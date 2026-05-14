Les cuirassés de classe Trump à propulsion nucléaire inverseront l’une des « plus grandes erreurs » de la marine : le patron de la marine

L’amiral Caudle, ainsi que le secrétaire par intérim de la Marine Hung Cao et le commandant du corps des Marines, le général Eric Smith, ont témoigné aujourd’hui devant les membres du comité des services armés de la Chambre des représentants. L’audience était axée sur la demande de budget du ministère de la Marine pour l’exercice 2027. La Marine a révélé qu’elle avait décidé Atout Les navires de guerre de cette classe comporteront la propulsion nucléaire dans son dernier plan de construction navale à long terme, publié lundi.

« Je sais qu’il y a eu de nombreuses conversations et questions ces derniers jours concernant l’annonce de la Atout Le cuirassé de classe sera propulsé par l’énergie nucléaire. Et comme vous le savez, la Virginie a une longue histoire dans la construction navale nucléaire. Quels plans de conception spécifiques pouvez-vous partager à ce stade et pouvez-vous expliquer comment l’énergie nucléaire permettrait à ce système de réussir ? » Le représentant John McGuire, républicain de Virginie et ancien US Navy SEAL, a directement demandé à l’amiral Caudle.

« Monsieur, nous avons abandonné l’énergie nucléaire de surface il y a plusieurs décennies, et cela a été l’une des plus grandes erreurs que la Marine ait jamais commise, et nous la ramenons », a déclaré le chef des opérations navales en réponse. « Nous avons besoin de navires de surface à propulsion nucléaire pour soutenir les opérations de combat avec nos porte-avions à propulsion nucléaire. »

Bien qu’elle soit un opérateur majeur de sous-marins à propulsion nucléaire, les porte-avions de la Marine sont actuellement ses seuls navires de surface à propulsion nucléaire. Le service disposait auparavant d’un mélange de combattants de surface à propulsion nucléaire. Cela comprenait trois navires uniques en leur genre, le croiseur USS Longue plagele destroyer USS Truxtun (plus tard recatégorisé en croiseur), et la frégate USS Bainbridge. Il y avait aussi deux Californie classe et quatre Virginie croiseurs de classe, ce dernier à ne pas confondre avec les suivants Virginie classe de sous-marins d’attaque. Tous ces navires sont entrés en service dans les années 1960 et 1970. Chers et complexes à exploiter par rapport aux navires similaires à propulsion conventionnelle, ils ont tous été retirés du service dans les années 1990 dans le cadre du retrait de l’armée américaine après la guerre froide.

Comme Caudle l’a souligné, le principal avantage de la propulsion nucléaire est sa portée fonctionnellement illimitée puisque les réacteurs navals peuvent fonctionner pendant des décennies sans avoir besoin d’être ravitaillés. Dans le contexte de navires modernes dotés d’armes et d’autres systèmes toujours plus avancés, cela peut également offrir une augmentation importante de la production d’énergie à bord. Comme indiqué, cela a un coût. Aujourd’hui, la Russie est le seul pays au monde à posséder un avion de combat de surface à propulsion nucléaire, le Kirov croiseur de bataille de classe Amiral Nakhimov. En matière de navires de surface à propulsion nucléaire de toute nature, le porte-avions français Charles de Gaulle est le seul autre exemple. La Russie possède également plusieurs brise-glaces à propulsion nucléaire, mais ceux-ci sont exploités par la société nucléaire publique Rosatom.

« Imaginez à quoi cela aurait ressemblé dans le Golfe Persique si j’avais eu là-bas un cuirassé à propulsion nucléaire pour donner la puissance aérienne, de défense et de tir (sic) qu’il pourrait soutenir – faire tourner les navires qui roulent, qui ont besoin d’essence autour de lui », a poursuivi Caudle aujourd’hui dans sa réponse à la question du représentant McGuire. « Il est donc impératif de développer ce niveau de capacité de charge utile. »

Les responsables de la marine ont déjà reconnu que les attaques iraniennes contre des pays amis au Moyen-Orient au cours d’opérations récentes avaient considérablement perturbé les chaînes logistiques établies. En particulier, cela a eu un impact sur la manière dont le service fournissait du carburant aux navires de guerre à propulsion conventionnelle dans la région, comme vous pouvez en savoir plus ici.

