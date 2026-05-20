La marine travaille à associer des SEAL dans des mini-sous-marins avec des drones sous-marins

L’US Navy voit un avenir dans lequel des véhicules sous-marins sans équipage (UUV) travailleront avec des submersibles chargés de SEAL. Le service a déjà effectué des tests pour explorer comment pourrait fonctionner la collaboration avec ou sans équipage sous les vagues. Les UUV pourraient contribuer à étendre la portée opérationnelle des opérateurs utilisant des SDV, ainsi qu’à réduire leur vulnérabilité, mais il reste encore des défis en matière de communications et d’autres à surmonter.

Le capitaine de vaisseau Mike Linn a partagé hier des détails sur les plans de la Marine visant à associer des UUV et divers types de véhicules de livraison pour nageurs (SDV) avec notre Howard Altman en marge de la conférence annuelle de la semaine SOF. Linn travaille actuellement au sein du bureau du programme Naval Special Warfare (PMS 340), une division du bureau exécutif du programme du Naval Sea Systems Command (NAVSEA) pour les petits combattants sans pilote et (PEO USC).

« C’est l’objectif », a déclaré Linn lorsqu’on l’a interrogé sur le point de vue de la Marine concernant l’association des UUV avec des SDV, ces derniers étant également appelés véhicules de livraison SEAL.

Dans l’état actuel des choses, le principal cheval de bataille de la force SDV de la Marine est le Mk 11, qui mesure un peu moins de 22 pieds et demi de long. Il est exploité par un équipage de deux personnes et peut transporter six passagers. Également appelé submersible de combat en eaux peu profondes (SWCS), le Mk 11 est ce que l’on appelle une conception submersible « humide », dans laquelle les occupants sont exposés à l’eau tout au long de leur voyage. Le Mk 11, comme ses prédécesseurs, peut être lancé et récupéré à partir de sous-marins immergés grâce à des abris de pont sec (DDS) spécialisés fixés à leur coque.

La Marine a également acquis plusieurs nouveaux submersibles de combat secs (DCS) ces dernières années, dotés d’une cabine pressurisée pouvant accueillir un équipage de deux et huit passagers. Cela signifie que les plus grands DCS peuvent fonctionner à de plus grandes profondeurs que les SWCS. Ils amènent également leurs occupants à destination au sec et relativement chauds, contribuant ainsi à réduire la fatigue des opérateurs et certains risques potentiels pour la santé. Le DCS a la limite d’être trop grand pour s’adapter aux DDS existants. Au moins publiquement, cela se traduit par la nécessité du soutien d’un vaisseau-mère en surface.

Il existe également plusieurs modèles d’UUV dans l’inventaire de la Marine aujourd’hui. Il s’agit de modèles en grande partie en forme de torpilles destinés à être déployés et récupérés par des navires naviguant en surface ou des sous-marins. Ces dernières années, le service s’est efforcé d’étendre sa capacité à lancer et à récupérer des UUV à partir de sous-marins immergés sans avoir besoin d’envoyer des plongeurs pour l’aider. Historiquement, la récupération sous-marine des UUV, en particulier, a été une affaire en grande partie manuelle, souvent réalisée via DDS.

En ce qui concerne les avantages potentiels des équipes UUV-SDV, « les systèmes sous-marins comme le SDV et les UUV permettent une portée sous l’eau », a expliqué le capitaine Linn. « Donc, si vous pouvez arriver quelque part dans un SDV, puis lancer un UUV pour faire quelque chose, cela vous rendra plus capable. »

« Vous pourriez extrapoler, tout comme vous auriez un ailier sans pilote dans un avion, ou un copilote maritime en surface, la même chose peut être dite pour le sous-marin », a-t-il poursuivi. « Donc, si vous disposez d’un système sans pilote sous l’eau, je suppose que vous pouvez utiliser votre imagination. »

« Un bon exemple pourrait être un port », a-t-il ajouté. « La technologie est dans un état où le passage par l’embouchure d’un port, un point d’étranglement, est peut-être beaucoup plus bien défendu. Ou c’est un point d’étranglement, et ils ne veulent pas y passer avec une grande plate-forme habitée. Donc, si vous envoyez une plate-forme sans pilote plus petite, alors c’est assez logique. »

«Cela peut globalement réduire les risques», a-t-il ajouté. Une mission clé confiée aux UUV de la Marine consiste à rechercher des mines et d’autres dangers potentiels, et à aider les commandants à établir une meilleure « vue » de l’espace de combat au-dessus et au-dessous des vagues. Tout cela pourrait être particulièrement utile pour les SEAL lors de missions à haut risque, y compris celles menées secrètement ou clandestinement.

Le capitaine Linn a également été franc sur les défis que la Marine doit encore surmonter pour faire de cette capacité de collaboration sous-marine une réalité. Il a décrit les SDV et les UUV avec équipage comme étant « sourds, muets et aveugles » en termes de leur capacité actuelle à communiquer et à se coordonner les uns avec les autres pour s’assurer qu’ils sont tous les deux au bon endroit au bon moment.

« Le transfert de données via l’eau est difficile, et donc la modalité que vous choisissez tout en restant en mesure de survivre est assez difficile. Et, aussi, pour ce faire, vous devez disposer de systèmes assez bien synchronisés », a-t-il déclaré. « Nous étudions toutes les façons de transférer des données à travers l’eau. Cela peut être acoustique, (et) il y a des transferts basés sur la lumière. »

Il reste encore d’autres questions sans réponse sur la manière dont les UUV associés aux SDV fonctionneraient, notamment d’où les compagnons sans équipage seraient lancés. Si les SDV doivent les transporter eux-mêmes jusqu’au point de lancement, cela pourrait présenter des défis supplémentaires.

« Il faut tenir compte du volume dans le SDV, ce qui n’est pas génial », a noté le capitaine Linn. « Vas-tu l’attacher à l’extérieur ? »

Il a confirmé que des tests étaient déjà en cours pour approfondir ce couplage potentiel. Il a déclaré que la division du Naval Surface Warfare Center Panama City (NSWC PCD), dont le siège est à Panama City, en Floride, avait mené la charge.

« Je pense qu’il nous faudra encore des années avant d’avoir quelque chose au niveau de fiabilité qu’ils souhaitent », a ajouté le capitaine Linn. « Encore une fois, revenons aux uns et aux zéros réels, et aux modalités de transmission des données, (être au) bon moment, au bon endroit », et faire tout cela « là où il faut pouvoir survivre, c’est difficile ».

Comme l’a clairement indiqué le capitaine Linn, des obstacles importants devront être surmontés avant que l’apprivoisement des UUV-SDV puisse devenir une réalité. Cependant, la poursuite de cet objectif présenterait également de réels avantages opérationnels.