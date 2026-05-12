Un Skytruck M28 de chasse aux drones en préparation pour la Pologne

La Pologne a confirmé qu’elle allait armer son avion utilitaire bi-turbopropulseur M28 Skytruck pour le rôle de contre-drone, un développement unique pour une branche aérienne de l’OTAN. Cela survient après que l’avion dont est dérivé le M28, l’Antonov An-28 Cash de l’ère soviétique, ait connu un succès notable au même titre en Ukraine. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre récente couverture ici.

S’exprimant lors d’une table ronde sur la supériorité aérienne lors du récent événement Defence24 Days, le major-général Ireneusz Nowak, inspecteur de l’armée de l’air polonaise, a confirmé que des travaux étaient en cours pour modifier le M28 pour la mission.

« Après la signature du contrat entre l’Inspection du soutien des forces armées et l’entrepreneur, le premier prototype de l’avion armé (M28) subira des modifications pour équiper l’avion d’un armement de canon », a déclaré Nowak. Il a également évoqué le succès de la solution basée sur l’An-28 en Ukraine.

Un avion de ligne An-28 armé de miniguns abat des drones russes au-dessus de l’Ukraine, a révélé TF1 française. L’équipage est composé de volontaires civils qui ont déjà détruit près de 150 drones lors de missions de défense aérienne. #Ukraine pic.twitter.com/x1E921TPT2 – NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) 5 février 2026

Il est intéressant de noter que Nowak a ajouté que d’autres avions non divulgués seraient également déployés par la Pologne dans un rôle similaire.

Bien que l’An-28 ait été fabriqué en Ukraine, la chaîne de production dans ce pays a fermé ses portes depuis longtemps, ce qui signifie que les avions et les pièces de rechange sont limités. D’autre part, PZL Mielec en Pologne a lancé la production du développement du M28 Skytruck au début des années 1990, et une fabrication limitée se poursuit encore aujourd’hui. Parallèlement, l’armée de l’air polonaise exploite actuellement une vingtaine de M28, principalement pour le transport.

Aux mains des Ukrainiens, l’An-28 était initialement armé d’un minigun M134 de type Gatling à six canons, monté sur un pivot dans la porte de la cabine. La configuration des ailes hautes de l’avion offre un champ de tir particulièrement large à l’arme, qui tire généralement entre 3 000 et 6 000 coups par minute, soit 50 et 100 coups par seconde.

Par la suite, l’avion ukrainien a été adapté pour lancer deux types différents de drones intercepteurs, offrant ainsi un autre moyen de vaincre leurs cibles. Vous pouvez en savoir plus sur ce développement ici.

⚡️Le légendaire An-28 civil ukrainien, modifié en « chasseur Shahed » avec plus de 150 victoires confirmées, a désormais été adapté pour lancer des drones intercepteurs en vol. pic.twitter.com/aAv3by9gLA — Chat spécial Kherson 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 23 avril 2026

Les principales cibles de l’An-28 ukrainien sont les drones d’attaque unidirectionnels à longue portée Shahed/Geran.

Après avoir été guidé vers une zone où les drones russes volent, l’équipage utilise une caméra infrarouge, montée à l’extérieur sur une tourelle, ainsi que des lunettes de vision nocturne (LVN), pour aider à les engager.

L’An-28 et le M28 offrent tous deux une capacité significative de décollage et d’atterrissage courts (STOL), ce qui les rend idéaux pour opérer dans et hors de pistes d’atterrissage avant plus courtes et plus austères. L’Ukraine a certainement fait usage de cette capacité, et la Pologne fera probablement de même si elle adopte officiellement le chasseur de drones M28.

À ce stade, il n’est pas tout à fait clair si la Pologne envisage d’introduire un M28 de chasse aux drones, très probablement par le biais d’une conversion ou même d’une nouvelle production, ou si l’accent initial sera mis sur les tests du prototype.

Comme nous l’avons signalé par le passé, avant même l’apparition de l’An-28 armé en Ukraine, le Commandement des opérations spéciales de l’armée de l’air (AFSOC) avait exploré la possibilité de convertir un dérivé du M28 en un petit hélicoptère de combat à tir latéral, une sorte de version miniature du concept AC-130, afin de pouvoir potentiellement transférer cette capacité aux alliés et partenaires américains. Celui-ci était basé sur le C-145A Combat Coyote anciennement utilisé par l’AFSOC et aurait été armé de deux mitrailleuses GAU-18 de calibre 50.

