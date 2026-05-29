Le MQ-28 Ghost Bat survole désormais le Pacifique depuis la base navale américaine

Boeing effectue actuellement des vols d’essai de son drone MQ-28 Ghost Bat au-dessus du Pacifique depuis la base de l’US Navy à Point Mugu, en Californie. L’entreprise affirme que ses principaux objectifs sont de démontrer la maturité du design, initialement développé pour l’Australie, et de promouvoir les ventes à l’exportation. Le choix spécifique du lieu d’essai semble également remarquable étant donné l’implication de Boeing dans les plans en constante évolution de la Marine sur les avions de combat collaboratifs (CCA).

Le MQ-28 a désormais volé au moins trois fois dans la zone maritime de Point Mugu, au large des côtes du sud de la Californie, selon un communiqué de presse de Boeing. Cette vaste gamme est régulièrement utilisée pour un large éventail d’activités de recherche et développement, de test et d’évaluation, ainsi que pour la formation. La base aéronavale de Point Mugu, qui fait partie de la base navale du comté de Ventura, se trouve directement sur la côte, entourée de terres agricoles, avec un accès direct au champ de tir et un risque minimal pour les passants. Son emplacement le rend bien adapté aux opérations aériennes sans équipage, et il joue déjà un rôle majeur à cet égard en ce qui concerne le MQ-4C Triton et la gestion des drones cibles.

« Ces tests montrent la capacité du MQ-28 à fonctionner de manière transparente depuis les installations alliées, ce qui aide Boeing à démontrer la maturité de l’avion et ses opportunités d’exportation potentielles à des clients internationaux en dehors de l’Australie », selon le communiqué de presse de Boeing. « Les tests effectués à Point Mugu valident les systèmes autonomes tout en respectant les autorisations requises en matière d’espace aérien, de sécurité du champ de tir et d’approbations réglementaires. »

Boeing a également décrit cela comme « la première opération internationale du MQ-28 dans l’espace aérien allié », mais on ne sait pas exactement quand la première sortie de Point Mugu a eu lieu.

En décembre, le Pentagone a publié une vidéo du secrétaire Pete Hegseth visitant la base aéronavale de Point Mugu avec un MQ-28 clairement visible en arrière-plan. Cependant, le drone vu dans cette séquence avait également une peinture de style ancien avec une bordure orange haute visibilité. Les photos et vidéos publiées par Boeing avec son annonce des essais en vol de Point Mugu Sea Range montrent un Ghost Bat avec une livrée grise bicolore. Il dispose également d’un système de capteurs infrarouges de recherche et de suivi (IRST) dans le nez, ce que l’on ne voit pas dans l’exemple de la vidéo Hegseth. Le MQ-28 est une conception hautement modulaire, avec la section avant conçue pour être facilement remplaçable.

.@SECWAR a parlé à nos guerriers de la base aéronavale de Point Magu :

Il leur a rappelé que NOUS AVONS LEUR DOS ! pic.twitter.com/SzlklDHbfX – Réponse rapide DOW (@DOWResponse) 6 décembre 2025

Il y a également eu au moins des indications d’essais en vol de Ghost Bat aux États-Unis dans le passé. L’US Air Force avait précédemment déclaré qu’elle avait utilisé au moins un MQ-28 pour soutenir les efforts avancés de développement des avions sans équipage et de l’autonomie.

Boeing lui-même a publié une photo d’un MQ-28, toujours avec le premier schéma de peinture et sans IRST, à l’aéroport MidAmerica à l’extérieur de St. Louis, Missouri, en 2023. Dans ce cas, le Ghost Bat était exposé aux côtés du démonstrateur que la société avait utilisé pour soutenir le développement du drone ravitailleur MQ-25 Stingray pour la Marine.

Le MQ-28 vole en Australie depuis 2021, deux ans après que sa conception a été présentée pour la première fois au public. La filiale australienne de Boeing avait déjà travaillé sur la conception auparavant dans le cadre du programme Airpower Teaming System (ATS) de la Royal Australian Air Force (RAAF). À ce jour, la RAAF a reçu huit Ghost Bats dans une configuration de pré-production Block 1.

Boeing travaille actuellement à la construction du premier d’un lot de neuf drones Block 2, qui sont considérés comme un tremplin intermédiaire vers une version opérationnelle Block 3. Le type Block 3 devrait être nettement plus grand et avoir une plus grande portée. Il comportera également une soute à armes interne pouvant accueillir un seul missile air-air avancé à moyenne portée (AMRAAM) AIM-120, deux bombes de petit diamètre (SDB) GBU-39/B ou des magasins de taille équivalente.

Boeing et la RAAF ont déjà effectué au moins un tir réel d’AIM-120 à partir d’un bloc 1 Ghost Bat, le missile ayant été transporté en l’air sur un pylône externe sous le fuselage du drone.

Les MQ-28 du bloc 1 ont également été utilisés à ce jour pour démontrer d’autres capacités importantes lors des tests. Cela comprend une équipe avec équipage et sans équipage avec des avions aéroportés d’alerte et de contrôle RAAF E-7A Wedgetail et des chasseurs F/A-18F Super Hornet. La capacité d’opérer à partir d’installations alliées, comme le démontre Boeing, selon les sorties de Point Mugu, pourrait être précieuse uniquement pour l’Australie pour les futures opérations de la coalition.

Boeing a également fait part de son intérêt à poursuivre les ventes du MQ-28 en dehors de l’Australie. La société a publiquement désigné le Japon comme client potentiel et a déclaré qu’elle étudiait des opportunités potentielles avec d’autres pays anonymes de la région Indo-Pacifique. En mars, Boeing Australie a annoncé un partenariat avec Rheinmetall en Allemagne pour présenter le Ghost Bat aux forces armées de ce pays. Une version de ce modèle pouvant être transportée avec un crochet de queue a également été proposée au Royaume-Uni dans le passé.

.@RoyalNavy briefing sur les futures capacités rotatives sans pilote à #IMHelicon, mais notez l’atterrissage du porte-avions MQ-28 Ghost Bat… #drone #drones pic.twitter.com/RQhjMAzNRx – Gareth Jennings (@GarethJennings3) 21 février 2023

Ce dernier point nous amène à ce qui est largement absent dans l’annonce de Boeing concernant les essais en vol du MQ-28 depuis Point Mugu : l’US Navy.

En septembre 2025, la Marine a confirmé qu’elle avait attribué à Boeing, ainsi qu’à Anduril, General Atomics et Northrop Grumman, des contrats pour développer des conceptions « conceptuelles » de drones CCA basés sur un porte-avions. À cette époque, le service avait également annoncé que Lockheed Martin était sous contrat pour travailler sur une architecture de contrôle commune.

Comme mentionné, Boeing développe également le MQ-25, dont une version représentative de la production vient de voler pour la première fois en avril. Au-delà de l’importante capacité de ravitaillement en vol et d’autres capacités que le Stingray est sur le point d’apporter aux escadres aériennes de la Marine, le service le décrit régulièrement comme un « éclaireur » pour les futures capacités aériennes sans équipage.

Cela étant dit, les plans de la Marine en matière de CCA sont encore en pleine évolution. Le service, de son propre aveu, est à la traîne de l’US Air Force et du US Marine Corps dans le développement de drones de type CCA.

Les essais en vol effectués actuellement à Point Mugu constituent certainement un développement important pour le programme MQ-28 dans son ensemble, et Boeing espère qu’il ouvrira la porte à de nouvelles opportunités pour le Ghost Bat. Reste à savoir si cela implique ou non une implication plus profonde de la marine américaine.