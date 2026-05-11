Un développement récent dans la guerre des drones en mer Noire a vu un patrouilleur de la marine russe apparaître avec un écran, communément appelé « cage de protection », au-dessus de sa superstructure pour aider à se protéger contre les drones. Que cette modification soit ponctuelle ou qu’elle fasse partie d’un plan plus large, elle souligne l’omniprésence croissante des menaces liées aux drones, une réalité à laquelle la marine américaine est également de plus en plus confrontée.

Deux photos montrant le projet 21980 de la marine russe Grachonok des patrouilleurs de classe naviguant dans la mer Noire ont été publiés par le conseiller ukrainien à la défense Serhii Sternenko. Les photos auraient été prises ce mois-ci, mais il n’est pas clair si elles montrent le même navire (sur une photo, le drapeau de la marine russe flotte sur un mât, et sur l’autre, ce n’est pas le cas).

Il s’agit peut-être du premier exemple de ce type de protection supplémentaire, désormais couramment utilisée par les deux parties au conflit en Ukraine sur des chars et autres véhicules de combat, installée sur un navire de surface. Cependant, comme nous l’avons signalé par le passé, une cage de protection est également apparue sur au moins un sous-marin lance-missiles de la marine russe, le Toula.

Le navire Projet 21980 est décrit par la Russie comme un bateau anti-saboteur polyvalent. Conçus principalement pour protéger les ports et autres installations navales, ils sont utilisés par la marine russe ainsi que par le service des frontières. Une trentaine de navires ont été achevés depuis 2008.

Selon des sources ukrainiennes, la flotte russe de la mer Noire exploite neuf bateaux du projet 21980, tandis que quatre autres sont affectés au service des frontières.

Déplaçant environ 150 tonnes, le Projet 21980 mesure un peu plus de 100 pieds de long et peut être armé d’une mitrailleuse de 14,5 mm, de lance-grenades anti-sabotage et d’un système de défense aérienne portable de la série Igla (MANPADS). Ironiquement, les médias russes ont, dans le passé, vanté le succès du Grachonok classe lors d’exercices au cours desquels le navire a été utilisé pour détecter et détruire des véhicules aériens sans équipage (ainsi que des navires de surface sans équipage et d’autres cibles de surface de petite taille).

Pr. 21980 Navire anti-saboteur de classe Grachonok P-471 « Vladimir Nosov » (652).

🗺️Baltiisk.

📸 E. Novozhilova (13 février) pic.twitter.com/fomUvRXpNG – Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) 13 février 2025

La cage de margelle couvre la majeure partie de la surface du navire, avec trois niveaux distincts : une première section protégeant la zone située au-dessus de la poupe ; une deuxième section montée au-dessus du pont et faisant saillie vers l’arrière de celui-ci, mais en dessous du réseau d’antennes ; et une troisième section à l’arrière de la superstructure principale. Les côtés du navire semblent totalement non protégés ; cela pourrait bien être pour permettre des opérations normales telles que l’amarrage. De plus, un accès ici est nécessaire pour faire fonctionner les armes, ainsi que le bateau pneumatique à coque rigide (RHIB) qui est généralement rangé à l’arrière, et qui est déployé et récupéré par grue.

Compte tenu du montage normal de la mitrailleuse sur la proue et des lance-grenades tirant vers l’arrière depuis l’arrière de la superstructure, il n’est pas clair comment ces armes fonctionnent une fois la cage de protection installée. A tout le moins, les écrans de protection supplémentaires sembleraient réduire considérablement leurs champs de tir, les limitant à une trajectoire très déprimée.

De plus, même si la cage de protection offre un certain degré de protection aérienne contre les munitions lancées par des drones, il est facile de voir comment un opérateur de drone expérimenté serait capable de trouver une lacune dans la protection. Les drones FPV, en particulier, sont très maniables et ont déjà démontré leur capacité à pénétrer à l’intérieur des véhicules blindés par des écoutilles ouvertes et dans les bâtiments par toutes les ouvertures disponibles. Dans ce cas, faire voler un drone autour des cages statiques ne semble pas trop difficile.

⚡️Un drone kamikaze FPV ukrainien 🇺🇦a volé directement dans l’écoutille d’un char 🇷🇺russe pic.twitter.com/Ii0XXabrxM – 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) 14 décembre 2023

Dans le même temps, la protection ne répond pas à la menace posée par les navires de surface sans équipage (USV, « bateaux-drones ») et les navires sous-marins sans équipage (UUV) qui ont été utilisés à plusieurs reprises pour attaquer des cibles russes dans et autour de la mer Noire.

