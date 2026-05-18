Où sont les transporteurs au 17 mai 2026 : Ford est enfin à la maison

Le Gué est enfin à la maison. Le supercarrier, avec près de 4 500 marins à bord, s’est arrêté samedi à la base navale de Norfolk, accueilli par des centaines de familles et d’amis après avoir accompli un déploiement de combat exténuant de 326 jours. Ce retour bien mérité a couronné le plus long déploiement depuis plus de cinq décennies, qui a été prolongé à plusieurs reprises pour soutenir des opérations sur deux continents et des commandements de combat.

USS Gerald R. Ford (CVN 78) Porte-avions de classe Gerald R. Ford arrivant à Norfolk, en Virginie après un déploiement de 11 mois – 16 mai 2026 SRC : X-@johnmorgan726 pic.twitter.com/B77OpTVzJD – WarshipCam (@WarshipCam) 16 mai 2026

Guéle porte-avions le plus grand et le plus avancé au monde, a quitté la Virginie il y a près d’un an pour ce qui était à l’époque un déploiement de routine en Europe. Le déploiement s’est avéré tout sauf quand Gué a été redirigé vers les Caraïbes en novembre avant l’opération Absolute Resolve. Après l’extraction réussie du président Nicolas Maduro du Venezuela, et malgré les réticences des hauts gradés de la Marine à rentrer au pays, le CSG a de nouveau traversé l’Atlantique pour projeter sa puissance et sa pression depuis l’est de la Méditerranée et le nord de la mer Rouge lors de l’opération Epic Fury contre l’Iran. Dans l’ensemble, Gué a parcouru plus de 57 000 milles marins, enregistré plus de 5 700 heures de vol et effectué plus de 12 000 lancements d’avions. À son arrivée à Norfolk, le Carrier Strike Group 12 a reçu la Presidential Unit Citation, la plus haute distinction qu’une unité militaire puisse recevoir.

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Pendant ce temps, trois autres transporteurs effectuant des opérations de routine et des préparations sont retournés à leurs ports d’attache respectifs avec beaucoup moins de fanfare. USS George Washington, USS Dwight D. Eisenhoweret USS Théodore Rooseveltchacun à différentes étapes de formation avant de futurs déploiements, s’est arrêté respectivement à Yokosuka, Norfolk et San Diego au cours de la semaine dernière.

相模湾を快走する

USS George Washington pic.twitter.com/a4j27v3Az2 – どら猫 (@ANYTIME_BABY) 17 mai 2026

Les États-Unis maintiennent une flotte navale considérable au Moyen-Orient pour faire respecter le blocus actuel de l’Iran. Deux CSG et un ARG – soit plus de 20 navires de guerre au total – poursuivent leurs opérations dans la zone de responsabilité (AOR) du Commandement central américain (CENTCOM). Un autre ARG, dirigé par USS Boxerse trouve à proximité dans l’océan Indien et opère sous le commandement américain pour l’Indo-Pacifique (INDOPACOM) depuis le 16 mai, mais, comme nous l’avons noté précédemment, le groupe pourrait entrer dans le CENTCOM à tout moment. À ce jour, les forces américaines ont redirigé 81 navires commerciaux et neutralisé quatre qui tentaient de faire respecter le blocus, selon le dernier communiqué de presse du CENTCOM.

Les marins américains soutiennent les opérations aériennes à bord du porte-avions USS Abraham Lincoln (CVN 72) naviguant dans la mer d’Oman. Chaque succès opérationnel au sein du CENTCOM commence et se termine avec les hommes et les femmes américains en uniforme. pic.twitter.com/PjmByqI4jC – Commandement central américain (@CENTCOM) 17 mai 2026

Remarque : les positions sont des approximations générales. Les navires de guerre amphibies LHA/LHD non déployés ne sont pas représentés.