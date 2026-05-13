Plan d’approvisionnement de 10 000 missiles de croisière à faible coût sur trois ans établi par le Pentagone (mis à jour)

Le Pentagone a présenté son intention d’acquérir au moins 10 000 missiles de croisière à moindre coût au cours des trois prochaines années, ainsi qu’un nombre similaire de missiles hypersoniques Blackbeard relativement « bon marché ». Les nouveaux accords-cadres font partie d’une stratégie plus large visant à renforcer considérablement les stocks américains de munitions de frappe à distance et à préparer la base industrielle pour maintenir ces stocks à l’avenir. Tout cela est considéré comme particulièrement crucial pour répondre aux exigences des futurs combats de haut niveau, comme celui dans le Pacifique contre la Chine, et ce, de manière rentable.

« Le ministère de la Guerre a conclu de nouveaux accords-cadres avec une série de nouveaux entrants et d’innovateurs commerciaux perturbateurs pour étendre de manière agressive les capacités de frappe de l’armée américaine », a déclaré aujourd’hui le Pentagone dans un communiqué de presse. « Les accords avec Anduril, CoAspire, Leidos et Zone 5 lanceront le programme de missiles conteneurisés à faible coût (sic; Missiles) (LCCM), tandis qu’un accord parallèle avec Castelion fait progresser une initiative visant à mettre à l’échelle des solutions hypersoniques à faible coût. »

Le @DeptofWar a conclu de nouveaux accords-cadres avec une série de nouveaux entrants perturbateurs pour étendre de manière agressive les capacités de frappe meurtrières de missiles de croisière et de missiles hypersoniques de l’armée américaine.

Programme de missiles conteneurisés à faible coût (LCCM) :

•Anduril

•… pic.twitter.com/Fr2xAnBM7y – CTO du ministère de la Guerre (@DoWCTO) 13 mai 2026

« Les nouveaux cadres du LCCM donneront lieu à une campagne d’expérimentation et d’évaluation rapide qui aboutira à une évaluation de l’utilité militaire par les composants de service parrains. Conçus pour évoluer au rythme de l’industrie commerciale, les accords établissent les conditions des futurs contrats de production à prix fixe », ajoute le communiqué. « Cet effort permet au Département d’acquérir plus de 10 000 missiles de croisière à faible coût dans ces portefeuilles en seulement trois ans, à partir de 2027. Le Département crée une voie pour une production rapide et reproductible de capacités de frappe mortelles à grand volume. Les accords incluent des coûts unitaires fixes fermes pour les lots de production de 2027 à 2029. «

Anduril a déjà annoncé que sa contribution serait la version lancée en surface de son modèle Barracuda-500M, une arme qui peut également être lancée depuis les airs. L’entreprise affirme qu’elle prévoit de livrer au moins 1 000 de ces armes à l’armée américaine chaque année au cours des trois prochaines années.

Anduril a signé un accord de production avec @DeptofWar pour livrer rapidement le Barracuda-500M lancé en surface à grande échelle.

Missiles abordables conçus pour des frappes de précision à longue portée.

Nous livrerons un minimum de 1 000 cartouches par an pendant trois ans, avec les premières cartouches… https://t.co/j9nlNOE1XR pic.twitter.com/G2Lj6GiemS – Industries Anduril (@anduriltech) 13 mai 2026

Leidos indique qu’il fournira une conception LCCM qui s’appuie sur les travaux existants sur son petit missile de croisière (SCM) AGM-190A à lancement aérien, également connu sous le nom de Black Arrow, développé à l’origine pour le Commandement des opérations spéciales des États-Unis (SOCOM). La société prévoit de livrer 3 000 de ces unités dans le cadre du nouvel accord-cadre.

