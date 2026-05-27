Les troupes israéliennes se tournent vers les filets de pêche pour se protéger contre les drones FPV du Hezbollah

La contre-mesure improvisée par Tsahal : aller voir les pêcheurs israéliens et leur demander d’utiliser leurs filets.

Ils sont suspendus devant les bases et les chars pour que les drones s’emmêlent. pic.twitter.com/oSUpfoMvyy – Le Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) 26 mai 2026

« En effet, les soldats de Tsahal s’équipent de filets de pêche, dont la plupart sont achetés dans la ville de Tibériade, au bord de la mer de Galilée », nous a expliqué un haut responsable de Tsahal. Les troupes achètent également des filets aux pêcheurs d’Akko et de Haïfa, sur la Méditerranée, a ajouté le responsable.

« La menace des drones est devenue un cauchemar pour les combattants sur le terrain », a expliqué le haut responsable.

Dans nos précédents rapports, nous avons expliqué que l’idée derrière les filets est que les drones resteront coincés dans ces barrières et seront désactivés, ou, dans certains cas, les filets aideront à maintenir les drones suffisamment loin des troupes ou de l’équipement avant d’exploser pour empêcher le personnel à l’intérieur des véhicules d’être tué.

Israël, comme nous l’avons noté précédemment, a commencé à utiliser des filets sur les véhicules et autres équipements à mesure que la menace FPV augmentait.

Vous pouvez en voir un exemple dans la vidéo suivante.

Les Forces de défense israéliennes testent un filet anti-drone plié installé sur un Humvee.

La vidéo a été publiée au milieu d’une vague de frappes du Hezbollah avec des drones FPV contre Tsahal au Liban. pic.twitter.com/PwIyuJQVs4 – Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) 29 avril 2026

L’utilisation de filets comme mesure défensive a été utilisée pour la première fois en Ukraine, lorsque les drones FPV sont devenus l’arme de choix omniprésente des deux côtés.

Vous pouvez voir un premier exemple de Russes utilisant le filet dans la vidéo ci-dessous.

Pour se protéger des attaques de drones ukrainiens, les Russes ont clôturé la route reliant Bakhmut à Chasiv Yar, créant ainsi un tunnel maillé de 2 km. Les Russes tentent ainsi de sauver leur équipement et leur personnel des menaces des drones. pic.twitter.com/qbtFvwrAcx – WarTranslated (@wartranslated) 9 février 2025

Dans nos premiers articles sur l’arsenal FPV du Hezbollah, nous avons noté que le groupe mandataire soutenu par l’Iran ajoutait un défi à Tsahal en augmentant le pourcentage de drones FPV guidés par des câbles à fibres optiques. Ces fils atténuent l’effet des efforts de guerre électronique visant à brouiller les signaux radio ainsi que certaines des limitations imposées par les caractéristiques géographiques qui peuvent entraver la connexion radio en visibilité directe entre le drone et l’opérateur.

Des vidéos de ces attaques ont commencé à apparaître en ligne le mois dernier, que vous pouvez voir ci-dessous.

Le Hezbollah a mené davantage de frappes FPV à fibre optique sur des véhicules israéliens au Liban, notamment deux chars « Merkava » Mk.4, un bulldozer blindé D9 Caterpillar et ce qui semble être un rare IFV lourd « Namer » équipé d’une tourelle équipée d’un canon Bushmaster Mk 2 de 30 mm.

1/ https://t.co/ms2nagNHrD pic.twitter.com/WDs6M3SpwW – Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) 5 avril 2026

Israël doit désormais résoudre un nouveau problème en ce qui concerne les drones FPV. Le Hezbollah a commencé à utiliser des caméras thermiques sur ces munitions afin qu’elles puissent être déployées lors d’attaques nocturnes, nous a expliqué le responsable de Tsahal. Les caméras thermiques enregistrent les signatures thermiques et les transforment en images thermiques en utilisant les différences de température.

En ajoutant des caméras thermiques au drone FPV, le Hezbollah « restreint sévèrement (nos) mouvements de jour comme de nuit », a-t-il postulé.

