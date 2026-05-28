Airbus se tourne vers le suédois Saab alors que les plans européens de chasseurs de sixième génération se déroulent

Alors que le système paneuropéen Future Combat Air System (FCAS), qui est censé inclure un avion de chasse de nouvelle génération (NGF) avec équipage, est en difficulté, Airbus a évoqué la possibilité de s’associer avec Saab sur la composante tactique habitée de celui-ci : le chasseur. Outre la France et l’Allemagne, l’Espagne fait partie du FCAS paneuropéen en tant que partenaire junior, tandis que la Belgique l’a également rejoint. Les récentes déclarations constituent l’une des indications les plus claires à ce jour qu’Airbus explore activement des alternatives post-SCAF, ou, du moins, une refonte majeure de la structure du programme.

S’exprimant en marge du sommet d’Airbus Defence qui s’est tenu la semaine dernière sur le site d’Airbus Defence & Space à Manching, près de Munich, le PDG de cette société, Michael Schoellhorn, a déclaré qu’il souhaitait coopérer avec la Suède et Saab sur un nouveau chasseur.

Les propos de Schoellhorn ont été rapportés dans une interview exclusive de Johan Wendel, journaliste et analyste pour le journal suédois Dagens Industrie journal financier.

À ce stade, il convient de rappeler que la nomenclature FCAS est également utilisée par les futures initiatives aériennes de combat britanniques et suédoises. L’effort britannique est désormais principalement connu sous le nom de Global Combat Air Program (GCAP).

Notant que le FCAS était en difficulté sous sa forme actuelle, il a confirmé qu’Airbus était en contact avec les gouvernements suédois et allemand sur la question, avec des discussions « productives mais confidentielles ».

« Nous sommes ouverts à un certain nombre de choses. Pour Airbus, la question des avions de combat avec équipage reste une question ouverte », a déclaré Schoellhorn. Dagens Industrielorsqu’on lui a demandé si l’entreprise envisageait de développer un chasseur avec équipage avec Saab.

Le patron d’Airbus a ensuite réaffirmé que l’entreprise « sera impliquée dans le développement d’un avion de combat de sixième génération ».

Schoellhorn s’est récemment rendu en Suède et a déclaré que « la Suède et Saab sont des candidats possédant une vaste expertise » dans le domaine de la conception et de la production de chasseurs. « Nous rencontrons des difficultés que tout le monde connaît. C’est pourquoi il est temps d’explorer activement d’autres options, et c’est ce que nous faisons actuellement », a-t-il ajouté, en référence au programme FCAS.

Depuis longtemps, des tensions sont manifestes au sein du programme FCAS, avec ses deux principaux partenaires, la France et l’Allemagne, de plus en plus en désaccord. Les responsables allemands de la défense seraient frustrés par ce qu’ils considèrent comme des demandes disproportionnées de la part de la France en matière de contrôle et de partage du travail sur le projet. Depuis un certain temps déjà, des informations indiquent que l’Allemagne explore des voies alternatives, notamment la possibilité de se séparer complètement de la France dans le cadre du programme.

En France, le PDG de Dassault, Éric Trappier, a récemment déclaré le projet FCAS mort si Airbus refusait de coopérer, tandis que le président Emmanuel Macron s’est efforcé de ressusciter le programme.

Aujourd’hui, la Suède, avec sa position de constructeur d’avions tactiques en Occident, est devenue une possible bouée de sauvetage pour le FCAS, ce que Schoellhorn a reconnu Dagens Industrie.

« Nous participerons au développement d’un tel avion. La structure au sein du FCAS pourrait être améliorée. Cela pourrait conduire à deux avions de combat au sein du FCAS, ou à une autre forme de coopération, et la Suède et Saab sont des candidats possédant une vaste expertise dans ce domaine. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une tactique d’Airbus pour faire pression sur Dassault, Schöllhorn a évoqué « de nombreuses » coopérations antérieures entre son entreprise et Saab.

« Nous ne flirtons pas », a-t-il ajouté. « Nous voulons construire des avions de combat de sixième génération le plus tôt possible. Je ne veux pas voir des avions de combat de sixième génération achetés aux États-Unis, comme l’Europe l’a fait avec la cinquième génération. »

Il a souligné ici la clientèle croissante du F-35 fabriqué aux États-Unis en Europe et la perspective qu’à l’avenir, le F-47 de sixième génération pourrait également être proposé à l’exportation dans la région, même si cela pourrait n’être que sous une forme édulcorée.

Bien sûr, GCAP, le rival britannique du FCAS, avec le chasseur avec équipage Tempest comme pièce maîtresse, pourrait être une autre option, mais de grandes questions se posent également quant à l’avenir de ce programme. Outre le Royaume-Uni, l’AMCP implique l’Italie et le Japon.

« Nous devons agir maintenant », a déclaré Schöllhorn, pour empêcher l’Europe de regarder au-delà du FCAS paneuropéen pour son prochain chasseur avec équipage.

