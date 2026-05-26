Un autre pétrolier KC-135 endommagé par la bataille vu passer par la RAF Mildenhall

Autre signe visible des dégâts infligés par l’Iran au cours de la guerre désormais suspendue, un KC-135 Stratotanker a été repéré ce week-end à la RAF Mildenhall au Royaume-Uni, parsemé de réparations temporaires causées par des éclats d’obus. L’avion est au moins le deuxième à transiter par l’installation avec des dommages causés par la guerre.

Les photographies, prises par le photographe aéronautique Andrew McKelvey, montrent le KC-135 fortement tacheté de dommages causés par des éclats d’obus sur la queue, son empennage vertical ainsi que ses volets. Il manque également complètement son boom de ravitaillement.

On ne sait pas où cet avion a été heurté. Cinq pétroliers auraient été endommagés lors de la frappe iranienne à longue portée sur la base aérienne Prince Sultan (PSAB) en Arabie Saoudite le 14 mars. Cependant, les données de FlightRadar24 montrent que l’avion décollait et arrivait à l’aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv en Israël la veille et après l’attaque contre PSAB. De plus, ces données montrent qu’il effectuait toujours des missions après cet incident, ce qui semble hautement improbable. Le KC-135 aurait pu être touché ailleurs ou les données sont fausses. Nous ne le savons tout simplement pas pour le moment.

« Il est toujours là et garé sur les rampes des visiteurs du côté nord de la base », nous a dit McKelvey lundi matin (HAE).

Ce jet, numéro de queue 63-8028, appartient à la 168e Escadre de la Garde nationale aérienne de l’Alaska. Il est arrivé à Mildenhall en provenance de Ben Gourion samedi, selon les données de FlightRadar24.

Comme nous l’avons signalé par le passé, des dizaines d’avions de ravitaillement de l’US Air Force actuellement déployés à l’aéroport Ben Gourion devraient rester en Israël au moins jusqu’à la fin de cette année, a indiqué l’agence israélienne. N12 Nouvelles rapportées sur X.

« La présence des avions – et non de l’armée américaine – provoque d’importantes difficultés opérationnelles à l’aéroport Ben Gourion, car ils sont garés presque partout où cela est possible dans le port », a ajouté le média.

בישראל התקבלו מסרים מהאמריקנים שלפיהם עשרות מטוסי התדלוק N’hésitez pas à nous contacter. C’est vrai. נוכחות המטוסים שלא הצבא האמריקני מעוררת קשיים משמעותיים בתפעולו של נתב »ג, שכן הם חונים כמעט בכל מקום אפשרי בנמל@Dean_Fisher_ – החדשות – N12 (@N12News) 18 mai 2026

Comme indiqué précédemment, il s’agit au moins du deuxième KC-135 à visiter Mildenhall, présentant des dommages causés par des éclats d’obus et des réparations temporaires. Le mois dernier, McKelvey a partagé avec nous des images d’un KC-135 de la 121e Escadre de ravitaillement en vol de la Garde nationale aérienne de l’Ohio (OANG), couvert du nez à la queue par ces réparations. Cependant, d’autres auraient pu transiter par Mildenhall ou d’autres installations en Europe avant de s’envoler vers la base aérienne de Tinker en Oklahoma pour des travaux de réparation beaucoup plus complets. Tinker abrite le complexe logistique aérien d’Oklahoma City, qui effectue la maintenance programmée du dépôt et les modifications des avions KC-46, KC-135, B-1B, B-52, E-3 et Navy E-6.

Comme nous l’avons expliqué dans notre article sur l’avion à réaction OANG : « Bien que tous les avions-citernes soient des atouts précieux, au moins dans une certaine mesure, en raison de la forte demande sur la flotte et de son âge cumulé, dans ce cas, les dommages peuvent avoir au moins un effet secondaire positif. Exécuter un plan de réparation des dommages de combat sur le terrain pour remettre un KC-135 dans les airs est un bon exercice réel, qui pourrait s’avérer vital si un futur conflit dans le Pacifique devait éclater. Des leçons seront certainement tirées à plusieurs niveaux. de l’opération Epic Fury et certaines de ces leçons ont été difficiles à suivre, même si elles n’auraient vraiment pas dû.

Les pétroliers grêlés font partie de plus de 40 avions endommagés ou détruits lors d’Epic Fury. En plus de ceux touchés par des éclats d’obus, deux pétroliers ont été impliqués dans une collision en vol en mars au-dessus de l’Irak qui a tué les six membres d’équipage à bord de l’un des avions.

Environ deux semaines après cet incident, un KC-135 a été retiré du Boneyard de la base aérienne Davis-Monthan en Arizona et envoyé à Tinker.

« À la demande du bureau du programme du système KC-135, le 309e groupe de maintenance et de régénération aérospatiale a régénéré le KC-135R, numéro de queue 58-011, pour répondre aux besoins opérationnels », nous a déclaré un porte-parole de l’Air Force le mois dernier. « L’avion est parti le 2 avril 2026, en route vers le complexe logistique aérien d’Oklahoma à Tinker AFB, à Oklahoma City, Oklahoma. »

L’Air Force a refusé de préciser quelles étaient ces exigences opérationnelles.

Vous pouvez avoir une idée de l’ampleur des pertes d’avions américains grâce à notre récent graphique lié ici.

Visualisation des pertes d’avions américains dans l’opération Epic Fury

Voici toutes les pertes connues d’avions américains au cours de la guerre de près de six semaines avec l’Iran.https://t.co/5tzH2gks1l – TWZ (@thewarzonewire) 10 avril 2026

Cependant, ces pertes d’avions ne sont qu’une partie des dégâts causés par les attaques de missiles et de drones iraniens.

« Les frappes aériennes iraniennes ont endommagé ou détruit au moins 228 structures ou pièces d’équipement sur des sites militaires américains à travers le Moyen-Orient depuis le début de la guerre, touchant des hangars, des casernes, des dépôts de carburant, des avions et des équipements radar, de communication et de défense aérienne clés », Le Washington Post signalé plus tôt ce mois-ci. « L’ampleur des destructions est bien plus importante que ce qui a été publiquement reconnu par le gouvernement américain ou rapporté précédemment. »

Nous avons contacté l’escadre et l’US Air Forces Central (AFCENT) pour plus d’informations sur les pétroliers endommagés et mettrons à jour cette histoire avec tous les détails pertinents fournis.