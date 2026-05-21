L’Allemagne dévoile le dernier Eurofighter Tranche 4

Le nouveau Eurofighter Tranche 4 destiné à l’Allemagne a été dévoilé par Airbus Defence & Space. L’apparition de l’avion à réaction intervient à un moment où le chasseur multirôle paneuropéen connaît un nouvel élan, renforcé par des améliorations comprenant des radars avancés et de nouvelles armes. Dans le même temps, l’importance de l’Eurofighter pour l’Allemagne, en particulier, devient de plus en plus grande à mesure que les questions se multiplient quant à l’avenir du programme Future Combat Air System (FCAS) de sixième génération, au cœur duquel est censé se trouver le chasseur de nouvelle génération (NGF) avec équipage.

Le premier Eurofighter allemand Tranche 4 à être présenté au public a été présenté aujourd’hui sur le site d’Airbus Defence & Space de Manching, près de Munich, dans le cadre de l’Airbus Defence Summit. L’avion, monoplace, porte le numéro de production GS0115 et l’immatriculation de service 34+03. À ce stade, aucune Tranche 4 allemande n’a volé, mais la société affirme avoir déjà réalisé plusieurs exemples à Manching. Les essais en vol devraient commencer dans les semaines à venir.

Dans le cadre du projet Quadriga, l’Allemagne a commandé 38 avions au standard Tranche 4 en novembre 2020. Initialement prévu pour être livré entre 2025 et 2030, 31 des avions seront monoplaces et sept biplaces. Le total comprend également le remplacement de deux Eurofighter perdus dans des accidents.

Cela fait partie d’une initiative plus large visant à renforcer les capacités de la Luftwaffe. Alors que les avions Tranche 4 devraient remplacer les premiers avions Tranche 1 de la Luftwaffe, dont les capacités sont bien plus limitées, Berlin prévoit également d’acheter 55 Eurofighter supplémentaires pour remplacer partiellement l’avion de combat à ailes battantes Tornado. Outre ces 93 Eurofighter de Tranche 4, l’Allemagne a commandé un lot de 20 Eurofighter de Tranche 5, pour lesquels un contrat a été signé à la fin de l’année dernière.

Les besoins allemands ont été rendus plus complexes par la nécessité de remplacer une partie des Tornados opérant dans le rôle de frappe nucléaire. Cela a conduit à la décision d’acheter 35 F-35A capables de transporter des bombes nucléaires à chute libre B61-12. Cependant, les F-35A joueront également un rôle important dans l’arsenal de frappe conventionnel à longue portée allemand en pleine expansion, notamment en utilisant le missile de croisière Joint Strike Missile (JSM).

Actuellement, la Luftwaffe compte environ 138 Eurofighter en service, qui comprennent un mélange de variantes Tranche 1, 2 et 3.

Bien que l’Eurofighter Tranche 4 ressemble beaucoup aux avions à réaction précédents (Tranche 1 à 3) exploités par la Luftwaffe, il s’agit d’un avion sensiblement différent sous la peau.

Il est important de noter que l’Eurofighter Tranche 4 est équipé du radar à réseau actif à balayage électronique (AESA) ECRS, fourni par Hensoldt. Le nouveau radar a déjà été testé dans un avion d’essai Eurofighter spécialement configuré et en utilisant un banc d’essai Airbus A320 modifié, appelé Advanced Technology Research Aircraft.

Un radar AESA a longtemps été une absence flagrante sur l’Eurofighter et est en préparation depuis de nombreuses années.

L’histoire du système radar commun européen (ECRS) est longue et complexe, impliquant Leonardo au Royaume-Uni et en Italie, Indra en Espagne et Hensoldt en Allemagne. En fin de compte, il a donné naissance à trois versions distinctes de radar AESA, basées sur des exigences et des délais différents.

À ce titre, l’ECRS Mk 0 est installé dans les avions destinés au Koweït et au Qatar, ainsi que dans les premières livraisons de la Tranche 4 pour l’Allemagne. Le Mk 1 est la norme définitive pour l’Allemagne et l’Espagne, tandis que le Royaume-Uni obtient le Mk 2, plus avancé, que vous pouvez lire ici.

Malgré les différences, tous ces capteurs combinent les fonctions radar traditionnelles, telles que la recherche et le ciblage, avec des tâches de guerre électronique, un domaine d’intérêt croissant pour les opérateurs de Typhoon, ainsi que des tâches de communication à haut débit.

Le pilote d’essai de l’Eurofighter « Grisu » donne un aperçu de la manière dont les innovations en matière de défense changeront le rôle d’un pilote de chasse à l’avenir. #AirbusDefenceSummit pic.twitter.com/A5VefoCQ9W – Airbus Défense (@AirbusDefence) 20 mai 2026

Dans l’ensemble, tout type de radar AESA apporte des avantages majeurs aux avions de combat modernes. Contrairement à la technologie traditionnelle de matrice à balayage mécanique, un AESA peut trouver et suivre une cible à une distance beaucoup plus grande, plus rapidement et avec un plus grand degré de précision. Cela s’applique également aux menaces plus petites, notamment celles dont la signature radar est limitée ou celles qui volent à des niveaux très bas, que les radars plus anciens ont beaucoup plus de mal à détecter. Ceci est particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit de drones ou de missiles de croisière.

