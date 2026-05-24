Le supercarrier USS Gerald R. Ford fera office de centrale nucléaire flottante pour les installations terrestres

Cet été, l’US Navy démontrera la capacité du porte-avions USS Gerald R. Fordavec ses deux réacteurs nucléaires A1B, pour alimenter une base terrestre. Le test effectué à la base navale de Norfolk, en Virginie, fait partie d’un effort plus vaste visant à garantir que les installations peuvent rester opérationnelles même si les sources d’énergie existantes sont perdues en raison d’attaques et d’autres imprévus. Utiliser des navires pour fournir de l’électricité à terre n’est pas nouveau, mais pouvoir utiliser un Gué de cette manière, un porte-avions de classe pourrait ouvrir des possibilités opérationnelles supplémentaires, ainsi que contribuer à de futurs scénarios de secours en cas de catastrophe.

Le secrétaire par intérim de la Marine, Hung Cao, a brièvement mentionné le test prévu lors d’une audition devant les membres de la commission des services armés de la Chambre des représentants le 14 mai.

« Cet été, la base navale de Norfolk (sic) sera alimentée par un porte-avions », a déclaré Cao le 14 mai. « Nous allons exporter l’énergie du porte-avions vers la base. »

Cette déclaration fait référence à Gué classe de manière générique, mais l’USS Gerald R. Ford est actuellement le seul navire de ce type à avoir été mis en service. Il est également basé à Norfolk et vient tout juste de rentrer d’un déploiement marathon de 326 jours. Il s’agit de la plus longue période en mer d’un porte-avions américain depuis la guerre du Vietnam, et elle a notamment soutenu la mission visant à capturer l’ancien président dictatorial du Venezuela Nicolas Maduro et les opérations de combat contre l’Iran.

Les supercarriers comme Gué sont déjà des villes très flottantes, avec des effectifs d’équipage typiques allant d’environ 4 000 à 5 000 personnes, y compris les membres de l’escadre aérienne embarquée. Ils ont d’immenses besoins en matière de production d’électricité.

Comme indiqué, chacun Gué Le transporteur de classe dispose de deux réacteurs nucléaires A1B, dont la puissance exacte est classifiée. Cependant, ils offriraient une augmentation de 25 % de « l’énergie du réacteur » par rapport aux A4W utilisés sur Nimitz porte-avions de classe, tout en étant plus simple à exploiter. Sur cette base, l’A1B est généralement évalué à environ 700 MWt. Deux d’entre eux auraient alors une puissance cumulée de 1 400 MWt. Cela ne représente qu’une fraction de ce qu’offrent aujourd’hui les réacteurs commerciaux typiques de production d’électricité aux États-Unis. Dans le même temps, ces réacteurs sont également conçus pour fournir de l’électricité à des régions entières plutôt qu’à une seule base militaire.

Pouvoir utiliser le Gué et d’autres futurs transporteurs, comme les centrales électriques flottantes pour des bases majeures comme Norfolk, pourraient offrir une option de secours utile pour fournir de l’électricité si les sources d’énergie établies devenaient soudainement indisponibles pour une raison quelconque. Les responsables américains tirent de plus en plus la sonnette d’alarme : de nombreuses zones auparavant considérées comme des sanctuaires inaccessibles, y compris sur le territoire américain, pourraient désormais être menacées lors de futurs conflits. L’ampleur et la portée des menaces à longue portée, ainsi que les options permettant de mener des attaques en champ proche, ne cessent de croître. La prolifération de drones d’attaque unidirectionnels à plus longue portée, pour lesquels la barrière à l’entrée est également faible, a eu un impact particulièrement prononcé sur cet écosystème de menaces.

Démontrer la capacité d’un Gué Un porte-avions de classe mondiale destiné à fournir de l’énergie à terre pourrait ouvrir d’autres possibilités opérationnelles. L’armée américaine, dans son ensemble, se concentre de plus en plus sur de nouveaux concepts d’opérations distribuées impliquant des forces largement dispersées, dont beaucoup pourraient être déployées vers l’avant sur des sites d’opérations dotés d’infrastructures établies limitées.

Transformer un porte-avions en centrale électrique flottante pourrait être utile dans un large éventail de scénarios hors combat à l’étranger et au pays, y compris lors de missions de secours en cas de catastrophe. Le rétablissement du courant est souvent un élément essentiel de ces opérations, qui peuvent à leur tour contribuer à rétablir l’accès aux soins médicaux et à d’autres services essentiels.

