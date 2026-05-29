Les combattants ukrainiens Gripen arriveront en 2027, les missiles météores à longue portée prétendent être inclus

Un calendrier a été fourni pour l’arrivée des chasseurs Saab Gripen en Ukraine, les premiers avions devant être livrés au début de l’année prochaine. De manière significative, en plus de recevoir un autre avion de combat occidental moderne, l’Ukraine s’attend à recevoir des missiles air-air Meteor très performants au-delà de la portée visuelle, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Après avoir rencontré Zelensky aujourd’hui dans la ville d’Uppsala, en Suède, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a annoncé que son pays ferait don de jusqu’à 16 Gripen C/D à l’Ukraine. Il s’agira d’avions d’occasion tirés des stocks suédois, afin d’accélérer la livraison. La remise des avions en Ukraine aura lieu début 2027, a ajouté Kristersson.

Selon les autorités suédoises, la formation des pilotes et techniciens ukrainiens sur le Gripen C/D est déjà en cours et sera élargie cet automne.

À plus long terme, Kristersson a confirmé que l’Ukraine prévoyait d’acquérir un premier lot comprenant jusqu’à 20 versions Gripen E/F les plus avancées. Écrivant sur X aujourd’hui, le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson, a déclaré que le Gripen E/F serait financé par un prêt de 2,9 milliards de dollars de l’Union européenne. L’ambition à long terme reste de 100 à 150 avions Gripen, a-t-il ajouté.

L’Ukraine a l’intention d’acheter 20 avions Gripen E/F. Dans le cadre de cette vente, la Suède fera don de jusqu’à 16 Gripen C/D, y compris des munitions avancées. Pour remplacer les avions donnés, de nouveaux Gripen E/F modernes seront acquis pour l’armée de l’air suédoise. https://t.co/kPHjVDXnSb pic.twitter.com/IxEhsy2yvN – Försvarsdepartementet (@ForsvarsdepSv) 28 mai 2026

Bien qu’il ait une apparence extérieure similaire à celle du Gripen C/D, le Gripen E (et la version biplace Gripen F) est considéré comme un type d’avion complètement nouveau — comme vous pouvez le lire ici.

« L’Ukraine a clairement identifié l’avion Gripen comme une option prioritaire pour son armée de l’air à long terme et a l’intention d’acheter la version la plus récente, le Gripen E », a déclaré Kristersson. « Les négociations sont en cours et nous pourrons transférer ces avions d’ici 2030. »

Dans un communiqué de presse, Saab a réaffirmé qu’elle n’avait encore signé aucun contrat ni reçu de commande concernant le Gripen E/F pour l’Ukraine, ce qui signifie que ce transfert n’existe pour l’instant qu’à titre de déclaration d’intention.

Il s’agit véritablement d’un jour historique pour la coopération entre l’Ukraine et la Suède.

Aujourd’hui, la Suède a mis en place un nouveau programme de soutien, et ce soutien nous ouvre une nouvelle voie pour sauver la vie de nos citoyens – en protégeant nos villes et nos communautés. Ce forfait, d’une valeur de 2,7 $… pic.twitter.com/MANYC96byu – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 28 mai 2026

Virez la Suède ! Tapotez @SwedishPM ! C’est l’Ukraine !

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Дякую, Швеціє! Дякую, Ульфе! Слава Україні!

🇺🇦 🇸🇪

Merci, Suède! Merci Ulf! Gloire à l’Ukraine ! pic.twitter.com/zgbBYVyRPM – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 28 mai 2026

Selon Saab, « les prochaines étapes pour les autorités ukrainiennes et suédoises consisteront à achever les négociations concernant l’acquisition du Gripen E/F par l’Ukraine, qui devraient se dérouler par lots, et Saab soutiendra ce processus ».

Entre-temps, le gouvernement suédois a également annoncé qu’il remplacerait l’avion Gripen C/D donné dans l’inventaire de l’armée de l’air suédoise. « Le dialogue concernant le remplacement par la Suède des capacités données sera bientôt engagé », a déclaré Saab.

En octobre dernier, comme nous l’avons signalé, Kristersson et Zelensky ont signé une lettre d’intention (LOI) comprenant un éventuel accord d’exportation couvrant « probablement entre 100 et 150 avions de combat », selon Kristersson. La LOI a été signée à Linköping, le site de l’usine de fabrication Saab du Gripen.

