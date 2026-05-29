Trump déclare qu’il lève le blocus naval contre l’Iran (mis à jour)

« Les navires coincés dans le détroit en raison de notre incroyable et sans précédent blocus naval, qui va maintenant être levé, pourraient entamer le processus de ‘rentrer chez eux’! », a proclamé Trump sur Truth Social, faisant référence au détroit d’Ormuz. Le point d’étranglement stratégique a été en grande partie fermé à la plupart du trafic par l’Iran peu de temps après le lancement d’Epic Fury le 28 février.

pic.twitter.com/kTepK9K1Lh – Réponse rapide 47 (@RapidResponse47) 29 mai 2026

Les commentaires de Trump pourraient refléter un mémorandum d’accord encore non signé avec l’Iran, qui ouvre la voie à la réouverture du détroit et vise à créer un espace de négociation pour traiter les questions plus larges des ambitions nucléaires de l’Iran.

« L’Iran doit accepter qu’il n’aura jamais d’arme ou de bombe nucléaire », a ajouté le dirigeant américain. « Le détroit d’Ormuz doit être immédiatement ouvert, sans péage, pour un trafic maritime sans restriction, dans les deux sens. Toutes les mines à eau (bombes), le cas échéant, seront supprimées (nous avons éliminé, par détonation, un grand nombre de ces mines avec nos grands dragueurs de mines sous-marins. L’Iran achèvera le retrait immédiat et/ou la détonation de toutes les mines qui restent, qui ne seront pas nombreuses !). »

Le mois dernier, le chef du Commandement central américain a déclaré qu’il déployait des véhicules sous-marins sans équipage (UUV) dans la région pour lutter contre les mines. Les UUV jouent un rôle essentiel dans les opérations modernes de déminage.

« Le détroit d’Ormuz est un passage maritime international et un corridor commercial essentiel qui soutient la prospérité économique régionale et mondiale », a déclaré l’amiral Brad Cooper dans un communiqué de presse du 11 avril. « Des forces américaines supplémentaires, notamment des drones sous-marins, se joindront aux efforts de déminage dans les prochains jours. »

La Marine dispose de différents types de véhicules sous-marins sans équipage, de véhicules télécommandés et d’un système aéroporté de neutralisation des mines pour effectuer des opérations de déminage. Vous pouvez en savoir plus sur ces systèmes et leur fonctionnement dans notre histoire sur les dragueurs de mines ici.

Trump a ordonné le blocus le 13 avril pour créer une pression économique sur l’Iran en limitant sa capacité à exporter du pétrole ou à importer des armes ou d’autres matériels nécessaires.

« Au 29 mai, 115 navires commerciaux ont été redirigés pour garantir qu’aucun commerce n’entre ou ne quitte les ports iraniens », a déclaré le CENTCOM dans un article vendredi matin, environ une heure avant que Trump n’annonce le blocus.

Les forces américaines continuent d’imposer le blocus contre l’Iran. Au 29 mai, 115 navires commerciaux avaient été redirigés pour garantir qu’aucun commerce n’entre ou ne quitte les ports iraniens. pic.twitter.com/ioKe4A6p7T – Commandement central américain (@CENTCOM) 29 mai 2026

Trump n’a pas expliqué les mécanismes permettant de mettre fin au blocus et le CENTCOM a refusé de dire ce que l’annonce de Trump signifierait pour les ressources déployées dans la région pour le faire respecter. Le commandement nous a renvoyés vers la Maison Blanche, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

On ne sait pas non plus pourquoi Trump lèverait le blocus à un moment aussi critique, avant qu’un accord ne soit signé. Selon divers médias, une telle décision aurait eu lieu en conjonction avec l’assouplissement par l’Iran de ses restrictions sur la navigation dans le détroit. Cependant, les responsables iraniens ont insisté sur le fait que cela n’était pas encore le cas. En substance, la levée du blocus imposé à l’Iran par les États-Unis ne ferait rien pour les marins coincés dans le golfe Persique à moins que l’Iran ne lève également ses menaces d’attaquer les navires transitant par cette voie navigable sans sa permission.

Selon Axiosle mémorandum entre l’Iran et les États-Unis appelle à ce qui suit :

Le blocus naval américain sera également levé, mais cela se fera proportionnellement à la restauration de la navigation commerciale, a déclaré un responsable américain. Les États-Unis accorderaient également certaines dérogations aux sanctions pour permettre à l’Iran de vendre librement son pétrole.

Le protocole d’accord comprendra un engagement iranien à ne pas rechercher l’arme nucléaire, ont indiqué les responsables. Il indiquera également que les premières questions à négocier au cours de la période de 60 jours seront la manière de se débarrasser de l’uranium hautement enrichi de l’Iran et la manière de traiter l’enrichissement iranien.

Les États-Unis s’engageront à discuter de l’allègement des sanctions et de la libération des fonds iraniens gelés dans le cadre des négociations, ajoute la publication.

Le protocole d’accord comprendra également une discussion sur un mécanisme visant à aider l’Iran à commencer à recevoir des marchandises et une aide humanitaire.

Le protocole d’accord stipulerait également que la guerre entre Israël et le Hezbollah au Liban prendrait fin – une question sur laquelle Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont eu au moins une discussion tendue.

En plus de déclarer qu’il a levé le blocus, Trump a également affirmé dans son article Truth Social que les États-Unis et l’Iran étaient parvenus à un accord sur l’approvisionnement de Téhéran en uranium hautement enrichi.

