com/3MZmTnfRav –Joseph Wu (@josephwutw) 23 mai 2026

USS Nimitz est arrivé dans la mer des Caraïbes alors qu’une vague de vols de surveillance de l’USAF autour de Cuba a suscité des spéculations sur d’éventuelles opérations militaires futures. Officiellement, Nimitz participe à l’exercice Southern Seas et « devrait mener des exercices de passage et des opérations en mer avec les forces maritimes des pays partenaires alors que les navires font le tour du continent sud-américain ». Le CSG n’a pas embarqué une escadre aérienne complète de neuf escadrons et, avec un seul destroyer d’escorte, l’USS équipé d’ODIN Gridleyn’est pas la force apte au combat à laquelle nous nous attendrions si des opérations de combat majeures étaient imminentes.

Bienvenue dans les Caraïbes, Nimitz Carrier Strike Group !

Le porte-avions USS Nimitz (CVN 68), le Carrier Air Wing 17 (CVW-17), l’USS Gridley (DDG 101) et l’USNS Patuxent (T-AO 201) embarqués sont l’incarnation même de la préparation et de la présence, de la portée et de la létalité inégalées, et de la stratégie… pic.twitter.com/83mfzSIKzd – Commandement Sud des États-Unis (@Southcom) 20 mai 2026

Le Iwo-Jima ARG est également en poste dans les Caraïbes et a facilité le transport du général Francis L. Donovan, commandant du Commandement Sud des États-Unis (SOUTHCOM), à Caracas, au Venezuela, via des MV-22B Ospreys ce week-end. Au cours de sa deuxième visite officielle dans le pays après l’opération Absolute Resolve, le général « a pris part à des discussions bilatérales avec de hauts dirigeants du gouvernement intérimaire, a rencontré les dirigeants et le personnel de l’ambassade américaine et a observé la force conjointe mener un exercice de réponse militaire ».