En ce qui concerne les Gripen d’occasion, l’Ukraine a été associée à plusieurs reprises à un éventuel transfert de Gripen C/D d’occasion de l’armée de l’air suédoise, et Zelensky avait précédemment déclaré qu’il aimerait voir le premier d’entre eux livré à partir de 2026.

Même si les Gripen C/D devraient désormais arriver plus tard que prévu, cela reste un gros problème pour l’armée de l’air ukrainienne. Bien que le service ait déjà reçu des F-16 fournis par l’Occident et un plus petit nombre de Mirage 2000, l’armée de l’air ukrainienne s’appuie toujours fortement sur ses chasseurs de l’ère soviétique. Le MiG-29, en particulier, a été continuellement adapté pour transporter de nouveaux armements, à la fois fournis par l’Occident et développés localement, mais il s’agit d’avions à réaction vieillissants et la flotte a été régulièrement réduite par attrition.

La partie la plus importante du transfert du Gripen concernera peut-être l’armement du chasseur.

Zelensky a spécifiquement mentionné qu’il s’attend à ce que les Gripen C/D soient armés du missile Meteor.

Le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson, a déclaré que le Gripen C/D « peut être livré avec des armes telles que l’IRIS-T, l’AMRAAM et le missile à longue portée Meteor. Il s’agit d’avions, d’armes, de compétences et de maintien en puissance ».

La formation de pilotes et de techniciens ukrainiens est déjà en cours et s’étendra cet automne.

Le Gripen C/D peut être livré avec des armes telles que l’IRIS-T, l’AMRAAM et le missile longue portée Meteor. Il s’agit d’avions, d’armes, de compétences et de maintien en puissance. (2/8) – Pål Jonson (@PlJonson) 28 mai 2026

Plus tôt cette année, le ministère ukrainien de la Défense a confirmé que le Meteor était l’une des armes prévues pour le prochain programme d’aide à la sécurité suédois en faveur de l’Ukraine.

Comme nous l’avons évoqué par le passé, le Meteor fournirait à l’Ukraine une classe d’armes air-air dont elle a cruellement besoin pour rétablir l’équilibre face aux avions de combat russes.

Sans aucun doute, le Meteor fait partie des missiles air-air les plus performants en service opérationnel partout dans le monde. Grâce à sa propulsion statoréacteur, qui peut être étranglée lors des différentes phases de vol, le Meteor est généralement considéré comme efficace contre certains types de cibles jusqu’à environ 130 milles.

Le Meteor dispose également d’un autodirecteur radar actif pour la phase terminale et d’une liaison de données bidirectionnelle qui l’alimente en mises à jour en vol lorsqu’il vole vers sa cible et fournit des informations au pilote dans l’avion de lancement.

Même si le missile air-air avancé à moyenne portée (AMRAAM) AIM-120 qui équipe les chasseurs F-16 ukrainiens dispose également d’un chercheur radar actif, il n’a pas la portée du Meteor.

L’AMRAAM le plus performant identifié comme étant utilisé par l’Ukraine est l’AIM-120C-8, qui est généralement supposé être capable d’atteindre des cibles situées à une distance comprise entre 75 et 100 milles.

Bien entendu, dans les applications pratiques, la portée du Meteor et de l’AMRAAM est affectée par toute une série de facteurs, notamment l’énergie et l’altitude de l’avion de lancement et de la cible.

Cependant, le Meteor pourrait apporter un changement significatif dans l’équilibre de la puissance aérienne au-dessus de l’Ukraine.

La Russie a exploité à plusieurs reprises la longue portée de son missile air-air R-37M, connu par l’OTAN sous le nom d’AA-13 Axehead, en les lançant généralement depuis des avions volant hors de portée des missiles transportés par les chasseurs ukrainiens, ainsi que depuis la plupart des systèmes de défense aérienne basés au sol.

Avec une portée signalée de 124 milles contre certains types de cibles, le R-37M vole vers sa cible sur une trajectoire élevée, contrôlée par un système de navigation inertielle avec correction radio à mi-parcours, et utilise un chercheur radar actif pour son attaque en phase terminale.

Principalement utilisé par les chasseurs multirôles Su-35S Flanker et les intercepteurs MiG-31BM Foxhound, le R-37M est un missile que nous avons examiné en détail par le passé. Cela a longtemps été une épine dans le pied des pilotes de chasse de l’armée de l’air ukrainienne.

