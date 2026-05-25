Le « monstre marin de Bohai » chinois réapparaît avec des points d’attache d’armes apparents

Moins d’un an après que nous ayons eu notre premier aperçu de l’engin chinois à effet aile dans le sol (WIG), surnommé le « Monstre marin de Bohai », l’avion est réapparu, avec la preuve qu’il a un rôle de combat, y compris probablement le lancement d’armes. Nous pouvons également confirmer que, contrairement à certaines évaluations antérieures, l’engin est propulsé par quatre turbopropulseurs, plutôt que par des turboréacteurs à double flux. Cela confirme notre analyse initiale selon laquelle l’engin pourrait être équipé de moteurs à hélices plutôt que de jets.

Le monstre marin de Bohai a été identifié pour la première fois par l’analyste de guerre sous-marine HI Sutton en juin 2025. L’avion, avec sa coque d’hydravion distinctive et son empennage en V joint, a été repéré sur une jetée de la mer de Bohai, à l’extrémité nord-ouest de la mer Jaune. Le mois suivant, de meilleures images sont apparues, montrant l’engin sur l’eau, mais sans ses hélices installées, renforçant les spéculations selon lesquelles il pourrait être propulsé par un avion à réaction.

De nouvelles images montrent le Bohai Sea Monster plus en détail, y compris ses moteurs, qui semblent être des turbopropulseurs ordinaires, plutôt qu’un système de propulsion hybride-électrique, ce qui aurait beaucoup de sens pour un avion de ce type. Chacun des quatre moteurs entraîne une hélice tripale.

Peut-être encore plus intéressant est l’apparition sous chaque aile d’une paire de points d’attache, qui semblent être destinés à libérer des magasins. Potentiellement, ces pylônes pourraient être utilisés pour monter des réservoirs de carburant externes ou des modules de capteurs. Cependant, ils semblent être munis de chaînes, ce qui indiquerait clairement un projet de libération des magasins. Bien qu’une sorte de charge utile de recherche et de sauvetage, telle que des conteneurs de radeaux de sauvetage, soit une possibilité, le schéma de peinture militaire et la doctrine de l’APL indiquent davantage que l’engin est armé d’une sorte d’armes offensives. Les drones lancés depuis les airs pourraient constituer une autre charge utile, ce qui constitue un domaine d’intérêt croissant pour l’armée chinoise.

Cette évolution soulève des questions sur certains rapports selon lesquels il s’agit d’un programme « civil » théoriquement lié aux garde-côtes chinois, bien que des couvertures de ce type ne soient guère inhabituelles pour les programmes militaires chinois.

À tout le moins, le Bohai Sea Monster n’est certainement pas un pur vaisseau de transport. Une sorte de plate-forme multi-rôles est également une forte possibilité.

Il existe également la possibilité, que nous avons évoquée dans le passé, que le Bohai Sea Monster soit en fait un démonstrateur à petite échelle, destiné à prouver le concept WIG. En cas de succès, cela pourrait alors conduire à un vaisseau beaucoup plus grand et qui, bien sûr, aurait un groupe motopropulseur différent et une charge utile bien plus importante, y compris des armes.

Les grandes similitudes entre le Bohai Sea Monster et le Liberty Lifter, désormais abandonné et conçu aux États-Unis, pourraient également indiquer que l’engin chinois est un démonstrateur technologique de moindre envergure.

Notamment, les démonstrateurs de bateaux volants à petite échelle ne sont pas nouveaux. En effet, l’Allemagne en a construit un pour tester les caractéristiques de vol de son hydravion transatlantique Dornier Do 214 prévu pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1950, l’Union soviétique a construit un seul exemplaire de son premier hydravion à réaction, le Beriev R-1, avant que la même société n’intègre cette expérience dans le Be-10 Mallow, beaucoup plus grand et plus ambitieux.

Quant aux engins WIG en général, ils ont été largement explorés par l’Union soviétique pendant la guerre froide, ce qui a conduit à la création d’énormes véhicules, notamment des plates-formes de frappe antinavire et des engins d’assaut, qui ont même servi dans l’armée. Dans le langage russe, ils sont connus sous le nom d’Ekranoplans.