De nombreuses installations militaires américaines critiques se trouvent elles-mêmes dans des zones sujettes aux catastrophes naturelles, dont les impacts peuvent être graves et avoir des ramifications importantes de second ordre. Les bases constituent également des épicentres de rétablissement, fournissant régulièrement des services essentiels après une catastrophe. Ils pourraient le faire après des attaques ou dans d’autres situations. Il serait essentiel de s’assurer qu’ils disposent d’une alimentation ininterrompue dans l’un de ces scénarios. Il existe également des inquiétudes de longue date quant à la résilience des réseaux électriques américains vieillissants, qui pourraient également constituer un vecteur de menace indirecte, notamment du fait de cyberattaques.

Au cours de son témoignage, le secrétaire par intérim Cao a souligné comment un transporteur servant de centrale électrique pourrait également fournir un autre soutien dans un scénario hors combat.

« L’énergie qui en est produite, nous pouvons… l’utiliser pour un distillateur à quatre étages produisant de l’eau, de l’eau potable fraîche », a-t-il déclaré. « Sur un transporteur, nous pompons chaque jour des millions de gallons d’eau potable fraîche dont le pH est testé à 7 (pH neutre), c’est vrai, que nous pouvons maintenant exporter dans des endroits comme la Californie, où il y a une sécheresse. »

Comme indiqué, rien de tout cela n’est entièrement nouveau. L’armée américaine utilise depuis longtemps des navires, y compris des porte-avions à propulsion conventionnelle, pour fournir de l’énergie à terre. L’un des tout premiers transporteurs américains, l’USS Lexington (CV-2), a contribué à fournir de l’électricité à Tacoma, dans l’État de Washington, entre décembre 1929 et janvier 1930. À l’époque, le réseau de la ville reposait sur des sources d’énergie hydroélectrique, dont la production avait considérablement chuté en raison d’un mélange de facteurs environnementaux. En 1931, Lexington a également amené du personnel médical et de l’aide humanitaire au Nicaragua à la suite d’un tremblement de terre, un des premiers exemples de la valeur générale des transporteurs dans le rôle de secours en cas de catastrophe.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la marine américaine et la marine royale du Royaume-Uni ont utilisé collectivement au moins sept Boucle escortes de destroyers de classe comme centrales électriques flottantes. Le Boucle La classe était bien adaptée à cet usage étant donné son système de propulsion, composé de turbines à vapeur alimentant des moteurs électriques. Au moins un de ces navires, l’USS Donnela été converti à ce rôle après avoir subi de graves dommages lors d’opérations de combat dans l’Atlantique Nord. Il a été jugé trop coûteux de réparer le navire pour le remettre en service dans son rôle d’origine.

Un exemple passé particulièrement pertinent est celui du MH-1A. Il s’agissait d’une centrale nucléaire flottante convertie à partir d’un Liberty Ship de la Seconde Guerre mondiale, initialement nommé SS. Charles H. Cugle et renommé plus tard Sturgis. Le Corps des ingénieurs de l’armée américaine (USACE) a exploité le MH-1A, d’une puissance nominale de 10 MW, et l’a utilisé pour fournir de l’électricité dans la zone du canal de Panama entre 1968 et 1975. Le navire et son réacteur ont ensuite été renvoyés aux États-Unis contigus. Le MH-1A a été vidé de son carburant en 1977. Il est resté entreposé pendant des décennies avant que la décision ne soit finalement prise de le mettre hors service, un long processus qui n’a été achevé qu’en 2018. Sturgis a ensuite été mis au rebut.

Au moment de la rédaction de cet article, il n’est pas clair si la Marine dispose de navires ou de barges en inventaire qui sont explicitement capables de fournir de l’électricité à terre. L’électricité est régulièrement fournie aux navires militaires dans les ports à partir des réseaux à terre, et la possibilité d’envoyer de l’électricité dans l’autre sens, au moins de manière ad hoc, est apparue dans le passé. Par exemple, en 1982, la Marine a envisagé d’envoyer le Los Angeles sous-marin d’attaque de classe USS Indianapolis à Hawaï pour servir de centrale nucléaire flottante à la suite de l’ouragan Iwa. Indianapolis n’a finalement pas été déployé à cette fin dans cette affaire.

Soit dit en passant, la Marine utilise également depuis longtemps des sous-marins à propulsion nucléaire déclassés comme écoles flottantes pour les marins apprenant à exploiter et à entretenir les réacteurs nucléaires.

