Contraints de se défendre contre des milliers d’attaques de drones et de missiles iraniens avant et après le cessez-le-feu dans la guerre entre les États-Unis et Israël contre l’Iran, désormais interrompue, les Émirats arabes unis (EAU) semblent s’être inspirés de la Russie et de sa guerre avec l’Ukraine pour tenter de sécuriser certaines de leurs installations énergétiques avec d’énormes « cages de survie » métalliques.

Une image publiée sur X par Israël Actualités I24 Le point de vente montre ce qu’il prétend être en cage autour des réservoirs de pétrole près de l’aéroport international de Dubaï. Dans la partie la plus à droite de la photo, on peut voir ce qui semble être une enceinte métallique plus complète de certains réservoirs de carburant, tandis qu’au premier plan, la construction semble avoir lieu sur des cages pour des réservoirs supplémentaires.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. לתעשיית הנפט, סמוך לנמל התעופה pic.twitter.com/mL4n28dBSH – החדשות – N12 (@N12News) 13 mai 2026

Cela semble être la première observation de ces structures aux Émirats arabes unis et dans les pays arabes du Golfe. On ne sait pas exactement quand la construction des structures a commencé ni combien de ces barrières les Émirats arabes unis construisent ou envisagent de construire. Nous avons contacté l’ambassade des Émirats arabes unis à Washington pour plus de détails.

Comme nous l’avons signalé par le passé, l’idée derrière ce type de structures métalliques est d’atténuer les dommages causés par les munitions à revenu élevé en créant une barrière entre le point d’impact de l’arme et la cible. La cage représentée n’est pas conçue pour protéger contre les missiles balistiques iraniens, et même les missiles de croisière pourraient constituer un défi. Ce type de structures est conçu pour aider à se défendre contre les munitions d’attaque à sens unique, telles que le Shahed-136, dont beaucoup ont été lancées par l’Iran contre les Émirats arabes unis. Ils peuvent également protéger contre les petites attaques suicides de drones en champ proche, même si celles-ci n’ont pas constitué un problème majeur aux Émirats arabes unis pendant ce conflit.

Comme indiqué précédemment, même si ces structures sont nouvelles aux Émirats arabes unis, ce n’est pas la première fois que des cages métalliques et même des filets grillagés sont utilisés pour protéger les infrastructures énergétiques critiques. La Russie applique depuis plusieurs années ces mesures sur ses installations de stockage de pétrole pour tenter de les protéger des attaques répétées de drones ukrainiens.

Vous pouvez voir certaines de ces mesures défensives dans les images et vidéos suivantes.

Un réservoir de carburant recouvert de filets de protection contre les drones dans l’une des infrastructures pétrolières russes. pic.twitter.com/5Qm6vpaDJE – Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) 24 août 2024

Réservoirs de carburant sur le territoire de la station linéaire de production et d’expédition « Nurlino » recouverts de filets anti-drones comme visibles sur l’imagerie satellite Google Earth du 17 septembre 2025. https://t.co/FIAQY1zkL1 pic.twitter.com/f0d5q5koxF – Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) 13 mai 2026

🇷🇺La raffinerie de pétrole de Samara, en Russie, a été recouverte de cages de protection anti-drones pic.twitter.com/QFw4mWb9YY – Informateur (@X_Informer_X) 29 septembre 2025

🕸️🔥 Le filet anti-drone n’a pas aidé la raffinerie de pétrole russe pic.twitter.com/HTUZVfOYOy —MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) 18 septembre 2025

Il n’est pas surprenant que les Émirats arabes unis recourent à de telles mesures. Depuis le déclenchement du conflit le 28 février, les Émirats ont été particulièrement touchés par les attaques iraniennes, notamment contre leurs infrastructures énergétiques.

Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis affirme que leurs défenses aériennes « ont engagé un total de 551 missiles balistiques, 29 missiles de croisière et 2 265 drones » tirés par l’Iran.

Les informations relatives à la sécurité alimentaire sont liées à la nécessité de procéder à des opérations supplémentaires.

