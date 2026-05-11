Les galaxies C-5 devraient continuer à voler jusqu’en 2050 alors que leur état de préparation chute à 37 %

L’US Air Force déclare qu’elle ne s’attend pas à ce que le dernier de ses énormes avions cargo C-5M Galaxy soit remplacé par une plate-forme de transport aérien de nouvelle génération (NGAL) avant l’année fiscale 2050. C’est environ cinq ans plus tard que le calendrier de retrait de la flotte C-5M que le service avait établi l’année dernière. Le NGAL devrait également supplanter le C-17A Globemaster III, mais il est prévu que ces avions continuent de voler jusqu’en 2075. Les C-5 sont un élément essentiel de la force de transport aérien stratégique actuelle de l’Air Force, mais ils ont une longue histoire d’être difficiles à entretenir malgré des améliorations majeures dans le passé.

Le dernier calendrier d’extinction du Galaxy et les détails sur les plans à court terme pour NGAL sont contenus dans la demande de budget de l’Air Force pour l’exercice 2027. Le service compte actuellement 52 C-5M dans son inventaire, qui ont tous été mis à niveau à partir d’anciennes variantes B et C, dont la dernière a été construite en 1989. En service jusqu’en 2050, cela signifie que les exemplaires les plus jeunes auront 61 ans au moment de leur retraite. L’Air Force a également récemment révélé que le taux de capacité de mission de la flotte de C-5 avait chuté à 37 pour cent. L’Armée de l’Air possède également 222 C-17A, dont elle a acquis le dernier en 2013. Ni le C-5 ni le C-17 ne sont encore en production aujourd’hui.

Le C-5M est aujourd’hui le plus grand avion de transport du service militaire américain et l’un des plus utilisés opérationnellement au monde. En plus de pouvoir accueillir une masse et un volume de charge utile beaucoup plus importants que le C-17A, il présente l’avantage de pouvoir charger du fret et du personnel à partir des extrémités avant et arrière, et ce simultanément. Le Galaxy offre une capacité unique au sein de l’armée américaine pour déplacer par voie aérienne des charges utiles surdimensionnées et inhabituelles, notamment des satellites et d’autres éléments liés à l’espace. Les services du C-5 restent très demandés, comme le montre le soutien apporté aux opérations en cours contre l’Iran, ainsi que pendant la préparation de ce conflit, ainsi que d’autres éventualités au Moyen-Orient au cours des dernières années.

« Conformément à l’orientation stratégique de (la) Force aérienne, le financement des efforts de modernisation du C-5 soutient les efforts d’analyse des alternatives (AoA) et de développement de concepts du transport aérien de nouvelle génération (NGAL) », selon les documents budgétaires du service pour l’exercice 2027. « NGAL devrait remplacer provisoirement entièrement la flotte de C-5M au cours de l’exercice 2050 et maintenir le programme Strat Air (sic) de 223 avions C-17 et 52 avions C-5 conformément à la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) de l’exercice 2013. »

L’Armée de l’Air demande 8,9 millions de dollars pour soutenir l’AoA NGAL et les travaux de développement de concepts associés via la ligne d’efforts de modernisation du C-5 au cours de l’exercice 2027. Cela s’ajoute aux 200 000 $ de financement reçus pour NGAL dans cette partie du budget au cours de l’exercice 2027. Le processus AoA offre un moyen d’évaluer les options potentielles et d’affiner davantage les exigences relatives aux nouveaux systèmes d’armes et autres capacités.

« Les efforts de NGAL comprendront, sans toutefois s’y limiter, l’analyse opérationnelle, le développement de concepts et le cadre stratégique d’acquisition pour préparer l’approbation de l’étape A et l’entrée dans la phase de maturation technologique et de réduction des risques (TMRR) d’un programme majeur d’acquisition de défense », notent en outre les documents budgétaires.

Comme mentionné, l’Air Force a publié l’année dernière un document de stratégie de transport aérien stratégique qui prévoyait le remplacement des C-5M d’ici le milieu des années 2040.

« Avec une analyse accélérée des alternatives (AoA) NGAL au cours de l’exercice 27 (exercice 2027) et un processus d’acquisition ininterrompu avec un financement cohérent, le premier avion NGAL pourrait être produit dès l’exercice 38 », indique le document de stratégie de recapitalisation du transport aérien, daté du 18 novembre 2025. « On estime que le programme NGAL atteindra sa capacité opérationnelle initiale (COI) au cours de l’exercice 41. »

« Un avion NGAL remplacera un avion C-5M jusqu’à ce que l’ensemble de la flotte C-5M soit retiré. Ensuite, la flotte C-17A sera remplacée par NGAL selon un échange de un pour un », ajoute le document. « Une capacité de transport aérien inter-théâtre ininterrompue est primordiale pour les opérations mondiales lors de la recapitalisation de la flotte. Les projections actuelles de recapitalisation nécessitent la viabilité du C-5M jusqu’en 2045 et celle du C-17A jusqu’en 2075. »

Sonkiss est commandant adjoint de l’Air Mobility Command (AMC). Elle occupe le poste de commandant par intérim de l’AMC depuis que son prédécesseur, le général John Lamontagne, est devenu vice-chef d’état-major de la Force aérienne en janvier.

Comme nous l’avons mentionné, les C-5 de l’Armée de l’Air constituent des moyens de transport aérien stratégiques clés, mais ils sont également vieillissants et de plus en plus difficiles à maintenir en service. Maintenir la flotte Galaxy en vol présente déjà des défis importants depuis des années.

