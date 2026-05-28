La recherche d’une nouvelle mitrailleuse d’opérations spéciales « poids mouche » de 5,56 mm sera bientôt lancée

Le Commandement des opérations spéciales des États-Unis (SOCOM) est sur le point de lancer la recherche de ce qu’il appelle une mitrailleuse d’assaut poids mouche (FAMG). Il s’agira d’une nouvelle mitrailleuse alimentée par ceinture de calibre 5,56 x 45 mm qui succédera au Mk 46, un cousin léger spécifique aux opérations spéciales de l’arme automatique M249 Squad (SAW).

Il existe « trois programmes de mitrailleuses distincts au sein de SOCOM : la mitrailleuse légère de taille moyenne, la mitrailleuse légère d’assaut et bientôt FAMG, qui est la mitrailleuse d’assaut poids mouche », a expliqué Wood. « Le Medium est votre .338 (Norma Magnum), l’Assault est votre 7.62 NATO (7.62x51mm), et ensuite le FAMG est un 5.56(mm). Toutes les mitrailleuses alimentées par ceinture. »

Nous avons ensuite contacté SOCOM pour plus d’informations sur le FAMG, un effort qui ne semble pas avoir été divulgué auparavant.

« La Flyweight Assault Machine Gun (FAMG) sera une arme alimentée par courroie de 5,56 mm qui remplacera la mitrailleuse légère MK46 », nous a déclaré un porte-parole du commandement. « Les détails de cette exigence seront publiés sur SAM.gov dans un avenir proche. »

Si l’on ne sait pas encore ce que SOCOM recherche spécifiquement dans le FAMG, au-delà de son calibre, on sait ce que le commandement veut remplacer. Le Mk 46 remonte aux premières années de la guerre mondiale contre le terrorisme. Il est basé sur le M249 SAW, qui est lui-même une version de la mitrailleuse légère Minimi de l’armurier belge FN (et plus tard de ses filiales américaines).

FN avait initialement développé ce qu’elle appelait l’arme spéciale (SPW), une version considérablement allégée du Minimi avec un canon raccourci qui avait également un profil plus fin. Le canon, qui était largement commercialisé auprès des forces d’opérations spéciales, présentait également la crosse effondrée qui avait déjà été utilisée sur les versions « parachutistes » à canon court du Minimi et du M249.

La conception standard du Minimi dispose également d’un puits de chargeur secondaire qui lui permet de tirer des munitions à partir de chargeurs standard OTAN comme ceux utilisés avec les fusils des séries AR-15/M16, ainsi que des ceintures. Cette fonctionnalité a été reportée sur le M249. Il a été omis sur le SPW pour réduire davantage le poids.

Le Mk 46 Mod 0 de base était une évolution directe du concept SPW. Il utilisait notamment la crosse en polymère trouvée sur les mitrailleuses légères standard Minimi et M249, qui est de longueur fixe, mais également plus légère que le type parachutiste effondré. Il était également livré avec un nouveau garde-main avec des rails sur quatre côtés pour les optiques, les dispositifs de visée laser, les lumières et autres accessoires. La conception du protège-main est très haute sur la face supérieure pour être alignée avec un rail supplémentaire sur le capot supérieur du pistolet.

Une variante améliorée du Mk 46 Mod 1 a ensuite été développée, qui « intègre des broches de réception améliorées, un plateau d’alimentation avec des cliquets de rétention et un protège-main ventilé avec un bouclier thermique amélioré et trois rails MIL-STD-1913 », selon l’entrée sur le site Web de FN America au moment de la rédaction. « Le canon MIL-SPEC forgé à froid du MK 46 MOD 1 a un alésage chromé dur pour une durée de vie plus longue et une précision améliorée, et sert de point de montage pour la poignée de transport. »

Pour faire une comparaison plus directe, le Mk 46 Mod 1, avec son canon de 16,3 pouces, pèse un peu moins de 15 livres et demi à vide sans accessoires, selon FN America. La version présentée actuellement sur son site Web présente également une configuration de garde-main plus traditionnelle. Un M249 de la génération actuelle avec un canon pleine longueur de 20 pouces et demi fait pencher la balance à 17 livres sans munitions, optiques ou autres accessoires.

Après des années pendant lesquelles l’armée américaine, y compris la SOCOM, s’est de plus en plus éloignée du 5,56 x 45 mm au profit de calibres offrant une plus longue portée, pour les fusils et les mitrailleuses, on peut se demander pourquoi le commandement s’en prend désormais au FAMG. Il était déjà relativement rare de voir des variantes du Mk 46 en utilisation opérationnelle réelle. Depuis des décennies, les opérateurs spéciaux américains utilisent également une succession de mitrailleuses légères de 7,62 x 51 mm, y compris des versions compactes du M60 et un dérivé du Minimi/M249 appelé Mk 48. Le Light Machine Gun-Assault susmentionné remplace le Mk 48.