#Liban / #Israël / #L’Iran / #USA 🇱🇧🇮🇱🇮🇷🇺🇸 : Le drone FPV « THERMAL Ababil » du Hezbollah a frappé une armée israélienne (#FID) soldats à Al-Bayada.

Le groupe a utilisé un drone FPV Kamikaze équipé d’un viseur thermique et transportant un PG-7 / IED, ce qui constitue un développement assez important. pic.twitter.com/pSHy4JriVA – Guerre Noire (@war_noir) 25 mai 2026

Combinée au guidage par fibre optique, l’utilisation de caméras thermiques sur les drones FPV « crée un niveau de dissuasion extraordinaire contre les forces opérant à l’intérieur du Liban et le long de la frontière », a déploré le haut responsable de Tsahal. « C’est à la fois terrifiant, dangereux et effrayant. »

« Les forces sont essentiellement statiques », a ajouté le responsable. « Ils ne peuvent pas avancer vers les zones de lancement de drones, ni cibler efficacement la logistique et la chaîne opérationnelle des drones qui s’étendent à travers la vallée de la Bekaa, Tyr, Sidon et même Beyrouth. »

« Notre doctrine opérationnelle doit changer », a-t-il ajouté. « Nous devons passer d’opérations totalement exposées, où nos soldats deviennent des cibles faciles pour le Hezbollah, à des activités secrètes et dissimulées. »

Pire encore, « le cabinet politique et de sécurité, et plus particulièrement (le Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu, fait pression pour des opérations ouvertes afin de démontrer la présence israélienne dans le sud du Liban », a affirmé le haut responsable de Tsahal. « Dans le même temps, en raison des engagements et des exigences du (président américain Donald) Trump, la liberté opérationnelle des forces est fortement restreinte. Il s’agit d’une situation classique d’impasse. »

« Le résultat est un préjudice grave pour nos soldats et un affaiblissement de Tsahal face à un ennemi qui n’est lié par aucune règle ni contrainte », a poursuivi notre source. « Il s’agit d’une asymétrie dangereuse et absurde – d’une pure imprudence. »

Ses commentaires sont intervenus un jour avant que Netanyahu n’ordonne officiellement une offensive israélienne beaucoup plus importante dans le sud du Liban, malgré le cessez-le-feu en cours, dont vous pouvez en savoir plus dans notre article du début de la journée ici.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, aujourd’hui, au début de la réunion du Cabinet de sécurité :

» Conformément aux directives de moi-même, du ministre de la Défense et du chef d’état-major de Tsahal, nous approfondissons notre opération au Liban. Tsahal opère avec d’importantes forces sur le terrain et s’empare… pic.twitter.com/GBLuWgEbyl – Premier ministre d’Israël (@IsraeliPM) 26 mai 2026

Selon l’armée israélienne, environ 158 000 mètres carrés de filets de protection ont déjà été distribués aux unités sur le terrain. I24 Nouvelles signalé.

« L’armée affirme qu’elle est en train d’acquérir environ deux millions de pieds carrés supplémentaires de filets », a ajouté le média. « Au total, la superficie totale commandée équivaut à environ 20 terrains de football, ce qui met en évidence l’ampleur des efforts d’Israël pour adapter ses défenses à une menace en évolution rapide sur le champ de bataille le long du front nord. »

Même une telle mesure ne semble pas suffisante, compte tenu de l’ampleur de l’avancée israélienne dans le sud du Liban. C’est peut-être la raison pour laquelle certains soldats se tournent vers les filets de pêche pour combler les lacunes.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les troupes ont fait tout ce qu’elles pouvaient, souvent par désespoir, pour développer des solutions improvisées pour se protéger contre les drones, allant de l’empilage de bûches sur leurs véhicules au soudage de couches d’acier pour créer ce qu’on appelle des « chars à tortues ». Ces améliorations, et bien d’autres, ont conduit à des innovations majeures et à une longue liste d’impasses. Souvent, même des solutions simples peuvent être difficiles à mettre en œuvre en raison de la bureaucratie. Les troupes israéliennes ne sont pas différentes, et leur travail pour trouver leurs propres solutions est un autre exemple de la sous-estimation et du manque de préparation des armées, même les plus compétentes du monde, aux réalités des drones sur le champ de bataille moderne.