Les F-35 israéliens recevront des réservoirs de carburant externes

Israël s’apprête à renforcer les capacités de son chasseur F-35I Adir, en finançant une nouvelle mise à niveau du réservoir de carburant externe qui augmentera le potentiel de l’armée de l’air israélienne pour mener des frappes à longue portée. Cette annonce intervient après que les avions à réaction ont été témoins d’actions intensives visant des cibles en Iran au cours des campagnes de cette année et de l’année dernière. Dans le processus, la flotte a fonctionné à un rythme d’opérations qui a soulevé des questions sur la capacité d’Israël à fournir un soutien adéquat en matière de ravitaillement. La nouvelle modification du F-35I contribuera à résoudre ce problème.

Le ministère israélien de la Défense a confirmé aujourd’hui que le développement et l’intégration des réservoirs de carburant externes sur le F-35I seront réalisés par la filiale Cyclone d’Elbit Systems. Elbit affirme que l’accord est évalué à plus de 34 millions de dollars et concernera des chars basés sur une conception Cyclone existante initialement développée pour le F-16.

𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐥𝐨𝐧𝐠-𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬.@Israël_MOD a signé un contrat avec Cyclone, une filiale en propriété exclusive d’Elbit Systems, pour développer et intégrer une capacité à portée étendue pour l’avion de combat F-35 « Adir », fabriqué par… pic.twitter.com/cTRsjawIR9 – Systèmes Elbit (@ElbitSystemsLtd) 14 mai 2026

« La nouvelle capacité devrait étendre la portée opérationnelle de l’avion, réduire la dépendance au ravitaillement en vol et améliorer la flexibilité opérationnelle pour les missions à longue portée », a ajouté la société.

Basée sur la référence au F-16, l’annonce a été largement interprétée comme faisant référence au externe larguer des réservoirs, mais il reste possible, bien qu’improbable, que le F-35I reçoive une sorte de réservoir de carburant conforme et encastré. Cela pourrait avoir un impact réduit sur la furtivité et les performances globales, mais impliquerait probablement également un changement de forme et des modifications importants de la cellule. L’intégration et la mise en service opérationnel de réservoirs de ce type seraient un processus complexe et potentiellement très long, car ils perturberaient la ligne de moulage hautement quantifiée et peu observable de l’avion. Cependant, Israël a de l’expérience dans l’exploitation de F-15 et de F-16 avec des chars conformes.

Évidemment, l’ajout de réservoirs de carburant externes de toute sorte au furtif F-35, je dégraderai ses caractéristiques peu observables. Cependant, étant donné que l’armée de l’air israélienne accorde une grande importance à sa capacité à mener des frappes à longue portée, cela est clairement considéré comme un compromis valable. Si la mise à niveau implique des chars largables, ils pourront également être largués, éventuellement avec leurs pylônes, ce qui signifie qu’ils pourraient être abandonnés avant de pénétrer dans un système de défense aérienne hostile, par exemple. Cela ne serait le cas que pour des missions à longue portée extrêmement risquées et ne pourrait pas être maintenu pendant de longues campagnes. Ils pourraient également être largués en cas de menace, redonnant au F-35I une agilité critique et une signature radar plus faible.

Il existe également des moyens d’atténuer la pénalité que les réservoirs largables imposent aux avions furtifs. En témoignent notamment les nouveaux réservoirs de carburant du F-22 Raptor de l’US Air Force, qui sont considérés comme un ajout essentiel pour garantir que le chasseur soit capable de mieux couvrir les vastes distances impliquées dans un éventuel conflit futur dans l’Indo-Pacifique.

Les nouveaux réservoirs à facettes et à faible traînée du F-22, comme les plus anciens, peuvent être largués du jet pour restaurer toute l’étendue de ses performances et réduire davantage sa section efficace radar. Cependant, Lockheed Martin dit s’attendre à ce que le Raptor entre en combat direct, au moins dans certains scénarios, avec les chars installés.

Des signaux constants indiquent également qu’une sorte d’extension de la portée du F-35I israélien est en préparation.

En 2021, une annonce énigmatique de Lockheed Martin a confirmé que la société travaillait avec un acheteur étranger anonyme pour développer une modification du F-35 à hauteur de dizaines de millions de dollars en travaux de support technique. Une amélioration du transport de carburant israélien était une possibilité, comme vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

Puis, en 2022, des rapports distincts ont été publiés suggérant qu’Israël avait développé un moyen non spécifié d’étendre la portée de ses F-35I, leur fournissant prétendument une portée suffisante pour atteindre des cibles en Iran sans avoir besoin de ravitaillement en vol. Les rapports de 2022 auraient pu impliquer une version prototype des réservoirs mentionnés dans l’annonce d’aujourd’hui, un autre type de transport de carburant externe, ou ils auraient pu être erronés.

Plus récemment, juste avant la dernière campagne contre l’Iran, l’ambassadeur israélien aux États-Unis, Yechiel Leiter, a fourni ce qui était probablement la première confirmation officielle que les réservoirs de carburant à extension d’autonomie du F-35I étaient déjà en service. Dans une interview à la mi-février, il a déclaré : « Nous avons développé des réservoirs de carburant qui étendent l’autonomie de l’avion sans compromettre la furtivité. » La manière exacte dont cela a été réalisé n’a pas été révélée, mais même de petits réservoirs internes peuvent être une possibilité, tout en présentant également un sérieux défi technique.