« La matière enrichie, parfois appelée « poussière nucléaire », qui est enfouie profondément sous terre avec des montagnes pratiquement effondrées, causée par notre puissant bombardier B2 il y a 11 mois, posée dessus, sera déterrée par les États-Unis (qui, il est convenu, est le seul pays, avec la Chine, à avoir la capacité mécanique de le faire !), en étroite coordination et en collaboration avec la République islamique d’Iran, ainsi que l’Agence internationale de l’énergie atomique, et DÉTRUIT. Aucun argent ne sera dépensé. échangés, jusqu’à nouvel ordre », a affirmé Trump. « D’autres points, bien moins importants, ont été acceptés. »

Les responsables iraniens ont rejeté les affirmations de Trump.

« Aucun accord final n’a été trouvé entre l’Iran et les États-Unis jusqu’à présent », selon le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI).Agence de presse Tasnim.

« Le message de Trump suit son schéma habituel de déclarations unilatérales et auto-agrandissantes », a ajouté le média. « Ses affirmations sur la levée du blocus naval doivent être considérées avec scepticisme – et même si elles étaient mises en œuvre, elles marqueraient simplement la fin d’une violation du cessez-le-feu, puisque le blocus n’aurait jamais dû être imposé en premier lieu. »

« Les affirmations nucléaires de Trump sont sans fondement, car aucun détail sur cette question n’a été discuté. » Tasnim posé. « Son insistance à ne pas débloquer les fonds bloqués par l’Iran ne fait qu’approfondir les doutes de Téhéran quant au sérieux de Washington. »

Aucun accord final n’a été conclu entre l’Iran et les États-Unis jusqu’à présent, selon l’agence de presse Tasnim.

Selon le rapport, le message de Trump suit son schéma habituel de déclarations unilatérales et auto-agrandissantes. pic.twitter.com/bRDZfjGT7K – Presse TV 🔻 (@PressTV) 29 mai 2026

Dans son message, Trump a déclaré qu’il « se réunira maintenant, dans la salle de crise, pour prendre une décision finale » sur l’accord avec l’Iran.

C’est une histoire en développement.

MISE À JOUR : 14 h 36 HAE –

Trump « a quitté une réunion de deux heures sur un éventuel accord avec l’Iran sans prendre de décision ». Le New York Times a rapporté, citant un haut responsable de l’administration.

L’administration « estime être proche d’un accord mais certaines questions restent en débat, notamment le dégel des fonds pour les Iraniens », ajoute le journal.

New York Times : « La réunion du président Trump dans la salle de crise a duré environ deux heures, mais le président n’a pris aucune décision sur un nouvel accord avec l’#Iran, selon un haut responsable de l’administration qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour parler des délibérations internes.

« Le… – Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) 29 mai 2026

À la suite des affirmations de Trump et des reportages des médias sur les négociations avec l’Iran, des nouvelles économiques positives se font jour.

« Les actions ont augmenté vendredi après-midi à Wall Street, s’ajoutant aux sommets historiques qu’elles avaient établis la veille », Actualités CBS signalé. « Le S&P 500 a augmenté de 0,2% vendredi. L’indice vient de réaliser six gains consécutifs et se dirige vers une neuvième semaine consécutive de gains, ce qui serait la plus longue séquence de ce type depuis 2023. »

Le Dow Jones Industrial Average « a augmenté de 382 points, ou 0,8%, à 12 h 01, heure de l’Est », a ajouté le média. « L’indice composite du Nasdaq a augmenté de 0,2%. Tous les principaux indices sont en bonne voie pour atteindre des records et clôturer le mois de mai avec de solides gains. »

Bien sûr, tout cela pourrait changer si les pourparlers échouaient et si les hostilités majeures reprenaient.

« Les marchés boursiers américains ont atteint de nouveaux records à compter du 29 mai 2026, portés par des rapports révolutionnaires faisant état d’un cadre potentiel de paix et de reconstruction de 300 milliards de dollars entre les États-Unis et l’Iran. »

Eh bien ?https://t.co/q9OoxkZYhz – Don Keyhoty🇺🇸🇺🇦🇩🇰🇮🇪 (@dkearnsjr) 29 mai 2026

MISE À JOUR : 15 h 24 HAE –

Les Émirats arabes unis « ont mené des dizaines de frappes aériennes contre l’Iran dès les premiers jours de la guerre et se sont poursuivies jusqu’au lendemain de l’annonce du cessez-le-feu d’avril ». Le Wall Street Journal » a rapporté, citant des personnes proches du dossier. Cela représente une « implication plus profonde que celle connue auparavant dans la campagne aérienne menée par les États-Unis et Israël », ajoute la publication.

Les attaques ont été menées en coordination avec les États-Unis et Israël, qui ont tous deux fourni des renseignements, ont indiqué les sources. « Ils comprenaient des cibles sur les îles de Qeshm et Abu Musa dans le détroit d’Ormuz ; Bandar Abbas ; la raffinerie de pétrole sur l’île de Lavan dans le golfe Persique ; et le complexe pétrochimique d’Asaluyeh », a-t-il ajouté. Journal a continué.

Pendant la guerre en Iran, les Émirats arabes unis (EAU) ont mené des dizaines de frappes aériennes contre l’Iran en coordination avec Israël et les États-Unis, commençant dès les premiers jours de la guerre et se poursuivant jusqu’au lendemain de l’annonce du cessez-le-feu en cours, ciblant les deux… pic.twitter.com/FvyIYVw2qk – OSINTdefender (@sentdefender) 29 mai 2026

MISE À JOUR : 15 h 47 HAE –

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré que « Téhéran assure ses avantages diplomatiques grâce à des missiles plutôt qu’à des pourparlers », selon le responsable iranien. Presse TV média.