« D’une taille environ deux fois supérieure à celle de l’AGM-190A, le LCCM offre une efficacité de mission et une capacité de carburant accrues pour maximiser la portée. S’appuyant sur l’héritage du petit missile de croisière Leidos, le LCCM exploite des caractéristiques de conception clés, notamment une cellule modulaire et une architecture de systèmes ouverts d’armes (WOSA) commune pour permettre une intégration, des mises à niveau et une adaptabilité de mission rapides », ajoute le communiqué de presse de Leidos. « La conception utilise également la chaîne d’approvisionnement établie de Leidos et l’approche de production évolutive. Bien qu’initialement lancée au sol, la conception modulaire de LCCM pourrait également prendre en charge l’intégration de plates-formes maritimes et des variantes lancées par voie aérienne. »

A l’heure où nous rédigeons ces lignes, CoAspire et Zone 5, cette dernière récemment rachetée par le norvégien Kongsberg Defence & Aerospace, ne semblent pas avoir publié de communiqué concernant l’annonce LCCM du Pentagone. Cependant, les deux sociétés ont déjà développé des modèles de missiles de croisière dans le cadre du programme ERAM (Extended Range Attack Munition) de l’US Air Force, qui visait d’abord à fournir à l’Ukraine de nouvelles capacités de frappe aérienne à moindre coût. La conception ERAM de CoAspire s’appelle le missile de croisière abordable à adaptation rapide (RAACM), tandis que celle de la zone 5 s’appelle Rusty Dagger.

ERAM alimente également désormais le programme Family of Affordable Mass Missiles (FAMM) de l’Air Force. Le budget proposé par ce service pour l’exercice 2027 prévoyait déjà l’achat de près de 28 000 munitions FAMM au cours des cinq prochaines années.

Au cours de l’exercice 2027, l’US Air Force demande 55 millions de dollars de fonds discrétionnaires et 300 millions de dollars de fonds obligatoires (de réconciliation) pour la famille de missiles de masse abordables (FAMM) afin d’acquérir 1 000 obus All Up Round couvrant à la fois les variantes palettisées (FAMM-P) et luggées (FAMM-L). Le… pic.twitter.com/EgVaefmJgY — Puissance aérienne | MIL-STD (@AirPowerNEW1) 22 avril 2026

CoAspire a parlé dans le passé de versions lancées en surface de son RAACM et de son nouveau RAACM-ER à plus longue portée. La Zone 5 pourrait également chercher à adapter son missile Rusty Dagger existant pour répondre aux exigences spécifiques du LCCM.

« Parallèlement, une fois que Castelion aura terminé les tests et la validation, le ministère attribuera un contrat d’achat pluriannuel de deux ans pour un minimum de 500 missiles Blackbeard par an, avec des options de prolongation jusqu’à cinq ans », note également le communiqué de presse du Pentagone publié aujourd’hui. « Pour encourager davantage l’expansion des installations autofinancées de Castelion, le Département recherche activement les autorisations et les crédits nécessaires pour acheter plus de 12 000 missiles Barbe Noire sur cinq ans. »

Castelion a déjà développé une version lancée au sol de Barbe Noire pour l’armée américaine. Le mois dernier, la société a officiellement annoncé qu’elle avait reçu un contrat distinct de la part de l’US Navy pour une version lancée par voie aérienne destinée à armer les F/A-18E/F Super Hornets de ce service.

Retour sur le vol d’essai le plus important de Castelion en 2025 sur notre chemin vers une dissuasion crédible. Grâce à @Saronique pour fournir un support de télémétrie embarqué autonome qui a permis la capture de données critiques.