Il existe des exemples de production d’électricité de navire à terre ailleurs dans le monde. Actuellement, la Russie Académie Lomonossov est la seule centrale nucléaire flottante spécialement construite en service aujourd’hui, et vous pouvez en savoir plus ici. Cependant, la société sud-coréenne Samsung Heavy Industries travaille activement sur une nouvelle conception de centrale nucléaire flottante, et des développements similaires pourraient se profiler à l’horizon ailleurs. Il existe également des modèles de centrales électriques flottantes non nucléaires en service, notamment auprès de la société commerciale Karpowership en Turquie, et en cours de développement.

Des questions subsistent quant à la viabilité de l’emploi de transporteurs de la Marine comme Gué de cette façon aujourd’hui. D’une part, les navires stationnés au port sont intrinsèquement plus vulnérables que ceux en mer. Les transporteurs sont des actifs de grande valeur qui seraient, pour commencer, les principales cibles de tout conflit majeur. L’utilisation d’un transporteur en remplacement des sources d’énergie traditionnelles, en particulier pour une base qui a peut-être déjà été ou est encore attaquée, pourrait s’accompagner d’exigences supplémentaires substantielles en matière de protection des forces. Dans le même temps, les opérateurs sont des plates-formes intrinsèquement bien protégées et relativement renforcées, en particulier contre les menaces bas de gamme et à plus petite échelle.

Il y a aussi une question de capacité opérationnelle. La Marine a actuellement du mal à répondre aux demandes opérationnelles avec les 11 porte-avions dont elle dispose actuellement. Entre les retards persistants dans la construction de nouveaux Gué transporteurs de classe et le calendrier de retraite vieillissement Nimitz navires de cette classe, il est possible que la force diminue davantage à court terme. La Marine vient de prolonger la durée de vie de l’USS Nimitz d’aligner son inactivation imminente sur la date de livraison prévue du deuxième membre du Gué classe, le futur USS John F. Kennedy.

Retirer de la rotation l’un des porte-avions très demandés de la Marine, qui offrent des capacités de projection de puissance uniques, pour les placer dans un port produisant de l’énergie, pourrait s’avérer difficile à vendre. Cela étant dit, les transporteurs qui se trouvent entre les déploiements pourraient être utilisés de cette manière, dans certains cas avec une perturbation relativement minime des autres aspects du cycle de génération de forces. La gravité de l’éventualité en question serait également prise en compte dans l’évaluation par la Marine de ses besoins généraux en forces et de ses priorités.

Il convient de noter ici que l’armée américaine a déjà investi ces dernières années dans d’autres formes de résilience énergétique dans les bases établies, ainsi que dans la capacité de fournir des quantités importantes d’énergie sur des sites avancés. Les commentaires du secrétaire par intérim Cao la semaine dernière sur le test à venir à la base navale de Norfolk ont ​​été motivés par une question sur les travaux en cours sur de nouveaux petits réacteurs nucléaires modulaires, ou SMR, pour aider à alimenter les bases militaires américaines. L’armée américaine est actuellement le principal service chargé de ces efforts, comme vous pouvez en savoir plus ici. L’US Air Force a également été fortement impliquée.

« Nous devons avoir un champion programmatique global pour le programme SMR », a déclaré le chef des opérations navales (CNO), l’amiral Caudle, l’officier supérieur du service, qui a également témoigné à l’audience aux côtés de Cao. « Je pense donc que nous tergiversons un peu, sans vraiment nous poser sur le pilote, ni définir le programme d’enregistrement. »

« Bien que l’Armée puisse être sollicitée pour en être le chef de file global (SMR), je ne vois aucun monde dans lequel la Marine ne participera pas à cette discussion et n’apportera pas son expertise à travers notre (bureau des réacteurs navals) établi de longue date, notre compréhension approfondie de la physique des réacteurs et notre compréhension (de) un fonctionnement sûr. »

Soit dit en passant, la Marine a récemment annoncé son intention d’étendre ses flottes à propulsion nucléaire en utilisant cette méthode de propulsion à l’avenir. Atout cuirassés de classe. Ceci, à son tour, a soulevé de nouvelles questions sur les perspectives de ces navires, sur lesquelles vous pouvez en savoir plus ici.

Quand il s’agit d’utiliser Gué classant les porte-avions comme les centrales nucléaires flottantes, l’essai de cet été aidera à déterminer s’il pourrait s’agir d’une autre mission à ajouter au répertoire de ces navires.