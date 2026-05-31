Les nouveaux drones de surveillance ULTRA turbocompressés de l’USAF se dirigent vers le Moyen-Orient

L’US Air Force prévoit d’envoyer une nouvelle version du drone ULTRA (Unmanned Long-endurance Tactical Reconnaissance Aircraft) semblable à un planeur et doté d’un moteur turbocompressé au Moyen-Orient pour une évaluation opérationnelle. L’ULTRA Turbo peut voler plus vite et plus haut que la conception originale, tout en étant capable de rester en l’air plusieurs jours à la fois.

Des exemples antérieurs du drone ULTRA, développé par DZYNE Technologies, ont déjà mené au moins une évaluation opérationnelle au Moyen-Orient, en 2024. Géré par l’Air Force Research Laboratory (AFRL), le programme ULTRA est l’une des nombreuses voies que le service a suivies ces dernières années pour trouver des moyens de fournir une couverture aérienne persistante supplémentaire de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) et ce, à un coût relativement faible. L’importance de cette capacité supplémentaire au Moyen-Orient, en particulier, n’a été soulignée que par les récentes opérations de combat actives contre l’Iran et le blocus actuel des ports iraniens. Ces capacités seraient également utiles ailleurs dans le monde, notamment lors d’opérations dans les vastes étendues du Pacifique.

La demande de budget de l’Air Force pour l’exercice 2027 comprend des détails sur la nouvelle évaluation opérationnelle prévue et d’autres plans pour le programme ULTRA. En avril, DZYNE a annoncé avoir obtenu un nouveau contrat pour la fourniture d’avions ULTRA Turbo supplémentaires à l’AFRL.

« Le financement de l’exercice 26 (année fiscale 2026) soutiendra une OCONUS OA (évaluation opérationnelle en dehors de la zone continentale des États-Unis) dans la zone de responsabilité (AOR) du CENTCOM (Commandement central américain), qui constitue la prochaine étape (tests opérationnels et évaluation) dans le développement du système ULTRA », selon les documents budgétaires de l’Air Force. « Cette évaluation commencera avec l’OA d’OCONUS au cours de l’exercice 26. Le financement de l’exercice 27 poursuivra l’OA et financera les améliorations des capacités nécessaires pour répondre aux besoins des utilisateurs. »

Les drones ULTRA de l’Air Force ont une configuration dite « Multi-INT », selon les documents budgétaires du service, mais aucune autre précision n’est fournie. Ce terme est généralement utilisé pour désigner un mélange de capteurs pouvant inclure des caméras électro-optiques, infrarouges ou hyperspectrales ; radars avec modes d’imagerie à synthèse d’ouverture et d’indicateur de cible mobile au sol ; et/ou des suites de renseignement électromagnétique. Des drones ULTRA ont déjà été vus au moins avec des tourelles de capteurs sous leur fuselage.

Les documents budgétaires notent également que la nouvelle version du drone est propulsée par un Rotax 916, un moteur d’avion à quatre cylindres à pistons. Le Rotax 916 est également utilisé sur un certain nombre d’avions ultralégers civils, ainsi que sur d’autres drones conçus pour un usage militaire, notamment l’Hermes 900 d’Elbit en Israël.

« Le nouveau moteur libère de la puissance et des capacités opérationnelles à des altitudes supérieures à 25 000 pieds, ce qui améliore la flexibilité de la mission d’ULTRA et améliore sa résilience par mauvais temps », a déclaré DZYNE dans un communiqué de presse annonçant le premier vol de la nouvelle version l’année dernière.

En février, DZYNE a annoncé que l’ULTRA Turbo avait « effectué un vol représentatif de la mission atteignant 60 heures à 25 000 pieds d’altitude et une vitesse réelle de 100 nœuds (KTAS) ».

Au moment de la rédaction de cet article, le site Web de la société indique que la conception de base ULTRA peut rester dans les airs pendant plus de 70 heures, voler à des altitudes allant jusqu’à 25 000 pieds et à des vitesses allant jusqu’à 96 nœuds, et transporter une charge utile pesant 450 livres. ULTRA Turbo cherche à troquer une certaine endurance (la durée de vol maximale indiquée est supérieure à 60 heures) contre une vitesse et un plafond opérationnel accrus (120 nœuds et jusqu’à 30 000 pieds).