Les menaces pesant sur les approvisionnements en carburant seraient un élément dont la Marine devrait tenir compte dans tout conflit futur, en particulier dans un combat de haut niveau contre la Chine à travers les vastes étendues du Pacifique. Il existe d’autres exigences logistiques que les navires nucléaires ont encore en commun avec leurs homologues à propulsion conventionnelle, comme la nourriture pour l’équipage et le carburant pour tout avion embarqué. Même avec la propulsion nucléaire, la maintenance et d’autres exigences signifient que les navires ne peuvent pas rester en mer indéfiniment.

« Nous avons l’intention, avec tout ce que nous pouvons, d’utiliser les technologies pull-through, (y compris) les éléments sur lesquels nous avons travaillé avec le DDG(X) », a ajouté l’officier supérieur de la Marine, parlant des plans pour le Atout classe spécifiquement. « Il aura le radar SPY-6. Il aura le système de combat Baseline 10 Aegis. Il passera, bien sûr, par l’A1B. » Gué centrale nucléaire de classe mondiale et toute la conception qui va avec. La seule chose intrinsèquement nouvelle sera la coque elle-même, et donc la plupart des accessoires qu’elle contient. Et je dirais que l’énergie dirigée (les armes) et le tir ascendant seront également nouveaux.

Caudle avait pour la première fois partagé les détails du réacteur A1B lors d’une autre audience relative au budget plus tôt cette semaine. On savait auparavant que le Atout Le programme de cuirassé de classe tirerait parti des travaux antérieurs effectués en relation avec le destroyer de nouvelle génération DDG(X), aujourd’hui disparu.

Plusieurs types d’armes à énergie dirigée par laser, ainsi qu’un canon électromagnétique, sont des éléments essentiels du programme d’armement prévu pour le futur. Atout navires de guerre de classe. Ils devraient également être chargés d’un mélange de missiles nucléaires et conventionnels, y compris de types hypersoniques, dans plusieurs grands réseaux de systèmes de lancement vertical (VLS), et disposer d’une paire de canons navals traditionnels de 5 pouces.

La Marine a précédemment déclaré que les cuirassés, désormais également appelés BBGN, déplaceraient environ 35 000 tonnes. C’est à peu près trois fois celui de la dernière sous-variante du Vol III du Arleigh Burke destroyer de classe. Le Atout les navires de cette classe devraient mesurer entre 840 et 880 pieds de long, avoir une largeur (le point le plus large de la coque) entre 105 et 115 pieds et pouvoir également atteindre une vitesse de pointe supérieure à 30 nœuds.

Il convient de noter ici que les commentaires de Caudle aujourd’hui représentent un énorme changement de ton par rapport à la façon dont il avait parlé précédemment de la perspective de la propulsion nucléaire pour le Atout classe. S’adressant à la presse lors du principal symposium annuel de la Surface Navy Association (SNA) en janvier dernier, il avait notamment semblé minimiser cette possibilité.

« Je pense que c’est une question logique de penser, hé, voici un gros navire capital. Il va transporter beaucoup de charge, vous savez, dans des endroits où nous n’avons pas nécessairement besoin d’une escadre aérienne chargée de l’application des frappes, comme c’est le cas d’un grand navire qui commande une flottille », a-t-il déclaré à l’époque. « Ne serait-il pas logique d’être propulsé par l’énergie nucléaire ? Et cela amène une traînée dans la construction de ce navire qui (sic) sortait vraiment du cadre de ce que nous voulons faire en termes de vitesse pour mettre cet engin à l’eau. Et donc ce que vous faites avec, avec la persévérance que seule l’énergie nucléaire peut faire, c’est que vous finissez par avoir, vous savez, la capacité d’aller produire cela – cela pousse le cuirassé dans un délai qui ne répond tout simplement pas aux besoins opérationnels du navire. «

