Le petit entraîneur de Chipmunk était l’avion espion le plus improbable de la guerre froide

À l’occasion du 80e anniversaire du premier vol de l’avion d’entraînement de base Chipmunk de Havilland Canada, un avion sur lequel des générations de pilotes britanniques et autres militaires ont appris à voler, il convient de rappeler peut-être l’épisode le plus insolite de sa carrière. Entre 1956 et 1990, une poignée de ces entraîneurs à hélices ont surveillé les forces du Pacte de Varsovie dans la ville divisée et fortement fortifiée de Berlin – une ligne de front de la guerre froide.

L’un des deux Chipmunks pilotés la semaine dernière par le Battle of Britain Memorial Flight est le WG486 — anciennement attaché au RAF Gatow Station Flight pour les vols de collecte de renseignements au-dessus de Berlin :

Aujourd’hui marque le 80e anniversaire du Chipmunk DHC-1 de Havilland Canada !

Nous effectuons aujourd’hui des vols WK518 et WG486 vers l’aérodrome de Halfpenny Green, pour rejoindre la rencontre de plus de 70 Chipmunks marquant cette étape spéciale ☀️✈️#tamia #anniversaire #avionsd’entraînement #dehavillandchipmunk pic.twitter.com/gEABeptQoR – RAF BBMF (@RAFBBMF) 22 mai 2026

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne vaincue était divisée entre les puissances alliées que sont la France, l’Union soviétique, le Royaume-Uni et les États-Unis. La division du pays s’est également étendue à l’ancienne capitale, Berlin, laissée au cœur de la zone d’occupation soviétique. En vertu de l’accord quadripartite, les Alliés occidentaux conservaient le droit d’accès à Berlin, en utilisant les couloirs terrestres et aériens menant aux zones allemandes occupées par l’Ouest.

L’accord quadripartite comprenait également des dispositions permettant aux puissances alliées de maintenir des « missions de liaison ». Formellement, ceux-ci étaient censés assurer les communications entre les Alliés occidentaux et les Soviétiques. En pratique, ils sont rapidement devenus un moyen essentiel de collecte de renseignements, d’autant plus que les missions occidentales étaient autorisées à se déplacer, relativement sans entrave, dans la zone soviétique, qui deviendra plus tard l’Allemagne de l’Est. La même chose s’appliquait aux Soviétiques en Occident. Pour les Britanniques, la mission de liaison était connue sous le nom de Mission britannique auprès des forces soviétiques en Allemagne (BRIXMIS) et était basée à Potsdam, juste à l’extérieur de Berlin.

L’accord garantissait également l’accès à Berlin-Ouest pour les Alliés occidentaux, en empruntant trois couloirs aériens à l’intérieur et à l’extérieur de la ville. Chacun des Alliés occidentaux possédait un aéroport dans la ville, les Britanniques utilisant la RAF Tegel. Ces couloirs étaient très fréquentés lors du pont aérien de Berlin de 1948-49, lorsque les Soviétiques tentèrent de couper les secteurs occidentaux de la ville par un blocus. En dehors des couloirs, les avions militaires des Alliés occidentaux pouvaient également survoler la zone soviétique de Berlin, même si cela ne plaisait jamais à Moscou.

Au milieu des années 1950, les relations entre l’Est et l’Ouest devinrent plus tendues et cet accès à l’espace aérien commença à être exploité à des fins de collecte de renseignements.

Après le pont aérien de Berlin, les Alliés occidentaux se sont vu interdire de voler combat avions dans les couloirs. Les types de transport et d’entraînement, comme le Chipmunk, ont été exclus de cette règle et, à la fin de 1956, les Britanniques ont lancé l’opération top-secrète Schooner (plus tard rebaptisée Opération Nylon), dans le cadre de laquelle les entraîneurs effectueraient des vols d’espionnage dans la zone de contrôle de Berlin d’environ 1 200 milles carrés.

Au départ de Gatow, les vols Chipmunk étaient officiellement destinés à une formation continue, ce qui fournissait la couverture requise. De véritables vols d’entraînement ont également été régulièrement effectués, également pour préserver la couverture.

À partir du milieu des années 1950, l’Allemagne de l’Est est rapidement devenue le point focal de l’expansion militaire soviétique en Europe, et les Britanniques et les autres Alliés occidentaux avaient un besoin croissant de renseignements précis sur les bases, l’équipement et les tactiques soviétiques – tout ce qui, en fait, permettait de mieux comprendre l’adversaire et d’avertir potentiellement d’une attaque.

Le bureau du Premier ministre britannique a approuvé individuellement les vols Chipmunk depuis la RAF Gatow. Deux ou trois sorties étaient généralement programmées chaque semaine. Ceux-ci ont été pilotés selon les règles de vol à vue (VFR) – donc uniquement par beau temps – et pas au-dessus de 1 500 pieds. Le centre quadripartite de sécurité aérienne de Berlin, qui assurait la sécurité des vols dans la zone de contrôle, a été prévenu à l’avance et chaque vol devait durer environ trois heures.

Les principales « cibles » étaient les nombreuses installations militaires soviétiques situées dans la zone de contrôle de Berlin. Ce n’est pas un hasard si le contrôleur soviétique du centre de sécurité aérienne de Berlin tamponnait souvent la carte de demande de vol avec les mots « sécurité du vol non garantie ».

