L’armée recherche désormais un intercepteur Patriot « bon marché » coûtant moins d’un million de dollars

L’armée américaine fait pression sur les sous-traitants de la défense pour qu’ils proposent un nouvel intercepteur pour le système de missile sol-air Patriot, d’un coût unitaire inférieur à 1 million de dollars. C’est beaucoup moins cher – environ un cinquième du prix – que ce que l’armée paie actuellement pour les intercepteurs Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) de la génération actuelle.

Vendredi dernier, le Capability Program Executive (CPE) de l’armée pour les tirs défensifs a discrètement lancé un appel d’informations sur de nouveaux modèles d’intercepteurs à faible coût pour le Patriot.

« Nous menons une compétition très agressive de missiles Low Cost Interceptor (LCI) et de sous-systèmes de missiles », a écrit hier le major général de l’armée Frank Lozano, responsable de l’acquisition du portefeuille pour les incendies (PAE Fires) de l’armée, dans un article sur LinkedIn hier, attirant l’attention sur l’avis de marché. « Nous organiserons très prochainement une journée de l’industrie à Washington DC. Nous cherchons à générer le plus grand nombre d’intérêt et de participation possible dans l’ensemble de la base industrielle de la technologie des missiles ! Cet effort est destiné à aboutir à de multiples récompenses qui peuvent conduire à plusieurs solutions d’intercepteurs de missiles différentes, performantes mais abordables ! »

L’avis de marché lui-même divise l’objectif de prix unitaire d’un million de dollars en quatre groupes de composants, dont chacun ne souhaite pas dépasser 250 000 dollars. Il s’agit des éléments suivants : AUR (Interceptor All-Up Round) et contrôle de tir à faible coût, moteur de fusée à faible coût, chercheur à faible coût, ainsi que mise en œuvre du contrôle de tir et du guidage de vol. L’Armée reçoit également des informations sur un entrepreneur potentiel qui servirait d’intégrateur central pour tous ces éléments « les meilleurs de la catégorie », qui pourraient provenir de différentes sources.

En ce qui concerne le missile complet, ou AUR, et les éléments du système de contrôle de tir associés, l’armée souhaite intégrer les missiles dans les lanceurs M903 existants sur remorque et tirer parti du nouveau réseau de système de commandement de combat intégré (IBCS) du service. Le M903 est déjà capable d’accueillir les nouveaux intercepteurs de la série PAC-3, y compris la variante MSE, ainsi que les anciens types PAC-2 qui restent en inventaire.

« Le gouvernement recherche un moteur-fusée solide (SRM) au niveau des composants, capable de répondre aux exigences cinétiques et cinématiques rigoureuses nécessaires à un intercepteur AMD et capable d’être intégré dans un intercepteur MOSA AMD », selon l’avis de marché. « Le gouvernement recherche un chercheur au niveau des composants capable d’acquérir, de suivre et de guider les terminaux pour soutenir les missions AMD contre les ensembles de menaces déclarés dans des environnements contestés et dégradés (par exemple, guerre électronique active, conditions météorologiques difficiles, terrain encombré, etc.). »

« Le gouvernement recherche une mise en œuvre du contrôle de tir et du guidage de vol au niveau des composants, capable de fournir des options d’engagement à l’IBCS et d’assurer la gestion après le lancement du vol de l’intercepteur et des messages de communication », ajoute l’avis de marché.

Dans l’ensemble, les nouveaux intercepteurs à faible coût sont destinés à « servir de complément à la mission de défense intégrée contre les tirs aériens et antimissiles contre les menaces respiratoires aériennes (ABT), les missiles de croisière, les missiles balistiques à courte portée (CRBM) et les missiles balistiques à courte portée (SRBM) », selon l’avis. Les SBRM sont généralement définis comme des missiles balistiques dont la portée maximale est inférieure à 620 milles. L’armée américaine utilise également le terme CRBM pour classer les menaces balistiques pouvant atteindre des cibles jusqu’à une distance maximale de 186 milles.

Le système Patriot a actuellement la capacité de lutter contre toutes les menaces énumérées ci-dessus, mais cette capacité a un coût. Le prix unitaire de chaque intercepteur PAC-3 MSE est passé à environ 5,3 millions de dollars, selon le dernier budget proposé par l’armée pour l’exercice 2027. Cela représente une augmentation par rapport à une moyenne historique d’environ 4 millions de dollars pour chacun de ces missiles. Ce sont également des munitions exquises dont la production prend des années, ce sur quoi nous reviendrons plus tard.

En 2024, l’armée a annoncé qu’elle avait abandonné les projets d’un nouvel intercepteur pour Patriot, auparavant appelé Lower-Tier Future Interceptor (LTFI), en grande partie en raison des coûts prévus.

« Donc, pour le moment, l’armée a décidé que nous n’allions pas avancer sur ce que nous appelions un futur intercepteur de niveau inférieur », alors le brigadier. Le général Lozano a déclaré dans une interview en direct avec Actualités de la Défense » Jen Judson de la salle de la conférence annuelle principale de l’Association de l’armée américaine (AUSA) cette année-là. « Cela allait être une entreprise très coûteuse. … Les intercepteurs de cette famille ou classe d’intercepteurs sont très performants, mais également très coûteux. »

Des signes ultérieurs ont montré qu’une suite quelconque au LFTI était en préparation. « Cette année, nous lançons un nouveau programme d’intercepteurs qui auront une portée plus longue (et) des altitudes plus élevées », a déclaré le lieutenant-colonel de l’armée Steven Moebes, chef de produit pour les intercepteurs de niveau inférieur, au secrétaire Pete Hegseth lors d’une présentation à l’arsenal de Redstone du service en décembre dernier, à laquelle les médias étaient également présents.

