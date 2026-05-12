Les cuirassés de classe Trump seront propulsés à l’énergie nucléaire

L’US Navy affirme son avenir Atout les cuirassés de classe devraient désormais être à propulsion nucléaire. Il s’agit d’un développement énorme qui aura un impact sur le coût et la complexité de la conception. Gardant ces problèmes à l’esprit, l’ancien secrétaire à la Marine, John Phelan, avait déclaré il y a à peine quatre semaines que cela était « peu susceptible » de se produire.

La Marine a annoncé son intention d’équiper un système de propulsion nucléaire du Atout navires de guerre de classe dans son dernier plan annuel de construction navale, publié plus tôt dans la journée. Le document fait également référence à ces futurs grands combattants de surface sous le nom de BBGN, ou cuirassés à propulsion nucléaire (N) et à missiles guidés (G) (BB). Actualités USNI a été le premier à rendre compte de cette évolution.

Les seuls navires de surface à propulsion nucléaire de la flotte de la Marine aujourd’hui sont ses Nimitz et Gué porte-avions de classe. Le service ne dispose pas d’avion de combat de surface à propulsion nucléaire depuis les années 1990, lorsque le croiseur unique en son genre USS Longue plage et la frégate USS Bainbridgeainsi que quatre Virginie croiseurs de classe (à ne pas confondre avec les suivants Virginie classe de sous-marins d’attaque) ont quitté le service actif. La propulsion nucléaire offre une autonomie fonctionnellement illimitée, ainsi qu’une augmentation majeure de la production d’électricité à bord. Cela s’accompagne également de coûts et de complexité, en termes de conception de base d’un navire et de ce qu’il faut pour l’exploiter et l’entretenir. Nous reviendrons sur ces questions plus tard.

La Marine a maintenant présenté son intention d’acquérir 15 Atout des BBGN de ​​classe, un pratiquement tous les deux ans, entre les exercices 2028 et 2055. Deux devraient également être commandés consécutivement au cours des exercices 2030 et 2031. Une première estimation officielle estime le prix de chacun de ces navires à 17 milliards de dollars. C’est plus que ce que le service prévoit dépenser pour chacune des trois prochaines années. Gué porte-avions de classe mondiale, dont les coûts unitaires projetés varient entre 13 et 15 milliards de dollars environ.

« Notre flotte mérite et notre sécurité nationale nécessite la capacité la plus complète qu’un navire de combat de surface puisse fournir, et pas seulement ce que nous pouvons faire avec des compromis. Le cuirassé à propulsion nucléaire est conçu pour fournir à la flotte une augmentation significative de la puissance de combat grâce à une endurance plus longue, une vitesse plus élevée et l’adaptation aux systèmes d’armes avancés requis pour la guerre moderne », déclare le nouveau plan de construction navale de la Marine. « En ajoutant des capacités au plus haut niveau de la combinaison haut-bas, le rôle principal du cuirassé est de lancer des tirs offensifs à grand volume et à longue portée et de servir de plate-forme de commandement et de contrôle avancée robuste et capable de survivre. Il ne s’agit pas d’un remplacement de destroyer. »

Le plan de construction navale met en évidence différents aspects de l’arsenal prévu sur chacun des Atout des navires de guerre de classe mondiale, notamment sa capacité à lancer un mélange de missiles nucléaires et conventionnels, y compris des types hypersoniques, chargés dans de grands réseaux de systèmes de lancement vertical (VLS). Chacun des navires disposera également d’un railgun électromagnétique, d’une paire de canons navals traditionnels de 5 pouces, d’armes à énergie dirigée par laser et de diverses armes supplémentaires pour la défense rapprochée.

