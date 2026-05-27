Où Sont Les Transporteurs Au 26 Mai 2026 : Nimitz Arrive Dans Les Caraïbes

26 mai 2026

Le blocus américain des ports iraniens reste pleinement en vigueur et, malgré un cessez-le-feu fragile au milieu de négociations en cours mais incertaines, la posture de force de la Marine reste inchangée. Contrôlées par deux CSG et un ARG, les forces du Commandement central américain (CENTCOM) ont redirigé plus de 100 navires commerciaux, en ont désactivé quatre en recourant à la force et ont laissé passer plus de 25 navires transportant de l’aide humanitaire.

Navire d’assaut amphibie USS Boxer (LHD 4) de classe Wasp entrant à Singapour – 19 mai 2026 SRC : FB- Military Aviation Photography Singapour pic.twitter.com/lzK3NfY9CB

– WarshipCam (@WarshipCam) 19 mai 2026

Opérant également au sein d’INDOPACOM, l’USS déployé à l’avant Georges Washington a quitté Yokosuka, au Japon, le 23 mai. Bien que la composition du CSG ne soit pas confirmée, le destroyer USS Boutique et le croiseur USS Robert Smalls a également démarré, selon les données publiques de l’AIS, et escortera probablement le porte-avions lors de sa prochaine patrouille dans le Pacifique occidental. UN Georges Washington Le porte-parole nous a récemment déclaré que le CSG était « en train de mener des opérations de routine pour renforcer l’avantage de nos marins en matière de combat ». Cela coïncide avec une récente poussée de l’activité navale chinoise dans la région.

Un F/A-18e Super Hornet, attaché au Strike Fighter Squadron (VFA) 27, part du pont de vol du porte-avions de classe Nimitz USS George Washington (CVN 73) alors qu'il est en cours dans la mer des Philippines, le 25 mai 2026. Le George Washington Carrier Strike Group (GWACSG) opère dans la zone d'opérations de la 7e flotte américaine. George Washington est le premier porte-avions déployé vers l'avant de l'US Navy, un symbole de longue date de l'engagement des États-Unis à maintenir un Indo-Pacifique libre et ouvert, tout en opérant aux côtés de leurs alliés et partenaires au sein de la plus grande flotte numérotée de l'US Navy. (Photo de l'US Navy par Lillian Olen, spécialiste des communications de masse de 2e classe)
Un F/A-18E Super Hornet, attaché au Strike Fighter Squadron (VAQ) 141, atterrit sur le pont de vol du porte-avions de classe Nimitz USS George Washington (CVN 73) alors qu'il est en cours dans la mer des Philippines, le 25 mai 2026. George Washington est le premier porte-avions déployé vers l'avant de la Marine américaine, un symbole de longue date de l'engagement des États-Unis à maintenir une région Indo-Pacifique libre et ouverte, tout en opérant aux côtés des alliés et des partenaires de la plus grande flotte numérotée de la marine américaine. (Photo de l'US Navy par le matelot Kiah Nesbitt, spécialiste des communications de masse)

Nos ISR/Intel montrent que le #RPC a déployé plus de 100 navires autour du #1èreChaîne d’Îles ces derniers jours, si peu de temps après #Pékin sommet. Dans cette partie du monde, #Chine est le seul et unique PROBLEME qui détruit le #Statu quo et menace la paix et la stabilité régionales. pic.twitter.com/3MZmTnfRav

–Joseph Wu (@josephwutw) 23 mai 2026

USS Nimitz est arrivé dans la mer des Caraïbes alors qu’une vague de vols de surveillance de l’USAF autour de Cuba a suscité des spéculations sur d’éventuelles opérations militaires futures. Officiellement, Nimitz participe à l’exercice Southern Seas et « devrait mener des exercices de passage et des opérations en mer avec les forces maritimes des pays partenaires alors que les navires font le tour du continent sud-américain ». Le CSG n’a pas embarqué une escadre aérienne complète de neuf escadrons et, avec un seul destroyer d’escorte, l’USS équipé d’ODIN Gridleyn’est pas la force apte au combat à laquelle nous nous attendrions si des opérations de combat majeures étaient imminentes.

Bienvenue dans les Caraïbes, Nimitz Carrier Strike Group !
Le porte-avions USS Nimitz (CVN 68), le Carrier Air Wing 17 (CVW-17), l’USS Gridley (DDG 101) et l’USNS Patuxent (T-AO 201) embarqués sont l’incarnation même de la préparation et de la présence, de la portée et de la létalité inégalées, et de la stratégie… pic.twitter.com/83mfzSIKzd

– Commandement Sud des États-Unis (@Southcom) 20 mai 2026

Le Iwo-Jima ARG est également en poste dans les Caraïbes et a facilité le transport du général Francis L. Donovan, commandant du Commandement Sud des États-Unis (SOUTHCOM), à Caracas, au Venezuela, via des MV-22B Ospreys ce week-end. Au cours de sa deuxième visite officielle dans le pays après l’opération Absolute Resolve, le général « a pris part à des discussions bilatérales avec de hauts dirigeants du gouvernement intérimaire, a rencontré les dirigeants et le personnel de l’ambassade américaine et a observé la force conjointe mener un exercice de réponse militaire ».

📍Côte vénézuélienne (🇻🇪)
De plus, le @Southcom (🇺🇸) Le commandant général Francis L. Donovan, comme prévu, est arrivé à Caracas via le MV-22B Osprey depuis le bord de l’USS Iwo Jima (LHD-7) sous l’escorte du croiseur USS Lake Erie (CG-70).
📸 : SOUTHCOM https://t.co/XEHBuXOJtL pic.twitter.com/hppV4PRu3Y

– SA Defensa (@SA_Defensa) 24 mai 2026

Catégories Mer
Marc-André Boucher

Marc-André Boucher

Analyste de formation et passionné de stratégie internationale, j’écris pour 45eNord.ca afin de décrypter les grandes dynamiques militaires mondiales. Mon objectif : rendre claires les logiques de pouvoir et les rapports de force qui façonnent notre époque. J’aime lier les faits du jour à une vision d’ensemble.
Où Sont Les Transporteurs Au 26 Mai 2026 : Nimitz Arrive Dans Les Caraïbes
La Corée du Sud se doter de sous-marins nucléaires est une affaire énorme

À propos de 45eNord.ca

45eNord.ca, média indépendant basé à Montréal, couvre l’actualité militaire, la défense et les questions de sécurité au Canada et à l’international. Nous offrons un regard francophone sur les conflits, les forces armées et les enjeux stratégiques qui façonnent notre monde.

Adresse

 4020 St-Ambroise, Suite 495
Montréal, QC

Contact

[email protected]

© 2026 45eNord.ca - Mentions légales