Une vidéo montrant le Soviétique Lun Ekranoplan armé de missiles de classe :

Après la guerre froide, le concept WIG est tombé en disgrâce, mais il a fait un certain retour ces dernières années. Ces engins sont capables de survoler l’air dense au-dessus de la surface de l’eau avec une efficacité et une vitesse relativement élevées, tandis que la plupart sont également capables d’effectuer des vols à haute altitude, moins efficaces.

Dans le contexte du Pacifique, en particulier, les WIG sont considérés comme une réponse partielle potentielle à certains des défis des combats sur ce théâtre. Cela comprend le déplacement de cargaisons (y compris les très lourdes), ainsi que de personnel et de matériel vers des endroits éloignés qui ne sont peut-être pas desservis par des pistes. Ce faisant, il faudra peut-être parcourir de grandes distances, et rapidement. C’est pour la mission logistique que l’armée américaine se tournait vers le Liberty Lifter.

Il y a aussi le fait très important qu’en survolant l’eau à basse altitude, un engin WIG peut rester sous l’horizon radar, évitant ainsi le regard des capteurs de surface et terrestres. Dans le même temps, il est immunisé contre les mines, les sous-marins et autres dangers qui peuvent menacer même des eaux relativement sûres. Ces avantages doivent être mis en balance avec une cellule qui reste généralement vulnérable dans une zone de combat très disputée.

Pour la Chine, une plate-forme de ce type serait également très utile, notamment dans la mer de Chine méridionale, hautement stratégique. En temps de paix, un engin WIG pourrait être utilisé pour soutenir les bases de la région, ainsi que pour la recherche et le sauvetage et d’autres missions. En cas de conflit, les mêmes types d’embarcations pourraient assurer un réapprovisionnement rapide ainsi qu’une surveillance des chaînes d’îles et des régions littorales.

L’Armée populaire de libération (APL) devrait recevoir l’hydravion amphibie AG600, qui pourrait effectuer des missions similaires. Contrairement à la plupart des armées, l’APL n’a jamais complètement abandonné l’exploitation d’hydravions, plus récemment le SH-5, dont une poignée a été achevée, principalement pour la guerre anti-sous-marine, mais a apparemment été retirée ces dernières années.

Lorsqu’il s’agit d’un engin armé WIG, même dans sa taille actuelle, le Bohai Sea Monster pourrait être une plate-forme de contrôle maritime très utile, entreprenant à la fois une guerre anti-sous-marine et des frappes anti-navires sur des distances régionales, peut-être comme une contrepartie plus « tactique » à l’AG600 et aux types basés à terre. Il serait encore suffisamment grand pour accueillir des capteurs, avec jusqu’à quatre torpilles ou des missiles antinavires plus petits transportés sous les ailes. Les charges sous-marines sont une autre possibilité.

Un tel engin conviendrait aux patrouilles locales des zones littorales, ainsi qu’au soutien des forces spéciales, etc. Un engin WIG plus petit serait également utile pour la recherche et le sauvetage au combat (CSAR), probablement une mission clé si la Chine entre en guerre dans le Pacifique.

Bien sûr, un monstre marin de Bohai à plus grande échelle serait beaucoup plus performant dans tous ces types de missions. Il offrirait probablement la capacité d’une baie de stockage interne, ainsi qu’une charge utile plus lourde, une suite de capteurs plus complète et une portée plus longue.

On ne sait pas exactement quel rôle le Bohai Sea Monster remplira en fin de compte, et s’il représente une plate-forme opérationnelle ou simplement un tremplin vers quelque chose de beaucoup plus grand et de plus performant.

Cependant, sa réapparition avec des dispositions apparentes sur le transport d’armes suggère fortement que la Chine explore bien plus qu’une niche de transport ou d’avions utilitaires. Au lieu de cela, cela témoigne d’un effort plus large visant à relancer et adapter le concept WIG aux opérations militaires modernes dans le Pacifique, où la vitesse, la portée, la charge utile et l’accès à des zones maritimes austères pourraient s’avérer critiques.

Dans le même temps, cet engin rejoint une liste croissante de programmes aérospatiaux et navals chinois très ambitieux et parfois nouveaux, qui émergent à un rythme remarquable, ne se révélant souvent que par fragments avant que leur véritable objectif ne devienne apparent.