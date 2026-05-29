Un drone russe percute un immeuble d’habitation en Roumanie, État de l’OTAN, blessant des civils

Dans ce qui semble être le premier incident de ce type, un drone kamikaze russe s’est égaré dans l’espace aérien roumain avant de frapper un immeuble résidentiel, blessant des civils. Alors que les drones russes survolant l’espace aérien de l’OTAN, que ce soit accidentellement ou délibérément, sont devenus un élément caractéristique de la guerre en Ukraine, cela marque une étape importante, même si la nature des répercussions reste floue.

Le drone russe faisait partie d’un barrage impliqué dans une attaque nocturne contre l’Ukraine. Il s’est égaré dans l’espace aérien roumain avant de s’écraser sur le toit d’un immeuble résidentiel à Galați, sur le Danube, dans l’est de la Roumanie. Le ministère roumain de la Défense estime que le drone était destiné à attaquer l’une des nombreuses cibles ukrainiennes situées à proximité de la frontière fluviale avec la Roumanie.

Un drone russe transportant des explosifs, impliqué dans le bombardement d’infrastructures en Ukraine, s’est écrasé à Galați, en Roumanie, provoquant un incendie sur le toit d’un immeuble résidentiel.

Deux personnes ont été légèrement blessées et plusieurs résidents ont nécessité des soins médicaux, a indiqué le… pic.twitter.com/P8jzYFrEEp – Toiu Oana (@oana_toiu) 29 mai 2026

JUST IN : Des images de l’intérieur de l’appartement touché par un drone russe à Galați, en Roumanie, émergent maintenant. Les images montrent d’importants dégâts, le plafond en béton armé étant complètement perforé par l’impact et l’explosion. Une mère et son fils de 14 ans ont été blessés. pic.twitter.com/BRq9txK3QS – GeoInsider (@InsiderGeo) 29 mai 2026

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le drone de type Shahed aurait été impliqué dans des frappes russes dans la région d’Odessa, frontalière avec la Roumanie, visant des porte-conteneurs civils. Depuis l’été 2023, la Russie s’est lancée dans une campagne d’attaque des ports ukrainiens et d’autres installations sur le Danube, avec un recours massif aux drones. Selon Kiev, des frappes russes nocturnes dans la région de la mer Noire ont vu trois navires marchands battant pavillon étranger attaqués, l’un d’eux étant le navire turc. Fourmiun cargo sec qui se dirigeait vers la Turquie depuis Odessa.

Il est en effet nécessaire d’intensifier la pression sur la Russie pour que cette guerre ne se prolonge pas et ne s’étende pas. Hier soir, les Russes ont mené une attaque délibérée sur notre région méridionale, la région d’Odessa, frontalière avec la Roumanie. Il s’agissait d’une autre attaque cynique contre des civils… https://t.co/lOcfhrwQAf – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 29 mai 2026

L’impact a déclenché un incendie, blessé deux personnes et forcé l’évacuation de plusieurs autres résidents.

Le ministère roumain de la Défense a déclaré que le drone avait été repéré par radar dans l’espace aérien roumain.

En réponse, deux chasseurs F-16 de l’armée de l’air roumaine et un hélicoptère armé IAR-330 SOCAT ont été dépêchés.

Suite à un incident survenu pendant la nuit en Roumanie, le SACEUR s’est entretenu aujourd’hui avec @CHOD_ROU. pic.twitter.com/Wxu9hPF289 – SHAPE – Opérations du Commandement allié de l’OTAN (@SHAPE_NATO) 29 mai 2026

Il y a eu des messages contradictoires quant aux raisons pour lesquelles le drone n’a pas été abattu.

Le ministère roumain de la Défense affirme que les pilotes impliqués étaient autorisés à engager des cibles pendant toute la durée de l’alerte.

Le président roumain Nicușor Dan a déclaré que la décision de ne pas attaquer la cible avait été prise « parce que les conditions n’existaient pas pour la détruire sans risque accru de mettre en danger la sécurité civile ».

D’autres rapports suggèrent que les intercepteurs sont tout simplement arrivés trop tard sur les lieux, et d’autres que la chaîne de commandement pour approuver l’engagement a pris trop de temps, bien que cela soit clairement en contradiction avec le récit du ministère roumain de la Défense.

Quoi qu’il en soit, la Roumanie a convoqué aujourd’hui l’ambassadeur de Russie, dénonçant « l’escalade irresponsable » de Moscou.