Dans le même temps, le Meteor donnerait à l’Ukraine une arme capable de cibler les avions russes délivrant des munitions à distance, là encore hors de portée des défenses aériennes ukrainiennes. Zelensky a déclaré aujourd’hui que le missile « arrêterait les attaques de bombes planantes russes », ce qui constitue un énorme problème pour la défense aérienne ukrainienne depuis l’introduction de cette classe d’armes.

Comme nous l’avons souligné en détail dès avril 2022, outre sa capacité Meteor, le Gripen, même dans ses versions C/D antérieures, serait le meilleur choix pour l’Ukraine.

Conçu pendant la guerre froide pour répondre à la menace soviétique, le Gripen a été conçu pour être efficace, durable et facile à utiliser dans des conditions de guerre. Il a été spécialement conçu pour être entretenu et réarmé par de petites équipes – comprenant souvent du personnel conscrit – tout en opérant à partir d’emplacements dispersés tels que des routes et des pistes d’atterrissage improvisées au lieu de bases aériennes traditionnelles. L’ensemble du concept de l’avion est centré sur le maintien d’opérations de combat dans des environnements exigeants, y compris des conditions météorologiques froides prolongées.

« Le Gripen a été construit pour un pays qui pourrait devoir combattre en infériorité numérique, sous pression et à partir de bases dispersées », a déclaré le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson. « Cela le rend très pertinent pour l’Ukraine : un niveau de préparation élevé, un délai d’exécution rapide, des armes modernes et la capacité d’opérer sous une menace constante », a-t-il ajouté.

Dans l’ensemble, le Gripen est particulièrement compatible avec le style de guerre décentralisé et hautement mobile que l’Ukraine pratique actuellement.

Dans le même temps, il convient de noter que même avec le F-16, l’armée de l’air ukrainienne a développé des tactiques et des équipements pour faire fonctionner ces avions à partir d’endroits dispersés à travers le pays. Même avant le conflit actuel, les combattants ukrainiens s’entraînaient à utiliser les autoroutes comme alternatives aux pistes d’atterrissage traditionnelles.

Une vidéo montre des véhicules destinés à aider aux opérations distribuées des F-16 ukrainiens :

Les capacités du Gripen et du Meteor seraient également améliorées en travaillant en combinaison avec les deux avions aéroportés d’alerte et de contrôle (AEW&C) Saab 340 équipés du radar Erieye qui ont été offerts par la Suède.

Le Saab 340 AEW&C ukrainien peut fonctionner comme une plate-forme de contrôle de chasseur aéroporté en détectant et en suivant les cibles russes, en hiérarchisant les menaces et en ordonnant aux chasseurs de les intercepter. Grâce à son système de liaison de données, l’avion peut également transmettre des mises à jour de guidage à mi-parcours directement aux missiles en vol. En conséquence, les pilotes de chasse n’auront peut-être même pas besoin d’activer leur propre radar lorsqu’ils engagent une cible. Au lieu de cela, le missile peut se voir attribuer une cible avant le lancement, être tiré, puis guidé en continu par les mises à jour de l’avion AEW&C tout au long de son vol.

Les premières preuves de l’utilisation du Saab 340 AEW&C au-dessus de l’Ukraine sont apparues en mars de cette année, mais ses activités sont restées étroitement secrètes.

Les Russes publient des images qui, selon eux, montrent probablement un radar à longue portée suédois Saab 340 AEW&C et un avion de contrôle survolant l’Ukraine. pic.twitter.com/XkFZlok2B3 – WarTranslated (@wartranslated) 20 mars 2026

Ensemble, l’arrivée des missiles Gripen et Meteor représenterait l’une des améliorations les plus importantes jamais réalisées pour l’armée de l’air ukrainienne. Au-delà du simple ajout d’un autre type de chasseur occidental, le package introduirait un avion de combat à capacité de survie élevée et à fonctionnement dispersé, associé à l’un des missiles air-air à longue portée les plus performants au monde et soutenu par les moyens suédois AEW&C.

Même sans le Meteor, le Gripen C/D pourrait aider l’Ukraine à contester l’avantage de longue date de la Russie dans le combat aérien au-delà de la portée visuelle, tout en s’intégrant naturellement dans le modèle opérationnel plus décentralisé que l’armée de l’air ukrainienne a déjà été contrainte d’adopter tout au long de la guerre. Dans le même temps, il offrira une expérience précieuse aux équipages et servira de tremplin pour le futur Gripen E/F.