Les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont engagé l’Iran

Attaques de missiles balistiques et de croisière et de drones#وزارة_الدفاع #وزارة_الدفاع_الإماراتية#MOD#UAEMMinistryOfDefence pic.twitter.com/PvIDnRJw7R – وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) 10 mai 2026

Deux des principales infrastructures énergétiques des Émirats arabes unis – les installations de stockage de pétrole du port de Fujairah et l’installation de traitement du gaz naturel de Habshan – ont été endommagées par des missiles et des drones iraniens. Vous pouvez voir ci-dessous une vidéo de certaines des attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis.

🚨 Attaque de drone signalée dans la zone industrielle des Émirats arabes unis, provoquant un incendie majeur. pic.twitter.com/7CC9rPPRHG – Indice de défense (@Defence_Index) 1er mars 2026

🇮🇷🇦🇪 Les EAU attaqués à nouveau

L’Iran est soupçonné de l’avoir fait en représailles aux frappes d’hier. En attente de commentaires de l’Iran.

Il y a des rapports de FUMÉE à l’aéroport, on ne sait pas si cela est lié à cet événement ou à autre chose. En attente de confirmation.

Le ministère des Émirats arabes unis de… https://t.co/m0cIgIKe9D pic.twitter.com/7pxMki1CFo -Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) 8 mai 2026

⚡🇮🇷🇦🇪 Des drones d’attaque iraniens ont frappé ce matin une infrastructure de stockage de pétrole d’une valeur d’environ 50 milliards de dollars à Fujairah, aux Émirats arabes unis, provoquant un incendie majeur.

Fujairah est notamment le seul grand terminal d’exportation de pétrole des Émirats arabes unis qui contourne le détroit d’Ormuz, désormais fermé. Le pétrole pourrait atteindre 100 dollars cette année… pic.twitter.com/nyIStj7gak – Renseignement de défense (@DI313_) 3 mars 2026

Habshan, la principale usine de gaz naturel fournissant ce carburant aux Émirats arabes unis, « ne retrouvera sa pleine capacité que l’année prochaine, ce qui met en évidence les longs délais de récupération de certaines des infrastructures les plus critiques de la région qui ont été endommagées lors de la guerre en Iran ». Actualités Bloomberg noté.

🚨 L’installation gazière Habshan aux 🇦🇪 Émirats arabes unis ne sera pas rétablie à sa pleine capacité opérationnelle avant 2027 en raison des 🇮🇷 frappes iraniennes.

-Financial Times pic.twitter.com/2Bz0Y9Cy8m – Asad Nasir (@asadnasir2000) 12 mai 2026

L’attaque iranienne la plus récente contre les Émirats arabes unis a eu lieu le 10 mai, plus d’un mois après que les États-Unis et l’Iran se soient mis d’accord sur un cessez-le-feu qui tient à peine. Mais les Émirats n’ont pas seulement pris des mesures défensives. Comme nous l’avons noté plus tôt cette semaine, des informations ont fait état de frappes aériennes secrètes contre des cibles iraniennes.

La vidéo suivante montre le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth présentant la nouvelle approche du Pentagone pour protéger les infrastructures contre les attaques de drones.

Les drones hostiles se multiplient de jour en jour.

C’est pourquoi j’ai réalisé @SecArmy de créer la Force opérationnelle interinstitutionnelle conjointe 401 pour sécuriser notre ciel. pic.twitter.com/0ZbLYpDLaG – Secrétaire à la Guerre Pete Hegseth (@SecWar) 28 août 2025

Le nouveau plan représentait un changement notable de politique au sein du ministère. Depuis des années, les responsables militaires américains ont souvent mis en doute l’utilité et la rentabilité d’investir davantage dans le renforcement physique des bases et autres installations critiques, notamment les abris destinés à protéger les avions des drones et d’autres menaces.

On ne saura si les nouvelles structures que les Émirats arabes unis construisent pour défendre leurs infrastructures énergétiques fonctionnent réellement que si l’Iran lance une nouvelle série d’attaques ciblant ces sites. De toute évidence, le monde observera la situation et prendra des notes.