« Nous communiquerons officiellement sur les conséquences qu’aura ce manque de responsabilité de la Fédération de Russie sur les relations diplomatiques entre nos pays, ainsi que sur les prochaines étapes au niveau européen concernant les paquets de sanctions », a écrit la ministre roumaine des Affaires étrangères, Oana Țoiu, sur X.

Je suis convoqué par l’Ambassadeur de la Fédération de Russie au siège du Ministre Afacerilor Externe.

La garantie des României est la priorité absolue de notre part.

Cependant, confirmez que MAPN est un drone qui est prêt à vous identifier en Galatie, cette destination russe.

Decizia un fou… – Toiu Oana (@oana_toiu) 29 mai 2026

Le président roumain, Nicușor Dan, a déclaré qu’il avait chargé le ministère des Affaires étrangères de préparer un ensemble de mesures concernant les relations de la Roumanie avec Moscou, « proportionnées à cette situation très grave ».

Je suis en train de collaborer avec le secrétaire général de l’OTAN, @SecGenNATO, pour la dernière fois que le plus grave incident de sécurité a eu lieu sur le territoire rom de l’inceputul războiului d’agir contre la Russie dans l’impotriva ukrainien.

Je condamne l’această încălcare inacceptable a suveranității… – Nicusor Dan (@NicusorDanRO) 29 mai 2026

La condamnation est également venue d’autres alliés de l’OTAN.

« Je veux condamner cet acte irresponsable de la Russie », a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ajoutant que le drone avait frappé « un pays de l’Union européenne et un pays de l’Otan ».

Un porte-parole de l’OTAN a condamné « l’imprudence de la Russie » et a déclaré que l’alliance renforcerait ses défenses contre toutes les menaces, y compris les drones.

Parallèlement, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé à davantage de diplomatie, à une désescalade immédiate et à « un cessez-le-feu total et inconditionnel », mettant en garde contre les « conséquences inconnues et involontaires » de l’escalade et de l’intensification des attaques de drones et de missiles russes contre l’Ukraine.

La guerre d’agression de la Russie a franchi une nouvelle limite.

Une incursion de drone russe a frappé une zone densément peuplée de Roumanie, blessant des civils.

Sur le territoire de l’UE.

Nous sommes pleinement solidaires de la Roumanie et de son peuple.

Alors que nous continuons à renforcer notre sécurité et… – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 29 mai 2026

La Roumanie a également appelé à renforcer ses capacités de lutte contre les drones pour contribuer à prévenir des incidents similaires à l’avenir.

Le ministère roumain des Affaires étrangères a déclaré aujourd’hui qu’il avait demandé à l’OTAN d’accélérer le transfert des capacités anti-drones en réponse à l’attaque des drones.

PM @Bolojan : @GuvernulRo condamne fermement la violation de notre espace aérien par la Russie. Nous comptons sur le soutien des Alliés de l’OTAN et sur la fourniture en temps opportun de capacités anti-drones. Nous nous concentrons également sur la mise en œuvre rapide de SAFE. – Guvernul României (@GuvernulRo) 29 mai 2026

La Roumanie abrite déjà plusieurs niveaux d’infrastructures de défense aérienne de l’OTAN ou liées à l’OTAN, mais la plupart d’entre elles sont conçues pour attaquer des missiles balistiques et des avions conventionnels, et non un grand nombre de drones bas et lents de type Shahed.

Les capacités de défense aérienne de la Roumanie comprennent le système Aegis Ashore de Deveselu, la plus importante installation de défense antimissile de l’OTAN dans la région. Il s’agit d’une version terrestre exploitée par les États-Unis du système naval de défense antimissile balistique Aegis, armé d’intercepteurs SM-3, intégrés au bouclier antimissile de l’OTAN.

La Roumanie exploite également des systèmes Patriot PAC-3, qui sont efficaces contre les avions, les missiles de croisière et certains missiles balistiques, mais constituent une option coûteuse pour l’interception de routine par drones.

En outre, le pays accueille en rotation des détachements de police de chasse de l’OTAN, qui assurent une défense aérienne supplémentaire au-dessus de la mer Noire et assurent des patrouilles de police aérienne. Actuellement, un détachement de Typhoons de la Royal Air Force britannique se trouve en Roumanie dans le cadre de l’opération Biloxi.