L’équipement de mission, au début, était une caméra portative, actionnée par un membre du BRIXMIS dans le cockpit avant du Chipmunk, avec le pilote de la RAF assis derrière. Chaque sortie nécessitait une préparation minutieuse, l’équipage portant à tout moment des masques à oxygène pour empêcher leur identification. Ils monteraient à bord de l’avion à l’intérieur d’un hangar, avec les caméras déjà chargées, et le moteur démarrerait à huis clos. Après tout, des « observateurs » soviétiques étaient postés autour de Gatow et des tours d’observation surplombaient la base.

Bien que les Soviétiques étaient bien conscients de la nature réelle de ces vols (une fois, selon un récit de BRIXMIS, un objectif de caméra est tombé accidentellement d’un cockpit ouvert sur un terrain de parade très fréquenté), l’accord quadripartite accordait l’immunité diplomatique aux pilotes de la Royal Air Force. Néanmoins, Moscou était contrarié par n’importe lequel Les vols occidentaux en dehors de Berlin-Ouest et le harcèlement des avions n’étaient pas rares. Au moins une fois, un Chipmunk a été endommagé par les tirs au sol d’un fantassin soviétique.

L’importance de la goélette/nylon a augmenté à mesure que les Soviétiques s’efforçaient de dissimuler leur activité militaire en Allemagne de l’Est. Pour tenter d’éviter le regard des missions de liaison, ils ont mis en place davantage de zones réglementées permanentes (PRA) — autre disposition de l’accord quadripartite. Dans la zone de contrôle de Berlin, les Chipmunks avaient accès à plusieurs QG divisionnaires soviétiques majeurs, y compris certaines de leurs forces les mieux équipées et les plus préparées.

La construction du mur de Berlin en 1961 a mis en évidence l’impasse entre l’Est et l’Ouest et a conduit les Soviétiques à renforcer davantage leur présence militaire dans et autour de la ville, notamment en lançant de nouveaux missiles de défense aérienne et des sites sol-sol. Selon certains témoignages, les Chipmunks auraient été parmi les premiers à rapporter des preuves de l’ampleur de la fermeture des frontières décrétée par les Soviétiques en août 1961.

À la fin des années 1960, l’un des Chipmunks de Gatow avait reçu une installation de caméra permanente et tous deux avaient reçu de nouvelles radios. Selon un pilote, la nouvelle caméra était suffisamment puissante pour « enregistrer le nom du fabricant depuis l’intérieur d’un char si la tourelle était ouverte ».

Le 10 avril 1978, la mission de liaison britannique BRIXMIS a eu accès à deux avions Chipmunk, qu’elle a utilisés pour la reconnaissance photographique au-dessus de certaines parties de l’Allemagne de l’Est, entre Berlin-Ouest et la frontière intérieure allemande. Dans ce cas, ils ont capturé un moteur T-64 en cours de retrait pour maintenance. pic.twitter.com/NQTdOn7Qul – Le musée des chars (@TankMuseum) 5 juin 2023

À une occasion, un membre du BRIXMIS s’est rappelé avoir été intercepté et suivi de près par un hélicoptère d’attaque soviétique Mi-24 Hind, qui escortait le Chipmunk depuis la base d’hélicoptères soviétique d’Oranienburg, au nord de Berlin.

Juste à la limite de la zone de contrôle de Berlin se trouvait une « cible » particulièrement intéressante : la base aérienne soviétique de Werneuchen. C’était dernièrement le siège des avions de reconnaissance MiG-25 Foxbat, et il accueillait également des déploiements périodiques de bombardiers soviétiques à longue portée. Il se trouvait également en profondeur dans une PRA, ce qui rendait l’accès au sol très difficile. Les Chipmunks voleraient suffisamment près pour photographier tous les avions sur la ligne de vol, conscients que s’ils s’éloignaient de l’axe de la piste principale, ils se retrouveraient en dehors de la zone de contrôle de Berlin et seraient abattus.

Également lié à Werneuchen et encore plus remarquable en termes d’équipement de mission, il y a le fait qu’au moins un Chipmunk était équipé d’un équipement de renseignement électronique (ELINT). Cette modification a été approuvée par le Premier ministre britannique en 1981 mais n’a été révélée par le journaliste aéronautique Ben Dunnell qu’en 2024. On sait que l’équipement ELINT a été utilisé pour recueillir des informations sur un nouveau radar de champ de bataille soviétique, équipant le système de défense aérienne à courte portée 9K35 Strela-10 (SA-13 Gopher). Cependant, il a également été utilisé lors d’au moins un vol au-dessus de Werneuchen. Aucun autre détail sur les résultats de ces missions n’a jamais été publié.

Les Chipmunks sont restés occupés jusqu’à ce que la chute du mur de Berlin en novembre 1989 marque la fin de la guerre froide. Immédiatement avant la réunification allemande, en 1990, BRIXMIS a été abandonné et, avec lui, le besoin de vols de collecte de renseignements a pris fin. À sa plus grande force, le RAF Gatow Station Flight n’a jamais eu plus de quatre Chipmunks affectés.

Le vol de la station Gatow est resté actif jusqu’en 1994, date du départ du dernier Chipmunk. Gatow a finalement fermé ses portes en tant que station de la RAF la même année.

La semaine dernière, alors que la Royal Air Force célébrait le 80e anniversaire de l’avion d’entraînement classique Chipmunk, il convient de rappeler le rôle unique que l’avion a joué pendant l’une des périodes les plus tendues de l’histoire récente, au cours de laquelle les renseignements qu’il a collectés ont contribué à maintenir la paix entre l’Est et l’Ouest.