La menace des drones navals ukrainiens a été récemment soulignée lors d’un incident survenu dans la nuit du 30 avril, lorsque, selon certaines informations, un patrouilleur de classe PSKA-300 du service des frontières a été heurté, près du pont de Kertch. Une photographie publiée par la suite sur la chaîne Telegram montrait une plaque commémorative indiquant que neuf membres de l’équipage russe avaient été tués dans la frappe. Des rapports ukrainiens suggèrent qu’outre le PSKA-300, un projet 21980 Grachonok Un patrouilleur de classe a également été touché lors du même raid.

🚨⚓ RUPTURE : La marine ukrainienne a frappé des patrouilleurs russes gardant le pont de Kertch dans la nuit du 30 avril.

Un patrouilleur Sobol du service des frontières du FSB et un bateau anti-sabotage Grachonok ont ​​été touchés dans la région du détroit de Kertch. https://t.co/dEFbWvQM8M pic.twitter.com/0Ib1M3rbyG — Chat spécial Kherson 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 30 avril 2026

Le PSKA-300 et le Projet 21980 sont tous deux régulièrement utilisés pour patrouiller les eaux autour du pont de Kertch, reliant la Russie continentale à la Crimée occupée, qui est une cible régulière des frappes ukrainiennes.

Dans le même temps, équiper les navires de surface de ce type de protection supplémentaire est une extension logique de la guerre des drones. Les forces russes ont commencé à installer une protection supérieure sur leurs chars dans la perspective de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022. Le blindage de ce type est depuis devenu une caractéristique courante sur les chars et autres véhicules blindés russes et ukrainiens, principalement comme défense contre le FPV et d’autres types de drones commerciaux armés.

À mesure que la guerre progressait, la menace des drones aériens ukrainiens s’est étendue à la mer Noire.

L’été dernier, nous avons rapporté comment l’Ukraine avait commencé à utiliser des soi-disant drones bombardiers lancés depuis des USV pour attaquer des cibles en Crimée. La péninsule occupée est particulièrement riche en cibles, abritant des systèmes de radar et de défense aérienne russes de grande valeur, ainsi que des avions militaires. Dans ce contexte, l’utilisation par l’Ukraine d’armes similaires pour cibler des navires de surface russes en mer Noire ne devrait pas surprendre.

Les drones bombardiers lancés depuis des bateaux-drones offrent divers avantages. Ils donnent aux opérateurs ukrainiens la possibilité de frapper plus d’une cible par drone avec des ogives plus lourdes que celles que transportent habituellement les drones FPV typiques. Ils peuvent également voyager plus loin tout en maintenant leur connexion, car ils n’ont pas besoin de plonger au sol pour atteindre leurs cibles. Comme nous l’avons signalé par le passé, l’Ukraine dispose également de drones bombardiers capables de lancer des munitions guidées avec une puissance de frappe plus importante. Tous ces éléments constitueraient une menace importante pour les navires russes en mer Noire.

Les actions ukrainiennes ont déjà contraint la flotte de la mer Noire à quitter la Crimée et à opérer à partir de Novorossiysk, même si cela n’a pas entièrement éliminé la menace ukrainienne.

Outre les drones bombardiers plus lourds et plus performants, les drones ukrainiens sont également de plus en plus utilisés comme plates-formes de lancement de drones FPV. En 2024, les premières preuves sont apparues que l’Ukraine utilisait une telle capacité, avec des drones aériens lancés depuis des USV dans le cadre de sa campagne d’attaques sur les plates-formes offshore russes.

Entre-temps, il a été rapporté récemment que le drone d’attaque HX-2, du fabricant allemand Helsing, avait été adapté pour être lancé à partir de petits bateaux. La société déclare que les HX-2 disposent de capacités de distance de sécurité et d’intelligence artificielle (IA) qui les rendent résistants aux systèmes de guerre électronique et peuvent être utilisés dans des essaims en réseau.

🇩🇪 Le drone de frappe allemand HX-2, utilisé par 🇺🇦Ukraine, a été adapté pour être déployé depuis des bateaux, – Militarnyi

Helsing a indiqué avoir effectué avec succès le premier lancement du drone depuis un navire côtier. pic.twitter.com/PAujJE2Wd5 —MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) 11 mai 2026

La prolifération croissante des drones FPV et les nouvelles missions pour ces types incluent un accent croissant sur leur utilisation dans une capacité de défense côtière. Ici encore, les patrouilleurs comme le Projet 21980 seraient exposés à des menaces supplémentaires.

Dans l’ensemble, des questions demeurent quant à l’efficacité pratique de la protection des drones sur le patrouilleur du projet 21980. Cependant, l’émergence de cet événement souligne une fois de plus les inquiétudes de la Russie concernant les dangers posés par les drones armés ukrainiens. Il s’agit d’une menace désormais bien réelle dans tous les domaines et qui ne cesse de croître à l’échelle mondiale.