Canicule au Royaume-Uni ? ☀️

Toujours pas aussi chaud qu’une postcombustion du Typhoon lors de l’Op BILOXI.🔥✈️

🛫Les typhons de @RoyalAirForce continuent de se lancer sur BILOXI, renforçant ainsi l’avantage du combat aux côtés des alliés en soutien à la mission renforcée de police de l’air de l’@NATO.

Vitesse. Pouvoir. Précision. 💪 #PhoonFriday pic.twitter.com/mCigKNUTfD – Opérations de défense 🇬🇧 (@DefenceOps) 29 mai 2026

Il convient de souligner que ce n’est pas le premier incident au cours duquel un drone russe volant du côté ukrainien de la frontière viole l’espace aérien roumain. L’épave d’un drone a été retrouvée en Roumanie, près de la frontière avec l’Ukraine, en septembre et octobre 2023, bien qu’il n’y ait aucune preuve que ce pays de l’OTAN ait été délibérément pris pour cible. En décembre de la même année, les chasseurs de l’OTAN déployés en Roumanie ont été dépêchés pour répondre à une violation de drone, l’un des drones ayant explosé sur le territoire roumain, sans toutefois être abattu. Depuis lors, de nombreuses autres incursions de drones russes ont eu lieu, mais aucun blessé n’a été signalé.

Cependant, la frappe nocturne en Roumanie souligne encore davantage le risque potentiellement mortel de voir la guerre en Ukraine s’étendre depuis l’Ukraine vers le territoire de l’OTAN.

Cela coïncide également avec les menaces russes d’intensifier leur attaque soutenue contre l’Ukraine. Moscou continue d’utiliser des missiles et des drones à longue portée pour cibler les villes ukrainiennes et les infrastructures énergétiques critiques, tandis que Kiev se prépare à de nouvelles vagues d’attaques intenses.

Plus tôt cette semaine, Zelensky a déclaré qu’il exhortait les États-Unis à fournir davantage de systèmes Patriot pour aider à se défendre contre les frappes de missiles balistiques russes, dans un contexte de pénurie persistante de systèmes de défense aérienne essentiels. S’exprimant aujourd’hui, le dirigeant ukrainien a déclaré que les services de renseignement ukrainiens disposaient d’informations indiquant que la Russie préparait une nouvelle attaque à grande échelle contre l’Ukraine.

Comme nous l’avons évoqué par le passé, les drones kamikaze russes se dirigeant vers les centres de population des pays de l’OTAN représentent un tout nouveau niveau de menace pour l’alliance et pour lequel l’OTAN n’est actuellement pas bien équipée.

Compte tenu de l’intensité des bombardements aériens russes sur l’Ukraine et de la proximité des frontières de l’OTAN, ce n’était en réalité qu’une question de temps avant qu’un incident comme celui-ci ne se produise.

La Roumanie a déjà étendu sa zone d’exclusion aérienne le long d’une section de la frontière avec l’Ukraine jusqu’à 20 milles à l’intérieur de la Roumanie et jusqu’à une hauteur de 4 000 pieds. Cela visait à dissuader les drones russes d’entrer délibérément dans l’espace aérien roumain pour atteindre des cibles ennemies.

Le même responsable de l’OTAN nous a dit qu’une façon d’éviter des incidents similaires à l’avenir serait d’amener le système anti-drone MEROPS en Roumanie sous le commandement et le contrôle de l’OTAN.

« Une autre solution consiste pour la Roumanie et d’autres alliés à poursuivre l’acquisition de davantage de capacités dans le cadre de l’Initiative de dissuasion sur le flanc oriental, qui intègre les effets de détection, de prise de décision et de précision dans un concept résilient de défense en profondeur », a ajouté le responsable.

Comme vous pouvez le lire ici, les systèmes anti-drones MEROPS, initialement utilisés en Ukraine, ont également été déployés pour protéger les troupes américaines des munitions iraniennes Shahed-136. Le MEROPS est un petit drone relativement peu coûteux, spécialement conçu pour intercepter les drones d’attaque unidirectionnelle à longue portée.

Maintenant qu’un immeuble résidentiel roumain a été touché et que des personnes ont été blessées, cela pourrait pousser la situation encore plus loin et conduire à un déploiement plus complet de capacités de lutte contre les drones dans ce pays et ailleurs sur le flanc oriental de l’OTAN.