Lors d’une audition devant le House Appropriations Committee en avril, le chef d’état-major de l’armée de l’air, le général Kenneth S. Wilsbach, a déclaré aux membres du Congrès que le taux de capacité de mission du C-5 était tombé à 37 %, soulignant encore davantage ces difficultés.

« Cela doit être le cas », avait déclaré le lieutenant-général Sonkiss lors de la table ronde de février lorsqu’on lui a demandé s’il était raisonnable de s’attendre à ce que le C-5 reste viable même jusqu’en 2045.

« Définissez le risque. Je n’essaie pas d’être péjoratif ici, mais de quel risque voudriez-vous que je parle ? » » a-t-elle ajouté lorsqu’on l’a interrogé sur les risques que cela pourrait entraîner. « Il y a un risque financier à devoir entretenir un avion plus ancien. Et nous avons montré dans l’Armée de l’Air que nous sommes capables de le faire. Le C-5, nous avons investi beaucoup d’argent pour le garder à bord, et il l’est, et il n’y a aucun autre avion qui puisse fournir la capacité que le C-5. »

« Nous avons démontré à maintes reprises que lorsqu’on demande à cet avion (le C-5) d’être performant, il le fait. Nous continuerons donc à investir », a-t-elle poursuivi. « Ce que j’aimerais que nous fassions, cependant, c’est de passer de l’obligation d’investir autant d’argent dans quelque chose de vieux à la voie d’une flotte modernisée. »

Compte tenu notamment des commentaires de Sonkiss sur les attributs uniques du C-5, des questions ont également déjà été soulevées quant à la viabilité d’un remplacement commun pour cet avion et le C-17A. Le Globemaster III est également un élément essentiel et très demandé de la force de transport aérien stratégique américaine aujourd’hui, mais il s’agit d’un avion très différent avec ses propres capacités distinctes. En particulier, le C-17 offre des performances significatives sur terrain court et accidenté qui lui permettent d’avancer très loin de lourdes charges utiles pour un avion de sa taille, même en l’absence de pistes améliorées. Il a été conçu dès le départ pour transporter des unités terrestres prêtes au combat, y compris des chars et autres blindés lourds, vers des zones d’atterrissage sur ou du moins à proximité des lignes de front, ainsi que pour larguer des parachutistes dans ces mêmes zones.

Il y a aussi la question d’un écosystème de menaces en constante expansion, dans lequel l’Armée de l’Air espère inclure des missiles anti-aériens d’une portée allant jusqu’à 1 600 milles d’ici 2050. Cela posera des défis croissants aux avions avancés, sans parler des types non furtifs et volant plus lents. Les principaux moyens de soutien, comme les avions de transport et les ravitailleurs aériens, seraient également des cibles privilégiées lors de tout conflit, et encore plus dans un combat de haut niveau, comme celui contre la Chine dans le Pacifique.

Une société, Radia, propose activement un nouvel avion de transport plus gros que le C-17 et le C-5, et conçu avec un haut degré de flexibilité opérationnelle à l’esprit, pour répondre aux besoins NGAL de l’Armée de l’Air. Le développement de cet avion, appelé Windrunner, a commencé à l’origine en mettant l’accent sur le transport de composants surdimensionnés pour les éoliennes, et sa portée projetée est plus courte que celle du Galaxy ou du Globemaster III. Dans l’ensemble, Windrunner est encore dans une phase très ambitieuse, comme vous pouvez en savoir plus ici.

Lockheed Martin et Boeing, entre autres, ont également présenté publiquement divers concepts de transports avancés et de pétroliers ces dernières années. Cela inclut les types furtifs et les conceptions de corps d’ailes mixtes. Un avion BWB pourrait également offrir un degré plus limité de faible observabilité (furtivité) ainsi qu’une capacité de charge utile interne importante.

Il y a également eu un chevauchement important dans les travaux sur les futurs concepts de transport aérien et les conceptions potentielles de ravitailleurs aériens de nouvelle génération, quelque chose que l’Air Force espérait également mettre en service dans les années 2040. Le budget proposé par l’Armée de l’Air pour l’exercice 2027 déplace les travaux sur les futures capacités de ravitaillement en vol de ce qui avait été appelé le système de ravitaillement en vol de nouvelle génération (NGAS) vers un nouvel effort baptisé Advanced Tanker Systems.

« Nous passons à ce qu’on appelle les systèmes avancés de ravitaillement », a déclaré le major général de l’armée de l’air Frank Verdugo, sous-secrétaire adjoint de l’armée de l’air chargé du budget, lors d’un briefing sur le déploiement de la dernière demande du service le mois dernier. « Il vise à offrir plus d’options que le simple NGAS et à garantir que nos futurs systèmes avancés de pétroliers soient plus résilients et puissent fonctionner dans des environnements contestés. »

Ce que cela signifie lorsque l’Air Force pourrait voir un pétrolier de nouvelle génération entrer en service, et comment cela pourrait être pris en compte dans NGAL, n’est pas clair. Les plans actuels de ravitaillement en vol du service prévoient davantage d’achats de KC-46 dans les années à venir, ce qui augmentera la taille totale de la flotte objective. Les KC-135 plus anciens devraient rester en service pendant des années.

La future stratégie de transport aérien de l’Armée de l’Air n’a clairement pas encore été pleinement consolidée, les C-5 devant désormais rester en service jusqu’à l’exercice 2050.