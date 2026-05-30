Les projets du Pentagone visant à suivre les avions depuis l’orbite se sont accélérés grâce au nouvel accord SpaceX de 4 milliards de dollars

L’US Space Force a attribué à SpaceX un contrat de 4,16 milliards de dollars pour aider à accélérer les travaux sur ce qui pourrait être un réseau de capteurs d’indicateurs de cibles mobiles aériennes (AMTI) basés dans l’espace qui pourrait changer la donne. Le service espère désormais disposer d’une « capacité précoce » en orbite d’ici 2028, soit des années avant les délais avancés par les responsables dans le passé.

Les projets d’une constellation de satellites AMTI étaient directement liés à une tentative de l’année dernière de supprimer les achats d’avions aéroportés d’alerte précoce et de contrôle E-7 Wedgetail, une chose que le Pentagone a maintenant complètement abandonnée après l’intervention du Congrès. Bien que l’Air Force avance à nouveau avec l’E-7, qui succédera à ses avions vieillissants E-3 Sentry Airborne Warning and Control System (AWACS), l’objectif final reste de pousser à terme la plupart, sinon la totalité, des tâches AMTI dans l’espace.

« La méthode de longue date utilisée par les plates-formes aéroportées militaires pour suivre des cibles en mouvement est confrontée à des défis constants à mesure que les adversaires développent des systèmes d’anti-accès/déni de zone (A2/AD) de plus en plus sophistiqués », a déclaré la Force spatiale dans son communiqué de presse sur le nouvel accord avec SpaceX aujourd’hui. « Pour compléter (sic; compléter) la détection aéroportée traditionnelle, la nécessité d’une architecture de suivi à plusieurs niveaux et hautement résiliente est évidente. SB-AMTI vise à améliorer les capacités de la Force spatiale auprès de la Force conjointe grâce à la mise en place d’une capacité mondiale persistante de détection et de suivi des cibles aéroportées depuis l’espace. »

La Force spatiale a décrit l’accord de 4,16 milliards de dollars avec SpaceX pour le programme SB-AMTI (Space-Based Airborne Moving Target Indicator) comme un « accord concurrentiel d’autre autorité de transaction (OTA) », plutôt qu’un contrat traditionnel. L’accord a été conclu via le bureau du Portfolio Acquisition Executive for Space-Based Sensing & Targeting (PAE SBST).

« Cette première récompense devrait permettre de déployer une constellation de satellites d’ici 2028, fournissant ainsi à la Force conjointe une capacité précoce à éliminer les angles morts opérationnels », selon le communiqué de la Space Force.

Dans le passé, les responsables américains ont généralement évoqué la possibilité que l’AMTI spatial devienne une réalité dans les années 2030. Des travaux sont également en cours pour mettre en orbite les tâches d’indicateur de cible mobile au sol (GMTI).

Certains tests de prototypes de capteurs AMTI en orbite sont déjà en cours depuis au moins un an, voire beaucoup plus, mais ces travaux ont été fortement classifiés. Outre l’US Air Force et la Space Force, qui relèvent toutes deux du Département de l’Air Force, le National Reconnaissance Office (NRO). Le NRO, dont les activités sont entourées d’un lourd secret, est une organisation militaire américaine qui constitue la principale branche américaine du renseignement par télédétection.

« Les capacités qui se produisent dans l’espace dépassent de loin nos attentes », a déclaré le général de division de l’armée de l’air de l’époque, Christopher Niemi, lors d’une audience plus tôt cette année dans le cadre d’une réponse à une question sur les projets pour l’E-7. Il a refusé de donner plus de détails publiquement. Niemi, qui a depuis été promu lieutenant général, est actuellement chef d’état-major adjoint de l’armée de l’air pour la modernisation des forces et chef de la modernisation du service.

On pourrait penser qu’il y aurait des frictions entre l’Air Force et la Space Force maintenant que l’AMTI, le GMTI et plusieurs missions principales sont partagées ou font une forte transition vers l’orbite. Pas tout à fait. https://t.co/VWMav3Js75 pic.twitter.com/oRzxlsXgWM — Puissance aérienne | MIL-STD (@NatSecLedger) 29 mai 2026

« Une constellation plus grande et distribuée aurait la capacité de surveiller simultanément de vastes étendues de la Terre et, en fonction de la taille de la constellation, au moins de manière beaucoup plus persistante, voire transparente. Cela pourrait rendre difficile, voire impossible, pour un adversaire de dissimuler des activités intéressantes. Un taux de revisite très faible, voire l’élimination totale du taux de revisite, pourrait même ouvrir la possibilité d’une couverture continue en « streaming » d’un emplacement depuis une orbite terrestre basse. Cela serait également essentiel pour une couverture GMTI persistante qui suit les mouvements du sol en temps réel et qui sera en fait suffisamment fidèle pour guider les armes sur ces pistes. Il est possible que le suivi aérien soit également une fonction, même dans une mesure plus limitée. Le système aéroporté d’alerte et de contrôle (AWACS) E-3 Sentry sera également remplacé au moins partiellement par des capacités spatiales, ainsi que le E-7 Wedgetail.