Une augmentation de la vitesse réduirait le temps nécessaire pour se rendre à une zone opérationnelle désignée et en revenir, en particulier si elle est très éloignée du point de lancement. Cela pourrait également augmenter le temps passé en station.

Surtout pour une conception de type planeur, la possibilité de voler à des altitudes plus élevées peut offrir des avantages en matière d’économie de carburant. Il élargit également le champ de vision disponible pour les capteurs, notamment lors de l’utilisation d’un modèle de vol incliné pour scruter plus profondément une zone cible à une distance de sécurité. Comme DYZNE l’a noté dans des communiqués de presse précédents, la possibilité de fonctionner à un plafond plus élevé offre également des avantages lorsqu’il s’agit de surmonter les intempéries.

DYZNE a également décrit la famille ULTRA, dont la conception de base est basée sur un planeur de sport commercial, comme étant relativement bon marché à acquérir et à exploiter, bien que le coût unitaire exact et le coût horaire de vol ne soient pas clairs. Les drones auraient également une faible empreinte déployée. L’Air Force demande actuellement 16,57 millions de dollars pour poursuivre les travaux sur l’ensemble du programme ULTRA au cours de l’exercice 2027.

Ce que nous savons de l’évaluation opérationnelle de 2024 donne une idée plus pratique des capacités offertes par la conception ULTRA avant même d’obtenir un nouveau moteur turbocompressé. Il semblerait qu’il s’agissait de drones effectuant des sorties depuis la base aérienne d’Al Dhafra, aux Émirats arabes unis, vers l’Afghanistan, à des milliers de kilomètres de là, et vice-versa. À l’époque, l’armée de l’air utilisait également des MQ-9 Reapers pour ces missions, mais ces drones n’offraient qu’un temps de stationnement limité après avoir transité depuis le golfe Persique via la mer d’Oman et le Pakistan.

Soit dit en passant, les MQ-9 volant à basse altitude ont continué d’être un élément clé de l’écosystème aérien militaire américain ISR au Moyen-Orient depuis l’évaluation opérationnelle ULTRA en 2024. Lors d’une audience la semaine dernière, le chef d’état-major de l’armée de l’air, le général Kenneth Wilsbach, a déclaré que le Reaper avait été « peut-être l’acteur le plus précieux » dans le dernier conflit avec l’Iran, malgré des dizaines de pertes signalées. La demande continue de couverture MQ-9, mais aussi la vulnérabilité croissante de ces drones, avaient déjà été soulignées lors de précédentes opérations visant les militants Houthis au Yémen.

Les MQ-9 Reapers semblent faire BEAUCOUP de travail contre les cibles terrestres mobiles et les vaisseaux dans Epic Fury. -Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 5 mars 2026

Comme mentionné, ULTRA n’est pas non plus le seul effort que l’Air Force et d’autres branches de l’armée américaine ont déployé ces dernières années pour contribuer à fournir une couverture ISR plus persistante dans des environnements qui ne nécessitent pas un atout aussi sophistiqué que le RQ-180. Les drones et les ballons conçus pour opérer dans la stratosphère ont également suscité un intérêt majeur, notamment pour leur utilisation au Moyen-Orient et dans le Pacifique et aux alentours. Il s’agit de plates-formes qui peuvent être utilisées comme nœuds de communication à haute altitude et même potentiellement pour lancer des charges utiles plus petites, notamment des drones ou des munitions.

La poursuite des travaux sur ULTRA intervient à un moment où l’Air Force réfléchit à nouveau à ce qui pourrait succéder au MQ-9. Les exigences que le service a présentées publiquement jusqu’à présent, notamment une autonomie allant jusqu’à 932 milles et une autonomie de 20 heures, suggèrent une conception qui aurait moins de portée que l’ULTRA ou l’ULTRA Turbo. Le service souhaite également que le remplacement du Reaper soit moins coûteux et facilement productible, permettant ainsi à une plus grande « masse » d’être engagée plus librement dans des environnements à plus haut risque. Cela pourrait laisser ouvert un espace opérationnel dans lequel une flotte élargie de drones ULTRA pourrait s’insérer dans le cadre d’un plus large éventail de capacités.

Dans l’ensemble, bien que le programme ULTRA soit encore relativement petit, il continue de croître en ampleur et en portée, les drones retournant désormais au Moyen-Orient avec de nouveaux moteurs turbocompressés.