« Une capacité de production d’énergie considérablement accrue offre une capacité de combat sur l’ensemble du spectre électromagnétique, y compris grâce à des outils de guerre électronique et des lasers à haut rendement qui nous permettent de réduire la dépendance à l’égard de munitions à usage unique et coûteuses, tant pour l’attaque que pour la défense », note également le plan de construction navale. « Le volume interne et la capacité d’embarquer un état-major de commandement de flotte nous permettent d’emmener le concept de centre d’opérations maritimes en mer. En tant que plate-forme tactique de commandement et de contrôle, le cuirassé peut diriger un groupe d’action de surface (SAG), intégrer ses systèmes avec un groupe aéronaval (CSG) pour une défense en couches, ou opérer de manière autonome, possédant la capacité organique de vaincre les menaces avancées et de répartir notre capacité de force. »

La Marine a déclaré dans le passé que chacun des Atout Les navires de guerre de cette classe déplaceront environ 35 000 tonnes, soit à peu près trois fois celle de la dernière sous-variante du Vol III du Arleigh Burke destroyer de classe. Ils devraient également mesurer entre 840 et 880 pieds de long, avoir une largeur (le point le plus large de la coque) entre 105 et 115 pieds et pouvoir atteindre une vitesse de pointe supérieure à 30 nœuds.

Comme indiqué, il y a à peine quatre semaines, la Marine repoussait l’idée, du moins publiquement, que le Atout les navires de guerre de classe pourraient être à propulsion nucléaire. Le budget proposé par le service pour l’année fiscale 2027, qui a été dévoilé le mois dernier, décrit les navires comme des BBG non nucléaires qui comprendront « des générateurs diesel, des turbines à gaz et (et) des moteurs de propulsion ».

« Cela (le coût unitaire estimé à 17 milliards de dollars d’un Atout navire de guerre de classe) est la première estimation initiale. Nous verrons où nous nous installerons réellement au fur et à mesure que nous aurons surmonté cette situation et commencerons à rationaliser certains coûts. Voyons donc où nous atterrirons sur ce premier navire, et ensuite quelles économies d’échelle nous amèneront à mesure que nous le parcourrons », avait également déclaré l’ancien secrétaire à la Marine, John Phelan, aux journalistes lors d’une table ronde en marge de l’exposition Sea Air Space 2026 de la Ligue navale le 21 avril.

« Cela pourrait être (à énergie nucléaire), mais c’est peu probable, mais cela pourrait l’être », avait déclaré Phelan à l’époque. « Je pense que nous essayons de comprendre tous les bons compromis. »

Phelan a été licencié de manière inattendue et avec peu d’explications le lendemain, l’officier vétéran de la marine Hung Cao prenant la relève en tant que secrétaire par intérim. Le 23 avril, Le New York Timesa publié un rapport citant des sources anonymes, affirmant que le départ soudain de l’ancien secrétaire à la Marine était lié à des désaccords avec le président Donald Trump sur les projets des cuirassés de classe Trump, y compris les efforts visant à accélérer leur production et leur entrée en service. Il y a eu des rapports soulignant d’autres facteurs dans le licenciement de Phelan, notamment des frictions avec le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth.

« C’est un homme très bon. Je l’ai vraiment aimé, mais il a eu des conflits avec, pas nécessairement avec (le secrétaire) Pete (Hegseth), mais avec d’autres personnes », a déclaré le président Trump lui-même à la presse le 23 avril.

RUPTURE : Le président Trump parle du limogeage du secrétaire à la Marine, John Phelan :

« C’est un homme très bien. Je l’ai vraiment aimé, mais il a eu des conflits, pas nécessairement avec Pete. C’est un dur à cuire, et il a eu des conflits avec d’autres personnes, principalement en ce qui concerne la construction et… pic.twitter.com/xJOhYygka4 – Fox Nouvelles (@FoxNews) 23 avril 2026

« Je pense que c’est une question logique de penser, hé, voici un gros navire capital. Il va transporter beaucoup de charge, vous savez, dans des endroits où nous n’avons pas nécessairement besoin d’une escadre aérienne d’application des frappes comme un grand navire qui commande une flottille », a également déclaré le chef des opérations navales, l’amiral Daryl Caudle, lors d’une table ronde autour du principal symposium annuel de la Surface Navy Association (SNA) en janvier. « Ne serait-il pas logique d’être propulsé par l’énergie nucléaire ? Et cela amène une traînée dans la construction de ce navire qui (sic) sortait vraiment du cadre de ce que nous voulons faire en termes de vitesse pour mettre cet engin à l’eau. Et donc ce que vous faites avec, avec la persévérance que seule l’énergie nucléaire peut faire, c’est que vous finissez par avoir, vous savez, la capacité d’aller produire cela – cela pousse le cuirassé dans un délai qui ne répond tout simplement pas aux besoins opérationnels du navire. «