« Nous voulons voir si nous pouvons créer, à partir de zéro, un intercepteur dont nous pouvons posséder la propriété intellectuelle (propriété intellectuelle), puis rechercher une fabrication sous contrat », a également déclaré le secrétaire de l’Armée Dan Driscoll aux journalistes au Pentagone un peu plus tôt ce mois-ci, selon Le Wall Street Journal.

Driscoll aurait indiqué à ce moment-là que le prix total visé par le service était de 250 000 $. Comme nous l’avons mentionné, nous savons maintenant qu’il s’agit de l’objectif de coût pour chacun des quatre éléments qui se combineraient pour former un intercepteur coûtant 1 million de dollars ou moins.

L’objectif d’acquérir un intercepteur anti-aérien capable de lutter contre tout, depuis les menaces respiratoires de niveau inférieur jusqu’aux SRBM, mais ne coûtant pas plus d’un million de dollars, reste ambitieux. Cela s’inscrit également dans la lignée des initiatives prises à l’échelle du Pentagone visant à accroître l’acquisition de munitions à moindre coût, notamment en faisant appel à de nouveaux partenaires industriels non traditionnels bien au-delà des principaux sous-traitants de défense établis, et en adoptant des approches à architecture ouverte. La mention par le secrétaire Driscoll de la propriété de l’armée sur la propriété intellectuelle met également en évidence un autre aspect important de ces initiatives, qui vise à empêcher le blocage des fournisseurs et permet d’organiser facilement de nouveaux concours pour les AUR et les sous-composants.

Pour rappel, le nouvel intercepteur à faible coût est destiné à compléter les options existantes pour le système Patriot. Dans le même temps, toutes les menaces ne nécessitent pas quelque chose comme un MSE PAC-3. Ainsi, comme indiqué précédemment, l’ajout d’une nouvelle alternative relativement bon marché au mix offrirait des avantages en termes de rapport coût par interception. Le prix associé à l’utilisation du système pour éliminer des menaces de niveau inférieur, en particulier les drones kamikaze à longue portée dont les prix unitaires se mesurent en dizaines ou centaines de milliers de dollars, est devenu un sujet de discussion majeur au cours de la dernière décennie. Patriot offre également une couche de défense importante contre les missiles balistiques à courte portée dans les phases terminales de leur vol, qui présentent de réelles menaces, comme le souligne le dernier conflit avec l’Iran, et qui prolifèrent de plus en plus. En tant que tel, être en mesure de fournir une défense antimissile balistique terminale bas de gamme à un coût réduit sera également de plus en plus précieux à l’avenir.

Un nouvel intercepteur pour Patriot, mais toujours performant, relativement bon marché par rapport aux types existants comme le PAC-3 MSE, pourrait être bénéfique en matière de gestion des stocks et de chaînes d’approvisionnement, surtout s’il est également plus rapide à produire à grande échelle. Le récent conflit avec l’Iran et d’autres crises au Moyen-Orient ces dernières années, ainsi que le soutien aux alliés et partenaires, en particulier l’Ukraine, ont souligné la nécessité de nouvelles mesures pour garantir qu’un nombre suffisant d’anti-interceptions et d’autres munitions critiques restent dans l’inventaire américain.

Bien que le Pentagone ait insisté sur le fait que l’arsenal américain est encore suffisamment approvisionné pour faire face aux éventualités actuelles et futures, les responsables américains ont ouvertement attiré l’attention sur les impacts potentiels de taux de dépenses élevés et sur l’importance de diversifier la base industrielle qui fournit ces armes. Le besoin initial d’un stock important de munitions anti-aériennes et autres, et la capacité de le reconstituer rapidement, et non sur un calendrier mesuré en années, ne se feront sentir que dans tout futur combat de haut niveau, comme celui contre la Chine dans le Pacifique.

En ce qui concerne Patriot, il existe un problème distinct, mais directement lié, celui de la capacité globale. La force Patriot de l’armée continue d’être insuffisante pour répondre aux demandes existantes, sans parler de ce qui serait nécessaire dans un futur conflit majeur contre un adversaire comme l’Armée populaire de libération chinoise (APL).

L’armée s’est efforcée d’étendre la taille totale de sa force Patriot, ainsi que d’améliorer les capacités du système grâce à l’ajout de nouveaux radars et d’autres fonctionnalités. Le Pentagone a également conclu des accords avec le maître d’œuvre du PAC-3 MSE, Lockheed Martin, pour accélérer la production de ces intercepteurs. Le service recherche désormais de nouveaux lanceurs conteneurisés pour le système Patriot, qui pourraient également être transportés par de futurs camions sans équipage.

Cependant, bon nombre de ces développements prendront probablement encore des années avant de se concrétiser pleinement et sont soumis aux limites de leur propre chaîne d’approvisionnement. La Marine travaille actuellement à intégrer le PAC-3 MSE dans le système de lancement vertical (VLS) Mk 41, ajoutant ainsi un nouvel intercepteur anti-aérien précieux à son arsenal maritime, mais augmentant également la demande. Dans l’ensemble, la demande croissante des États-Unis autour du Patriot, notamment en raison de l’utilisation intensive du système lors du dernier conflit avec l’Iran, a eu des impacts de second ordre sur d’autres clients dans le monde.

Au total, un nouvel intercepteur à moindre coût pour le système Patriot pourrait constituer un ajout important, voire de plus en plus essentiel, à l’arsenal de l’armée. Dans le même temps, il reste à voir si le service parviendra à atteindre son objectif de trouver un missile répondant à ses exigences importantes, tout en coûtant moins d’un million de dollars.