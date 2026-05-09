Un F-15E camouflé peint pour marquer le raid du F-111 en Libye traverse la boucle de Mach lors de son premier vol

Avec une palette de couleurs rappelant un F-111F Aardvark de la même unité, le 48th Fighter Wing F-15E série 91-0311 avait été dévoilé pour la première fois lors d’une cérémonie à la RAF Lakenheath en Angleterre, le 28 avril. Il semble cependant que son premier vol dans son nouveau look ait été enregistré aujourd’hui.

L’avion à réaction a quitté Lakenheath dans la matinée sous le nom d’EAGLE 31, accompagné de son ailier, EAGLE 32. Après avoir pris du carburant auprès d’un KC-135 Stratotanker, les avions se sont dirigés vers le nord du Pays de Galles. De là, le vol EAGLE s’est rendu au champ de tir aérien de Holbeach, sur la côte au nord de Lakenheath, où les bombes inertes ont été larguées.

Rappelant le F-111, le F-15E spécialement peint présente le même schéma de camouflage en deux nuances de vert et de beige, ainsi que le marquage original du 494e Escadron de chasse tactique et une bande rouge sur la queue. Les queues du jet portent également la légende « 40 ans d’El Dorado Canyon », l’emblème panthère de la 494e, une silhouette de F-111 et l’insigne de la Statue de la Liberté de la 48e aile.

Notamment, le radôme du nez est laissé dans sa peinture grise standard.

Ailleurs sur le nez, le Strike Eagle porte une autre silhouette de F-111 et l’inscription « Karma 52 » en rouge. Ceci commémore le KARMA 52, le F-111F série 70-2389 basé à Lakenheath, qui était le seul exemple du type perdu lors du raid d’El Dorado Canyon. L’avion, armé de quatre bombes à guidage laser GBU-10, était piloté par le pilote, le capitaine Fernando L. Ribas-Dominicci, et par l’officier du système d’armes, le capitaine Paul Lorence. Le sort exact du KARMA 52 reste inconnu, l’épave de l’avion n’ayant jamais été localisée après sa chute en Méditerranée.

Le corps du capitaine Ribas-Dominicci a ensuite été rejeté sur le rivage ; le corps du capitaine Lorence n’a jamais été retrouvé. Leur mission avait été dangereuse : une attaque de nuit à basse altitude avec un seul navire contre une cible fortement défendue.

Deux douzaines de F-111 de la 48e Escadre de chasse, également basée à Lakenheath, étaient à l’avant-garde des frappes de l’armée de l’air sur El Dorado Canyon, menées en avril 1986, avec les moyens de la marine des porte-avions USS. Amérique et USS Mer de Corail. Le raid a été lancé par le président américain Ronald Reagan après l’attentat à la bombe contre une discothèque de Berlin-Ouest, au cours duquel deux soldats américains ont été tués et plus de 70 autres blessés. Le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi a été blâmé pour cette attaque.

Depuis, la 48e Escadre de chasse de Lakenheath est restée le premier choix pour une grande variété de missions critiques à travers le monde, la plus récente étant l’opération Epic Fury au-dessus de l’Iran. Cette campagne a vu quatre pertes au combat du F-15E, dont trois dues à des tirs amis. Quant à l’autre perte, elle a conduit à l’une des missions de recherche et de sauvetage au combat (CSAR) les plus dramatiques et les plus complexes de ces derniers temps, avant que les deux membres d’équipage ne soient récupérés en toute sécurité.

À partir de 2025, comme vous pouvez le lire ici, l’Air Force prévoyait de rapatrier ses deux escadrons de F-15E de Lakenheath – les seuls exemplaires de cet avion déployés en permanence vers l’avant – aux États-Unis.

Actuellement, Lakenheath abrite les 492e et 494e escadrons de chasse pilotant le Strike Eagle. Ces escadrons disposent chacun d’un effectif d’aéronefs primaires assignés (PAA) de 26 aéronefs, bien que cela soit sujet à certaines fluctuations. Sous la 48e Escadre de chasse, ceux-ci opèrent aux côtés des 493e et 495e escadrons de chasse aux commandes du F-35A, le premier avion furtif de l’armée de l’air basé en Europe.

En plus d’être équipés des moteurs Dash 229 plus puissants, les F-15E de Lakenheath ont été en tête de file pour recevoir une nouvelle suite sophistiquée d’alerte radar et de guerre électronique, l’AN/ALQ-250 Eagle Passive/Active Warning Survivability System, ou EPAWSS.

Avec le F-35A désormais fermement ancré à Lakenheath et apparemment également équipé de bombes thermonucléaires à gravité B61-12 déployées vers l’avant, ces avions furtifs pourraient bien prendre le contrôle entièrement du F-15E, à condition que le Congrès approuve la consolidation des Strike Eagles aux États-Unis. Il est également possible que la décision d’augmenter considérablement l’achat prévu du F-15EX Eagle II entraîne une modification de ces plans.

Entre-temps, le F-35A vole aux côtés du F-15E à Lakenheath, où ces avions et leurs aviateurs perpétuent les fières traditions de la 48e Escadre de chasse.