Le choix désormais d’utiliser des réacteurs nucléaires pour alimenter le Atout Cette classe arrive à un moment où les constructeurs navals des États-Unis sont déjà soumis à de fortes pressions et ont du mal dans de nombreux cas à respecter leur budget et leur calendrier. Newport News Shipbuilding, une division de Huntington Ingalls Industries, est le seul chantier du pays à construire actuellement des navires de surface à propulsion nucléaire de toute sorte, qui sont les Gué porte-avions de classe. Alors que l’USS Gerald R. Ford est en service maintenant, les travaux sur les navires suivants de la classe continuent d’être assaillis par des retards et une augmentation des coûts.

Une pression immense s’exerce également sur les chantiers navals américains qui construisent des sous-marins à propulsion nucléaire. Cette situation a été amplifiée par les projets visant à fournir Virginie bateaux de classe à la Marine royale australienne dans le cadre de l’accord trilatéral de coopération en matière de défense Australie-Royaume-Uni-États-Unis (AUKUS). Les mêmes chantiers sont également responsables de la production du nouveau Colombie sous-marins nucléaires lance-missiles balistiques. Ces bateaux doivent être livrés selon un calendrier serré pour garantir qu’il n’y ait aucune lacune dans la capacité de la triade nucléaire américaine à répondre aux exigences opérationnelles, et qu’il ne reste que peu de marge, voire aucune.

La Marine a également d’autres projets de construction navale. La capacité des chantiers navals des États-Unis, ou leur absence, est un problème de plus en plus préoccupant depuis des années et reste préoccupant malgré les efforts du gouvernement américain pour inverser la tendance ces dernières années. Le nouveau plan de construction navale de la Marine souligne la détermination du service à éviter les pièges du passé en matière de construction navale avec les nouveaux cuirassés.

» Tirant les leçons des programmes de construction navale antérieurs, le plan d’acquisition de Battleship est un excellent exemple de la façon dont nous changeons la façon dont la Marine mène ses activités. Ce sera le premier navire de combat de surface entièrement conçu depuis plus de 30 ans, et nous incorporons délibérément une ingénierie numérique moderne, des pratiques de production avancées et des outils de conception activés par l’IA (intelligence artificielle) pour réduire les coûts et planifier les risques dès le départ « , indique le plan de construction navale. « Pour renforcer cette approche, nous adoptons les meilleures pratiques éprouvées de partenaires étrangers possédant des techniques avancées de construction navale. Cela comprend une ingénierie de production à chargement frontal pour garantir une maturité de conception élevée avant le début de la construction, en utilisant des méthodes de construction modulaires de précision et en intégrant étroitement les équipes de conception, de planification et de production pour minimiser les retouches et accélérer le débit.

« Nous appliquons également une planification de la production à long terme, des disciplines rigoureuses de contrôle des processus et une intégration plus approfondie des fournisseurs pour stabiliser la base industrielle et améliorer la qualité sur les chantiers de construction distribués. Inspirée de la construction navale commerciale, cette approche axée sur le numérique accélérera la conception, réduira les retouches manuelles et créera un lien direct entre la conception et la production », poursuit-il. « Le cuirassé utilisera une architecture hautement modulaire qui permet une construction distribuée sur l’ensemble de la base industrielle tout en permettant aux chantiers navals américains de se concentrer sur l’assemblage final, l’intégration et les tests. Cette stratégie renforce la stabilité de la main-d’œuvre, augmente la résilience de la base industrielle et offre une voie plus prévisible et plus abordable pour mettre en œuvre cette capacité. »

À l’heure actuelle, la Marine envisage toujours de commander le premier Atout navire de guerre de classe, qui devrait s’appeler USS De défiau cours de l’exercice 2028. On s’attend actuellement à ce qu’il n’entre en service qu’à partir de l’exercice 2036. Cela souligne un point supplémentaire : le programme sera reporté dans la prochaine administration présidentielle (et potentiellement au-delà). D’autres changements majeurs pourraient bien être apportés à son ampleur et à sa portée, ou bien il pourrait être purement et simplement annulé, au cours de cette période.

Pour l’instant, du moins, la Marine a décidé de son avenir. Atout des cuirassés de classe propulsés par des réacteurs nucléaires.