Nous nous préparons à un programme d’essais en vol encore plus exigeant en… pic.twitter.com/BWigwRKFku – Castelion (@Castelion) 2 février 2026

« La campagne d’expérimentation et d’évaluation du LCCM sera dirigée par le Bureau du sous-secrétaire à la guerre pour la recherche et l’ingénierie, le Army Program Acquisition Executive Fires servant de partenaire de transition et de responsable des acquisitions pour les achats », selon le Pentagone. « Pour lancer cette initiative, le Département achètera des missiles d’essai auprès des quatre sociétés LCCM à partir de juin 2026, jetant ainsi les bases de la phase d’évaluation du programme. Ces accords ont été élaborés en étroite coordination avec le Programme d’acquisition d’armes exécutif de l’US Air Force, le Centre de gestion des ressources de test et plusieurs composantes du Département de la Guerre, y compris le Bureau du sous-secrétaire à la guerre pour l’acquisition et le maintien en puissance. «

Il convient de souligner ici que le problème auquel le LCCM et l’accord-cadre tangentiel avec Castelion sont censés répondre, celui d’un besoin critique de production à grande échelle de munitions de frappe rentables, n’est pas nouveau. Les dépenses en munitions air-sol et sol-sol critiques, ainsi qu’en intercepteurs anti-aériens, par l’armée américaine, ainsi que par ses alliés et partenaires, dans les conflits de ces dernières années n’ont fait que souligner la nécessité vitale de renforcer ces stocks. La demande de munitions à distance, en particulier, serait bien plus grande dans tout futur combat de haut niveau contre un adversaire quasi-égal comme la Chine. C’est un scénario dans lequel les forces américaines pourraient facilement se retrouver chargées de poursuivre des dizaines de milliers de cibles, dès la phase d’ouverture.

En outre, les munitions existantes sont souvent de conception sophistiquée et leur production prend des mois, voire des années. L’accent mis par le Pentagone sur « les nouveaux entrants perturbateurs et les innovateurs commerciaux », plutôt que sur les principaux entrepreneurs américains de défense établis de longue date, avec ses accords-cadres récemment annoncés, est extrêmement significatif en soi. Il s’agit du dernier exemple en date d’un abandon majeur de l’attribution de contrats de grande envergure à de grands fournisseurs historiques, contribuant ainsi à diversifier la base industrielle et à promouvoir la concurrence. Cela signifie également s’éloigner des entreprises habituées à des accords d’approvisionnement et de production à très long terme.

L’effort LCCM fait suite à des années de travail dans la recherche de munitions à distance moins coûteuses, en particulier par l’US Air Force. Ceci est souligné par le fait que toutes les sociétés citées aujourd’hui ont déjà des conceptions pertinentes sur lesquelles elles ont travaillé sous contrat avec l’armée américaine. Ceci, à son tour, a déjà conduit à une explosion du marché des munitions de cette catégorie générale, dont beaucoup brouillent de plus en plus la frontière entre les drones kamikaze à longue portée, les missiles de croisière traditionnels et les leurres. Il convient également de noter que les nouvelles munitions à moindre coût ne sont pas destinées à remplacer les conceptions sophistiquées existantes, mais plutôt à former un mélange précieux de capacités haute-basse offrant un mélange plus rentable et plus flexible d’options pour frapper des cibles.

L’armée américaine et la marine américaine ont également déjà réalisé des investissements importants dans des lanceurs conteneurisés capables de tirer divers types de missiles à plus longue portée.

Si les cadres annoncés aujourd’hui produisent les résultats promis, ils pourraient contribuer à jeter les bases de la production de munitions de frappe à moindre coût pour les années à venir.

Mise à jour : 18 h 20 HNE –

Zone 5 a maintenant fourni une déclaration concernant l’annonce d’aujourd’hui du Pentagone.

« Zone 5 est fière de s’associer au ministère de la Guerre dans le cadre du programme de missiles conteneurisés à faible coût afin de fournir à nos combattants une capacité de frappe abordable et évolutive, nécessaire pour dissuader et vaincre les menaces émergentes », a déclaré Thomas Akers, PDG de Zone 5 Technologies. « Ce programme reflète exactement la direction que doit prendre l’innovation américaine en matière de défense : un développement plus rapide, une production à la demande et des armes en grand volume pouvant être déployées au rythme pertinent. Nous sommes honorés de faire partie de cet effort visant à étendre la base industrielle de munitions et à renforcer l’arsenal américain. »