L’armée américaine envisage également de remplacer au moins une partie substantielle de ses M249 standard par de nouvelles mitrailleuses M250 de calibre 6,8 x 51 mm, qui pourraient également être mises en service ailleurs dans l’armée américaine. Le fusil automatique d’infanterie (IAR) M27 de 5,56 x 45 mm a également largement supplanté le M249 dans le Corps des Marines des États-Unis.

Cela étant dit, les opérateurs spéciaux américains mènent régulièrement des missions dans des environnements rapprochés où la puissance de feu supplémentaire d’une mitrailleuse alimentée par ceinture peut être bénéfique, mais la portée supplémentaire offerte par une conception plus lourde n’est pas nécessaire. Une conception réduisant autant que possible le poids est très attrayante pour les équipes d’opérations spéciales rapides qui utilisent également généralement des mitrailleuses alimentées par courroie pendant de brèves périodes de suppression des tirs.

SOCOM recherche désormais séparément de nouvelles munitions à hypervitesse de 5,56 x 45 mm qui pourraient étendre considérablement la portée des armes chambrées dans ce calibre dans le cadre d’un effort appelé Hypervelocity Improvement Carbine (HICAR).

En outre, il est utile d’avoir des munitions communes avec d’autres fusils et mitrailleuses existants, ainsi qu’avec celles utilisées par les alliés et partenaires. Ce dernier point est particulièrement pertinent pour les forces d’opérations spéciales, qui sont souvent déployées aux côtés de leurs homologues étrangers dans des endroits où l’accès aux chaînes d’approvisionnement traditionnelles n’est pas garanti. Il y a également des avantages en matière de formation à pouvoir utiliser des munitions plus facilement disponibles, moins spécialisées et souvent moins coûteuses.

Le lieutenant-colonel SOCOM Wood a souligné tout cela en parlant de manière plus générale lors de son entretien avec nous la semaine dernière :

« Donc, HICAR m’a enthousiasmé. À la fin de l’adolescence, l’armée a emprunté cette voie à vitesse plus élevée, et j’utilise intentionnellement le mot vitesse et non pression dans ce qu’ils ont fait avec les fusils M7 et M8. Ils ont été capables d’augmenter la vitesse et donc de créer un fusil à tir plus plat ainsi qu’un fusil qui a plus d’énergie sur la cible, et qui fait des choses incroyables pour vaincre les barrières dans de nombreuses situations. Maintenant, nous avons eu presque 10 ans pour que cette technologie En arrivant à maturité, les gens ont appris des choses, et la question devient alors : que pourrions-nous faire pour les opérateurs spéciaux dans des calibres qui ne sont pas nouveaux ?

« L’avantage pour les opérateurs des SOF (forces d’opérations spéciales) est que j’ai, disons, les Bérets verts qui établissent de nombreux partenariats avec des opérateurs SOF étrangers, mais il n’y a pas de munitions (6,8 mm) qui circulent en Afrique centrale, ou vous savez, choisissez votre endroit préféré où nous aimons faire des opérations de partenariat dans le monde. Mais il y a beaucoup de cartouches de 5,56 mm et d’autres cartouches courantes de cette nature, et donc ce que nous voulons… obtenir n’est peut-être pas le même effet que celui que les forces d’opérations spéciales ont créé. L’armée en a fini avec le M7 et le M8 et les munitions à haute vélocité dont elle dispose, mais où pourrions-nous nous en rapprocher en 5,56 et potentiellement avec d’autres calibres à l’avenir ?

Il convient également de noter que le 75e régiment de Rangers d’élite de l’armée américaine a déjà commencé à utiliser la mitrailleuse d’assaut légère (LAMG) de 5,56 x 45 mm de la Knights Armament Company (KAC), au moins à un niveau limité ces dernières années, aux côtés des versions actuelles du M249. Le site Web de KAC présente une configuration LAMG typique comportant un canon de 15 pouces et pesant 11,4 livres à vide, qui est plus compacte et légère que le Mk 46.

Le LAMG dispose également de ce que l’on appelle un « système de recul constant », conçu pour réduire considérablement le recul ressenti et, par extension, améliorer la précision lors de tirs autonomes soutenus. KAC affirme que cela rend l’arme « plus contrôlable que d’autres mitrailleuses similaires qui pèsent près de deux fois plus ».

Il existe aujourd’hui d’autres mitrailleuses de 5,56 x 45 mm sur le marché, qui pourraient également être adaptables pour répondre aux exigences du FAMG. Cela inclut le nouveau design EVOLYS de FN, disponible en 5,56 x 45 mm, ainsi qu’une variété d’autres calibres.

Comme SOCOM l’a dit, plus de détails sur ses exigences et ses projets pour le FAMG devraient bientôt arriver.