La menace que représentent les drones pour la Pologne a été mise en évidence en septembre dernier, lorsqu’une vingtaine de drones militaires non armés sont entrés dans son espace aérien après avoir été prétendument lancés depuis la Russie. Cette incursion sans précédent a conduit l’armée de l’air polonaise et d’autres militaires de l’OTAN à décourager des avions. Il a été confirmé que jusqu’à quatre drones ont été abattus, la plupart par la Royal Dutch Air Force, opérant depuis une base en Pologne.

Le gouvernement polonais a conclu que l’incursion de drones était une provocation délibérée. Mais cela a également souligné la vulnérabilité des infrastructures militaires et civiles polonaises, et des villes qui devaient être la cible d’attaques à grande échelle par des drones armés. Dans un tel scénario, la Russie les emploierait probablement aux côtés de missiles balistiques et de croisière et de leurres, ce qui constituerait un défi encore plus grand pour le réseau de défense aérienne.

Il y a aussi le fait que les avions de combat et les missiles sol-air offrent une solution très coûteuse, quoique haut de gamme, à la menace des drones. Comparé aux missiles, un turbopropulseur armé d’un canon est doté d’un beaucoup un coût par engagement inférieur et offre une plus grande profondeur de chargeur, et potentiellement un risque beaucoup plus faible de dommages collatéraux majeurs.

Bien entendu, comme en Ukraine, les contre-drones polonais M28 seraient exploités dans le cadre d’un système de défense aérienne en réseau.

Nowak a noté que les prochains hélicoptères d’attaque AH-64E Apache Guardian de l’armée polonaise et ses nouveaux hélicoptères de soutien au combat AW149 devraient également être utilisés pour contrer les drones. Parmi ceux-ci, l’AW149 est déjà en cours d’adaptation pour utiliser des fusées européennes de 70 mm à guidage laser et sera également équipé de canons. Pendant ce temps, la mission de lutte contre les drones revêt une importance croissante pour les AH-64 de l’armée américaine et pour les opérateurs d’hélicoptères d’attaque en général.

Nowak a déclaré que les fusées APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) de 70 mm à guidage laser de fabrication américaine seront désormais intégrées aux chasseurs F-16 et aux avions de combat légers FA-50 de l’armée de l’air polonaise. L’APKWS pourrait également être une option pour le M28.

Au sein de sa branche défense aérienne, la Pologne prévoit d’introduire d’ici 2032 de nouveaux systèmes de défense aérienne et antimissile acquis dans le cadre des programmes Narew et Wisła, qui couvrent respectivement les segments de la défense aérienne à courte et moyenne portée. Les systèmes à énergie dirigée seront également au centre de la planification future et pourraient être exploités pour des rôles de défense aérienne.

En matière de capteurs de défense aérienne, la Pologne réalise également des investissements importants. Elle a acquis deux avions aéroportés d’alerte et de contrôle Saab 340 (AEW&C) dans le cadre d’un programme de crash, et prévoit également de déployer un nouveau système d’alerte précoce aéroporté basé sur un aérostat – un type de dirigeable captif sans équipage. Dans le passé, la Pologne a déclaré que l’objectif principal du système d’aérostat serait de détecter différents niveaux de drones, ainsi que des hélicoptères et potentiellement d’autres avions avec équipage plus bas et plus lents. Sa capacité de surveillance persistante qui s’étendra sur toute la frontière, surveillant les incursions venant de l’est, sera ici d’une valeur cruciale.

La Pologne envisage d’acquérir un réseau d’aérostats de surveillance captifs auprès des États-Unis pour renforcer ses capacités de défense aérienne. Une carte produite par le ministère polonais de la Défense nationale a été mise en ligne hier et montre les emplacements proposés et les portées des capteurs pour le réseau. 1/3 🧵 pic.twitter.com/LKvJ9uK22I – IntelWalrus (@IntelWalrus) 11 août 2023

Une fois de plus, même si les projets polonais à long terme concernant la version anti-drone du M28 restent à confirmer, le fait qu’une importante force aérienne de l’OTAN en Europe prenne si au sérieux la menace des drones est en soi digne de mention.