Le mois dernier, l’ancien secrétaire à la Marine, John Phelan, avait également déclaré que Atout des navires de classe à propulsion nucléaire étaient peu probables, en raison de la nécessité d’équilibrer les coûts et la complexité avec des exigences de calendrier agressives. Phelan a été licencié de manière inattendue deux jours seulement après avoir fait ces commentaires. Selon certaines informations, des désaccords sur les plans concernant les cuirassés en particulier, ainsi que d’autres frictions au sein de l’administration Trump, ont été pris en compte dans son limogeage.

« C’est un homme très bon. Je l’ai vraiment aimé, mais il a eu des conflits avec, pas nécessairement avec (le secrétaire) Pete (Hegseth), mais avec d’autres personnes », a déclaré le président Trump à propos de Phelan lors d’un discours à la presse le 23 avril.

RUPTURE : Le président Trump parle du limogeage du secrétaire à la Marine, John Phelan :

« C’est un homme très bien. Je l’ai vraiment aimé, mais il a eu des conflits, pas nécessairement avec Pete. C’est un dur à cuire, et il a eu des conflits avec d’autres personnes, principalement en ce qui concerne la construction et… pic.twitter.com/xJOhYygka4 – Fox Nouvelles (@FoxNews) 23 avril 2026

Dans l’état actuel des choses, la Marine ne compte toujours pas commander le premier Atout cuirassé de classe jusqu’à l’exercice 2028 et/ou voir ce navire entrer en service avant l’exercice 2036. Le premier exemple, au moins, a actuellement un coût unitaire estimé à environ 17 milliards de dollars, ce qui est considérablement plus que le prix prévu de l’un des quatre prochains. Gué porte-avions de classe.

Il existe deux autres chantiers dans le pays qui fabriquent des sous-marins à propulsion nucléaire, et tous deux sont déjà sous pression pour répondre aux demandes de la Marine. Il est particulièrement nécessaire de respecter le calendrier avec les nouveaux Colombie des sous-marins nucléaires de classe missile balistique pour éviter toute lacune en matière de capacité en ce qui concerne la partie maritime de la triade de dissuasion nucléaire américaine. Plans supplémentaires à fournir maintenant Virginie des sous-marins de cette classe à la Marine royale australienne, que l’amiral Caudle a déclaré aujourd’hui soutenir avec véhémence, ne peuvent qu’ajouter encore à cette charge de travail.

L’industrie navale américaine, collectivement, a d’autres exigences pour continuer à produire des navires de guerre à propulsion conventionnelle comme Arleigh Burke des destroyers de classe également. Il s’agit d’une industrie qui s’est globalement contractée à un degré inquiétant depuis la fin de la guerre froide, surtout si on la compare à la tendance complètement opposée qui a été observée en Chine. Les efforts visant à revigorer les chantiers navals américains et les défis constants auxquels la Marine est confrontée dans ce domaine ont été des points clés de discussion lors de l’audition d’aujourd’hui de la commission des services armés de la Chambre des représentants.

La large déclaration de soutien faite aujourd’hui par l’amiral Caudle à une marine de surface à propulsion nucléaire soulève désormais la question supplémentaire de savoir si le service pourrait être intéressé à étendre cette capacité au-delà du Atout classe. Certains des anciens combattants de surface à propulsion nucléaire de la Marine étaient dérivés de conceptions à propulsion conventionnelle. Dans le même temps, une telle décision se heurterait à la même capacité de construction navale et à d’autres questions auxquelles sont confrontés les nouveaux cuirassés.

Juste quand il s’agit du Atout classe, les plans pour les navires pourraient facilement encore évoluer, voire même prendre fin complètement. Le calendrier établi prévoit désormais que le programme de cuirassés se poursuivra jusqu’à la prochaine administration présidentielle, où la fortune d’une nouvelle marine de surface à propulsion nucléaire pourrait changer radicalement.