« Si nous voulons avoir quelque chose que l’on peut appeler la sixième génération et qui puisse décoller avant les années 2040, nous devons agir maintenant. Nous attendons avec impatience de voir ce que les politiques décideront. Si nous sommes encore dans le flou à la fin de l’année, ce sera un véritable défi », a ajouté Schöllhorn.

Quant à l’AMCP, dans laquelle la Suède avait auparavant une participation limitée, avant de s’en retirer, Schöllhorn a également refusé d’exclure la possibilité de regrouper les différents projets.

« L’AMCP est une alternative existante qui pourrait être envisagée », a-t-il expliqué. « L’industrie de la défense soumet des propositions, les politiques décident de ce qui doit être fait. »

Il y a ensuite la question des drones, ou, plus précisément, celle des avions de combat collaboratifs, ou CCA.

Alors que les projets coopératifs visant à développer les combattants et leurs écosystèmes environnants ont échoué, les CCA, en tant que concept, ont progressé.

« Tout le monde a vu la nécessité du CCA. Une course européenne est en cours pour trouver un modèle de CCA dans différents pays européens », a déclaré Schöllhorn.

Le PDG d’Airbus a souligné que l’entreprise développe également des drones de combat et que de futurs chasseurs sans équipage font partie du projet. « Il n’y aura pas de solution universelle », a ajouté Schöllhorn. « Peut-être ne devrions-nous pas tous nous lancer dans le même créneau, comme celui du transport air-sol. L’objectif est d’offrir la polyvalence, mais aussi l’envergure dont l’Europe aura besoin. »

Airbus et Kratos proposent déjà le drone furtif XQ-58A Valkyrie en Allemagne, et Airbus a également travaillé sur son propre concept furtif de type CCA, connu sous le nom de Wingman. Pendant ce temps, Boeing Australie s’est associé à Rheinmetall, le plus grand fabricant d’armes d’Allemagne, pour proposer le drone MQ-28 Ghost Bat à l’armée allemande.

Une fois de plus, la Suède pourrait fournir un partenaire clé à Airbus pour des développements de type CCA, qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’un effort plus large du FCAS ou qu’ils soient distincts.

Comme nous l’avons signalé par le passé, la Suède va également de l’avant avec ses projets d’avions de combat de nouvelle génération, Saab entreprenant des études conceptuelles continues pour les futurs systèmes de combat. Cependant, il reste à déterminer s’il y aura définitivement un successeur avec équipage à l’actuel chasseur Gripen de l’armée de l’air suédoise, ou si les études en cours déboucheront sur un « écosystème » aérien de combat composé de différents types de drones. Une combinaison de plates-formes avec et sans équipage reste également possible.

Il est intéressant de noter que Schöllhorn a également avancé la possibilité qu’Airbus travaille aux côtés de la Suède sur le segment de l’alerte précoce et du contrôle aéroporté (AEW&C), en particulier l’avion GlobalEye de Saab.

« Si nous unissons nos forces, nous pourrions former une équipe très compétente qui pourrait apporter de nombreuses capacités futures », a déclaré Schöllhorn à propos de cette idée.

Le PDG a indiqué qu’une décision d’achat de l’OTAN concernant sa future plateforme AEW&C était actuellement à l’étude. Pendant ce temps, la France a choisi le GlobalEye pour remplacer sa flotte de systèmes d’alerte et de contrôle aéroportés E-3F Sentry (AWACS).

COMMUNIQUÉ : 🇫🇷 La France annonce son intention de se procurer GlobalEye

Déclaration d’intention commune concernant la vente de l’avion GlobalEye Early Warning and Control (AEW&C) de Saab à la France signée avec @DGA. #AEWC #défense #parisairshow https://t.co/t8V7WYSAc6 pic.twitter.com/2UEiwrpHlX – Saab (@Saab) 18 juin 2025

Aujourd’hui seulement, le Canada a annoncé son intention d’acheter GlobalEye, plutôt que le concurrent Boeing E-7 Wedgetail, qui a souffert de retards et de dépassements de coûts.

Le Canada a annoncé qu’il entamerait des discussions détaillées et des négociations formelles avec Saab en tant que fournisseur privilégié du futur AEW&C du Canada, rendu possible par GlobalEye de Saab. https://t.co/cFD7R90Vvn –Saab (@Saab) 27 mai 2026

Saab installe actuellement le système GlobalEye sur la cellule Bombardier Global 6500 de fabrication canadienne, mais Schöllhorn n’exclut pas la possibilité d’un nouvel avion AEW&C basé sur une cellule Airbus. Le patron d’Airbus a souligné ici le programme en cours visant à fournir à l’armée de l’air indienne des avions AEW&C basés sur des cellules d’avion de ligne A320.

Pour en revenir à la question d’un avion de chasse avec équipage de sixième génération pour l’Europe, si Airbus et Saab finissent par forger un partenariat formel, la situation dans son ensemble est tout à fait claire. Alors que le FCAS paneuropéen est bloqué par des luttes intestines politiques et industrielles, et que l’AMCP est confrontée à ses propres incertitudes, le futur paysage des chasseurs européens se trouve en quelque sorte à la croisée des chemins. La pression pour livrer un avion de combat européen crédible de sixième génération s’intensifie.