Grâce à leur puissance de sortie accrue, les radars AESA offrent également généralement un niveau plus élevé de discrimination de cible et de capacités de suivi multi-cibles, et sont plus résistants au brouillage hostile. Ils sont également considérés comme beaucoup plus fiables, principalement en raison du nombre beaucoup moins important de pièces mobiles que les matrices à balayage mécanique.

Une portée plus longue signifie que les radars AESA constituent un avantage significatif lors de l’utilisation de missiles air-air au-delà de la portée visuelle, comme le Meteor qui arme l’Eurofighter.

D’autres améliorations des jets Tranche 4 devraient être intégrées dans le cadre du programme Long-Term Evolution (LTE), qui se concentre sur l’architecture avionique de l’avion. Les travaux comprennent le développement d’un nouveau cockpit doté d’un écran à grande surface, ainsi que de nouveaux ordinateurs de commande de vol et de mission, d’équipements de communication et de systèmes de contrôle d’armement. Cependant, il n’est pas clair ce que l’Allemagne choisira dans ce « menu » d’améliorations. Différents clients d’Eurofighter choisissent des configurations spécifiques ; notamment, l’avion Tranche 4 dévoilé aujourd’hui ne dispose toujours pas du PIRATE (Passive InfraRed Airborne Track Equipment). L’Allemagne a omis l’important capteur de recherche et de poursuite infrarouge et infrarouge d’avenir, initialement pour des raisons budgétaires.

Connecté en LTE, des travaux sont également en cours depuis quelques temps sur un Large Area Display pour l’Eurofighter. Mesurant 12 x 22 pouces, l’affichage à grande surface remplace les trois précédents affichages tête basse multifonctions (MHDD) de 6 x 6 pouces et permet aux pilotes de mieux gérer de grandes quantités d’informations. Ceci est particulièrement utile lorsque vous travaillez avec AESA ou lors d’équipes avec ou sans équipage, par exemple.

Le projet visant à transformer 15 Eurofighters existants en avions de guerre électronique ne relève pas du projet Quadriga, mais tout aussi important pour la Luftwaffe. Les avions Typhoon EK qui en résulteront seront équipés d’une suite de guerre électronique Arexis de Saab et pourront utiliser des missiles guidés anti-radiations avancés AGM-88E pour supprimer et détruire les défenses aériennes ennemies. Les EK remplaceront les avions Tornado ECR allemands qui remplissent ce rôle depuis les années 1990 et donneront à la Luftwaffe un important renforcement de ses capacités.

À un moment donné, il semblait que le rôle central de l’Eurofighter au sein de la Luftwaffe allait commencer à diminuer après 2040 environ, lorsque le FCAS devait entrer en service et remplacer ces avions de combat par un nouveau « système de systèmes », comprenant un chasseur avec équipage, le NGF.

Mais depuis longtemps, le programme FCAS présente des fissures, la France et l’Allemagne, les deux partenaires majeurs, étant à couteaux tirés. Les responsables allemands de la défense ne semblent apparemment pas satisfaits des demandes françaises d’avoir une part disproportionnée du programme et examineraient désormais d’autres options, notamment la manière dont ils pourraient se séparer de la France dans le programme.

Quoi qu’il arrive avec le FCAS, les chances qu’un chasseur avec équipage de sixième génération entre en service dans les délais impartis sont de plus en plus improbables.

En conséquence, l’Eurofighter devrait devenir un atout encore plus important de la Luftwaffe, et pour plus longtemps. Il sera presque certainement exploité à l’avenir aux côtés de drones de type « ailier loyal », qui figurent désormais en bonne place dans les ambitions militaires allemandes.

Parmi les candidats à cette exigence, qui nécessite que les capacités soient mises en service vers 2030, figurent le drone furtif XQ-58A Valkyrie, qu’Airbus et Kratos proposent à l’Allemagne. Dans le même temps, Airbus travaille également sur son propre concept furtif de type CCA, connu sous le nom de Wingman. Pendant ce temps, Boeing Australie s’est associé à Rheinmetall, le plus grand fabricant d’armes d’Allemagne, pour proposer le drone MQ-28 Ghost Bat à l’armée allemande.

L’année dernière a également vu l’émergence d’un autre concurrent possible pour le Luftwaffe CCA, lorsque la start-up allemande de défense Helsing a dévoilé son CA-1 Europa.

Des investissements plus importants dans la Luftwaffe reflètent un changement significatif dans les priorités de l’armée allemande, qui s’oriente désormais de plus en plus vers un futur conflit potentiel avec la Russie.

En réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, les forces armées allemandes connaissent leur plus grande transformation depuis la guerre froide. Un effort plus vaste est désormais en cours pour reconfigurer l’armée allemande, passant d’une force expéditionnaire à faible état de préparation à une armée territoriale à haut niveau de préparation, axée sur les opérations sur le flanc oriental de l’OTAN. Dans le même temps, les capacités de frappe à longue portée, négligées depuis la guerre froide, deviennent soudain un sujet de préoccupation majeur.

Il est tout aussi important d’investir dans de nouveaux équipements, et la présentation aujourd’hui de l’Eurofighter Tranche 4 en Bavière est une démonstration très visible de cette tendance.

MISE À JOUR : 17h00 HAE –

La version originale de cette histoire indiquait que les avions allemands Tranche 4 recevaient le radar ECRS Mk 1. Les premières livraisons, au moins, sont fournies avec le précédent standard de radar Mk 0.