Aux États-Unis, les réservoirs de carburant externes à extension d’autonomie pour le F-35 sont également réapparus en 2025 dans le cadre de l’effort de modernisation en cours du bloc 4 pour ces avions, des années après l’élimination de l’exigence de réservoirs largables rationalisés. Le Pentagone a confirmé qu’il étudierait la faisabilité de toutes les formes de réservoirs de carburant externes, y compris les réservoirs sous les ailes, pour les trois variantes du F-35.

Parmi ceux-ci, le réservoir largable d’origine de 480 gallons a été abandonné après l’apparition de problèmes d’aérodynamique et de séparation des magasins. La conception ultérieure de 460 gallons n’a pas non plus été retenue, et il a été constaté qu’une traînée supplémentaire érodait également l’augmentation de l’autonomie.

Il est remarquable que Semaine de l’aviation précédemment signalé qu’Israeli Aerospace Industries (IAI) et Cyclone avaient travaillé sur les deux une conception de réservoir conforme pour le F-35I et le réservoir largable de 600 gallons.

En tant que version spécifique israélienne du F-35A conventionnel à décollage et atterrissage, l’Adir intègre déjà d’importants systèmes développés en Israël. Beaucoup d’entre eux ont été testés sur une version unique spécialement équipée de l’avion, arrivée dans le pays en 2020. Les ajouts israéliens comprennent des systèmes de guerre électronique ainsi que des armes. La flotte de F-35I devrait être armée de la bombe à guidage de précision Rafael SPICE, mais pourrait éventuellement inclure des missiles air-air et d’autres armes.

Dans le même temps, les points d’attache des magasins intérieurs du F-35 sont toujours équipés pour le transport de réservoirs de carburant externes, ce qui suggère que l’introduction de cette capacité, y compris sur la variante F-35I spécifique à Israël, ne serait peut-être pas trop compliquée.

L’exigence israélienne selon laquelle le F-35I doit être moins dépendant du ravitaillement en vol est particulièrement importante. L’armée de l’air israélienne exploite actuellement une flotte composée seulement d’environ sept Boeing 707 vieillissants. La dépendance excessive à l’égard de ces pétroliers vieillissants pour les missions à longue portée a conduit à des spéculations antérieures selon lesquelles l’armée de l’air israélienne s’est appuyée sur le soutien en ravitaillement de l’armée de l’air américaine lorsqu’elle est entrée au combat. Le Pentagone a nié cette information.

Dans le même temps, un ensemble de frappes qui ne nécessite pas le soutien des pétroliers est, à certains égards, plus flexible et plus résistant. De plus, la capacité de survie des avions de ravitaillement traditionnels dans ou à proximité d’un espace aérien contesté devient une préoccupation croissante. Pendant ce temps, Israël commence maintenant à moderniser sa flotte de ravitailleurs, le premier de ses KC-46 les plus modernes ayant commencé ses essais en vol au début du mois.

Israël a également montré précédemment qu’il était prêt à dégrader les caractéristiques furtives du F-35I pour augmenter sa capacité de frappe. Le type a été vu effectuer des sorties d’attaque avec des munitions externes, démontrant le soi-disant « mode bête » du F-35, avec des charges sur les pylônes sous les ailes.

Israël a utilisé à plusieurs reprises ses F-35I pour frapper des cibles à la fois plus proches d’Israël et beaucoup plus loin. En 2018, il est devenu le premier opérateur à utiliser l’avion à réaction pour des opérations offensives. Parallèlement, elle a également enregistré des succès dans les combats aériens contre des drones hostiles.

L’année dernière, l’Adir a participé à des frappes contre l’infrastructure nucléaire iranienne. Selon certaines informations, les combattants israéliens atterrissaient souvent dans des fumées après leurs premières sorties au cours de ce conflit. Avec ces avions fonctionnant à la limite de leur endurance, le manque de carburant constituait une menace sérieuse, et il est peut-être surprenant qu’aucun n’ait été perdu. Des chars largables externes ont également été trouvés à plusieurs endroits dans l’est de l’Irak, ce qui indique leur utilisation pour maximiser les taux de sortie à longue portée au début du conflit.

Le F-35I a également joué un rôle important en frappant des cibles iraniennes lors de la campagne conjointe américano-israélienne lancée fin février de cette année.

L’effort israélien contre l’Iran, l’opération Lion’s Roar, a également vu un Adir israélien remporter la première victoire aérienne d’un F-35 contre un avion avec équipage. Le 4 mars, lors d’un incident dont vous pouvez en savoir plus ici, un F-35I a abattu un entraîneur de combat iranien Yak-130 Mitten au-dessus de Téhéran.

Le commandant de l’armée de l’air Tomer Bar félicite le pilote du F-35I « Adir » qui a abattu le tout premier avion de combat iranien au-dessus de Téhéran pic.twitter.com/hBTisPSo0s – i24NEWS anglais (@i24NEWS_EN) 4 mars 2026

L’importance du F-35I pour Israël a également été démontrée par l’augmentation successive des commandes du pays pour ce type.

Plus tôt ce mois-ci, il a été confirmé que l’armée de l’air israélienne allait recevoir un quatrième escadron de F-35I, renforçant ainsi son inventaire de chasseurs avec 25 appareils supplémentaires.

En 2023, Israël a choisi d’acheter un troisième escadron de F-35I, couvrant 25 avions supplémentaires. Ce lot devrait être livré à partir de 2028.

Une fois que les quatre escadrons seront opérationnels, Israël disposera d’un total de 100 F-35I.

D’ici peu, nous verrons probablement au moins certains de ces avions dotés de la mise à niveau à long rayon d’action annoncée aujourd’hui. La nature précise de ces réservoirs de carburant externes sera alors enfin révélée.