« Il y a aussi de fortes chances qu’il s’agisse d’un autre type de système, peut-être pour exécuter une imagerie optique/infrarouge à large zone avec des capacités exotiques pour assurer le suivi. Nous ne le savons tout simplement pas. »

« Quoi qu’il en soit, oui, nous parlons de la possibilité d’un ciblage et d’une surveillance panoptiques ou quasi panoptiques depuis l’espace. »

« De plus grandes capacités collaboratives, en particulier celles rendues possibles par l’utilisation des technologies d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle (IA), pourraient aider à trouver des cibles d’intérêt et des anomalies beaucoup plus rapidement que jamais. Cela pourrait également ouvrir la porte à des capacités de collecte, d’affectation/reattribution de tâches plus autonomes et à d’autres capacités. Les zones d’intérêt qui nécessitent une couverture transparente pourraient avoir des satellites supplémentaires réaffectés sur l’orbite nécessaire afin de le faire automatiquement, sans avoir besoin d’une déconfliction humaine ni même d’une direction directe de l’opérateur. «

Il n’est pas difficile d’imaginer comment la constellation de satellites décrite ici modifierait fondamentalement la capacité de l’armée américaine non seulement à repérer et suivre des cibles à l’échelle mondiale, mais également à fermer les chaînes de destruction pour les engager, même à très longue distance. Cela a des implications énormes pour la future guerre réseaucentrique où toutes sortes de capacités tangentielles seront de plus en plus mises en réseau. Cela pourrait avoir un impact sur la façon dont les avions tactiques seront équipés à l’avenir, y compris sur la nécessité de disposer de leurs propres radars. Ils pourraient au moins avoir moins besoin d’utiliser leurs propres radars pour guider les missiles, même si aucun réseau de capteurs dans l’atmosphère terrestre ne dispose de données pertinentes à fournir.

Contrairement au fait de devoir compter sur un seul avion dans un seul lieu de surveillance, un réseau de capteurs spatiaux composé d’un très grand nombre de satellites individuels serait également très résistant aux attaques, ainsi qu’à d’autres pertes dues simplement à des pannes techniques ou à d’autres facteurs.

Cela étant dit, les responsables américains ont été ouverts sur les défis potentiels lorsqu’il s’agit de faire des capacités AMTI spatiales une réalité, même par rapport à l’établissement de réseaux GMTI en orbite.

« Donc, GMTI (capacité d’indicateur de cible mobile au sol) et AMTI (capacité d’indicateur de cible mobile aérienne) semblent être très proches, simplement parce qu’une petite lettre est tout ce que vous avez changé, (mais il) s’avère qu’ils sont assez différents », a déclaré le chef des opérations spatiales, le général Chance Saltzman, officier supérieur de l’US Space Force, lors d’un point de presse en marge d’une conférence en décembre 2025, selon Briser la défense. « Ce qu’il faut pour réaliser l’AMTI est différent de ce qu’il faut pour réaliser le GMTI. »

« Les choses au sol se déplacent plus lentement que les choses dans les airs, donc (elles) nécessitent différents niveaux de pistes de fidélité », a-t-il ajouté.

« Les données (AMTI) dont la communauté du renseignement et les combattants ont besoin présentent un défi multi-phénoménologique qui nécessite une orchestration automatisée des collecteurs du NRO, un transport de données à faible latence et une fusion rapide des données grâce aux capacités inégalées de communications spatiales et d’architecture au sol du NRO », a également déclaré un porte-parole du NRO. Briser la défense plus tôt cette année.

Il convient de noter ici que les satellites équipés de capteurs ne constituent qu’un élément de l’équation globale. Des réseaux de communication robustes, résilients et sécurisés seront essentiels pour acheminer les données collectées là où elles doivent aller. Il s’agit d’un domaine distinct dans lequel SpaceX joue déjà un rôle de plus en plus central avec ses réseaux Starlink et Starshield, comme vous pouvez en savoir plus ici. Les relais de communication laser devraient constituer une autre capacité de support clé.

Dans son annonce d’aujourd’hui, la Space Force a explicitement souligné que SpaceX ne serait pas la seule entreprise à soutenir les efforts du SB-AMTI à l’avenir et qu’elle avait établi un « pool de fournisseurs » plus large.

« En utilisant ce cadre multi-fournisseurs, nous capitalisons sur la capacité établie de l’industrie et évaluons et intégrons en permanence la meilleure technologie pour mettre en œuvre cette capacité essentielle à grande vitesse et à grande échelle », a déclaré le colonel de la Force spatiale Ryan Frazier, PAE SBST par intérim, dans un communiqué. « Nous ne nous appuierons pas sur un seul fournisseur ; au lieu de cela, nous nous associons à un pool très diversifié de fournisseurs traditionnels et non traditionnels, chacun apportant diverses capacités pour prendre en charge l’architecture SB-AMTI, garantissant ainsi à la Force interarmées l’accès à une base industrielle solide et compétitive pour l’avenir. »

Ce sont tous des facteurs qui devraient également jouer un rôle important dans l’évolution de l’initiative de défense antimissile Golden Dome. Il a déjà été question de la possibilité pour Golden Dome de tirer parti des travaux existants, y compris des programmes sous l’égide du PAE SBST, pour aider à accélérer la mise en service d’au moins une couche initiale de capacités.

Il convient également de réitérer que l’armée de l’air va de nouveau de l’avant avec le programme E-7 et que les capacités aériennes traditionnelles d’AMTI devraient rester un élément important des opérations militaires américaines dans un avenir proche.

Cela étant dit, le nouvel accord de 4,16 milliards de dollars avec SpaceX montre clairement que la Force spatiale poursuit ses projets de réseau de capteurs AMTI basés dans l’espace, dans l’espoir qu’au moins une première capacité opérationnelle puisse être en place au cours des deux prochaines années.